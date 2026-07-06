Румен Радев ще се срещне с Ердоган в Анкара

Министър-председателят Румен Радев ще посети днес Анкара, където ще се срещне с президента на Република Турция Реджеп Тайип Ердоган, съобщават от пресцентъра на Министерски съвет. Двамата ще разговарят преди срещата на върха на НАТО в президентския комплекс „Бештепе“. Акцент в срещата ще бъдат възможностите за задълбочаване на двустранните отношения и други теми от взаимен интерес на България и Турция.
Срещата идва в навечерието на форума на НАТО в Анкара, на който основни акценти ще бъдат укрепването на колективната отбрана, ситуацията в Черноморския регион, продължаващите конфликти в Близкия изток и повишаването на отбранителните способности на държавите от Алианса.
Очаква се разговорите между Румен Радев и Реджеп Тайип Ердоган да поставят акцент и върху координацията между двете съседни държави по въпроси, свързани със сигурността, миграцията и икономическите връзки в региона, допълват от Нова телевизия.
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Янку
Коментиран от #3, #5, #15, #20, #44
13:11 06.07.2026
2 Българин
Иначе сме обречени!
Коментиран от #8, #25
13:11 06.07.2026
3 Българин
До коментар #1 от "Янку":Ако искаш да имаме "Делиорманска Пролет", това е най-лесният начин!
13:12 06.07.2026
4 честен ционист
13:12 06.07.2026
5 🇧🇬БАЙ Х@Й‼️
До коментар #1 от "Янку":Беше то, когато Живков УДАРИ шамар на Демирел❗
Коментиран от #6, #16
13:13 06.07.2026
6 оня с коня
До коментар #5 от "🇧🇬БАЙ Х@Й‼️":Не беше Живков а Брежнев.
Коментиран от #7
13:14 06.07.2026
7 Този коментар е премахнат от модератор.
8 Този коментар е премахнат от модератор.
9 Този коментар е премахнат от модератор.
10 Този коментар е премахнат от модератор.
11 Жеката
Турция печели, а България... плаща!
Тръмпито дръж и пак питай за визите, че то
в България визи ни трябват!
До есента ще те изтърпим, после, пфуу!
13:21 06.07.2026
12 Този коментар е премахнат от модератор.
13 Какво ли още ще продаде
Коментиран от #30
13:24 06.07.2026
14 Ти да видиш
13:30 06.07.2026
15 Този коментар е премахнат от модератор.
16 Летец Пешеходец
До коментар #5 от "🇧🇬БАЙ Х@Й‼️":Пълни глупости. Навремето това беше разпространявано от отдел "слухове" на ДС.
Коментиран от #26, #28
13:39 06.07.2026
17 Този коментар е премахнат от модератор.
18 НАЦИОНАЛИСТ
ПБ-ПАРТИЯ БОЛЬШ€ВИКОFF;ПБ-ПЪЛНИ БО КЛУ ЦИ; ПБ-По-Б€да!ПАРАЗИТЫ БОЛЬШИ€;
ПОГР€БВАМ€ БЪЛГАРИЯ!
ГОСПОД,ГОСПОД ДА НИ ПАЗИ ОТ Ч€РВ€НИ нато-П€Д€Р . $ТИ!
СПЕШНО: АНТИ-КОМУНИ$ТИЧ€$КА РЕВОЛЮЦИЯ! НОВА КОНСТИТУЦИЯ!
ЛУСТРАЦИЯ! ЛУСТРАЦИЯ! ДА СПАСИМ БЪЛГАРСКАТА НАЦИЯ!
НОВ НАРОДЕН СЪД, фат ма ка ОСЪДЕН ПРЪВ!
81г. КОМУНИЗЪМ И К А Р М А З Ъ фат ма ци-Глу па ци СТИГАТ! СТИГАТ!
Коментиран от #19
13:39 06.07.2026
19 Г€Н€РАЛ Р€Ш€ТНИКОВ
До коментар #18 от "НАЦИОНАЛИСТ":МОЛОД€Ц ШТИРЛИЦ( р.р.) МОЛОД€Ц рад€в! В$Я ВЛА$ТЬ $ОВ€ТАМ!
КАК ГОВОРИТ Г Р У: НАШ ЛУЧШИЙ ТРОЙНОЙ АГ€НТ-Mr.К€Ш(нато-БКП К€ Л€Ш)!
В$Я ВЛА$ТЬ $ОВ€ТАМ!ТАК Д€РЖАТЬ И Д€НЬГИ БУДУТ!
€$ТЬ "БО ТАШ", €$ТЬ БОЛЬШИ€ Д€НЬГИ!
"ПБ"-Партия Больш€виков-НОВЫЙ Г€РБ!
ПО-Б€ДА! ПО-Б€ДА! ПО-Б€ДА!
13:40 06.07.2026
20 Летец Пешеходец
До коментар #1 от "Янку":По- вероятно да му целуне ръка и да удари чело в пода.
Коментиран от #31
13:40 06.07.2026
21 Архимандрисандрит Бибиян
13:41 06.07.2026
22 Баце
13:41 06.07.2026
23 Кочо
13:43 06.07.2026
24 На чорапа
13:43 06.07.2026
25 Айде бе!!!!
До коментар #2 от "Българин":Това пък от къде го измисли? Можем всичко да си построим сами, само копринката , тиквоча и прасенцето да спрат да крадат.
13:44 06.07.2026
26 🇧🇬БАЙ Х@Й‼️
До коментар #16 от "Летец Пешеходец":Ти да не си работил в ДС и да изпълнявал тази задача лично 🤔❓
13:46 06.07.2026
27 Среща
Коментиран от #29
13:49 06.07.2026
28 🇧🇬БАЙ Х@Й‼️
До коментар #16 от "Летец Пешеходец":Или пак си питал ИИ 😀😀😀❓❗
Коментиран от #32
13:50 06.07.2026
29 🇧🇬БАЙ Х@Й‼️
До коментар #27 от "Среща":Ех, пак НЕ знаеш ама пишеш ❗
Тази среща ще е преди другата среща❗
13:52 06.07.2026
30 Този коментар е премахнат от модератор.
31 ВВСар
До коментар #20 от "Летец Пешеходец":СЪС СИГУРНОСТ ЩЕ ИМА И ТУРСКА БАНЯ! ЕХ БАНЯ, ЕХ КЕФ....!
р"ум€н" ЩЕ ИЗПУСКА $АПУНЧ€ТО, $ НАД€ЖДА ДА ПР€ДОГОВОРИ
А НАЛ НО "договора" $ "БО ТАШ"! :))
ЗА ПУ$ТАТА ВЛА$Т $ТАНА П€ Д€ Р. $Т!
Коментиран от #33
13:56 06.07.2026
32 Летец Пешеходец
До коментар #28 от "🇧🇬БАЙ Х@Й‼️":Такава "героична " постъпка, нямаше как да остане в тайна дълго време. Със сигурност за нея щяха да знаят разни "отговорни другари", които рано или късно щяха да я споменат някъде. Нищо такова няма и не е имало. Това е част от митологията около продъненият соц.
13:58 06.07.2026
33 Летец Пешеходец
До коментар #31 от "ВВСар":Ердоган е от друг калибър. В никакъв случай няма да позволи на нашият палячо, да му поставя някакви условия. Точно обратното ще стане.
14:02 06.07.2026
34 Чума
14:06 06.07.2026
35 Рентата от Боташ ли ще взима?
14:14 06.07.2026
36 Да му каже да си Прибира Шопара
14:15 06.07.2026
37 Роки
14:24 06.07.2026
38 Радев ще преговаря Боташ
Дано турците да се съгласят, че да имаме най после пътища!
14:25 06.07.2026
39 Този коментар е премахнат от модератор.
40 Мерхаба
14:30 06.07.2026
41 румбата
14:32 06.07.2026
42 ЕДГАР КЕЙСИ
14:47 06.07.2026
43 Бишва България
14:48 06.07.2026
44 Ти гледай да не подпишат още няколко
До коментар #1 от "Янку":боташи, че тогава отиде коня у ряката. То не че сега не еотишъл ама тогава хептен ще замине. При подписване на такива договори бива да пращат не проводници на частно фирмени интереси ами по-малко продажни люде с повечко съвест ама къде да ги намерят тези хора и аз не мога да река.
14:50 06.07.2026
45 1234
14:53 06.07.2026
46 ЕДГАР КЕЙСИ
14:55 06.07.2026