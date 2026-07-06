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Руската армия: Атакувахме цели от военната промишленост на Украйна и енергийни обекти при масиран удар по Киев
  Тема: Украйна

Руската армия: Атакувахме цели от военната промишленост на Украйна и енергийни обекти при масиран удар по Киев

6 Юли, 2026 11:20 1 034 52

  • русия-
  • украйна-
  • киев-
  • ракети-
  • дронове-
  • владимир путин-
  • олександър сирски

Ведомството добави, че е ударило и военни и енергийни обекти в Киев и Киевска област, а също и военни летища в няколко други украински области

Руската армия: Атакувахме цели от военната промишленост на Украйна и енергийни обекти при масиран удар по Киев - 1
Снимка: БГНЕС/ЕРА
Анатоли Стайков Анатоли Стайков Автор във Fakti.bg

Русия предприе "масирана" атака срещу украинската столица Киев и други локации с далекобойни и високопрецизни оръжия с въздушно, наземно и водно базиране и дронове, съобщи в Телеграм руското Министерство на отбраната, цитирано от Ройтерс, пише БТА.

Ведомството добави, че е ударило и военни и енергийни обекти в Киев и Киевска област, а също и военни летища в няколко други украински области.

Преди това украинските власти съобщиха, че при руския обстрел са загинали най-малко десет души в столицата и региона, а 46 са ранени.


Украйна
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 А къде са ви

    5 18 Отговор
    видеата с ИИ?

    Коментиран от #6

    11:21 06.07.2026

  • 2 Софето

    9 21 Отговор
    И удариха жилищен блок ;)

    Коментиран от #39

    11:21 06.07.2026

  • 3 Мурка

    13 8 Отговор
    нищо н сте направили -----щом има два камъка един върху друг

    11:22 06.07.2026

  • 4 Внимание, внимание!

    19 13 Отговор
    Всички русофоби са синове на Калушев, няма изключения!😂😂😂😂

    Коментиран от #20, #26

    11:22 06.07.2026

  • 5 има вторични детонации

    20 4 Отговор
    значи са оцелили

    11:23 06.07.2026

  • 6 оня с коня

    18 3 Отговор

    До коментар #1 от "А къде са ви":

    Най-бързият сериен боен самолет е МиГ-25, който развива около Мах 3.2 (над 3900 км/ч), а оперативният МиГ-31 достига Мах 2.83.

    Коментиран от #9

    11:23 06.07.2026

  • 7 поне две ракети пейтриът

    13 6 Отговор
    оцелиха жилищни квартали

    11:23 06.07.2026

  • 8 Кобзон рекърдс

    5 13 Отговор
    Ушанка пикчърс.

    Коментиран от #33, #34, #37, #50

    11:24 06.07.2026

  • 9 Шопо

    19 6 Отговор

    До коментар #6 от "оня с коня":

    Ти да видиш, какви неща правят хората с чипове от перални.

    Коментиран от #13

    11:27 06.07.2026

  • 10 стоян георгиев

    8 16 Отговор
    Русия основно атакува града и цивилните в него.поредниянакт на безсилие и тероризъм.

    11:27 06.07.2026

  • 11 К.О.Т.а.р.А.К 🐱

    7 14 Отговор
    довечера пак ще подпалят краставата мечка

    Коментиран от #48

    11:31 06.07.2026

  • 12 Мишел

    17 6 Отговор
    Руските ВКС са унищожили изцяло с ФАБ 500 в района на Осиково-Алексеево-Дружковка украинските части, изпратени да контраатакуват и превземат Константиновка

    Коментиран от #17, #21

    11:31 06.07.2026

  • 13 К.О.Т.а.р.А.К 🐱

    8 11 Отговор

    До коментар #9 от "Шопо":

    осатават без бензин-тва правят

    11:31 06.07.2026

  • 14 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 15 Киевчани пишат

    13 6 Отговор
    Че са оцелели склад с ракети , страхотни взировове имало .

    Коментиран от #23

    11:33 06.07.2026

  • 16 Сиси

    6 5 Отговор
    А защо не пишете какво ви атакува Киев!

    11:33 06.07.2026

  • 17 стоян георгиев

    4 9 Отговор

    До коментар #12 от "Мишел":

    Сериозно ли?ха...хах да не е било с фаб 1000?от киев за три дена до пета година за донбас не е чак толкова много нали?

    11:34 06.07.2026

  • 18 И Киев е Руски

    8 6 Отговор
    КЕФффф

    11:34 06.07.2026

  • 19 Чудя се...?!

    16 4 Отговор
    Как така се осмелихте да напишете,че Русия,освен жилищни сгради и цивилни е ударила веднъж поне...,,военна промишленост"...?!

    11:34 06.07.2026

  • 20 Сила

    8 8 Отговор

    До коментар #4 от "Внимание, внимание!":

    А всички путиноиди са продукция на Максуда Холдинг ООД ...

    11:35 06.07.2026

  • 21 Механик

    7 10 Отговор

    До коментар #12 от "Мишел":

    Абе руснака не може сам да направи два еднакви пирона, кви фабове.

    Коментиран от #29, #45

    11:35 06.07.2026

  • 22 УДРИ С ЛОПАТАТА

    8 5 Отговор
    По главите бандерски фашистки.

    11:36 06.07.2026

  • 23 Я уточни моля?!

    7 0 Отговор

    До коментар #15 от "Киевчани пишат":

    ,,Оцелели" ли са след удара,или ,,Уцелили" след удара...?!

    11:36 06.07.2026

  • 24 аааа

    2 1 Отговор
    И защо направихте всичко това?

    11:37 06.07.2026

  • 25 Инна

    6 3 Отговор
    Руските въоръжени сили отговориха на ударите на Украйна по руските региони. Както съобщи Министерството на отбраната на Русия, въоръжените сили на страната са поразили предприятия от военната промишленост, обекти от горивно-енергийния комплекс в Киев и Киевска област, а също инфраструктурата на военните летища в Киевска, Днепропетровска, Полтавска, Черкаска и Черниговска области. За удара военните са използвали високоточни оръжия с голям обсег на наземно, въздушно, морско базиране и ударни дронове. Министерството на отбраната на РФ потвърди, че в Киев са били поразени: промишленото предприятие Киев-71 (обединение "Абрис ПТ"), монтажното предприятие на радиоелектронната промишленост Киев-1 (държавно предприятие "Киевски завод "Буревестник"), промишленото предприятие Киев-79 (ООО" УКР АРМО ТЕХ"), корабостроителният завод (корабостроителница) Киев (ЧАО" Кузница на Рибалски") и приборостроителният завод Киев-1 (Завод" Квант").

    Коментиран от #31

    11:38 06.07.2026

  • 26 Лама Шойгу, Лама Путин и Лама Лавров😂

    5 5 Отговор

    До коментар #4 от "Внимание, внимание!":

    На нас ни казаха да сме многоходови и загадъчни в Украйна и затова сме от 5 год.в Донецк, пабедата се очаква през 2065 год 😂

    11:38 06.07.2026

  • 27 Копейки

    2 6 Отговор
    Няма да се притеснявате. Всичко е по план. До 1 седмица Путин ще спаси Венецуела, Мали, Сирия, Куба и Иран, до 1 месец - ще превземе Киев, до 2 месеца - ще превземе Европа.

    11:40 06.07.2026

  • 28 Еволюция

    0 3 Отговор
    Защо Украйна не обяви войа на Русия!?

    11:40 06.07.2026

  • 29 Смешник

    7 1 Отговор

    До коментар #21 от "Механик":

    Не може ама останаха още два големи града за освобождаване в Донбас а и бензиностанции не останаха Зеления пор ще се чуди къде да се скрие

    11:40 06.07.2026

  • 30 Симпатизант

    5 2 Отговор
    Давай Страна Огромна я

    Коментиран от #52

    11:41 06.07.2026

  • 31 варна

    1 7 Отговор

    До коментар #25 от "Инна":

    лъжат..украинците бият ватенките като шкембе у дувар

    Коментиран от #49

    11:41 06.07.2026

  • 32 Путлрр

    3 7 Отговор
    е заседнал в Донбас и не може да мръдне.

    Освен да пуска партенки, че бил " освободил " Константиновка, Покровск и Гуляйполе, друго не може.

    Но да обстрелва с ракети отдалеч може.

    И в този момент да откажеш помощ на Украйна оръжие и боеприпаси е предателство към Европа.
    Понеже Украйна е Защитницата на Европа!

    Господ ще накаже такива " миротворци "!

    11:42 06.07.2026

  • 33 Хахахаха

    2 1 Отговор

    До коментар #8 от "Кобзон рекърдс":

    Тия Узкоглазите пи--- ДЕРИ и Алкашоре са отчайващо безпомощни и жалки,... оня педофила е същия труслив пе Дал ..
    АааааааХахахаха

    11:43 06.07.2026

  • 34 У ДРИ БАЦЕ

    2 0 Отговор

    До коментар #8 от "Кобзон рекърдс":

    У ДРИ ТАА МОНГОЛЯК- ФАШИСТКА ГНЯС
    АааааааХахахаха
    У ДРИ ИИИ

    11:44 06.07.2026

  • 35 Гледах

    3 2 Отговор
    Клип от зарята над Киев . Ха ха , страхотна честитка за срещата на НАТО .

    11:45 06.07.2026

  • 36 ПЪЛHИ OЛИГOФРЕНИ

    1 4 Отговор
    Русофобните пpоcтаци са налазили коментарната секция.
    Едва ли има по-деградирали личности от тях в България.

    Коментиран от #44

    11:46 06.07.2026

  • 37 Санде Глухия

    2 1 Отговор

    До коментар #8 от "Кобзон рекърдс":

    Ама... не фръля... тоалетната чиния от гръбо!
    Ееееедехееее

    Коментиран от #47

    11:47 06.07.2026

  • 38 новина

    1 2 Отговор
    на мига..5 година една и съща...удрят укройна, убити и осакатени 1млн. души..но това си е избора на гражданите на бивша република..а те сложиха на трона Зеленото недразумение..

    11:47 06.07.2026

  • 39 Мемо

    1 2 Отговор

    До коментар #2 от "Софето":

    При предишните удари над Киев, самите украинци си признаха, че над 80% от цивилните разрушения са от отломки от прихванати дронове и ракети.

    11:47 06.07.2026

  • 40 оня с коня

    2 1 Отговор
    Уудрий якоо бандерите с Бандерола !

    11:47 06.07.2026

  • 41 Мишел

    1 3 Отговор
    "САЩ признаха, че силните "карти" са в Украйна. Президентът Тръмп е наясно с руските лъжи за ситуацията на фронта и опитите да се прикрият огромния брой руски жертви. Руската федерация се намира в положение, при което настъпателните ѝ операции не постигат почти нищо на бойното поле. Русия няма капацитет да промени ситуацията бойното поле в своя полза. "

    11:47 06.07.2026

  • 42 Архимандрисандрит Бибиян

    1 0 Отговор
    Путилифона бати Путйо изскимте каде го страхува за десете милйона цели у Мусха! За осемте не ма за двата мильона карабинера много че го и било яд ако земат да пострадат с новата им жемия деа.

    Коментиран от #51

    11:48 06.07.2026

  • 43 Смях в залата

    1 2 Отговор
    "Руският Starlink" претърпя фиаско още при старта. Мащабната кампания на Русия за пускане на местен конкурент на сателитната мрежа Starlink на SpaceX се сблъска с незабавни оперативни и военни неуспехи. Първоначалното разгръщане на руската система „Рассвет“ претърпя отказ на оборудването. Провалът беше пълен, след новината, че въоръжените сили на Украйна са нанесли и удар срещу центъра за космически комуникации в района на Москва.

    😆

    11:48 06.07.2026

  • 44 Оди лопай ку...РЕВЕ..

    1 0 Отговор

    До коментар #36 от "ПЪЛHИ OЛИГOФРЕНИ":

    Омочко.
    И се надъхвай у дръвения Кен Еф
    Хихихихихи

    11:49 06.07.2026

  • 45 0000

    0 1 Отговор

    До коментар #21 от "Механик":

    а ти можеш ли

    11:49 06.07.2026

  • 46 Чудим се

    1 1 Отговор
    Руснаците не знаят ли къде са Украинските заводи , и ползват кинжали ,орешници и други по цивилни цел🤔

    11:49 06.07.2026

  • 47 Ристе Кьоравото

    1 2 Отговор

    До коментар #37 от "Санде Глухия":

    Лапуркай бре горноджумайски лепилар ,Славков ли беше ,Сливков ли беше ,няма значение ,мррршооо !

    11:49 06.07.2026

  • 48 кога ще

    1 0 Отговор

    До коментар #11 от "К.О.Т.а.р.А.К 🐱":

    приберат укропейтриоти..десетки хиляди парчета-ръце крака, глави от улиците на Константиновка..Питат Зеленчук, а той не чува..Кучета ги яли..

    11:50 06.07.2026

  • 49 Инна

    0 0 Отговор

    До коментар #31 от "варна":

    В Киев нарекоха нощния удар на възмездието на ВС на РФ най-лош. В Украйна с ужас обсъждат последствията от масирания нощен удар на Въоръжените сили на Руската федерация, който напълно парализира системата за ПВО на страната. Украинските потребители в мрежата отбелязват, че средствата за защита са се оказали неспособни да прехванат нито една балистична ракета или хиперзвуков "Циркон", което е довело до поразяване на ключови обекти. "Един от най-лошите обстрели в паметта ми беше тази вечер. Не е свалена нито една балистика или "циркон". Колкото повече разказваме за това как искаме мир, толкова повече балистика се използва по време на масирани обстрели", пише авторът на канала "Николаевски Ванек". По официални данни на ВВС на Украйна, за една нощ е било регистрирано използването на 419 средства за въздушно нападение, включително 68 ракети и 351 безпилотни летателни апарата. ""Цирконите" и балистиката не успяха да бъдат свалени", се подчертава в официалното изявление на Военновъздушните сили на ВСУ.

    11:51 06.07.2026

  • 50 Ристо Кьоравия

    1 0 Отговор

    До коментар #8 от "Кобзон рекърдс":

    Ииииихххуууу Й
    Тия Пиздоглазите превземат.. Константиновка
    Оти са... хомик могучая
    Хихихихихи

    11:51 06.07.2026

  • 51 Свети Великомученик Аргир Безбожник

    0 0 Отговор

    До коментар #42 от "Архимандрисандрит Бибиян":

    ЛапПай УЙотт умиррисан дупнишки хъесосс ,кво ми пелтечиш пак ,щаа топим надъл БоКо в Струма с каменен медалион на врата .

    11:52 06.07.2026

  • 52 И Судан има голяма територия

    0 0 Отговор

    До коментар #30 от "Симпатизант":

    ама и той като Русия е бананова република от Третия свят :) Не кълвете на такава глупава пропаганда за територии и подобни :)

    11:53 06.07.2026

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