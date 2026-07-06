Хостингът, на който fakti.bg разчита от 2011 г., вече е отворен и за твоя сайт! ›››
Новини
Свят »
Северна Корея »
Северна Корея изстреля 12 ракети от най-новия си разрушител (ВИДЕО)

Северна Корея изстреля 12 ракети от най-новия си разрушител (ВИДЕО)

6 Юли, 2026 10:20 1 193 34

  • северна корея-
  • ким чен-ун-
  • корейски полуостров-
  • южна корея

Южнокорейски представители и военни анализатори смятат, че корабът вероятно е построен с руска техническа помощ на фона на задълбочаващото се военно сътрудничество между Москва и Пхенян

Северна Корея изстреля 12 ракети от най-новия си разрушител (ВИДЕО) - 1
Снимка: БГНЕС/ЕРА
News.bg News.bg

Северна Корея изстреля последователно и в бърз порядък 12 крилати ракети с голям обсег и възможност за носене на ядрени бойни глави от един от новите си разрушители "Чо Хьон" - първите съвременни разрушители с управляеми ракети във военноморските сили на страната.

Той беше представен през април 2025 г. Тогава Ким Чен Ун го определи като важна стъпка към разширяване на оперативния обсег на въоръжените сили и към укрепване на способностите на страната за превантивен удар.

Според Корейската централна телеграфна агенция (КЦТА) корабът разполага със системи за противовъздушна и противокорабна отбрана, както и с балистични и крилати ракети, способни да носят ядрени бойни глави.

Южнокорейски представители и военни анализатори смятат, че корабът вероятно е построен с руска техническа помощ на фона на задълбочаващото се военно сътрудничество между Москва и Пхенян.

Част от експертите обаче поставят под съмнение реалните бойни възможности на новите севернокорейски разрушители.


Северна Корея
Поставете оценка:
Оценка 3.2 от 18 гласа.
Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
Четете ни в Google News ShowcaseЧетете ни и в Google News Showcase
Абонамент за Факти.БГ в Google AlertsАбонамент за Факти.БГ в Google Alerts
Добавете Факти.БГ като предпочитан източник в GoogleДобавете Факти.БГ като предпочитан източник в Google


Свързани новини


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Варна 3

    11 31 Отговор
    Корабът на КНДР построена от руска техническа помощ? Едва ли. Руснаците не могат да правят нищо.

    Коментиран от #2, #24

    10:21 06.07.2026

  • 2 Ти пък

    22 4 Отговор

    До коментар #1 от "Варна 3":

    как от село Игнатиево ги знаеш тия работи? Гледай бургоджийските работи, и не се занимавай с политика.

    10:25 06.07.2026

  • 3 Значить

    6 19 Отговор
    Сделан с теслата

    Коментиран от #15

    10:27 06.07.2026

  • 4 Абе

    25 3 Отговор
    Що така там много не върви краварска демокрация?

    Коментиран от #13

    10:28 06.07.2026

  • 5 Шумен 2

    8 27 Отговор
    Украинците ако го барнат става на падводная лотка и пашол на … заедно с 12-сетте ракети

    Коментиран от #6, #20

    10:29 06.07.2026

  • 6 Айтос

    24 1 Отговор

    До коментар #5 от "Шумен 2":

    Ако го барнат украинците ше го пукнат от кавали.

    10:30 06.07.2026

  • 7 Един

    5 11 Отговор
    На гол тумбак...

    Коментиран от #11

    10:31 06.07.2026

  • 8 Само така Кимчо!

    18 3 Отговор
    Те затова и краварите,не смеят да те пипнат...!

    Коментиран от #9

    10:33 06.07.2026

  • 9 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 10 Трол

    22 0 Отговор
    Много е тъпо когато имаш най-хубавите играчки, но никой не иска да си играе с теб.

    10:35 06.07.2026

  • 11 А ве то ,,гол тумбак",ама...

    20 2 Отговор

    До коментар #7 от "Един":

    ...ай Тръмп,да им посегне,както на Куба,де...?!
    Нещо май,хич не си и отваря устата на тая тема...

    Коментиран от #22

    10:37 06.07.2026

  • 12 Боруна Лом

    20 4 Отговор
    ИМАТ СИ ХОРАТА И СИ СТРЕЛЯТ! НИЕ ВЕЧЕ САМО ГЛЕДАМЕ И ЦЪКАМЕ С ЕЗИК!

    10:39 06.07.2026

  • 13 позор

    6 20 Отговор

    До коментар #4 от "Абе":

    в Северна Корея хората умират от глад, това зомби се занимава с ракети и разрушители. същия като Пусин, държавата фалира, руснаците измряха, а той мята ракети по полетата. цена 1 ракета - цена от 10млн долара нагоре

    Коментиран от #17, #23

    10:40 06.07.2026

  • 14 Българин

    17 6 Отговор
    И България можеше да е като Северна Корея, но имаше едни с пуловерчета, дето много искаха банани и да скачат! Те унищожиха родината ни и ни лишиха от бъдеще!
    За това България загина, а КНДР просперира!

    Коментиран от #18, #25, #26

    10:40 06.07.2026

  • 15 Някой си

    1 0 Отговор

    До коментар #3 от "Значить":

    На Мъск ли?

    10:41 06.07.2026

  • 16 Реалист

    13 1 Отговор
    Света никога не е бил в такова нестабилно и хаотично състояние. Става много по-зле от ерата на Студената война, но там поне имаше 2 блока и що годе някакъв ред, макар и под постоянна заплаха. Сега световния ред окончателно е деградирал и опасността от глобален конфликт е огромна.

    10:43 06.07.2026

  • 17 Луд Скайуокър

    12 0 Отговор

    До коментар #13 от "позор":

    Ти кога се върна от там та знаеш ?

    10:45 06.07.2026

  • 18 Пурко

    5 15 Отговор

    До коментар #14 от "Българин":

    Ти не си в час. Не знам кой, освен ако не е луд, иска страната му да е като Северна Корея?!

    Коментиран от #21, #29

    10:45 06.07.2026

  • 19 ХА ХА ХА

    17 1 Отговор
    "Южнокорейски представители" ... Няма такива в Южна Корея.

    Южна Корея е окупирана територия - там има поне 30 000 кравари,
    а цялата им политическа система се управлява от ЦРУ ... (както и у нас за съжаление ...)

    10:45 06.07.2026

  • 20 Оди там Кеноби

    10 0 Отговор

    До коментар #5 от "Шумен 2":

    Ти май украинците ги вземаш за джедаи ?

    10:47 06.07.2026

  • 21 Про стачка

    9 1 Отговор

    До коментар #18 от "Пурко":

    Този на който страната у е като Сомалия би мечтал да е като Северна Корея - а ние сме на прага да се превърнем в Сомалия и то без война поне за сега !

    10:52 06.07.2026

  • 22 Един

    2 7 Отговор

    До коментар #11 от "А ве то ,,гол тумбак",ама...":

    Обикновените севернокорейци какво ги грее това, че Тръмп няма да посегне на страната? Има много страни без силна армия, но народът живее добре и никой не мисли да им посяга. Не е задължително да имаш силна армия, още повече с цената на мизерия за народа.

    10:55 06.07.2026

  • 23 иван костов

    8 2 Отговор

    До коментар #13 от "позор":

    В КНДР стандарта на живот е много по висок отколкото в Англия например! Там хората гладуват и стоят на студено!😂😂

    11:00 06.07.2026

  • 24 Мишел

    11 3 Отговор

    До коментар #1 от "Варна 3":

    Северокорейските балистични ракети с разделящи се ядрени бойни глави с обсег до цялата територия на САЩ, не само са построени със съществената помощ на Русия и Китай, а и се управляват и насочват от руски и китайски спътници.
    Русия, Китай и Северна Корея са във всестранен съюз, който днес е единствената глобална световна сила на планетата.

    Коментиран от #30

    11:03 06.07.2026

  • 25 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 26 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 27 истината кой режим какво е

    11 2 Отговор
    Кога нашата натовска армия ще достигне поне четвърт от технологиите на Северна Корея?Уж все сме много напред и им се присмиваме надменно и пренебрежително на тях колко са изостанали а градовете им красота и немАЕврокочина и мизерия.Медиите успяха ли да ни обработят да губим представа за реалността?

    11:17 06.07.2026

  • 28 Браво!

    9 2 Отговор
    Така правят истинските държави. Останалите имат американски самолети на гражданските си летища

    11:17 06.07.2026

  • 29 Мишел

    8 4 Отговор

    До коментар #18 от "Пурко":

    Никой не иска държавата му да е такава, като Северна Корея, каквато се описва в нашата пропаганда. Всъщност в Северна Корея няма гладни, а нивото на развитие им позволява да строят не само балистични ракети, а и атомни подводници, да пускат спътници и др. Ако сравниш с това, което можем и правим в България, ще видиш разликата.

    11:17 06.07.2026

  • 30 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 31 Коста

    7 0 Отговор
    Абе СК обогатява ли уран? Дедо Тчръмпи лудото куче нищо не казва...

    11:26 06.07.2026

  • 32 Сиси

    0 1 Отговор
    Опазили природата няма що!

    11:28 06.07.2026

  • 33 Поклон!

    1 0 Отговор
    Най-великият лидер на суверенна държава в 21-ви век! След него е батка Лукашенко. Всичко друго е леш, а в Иран вече си нямат едноличен управник.

    11:44 06.07.2026

  • 34 Хе Хе

    0 0 Отговор
    Тя България при трите Прасета няма 12 ракети щото ги наряза. Има прашки и вазелин за защита на задните части на Га Ня и Га Ню Ви Ца от протриваме.

    11:52 06.07.2026

Новини по държави:
Новини САЩ, Новини Великобритания, Новини Германия, Новини Италия, Новини Русия, Новини Франция, Новини Испания, Новини Гърция, Новини Украйна, Новини Белгия, Новини Китай, Новини Сирия, Новини Сърбия, Новини Бразилия, Новини Австралия, Новини Япония, Новини Швейцария, Новини Северна Македония, Новини Турция, Новини Полша, Новини Румъния, Новини Иран (Ислямска Република), Новини Австрия, Новини Нидерландия, Новини Всички държави, Новини Унгария, Новини Канада, Новини Литва, Новини Индия, Новини Мексико, Новини Южна Корея, Новини Хърватия, Новини Норвегия, Новини Дания, Новини Финландия, Новини Ирландия, Новини Аржентина, Новини Дубай, Новини Португалия, Новини Словакия, Новини Беларус, Новини Латвия, Новини Естония, Новини Словения, Новини Чехия, Новини Швеция, Новини Ирак, Новини Афганистан, Новини Албания