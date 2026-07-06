Руската армия: Атакувахме цели от военната промишленост на Украйна и енергийни обекти при масиран удар по Киев

Русия предприе "масирана" атака срещу украинската столица Киев и други локации с далекобойни и високопрецизни оръжия с въздушно, наземно и водно базиране и дронове, съобщи в Телеграм руското Министерство на отбраната, цитирано от Ройтерс, пише БТА.
Ведомството добави, че е ударило и военни и енергийни обекти в Киев и Киевска област, а също и военни летища в няколко други украински области.
Преди това украинските власти съобщиха, че при руския обстрел са загинали най-малко десет души в столицата и региона, а 46 са ранени.
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 А къде са ви
Коментиран от #6
11:21 06.07.2026
2 Софето
Коментиран от #39
11:21 06.07.2026
3 Мурка
11:22 06.07.2026
4 Внимание, внимание!
Коментиран от #20, #26
11:22 06.07.2026
5 има вторични детонации
11:23 06.07.2026
6 оня с коня
До коментар #1 от "А къде са ви":Най-бързият сериен боен самолет е МиГ-25, който развива около Мах 3.2 (над 3900 км/ч), а оперативният МиГ-31 достига Мах 2.83.
Коментиран от #9
11:23 06.07.2026
7 поне две ракети пейтриът
11:23 06.07.2026
8 Кобзон рекърдс
Коментиран от #33, #34, #37, #50
11:24 06.07.2026
9 Шопо
До коментар #6 от "оня с коня":Ти да видиш, какви неща правят хората с чипове от перални.
Коментиран от #13
11:27 06.07.2026
10 стоян георгиев
11:27 06.07.2026
11 К.О.Т.а.р.А.К 🐱
Коментиран от #48
11:31 06.07.2026
12 Мишел
Коментиран от #17, #21
11:31 06.07.2026
13 К.О.Т.а.р.А.К 🐱
До коментар #9 от "Шопо":осатават без бензин-тва правят
11:31 06.07.2026
14 Този коментар е премахнат от модератор.
15 Киевчани пишат
Коментиран от #23
11:33 06.07.2026
16 Сиси
11:33 06.07.2026
17 стоян георгиев
До коментар #12 от "Мишел":Сериозно ли?ха...хах да не е било с фаб 1000?от киев за три дена до пета година за донбас не е чак толкова много нали?
11:34 06.07.2026
18 И Киев е Руски
11:34 06.07.2026
19 Чудя се...?!
11:34 06.07.2026
20 Сила
До коментар #4 от "Внимание, внимание!":А всички путиноиди са продукция на Максуда Холдинг ООД ...
11:35 06.07.2026
21 Механик
До коментар #12 от "Мишел":Абе руснака не може сам да направи два еднакви пирона, кви фабове.
Коментиран от #29, #45
11:35 06.07.2026
22 УДРИ С ЛОПАТАТА
11:36 06.07.2026
23 Я уточни моля?!
До коментар #15 от "Киевчани пишат":,,Оцелели" ли са след удара,или ,,Уцелили" след удара...?!
11:36 06.07.2026
24 аааа
11:37 06.07.2026
25 Инна
Коментиран от #31
11:38 06.07.2026
26 Лама Шойгу, Лама Путин и Лама Лавров😂
До коментар #4 от "Внимание, внимание!":На нас ни казаха да сме многоходови и загадъчни в Украйна и затова сме от 5 год.в Донецк, пабедата се очаква през 2065 год 😂
11:38 06.07.2026
27 Копейки
11:40 06.07.2026
28 Еволюция
11:40 06.07.2026
29 Смешник
До коментар #21 от "Механик":Не може ама останаха още два големи града за освобождаване в Донбас а и бензиностанции не останаха Зеления пор ще се чуди къде да се скрие
11:40 06.07.2026
30 Симпатизант
Коментиран от #52
11:41 06.07.2026
31 варна
До коментар #25 от "Инна":лъжат..украинците бият ватенките като шкембе у дувар
Коментиран от #49
11:41 06.07.2026
32 Путлрр
Освен да пуска партенки, че бил " освободил " Константиновка, Покровск и Гуляйполе, друго не може.
Но да обстрелва с ракети отдалеч може.
И в този момент да откажеш помощ на Украйна оръжие и боеприпаси е предателство към Европа.
Понеже Украйна е Защитницата на Европа!
Господ ще накаже такива " миротворци "!
11:42 06.07.2026
33 Хахахаха
До коментар #8 от "Кобзон рекърдс":Тия Узкоглазите пи--- ДЕРИ и Алкашоре са отчайващо безпомощни и жалки,... оня педофила е същия труслив пе Дал ..
АааааааХахахаха
11:43 06.07.2026
34 У ДРИ БАЦЕ
До коментар #8 от "Кобзон рекърдс":У ДРИ ТАА МОНГОЛЯК- ФАШИСТКА ГНЯС
АааааааХахахаха
У ДРИ ИИИ
11:44 06.07.2026
35 Гледах
11:45 06.07.2026
36 ПЪЛHИ OЛИГOФРЕНИ
Едва ли има по-деградирали личности от тях в България.
Коментиран от #44
11:46 06.07.2026
37 Санде Глухия
До коментар #8 от "Кобзон рекърдс":Ама... не фръля... тоалетната чиния от гръбо!
Ееееедехееее
Коментиран от #47
11:47 06.07.2026
38 новина
11:47 06.07.2026
39 Мемо
До коментар #2 от "Софето":При предишните удари над Киев, самите украинци си признаха, че над 80% от цивилните разрушения са от отломки от прихванати дронове и ракети.
11:47 06.07.2026
40 оня с коня
11:47 06.07.2026
41 Мишел
11:47 06.07.2026
42 Архимандрисандрит Бибиян
Коментиран от #51
11:48 06.07.2026
43 Смях в залата
😆
11:48 06.07.2026
44 Оди лопай ку...РЕВЕ..
До коментар #36 от "ПЪЛHИ OЛИГOФРЕНИ":Омочко.
И се надъхвай у дръвения Кен Еф
Хихихихихи
11:49 06.07.2026
45 0000
До коментар #21 от "Механик":а ти можеш ли
11:49 06.07.2026
46 Чудим се
11:49 06.07.2026
47 Ристе Кьоравото
До коментар #37 от "Санде Глухия":Лапуркай бре горноджумайски лепилар ,Славков ли беше ,Сливков ли беше ,няма значение ,мррршооо !
11:49 06.07.2026
48 кога ще
До коментар #11 от "К.О.Т.а.р.А.К 🐱":приберат укропейтриоти..десетки хиляди парчета-ръце крака, глави от улиците на Константиновка..Питат Зеленчук, а той не чува..Кучета ги яли..
11:50 06.07.2026
49 Инна
До коментар #31 от "варна":В Киев нарекоха нощния удар на възмездието на ВС на РФ най-лош. В Украйна с ужас обсъждат последствията от масирания нощен удар на Въоръжените сили на Руската федерация, който напълно парализира системата за ПВО на страната. Украинските потребители в мрежата отбелязват, че средствата за защита са се оказали неспособни да прехванат нито една балистична ракета или хиперзвуков "Циркон", което е довело до поразяване на ключови обекти. "Един от най-лошите обстрели в паметта ми беше тази вечер. Не е свалена нито една балистика или "циркон". Колкото повече разказваме за това как искаме мир, толкова повече балистика се използва по време на масирани обстрели", пише авторът на канала "Николаевски Ванек". По официални данни на ВВС на Украйна, за една нощ е било регистрирано използването на 419 средства за въздушно нападение, включително 68 ракети и 351 безпилотни летателни апарата. ""Цирконите" и балистиката не успяха да бъдат свалени", се подчертава в официалното изявление на Военновъздушните сили на ВСУ.
11:51 06.07.2026
50 Ристо Кьоравия
До коментар #8 от "Кобзон рекърдс":Ииииихххуууу Й
Тия Пиздоглазите превземат.. Константиновка
Оти са... хомик могучая
Хихихихихи
11:51 06.07.2026
51 Свети Великомученик Аргир Безбожник
До коментар #42 от "Архимандрисандрит Бибиян":ЛапПай УЙотт умиррисан дупнишки хъесосс ,кво ми пелтечиш пак ,щаа топим надъл БоКо в Струма с каменен медалион на врата .
11:52 06.07.2026
52 И Судан има голяма територия
До коментар #30 от "Симпатизант":ама и той като Русия е бананова република от Третия свят :) Не кълвете на такава глупава пропаганда за територии и подобни :)
11:53 06.07.2026