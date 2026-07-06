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Нетаняху имал „отлични отношения“ с Тръмп

Нетаняху имал „отлични отношения“ с Тръмп

6 Юли, 2026 03:01, обновена 6 Юли, 2026 03:04 585 3

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Палестински младеж е застрелян на Западния бряг, докато премиерът на Израел коментира близките си връзки с Вашингтон

Нетаняху имал „отлични отношения“ с Тръмп - 1
Снимка: ЕПА/БГНЕС
Милен Ганев Милен Ганев Главен редактор във Fakti.bg

Израелският премиер Бенямин Нетаняху заяви в интервю за американската телевизия Fox News, че поддържа „отлични отношения“ с президента на САЩ Доналд Тръмп. Изявлението дойде като директен отговор на медийни спекулации за задълбочаващо се напрежение между двамата лидери относно бъдещето на конфликтите в Близкия изток и регионалната сигурност.

Пред американската медия Нетаняху подчерта ключови точки:

  • Пълно доверие: В 99% от случаите позициите на двете страни съвпадат напълно.
  • Нормални различия: Подобно на всяко близко приятелство или семейство, случайните разногласия се обсъждат напълно открито.
  • Стратегически съюз: САЩ нямат по-голям съюзник от Израел, както и Израел няма по-важен партньор от Вашингтон.
  • Единство срещу Иран: Целта на двете държави остава идентична – пълно отказване на Техеран от ядрената му програма и премахване на обогатения уран.

Канцеларията на премиера потвърди също, че след проведен телефонен разговор двамата лидери са се договорили за официална среща в САЩ в най-близко време.

Ескалация на терен: Жертва на Западния бряг

Паралелно с дипломатическите изявления, напрежението на окупираните територии взе нова жертва. Палестинското министерство на здравеопазването съобщи, че палестински юноша е бил застрелян от израелски военнослужещи при операция на Западния бряг.

Инцидентите в района зачестиха през последните седмици на фона на продължаващото израелско присъствие в зоните за сигурност. Местните източници определят ситуацията в палестинските територии като силно взривоопасна, докато израелската армия продължава акциите си с мотив превенция на сигурността.

Източник: БТА, БНТ


Израел
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