Северна Корея изстреля 12 ракети от най-новия си разрушител (ВИДЕО)

Северна Корея изстреля последователно и в бърз порядък 12 крилати ракети с голям обсег и възможност за носене на ядрени бойни глави от един от новите си разрушители "Чо Хьон" - първите съвременни разрушители с управляеми ракети във военноморските сили на страната.
Той беше представен през април 2025 г. Тогава Ким Чен Ун го определи като важна стъпка към разширяване на оперативния обсег на въоръжените сили и към укрепване на способностите на страната за превантивен удар.
North Korea test-fired 12 long-range, nuclear-capable cruise missiles in rapid succession from one of its new Choe Hyon-class destroyers — the first modern guided-missile destroyers in the North Korean Navy.pic.twitter.com/6pZBvTwOKo— Clash Report (@clashreport) July 5, 2026
Според Корейската централна телеграфна агенция (КЦТА) корабът разполага със системи за противовъздушна и противокорабна отбрана, както и с балистични и крилати ракети, способни да носят ядрени бойни глави.
Южнокорейски представители и военни анализатори смятат, че корабът вероятно е построен с руска техническа помощ на фона на задълбочаващото се военно сътрудничество между Москва и Пхенян.
Част от експертите обаче поставят под съмнение реалните бойни възможности на новите севернокорейски разрушители.
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Варна 3
Коментиран от #2, #24
10:21 06.07.2026
2 Ти пък
До коментар #1 от "Варна 3":как от село Игнатиево ги знаеш тия работи? Гледай бургоджийските работи, и не се занимавай с политика.
10:25 06.07.2026
3 Значить
Коментиран от #15
10:27 06.07.2026
4 Абе
Коментиран от #13
10:28 06.07.2026
5 Шумен 2
Коментиран от #6, #20
10:29 06.07.2026
6 Айтос
До коментар #5 от "Шумен 2":Ако го барнат украинците ше го пукнат от кавали.
10:30 06.07.2026
7 Един
Коментиран от #11
10:31 06.07.2026
8 Само така Кимчо!
Коментиран от #9
10:33 06.07.2026
9 Този коментар е премахнат от модератор.
10 Трол
10:35 06.07.2026
11 А ве то ,,гол тумбак",ама...
До коментар #7 от "Един":...ай Тръмп,да им посегне,както на Куба,де...?!
Нещо май,хич не си и отваря устата на тая тема...
Коментиран от #22
10:37 06.07.2026
12 Боруна Лом
10:39 06.07.2026
13 позор
До коментар #4 от "Абе":в Северна Корея хората умират от глад, това зомби се занимава с ракети и разрушители. същия като Пусин, държавата фалира, руснаците измряха, а той мята ракети по полетата. цена 1 ракета - цена от 10млн долара нагоре
Коментиран от #17, #23
10:40 06.07.2026
14 Българин
За това България загина, а КНДР просперира!
Коментиран от #18, #25, #26
10:40 06.07.2026
15 Някой си
До коментар #3 от "Значить":На Мъск ли?
10:41 06.07.2026
16 Реалист
10:43 06.07.2026
17 Луд Скайуокър
До коментар #13 от "позор":Ти кога се върна от там та знаеш ?
10:45 06.07.2026
18 Пурко
До коментар #14 от "Българин":Ти не си в час. Не знам кой, освен ако не е луд, иска страната му да е като Северна Корея?!
Коментиран от #21, #29
10:45 06.07.2026
19 ХА ХА ХА
Южна Корея е окупирана територия - там има поне 30 000 кравари,
а цялата им политическа система се управлява от ЦРУ ... (както и у нас за съжаление ...)
10:45 06.07.2026
20 Оди там Кеноби
До коментар #5 от "Шумен 2":Ти май украинците ги вземаш за джедаи ?
10:47 06.07.2026
21 Про стачка
До коментар #18 от "Пурко":Този на който страната у е като Сомалия би мечтал да е като Северна Корея - а ние сме на прага да се превърнем в Сомалия и то без война поне за сега !
10:52 06.07.2026
22 Един
До коментар #11 от "А ве то ,,гол тумбак",ама...":Обикновените севернокорейци какво ги грее това, че Тръмп няма да посегне на страната? Има много страни без силна армия, но народът живее добре и никой не мисли да им посяга. Не е задължително да имаш силна армия, още повече с цената на мизерия за народа.
10:55 06.07.2026
23 иван костов
До коментар #13 от "позор":В КНДР стандарта на живот е много по висок отколкото в Англия например! Там хората гладуват и стоят на студено!😂😂
11:00 06.07.2026
24 Мишел
До коментар #1 от "Варна 3":Северокорейските балистични ракети с разделящи се ядрени бойни глави с обсег до цялата територия на САЩ, не само са построени със съществената помощ на Русия и Китай, а и се управляват и насочват от руски и китайски спътници.
Русия, Китай и Северна Корея са във всестранен съюз, който днес е единствената глобална световна сила на планетата.
Коментиран от #30
11:03 06.07.2026
25 Този коментар е премахнат от модератор.
26 Този коментар е премахнат от модератор.
27 истината кой режим какво е
11:17 06.07.2026
28 Браво!
11:17 06.07.2026
29 Мишел
До коментар #18 от "Пурко":Никой не иска държавата му да е такава, като Северна Корея, каквато се описва в нашата пропаганда. Всъщност в Северна Корея няма гладни, а нивото на развитие им позволява да строят не само балистични ракети, а и атомни подводници, да пускат спътници и др. Ако сравниш с това, което можем и правим в България, ще видиш разликата.
11:17 06.07.2026
30 Този коментар е премахнат от модератор.
31 Коста
11:26 06.07.2026
32 Сиси
11:28 06.07.2026
33 Поклон!
11:44 06.07.2026
34 Хе Хе
11:52 06.07.2026