Румен Радев ще се срещне с Ердоган в Анкара

Министър-председателят Румен Радев ще посети днес Анкара, където ще се срещне с президента на Република Турция Реджеп Тайип Ердоган, съобщават от пресцентъра на Министерски съвет. Двамата ще разговарят преди срещата на върха на НАТО в президентския комплекс „Бештепе“. Акцент в срещата ще бъдат възможностите за задълбочаване на двустранните отношения и други теми от взаимен интерес на България и Турция.

Срещата идва в навечерието на форума на НАТО в Анкара, на който основни акценти ще бъдат укрепването на колективната отбрана, ситуацията в Черноморския регион, продължаващите конфликти в Близкия изток и повишаването на отбранителните способности на държавите от Алианса.

Очаква се разговорите между Румен Радев и Реджеп Тайип Ердоган да поставят акцент и върху координацията между двете съседни държави по въпроси, свързани със сигурността, миграцията и икономическите връзки в региона, допълват от Нова телевизия.