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Румен Радев ще се срещне с Ердоган в Анкара

Румен Радев ще се срещне с Ердоган в Анкара

6 Юли, 2026 13:09 1 050 46

  • румен радев-
  • реджеп ердоган-
  • среща-
  • анкара

Двамата ще разговарят преди срещата на върха на НАТО в президентския комплекс „Бештепе“, като акцент в срещата ще бъдат възможностите за задълбочаване на двустранните отношения и други теми от взаимен интерес на България и Турция

Румен Радев ще се срещне с Ердоган в Анкара - 1
Снимка: Архив БГНЕС
Ани Ефремова Ани Ефремова Автор във Fakti.bg

Министър-председателят Румен Радев ще посети днес Анкара, където ще се срещне с президента на Република Турция Реджеп Тайип Ердоган, съобщават от пресцентъра на Министерски съвет. Двамата ще разговарят преди срещата на върха на НАТО в президентския комплекс „Бештепе“. Акцент в срещата ще бъдат възможностите за задълбочаване на двустранните отношения и други теми от взаимен интерес на България и Турция.
Срещата идва в навечерието на форума на НАТО в Анкара, на който основни акценти ще бъдат укрепването на колективната отбрана, ситуацията в Черноморския регион, продължаващите конфликти в Близкия изток и повишаването на отбранителните способности на държавите от Алианса.

Очаква се разговорите между Румен Радев и Реджеп Тайип Ердоган да поставят акцент и върху координацията между двете съседни държави по въпроси, свързани със сигурността, миграцията и икономическите връзки в региона, допълват от Нова телевизия.


Турция
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Янку

    7 12 Отговор
    Радев да удари по масата и да разтрогнат договора с Боташ.

    Коментиран от #3, #5, #15, #20, #44

    13:11 06.07.2026

  • 2 Българин

    12 15 Отговор
    Да се надяваме,че Ердоган ще е благосколонен и Радев ще успее да го убеди да инвестира в България и да ни построи пътища, магистрали, електроцентрали и язовири!
    Иначе сме обречени!

    Коментиран от #8, #25

    13:11 06.07.2026

  • 3 Българин

    9 3 Отговор

    До коментар #1 от "Янку":

    Ако искаш да имаме "Делиорманска Пролет", това е най-лесният начин!

    13:12 06.07.2026

  • 4 честен ционист

    3 0 Отговор
    Позивна Моше е трябвало да го нарекат Муса.

    13:12 06.07.2026

  • 5 🇧🇬БАЙ Х@Й‼️

    11 7 Отговор

    До коментар #1 от "Янку":

    Беше то, когато Живков УДАРИ шамар на Демирел❗

    Коментиран от #6, #16

    13:13 06.07.2026

  • 6 оня с коня

    5 5 Отговор

    До коментар #5 от "🇧🇬БАЙ Х@Й‼️":

    Не беше Живков а Брежнев.

    Коментиран от #7

    13:14 06.07.2026

  • 7 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 8 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 9 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 10 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 11 Жеката

    14 2 Отговор
    Темата е Боташ!
    Турция печели, а България... плаща!
    Тръмпито дръж и пак питай за визите, че то
    в България визи ни трябват!
    До есента ще те изтърпим, после, пфуу!

    13:21 06.07.2026

  • 12 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 13 Какво ли още ще продаде

    16 1 Отговор
    МАМНИКЪТ

    Коментиран от #30

    13:24 06.07.2026

  • 14 Ти да видиш

    15 2 Отговор
    Ще се среща, или ще му се надупва за още нещо?

    13:30 06.07.2026

  • 15 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 16 Летец Пешеходец

    8 4 Отговор

    До коментар #5 от "🇧🇬БАЙ Х@Й‼️":

    Пълни глупости. Навремето това беше разпространявано от отдел "слухове" на ДС.

    Коментиран от #26, #28

    13:39 06.07.2026

  • 17 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 18 НАЦИОНАЛИСТ

    10 2 Отговор
    ПБ-ПРО $Т БО(га)ТАШ;ПБ-ПЛАЩАМ€ НА "БОТАШ";ПБ-ПУТИН$КАЯ БОЛГАРИЯ,
    ПБ-ПАРТИЯ БОЛЬШ€ВИКОFF;ПБ-ПЪЛНИ БО КЛУ ЦИ; ПБ-По-Б€да!ПАРАЗИТЫ БОЛЬШИ€;
    ПОГР€БВАМ€ БЪЛГАРИЯ!

    ГОСПОД,ГОСПОД ДА НИ ПАЗИ ОТ Ч€РВ€НИ нато-П€Д€Р . $ТИ!
    СПЕШНО: АНТИ-КОМУНИ$ТИЧ€$КА РЕВОЛЮЦИЯ! НОВА КОНСТИТУЦИЯ!
    ЛУСТРАЦИЯ! ЛУСТРАЦИЯ! ДА СПАСИМ БЪЛГАРСКАТА НАЦИЯ!
    НОВ НАРОДЕН СЪД, фат ма ка ОСЪДЕН ПРЪВ!
    81г. КОМУНИЗЪМ И К А Р М А З Ъ фат ма ци-Глу па ци СТИГАТ! СТИГАТ!

    Коментиран от #19

    13:39 06.07.2026

  • 19 Г€Н€РАЛ Р€Ш€ТНИКОВ

    8 1 Отговор

    До коментар #18 от "НАЦИОНАЛИСТ":

    МОЛОД€Ц ШТИРЛИЦ( р.р.) МОЛОД€Ц рад€в! В$Я ВЛА$ТЬ $ОВ€ТАМ!
    КАК ГОВОРИТ Г Р У: НАШ ЛУЧШИЙ ТРОЙНОЙ АГ€НТ-Mr.К€Ш(нато-БКП К€ Л€Ш)!
    В$Я ВЛА$ТЬ $ОВ€ТАМ!ТАК Д€РЖАТЬ И Д€НЬГИ БУДУТ!
    €$ТЬ "БО ТАШ", €$ТЬ БОЛЬШИ€ Д€НЬГИ!
    "ПБ"-Партия Больш€виков-НОВЫЙ Г€РБ!
    ПО-Б€ДА! ПО-Б€ДА! ПО-Б€ДА!

    13:40 06.07.2026

  • 20 Летец Пешеходец

    15 2 Отговор

    До коментар #1 от "Янку":

    По- вероятно да му целуне ръка и да удари чело в пода.

    Коментиран от #31

    13:40 06.07.2026

  • 21 Архимандрисандрит Бибиян

    12 1 Отговор
    Изключително вреден е савецкия агент! Втори Ростислав Михайлович ама без мъжко достойнство!

    13:41 06.07.2026

  • 22 Баце

    9 2 Отговор
    Не лесно. От една стран та дръпа натю, от друга падишаха, от трета една бабичка фон лъвица, а ти да са прайш на русофил. Тегло баце.

    13:41 06.07.2026

  • 23 Кочо

    2 1 Отговор
    Язовир на Тунджа в приграничната зона и ж.п. линия за Одрин, като възкресяване и продължение на закритата Ямбол - Елхово! Покана за Евровизия!

    13:43 06.07.2026

  • 24 На чорапа

    14 1 Отговор
    трябва да му се забрани да се среща с Ердоган. Големи л.... се получавата на финала за милиарди.

    13:43 06.07.2026

  • 25 Айде бе!!!!

    6 0 Отговор

    До коментар #2 от "Българин":

    Това пък от къде го измисли? Можем всичко да си построим сами, само копринката , тиквоча и прасенцето да спрат да крадат.

    13:44 06.07.2026

  • 26 🇧🇬БАЙ Х@Й‼️

    2 0 Отговор

    До коментар #16 от "Летец Пешеходец":

    Ти да не си работил в ДС и да изпълнявал тази задача лично 🤔❓

    13:46 06.07.2026

  • 27 Среща

    5 1 Отговор
    с Ердоган не знам дали ще има , на срещата участват представители на 30 държави , включително и генералния секретар на НАТО Рюте ! Тръмп също ще присъства.

    Коментиран от #29

    13:49 06.07.2026

  • 28 🇧🇬БАЙ Х@Й‼️

    2 1 Отговор

    До коментар #16 от "Летец Пешеходец":

    Или пак си питал ИИ 😀😀😀❓❗

    Коментиран от #32

    13:50 06.07.2026

  • 29 🇧🇬БАЙ Х@Й‼️

    1 0 Отговор

    До коментар #27 от "Среща":

    Ех, пак НЕ знаеш ама пишеш ❗
    Тази среща ще е преди другата среща❗

    13:52 06.07.2026

  • 30 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 31 ВВСар

    9 2 Отговор

    До коментар #20 от "Летец Пешеходец":

    СЪС СИГУРНОСТ ЩЕ ИМА И ТУРСКА БАНЯ! ЕХ БАНЯ, ЕХ КЕФ....!
    р"ум€н" ЩЕ ИЗПУСКА $АПУНЧ€ТО, $ НАД€ЖДА ДА ПР€ДОГОВОРИ
    А НАЛ НО "договора" $ "БО ТАШ"! :))
    ЗА ПУ$ТАТА ВЛА$Т $ТАНА П€ Д€ Р. $Т!

    Коментиран от #33

    13:56 06.07.2026

  • 32 Летец Пешеходец

    6 2 Отговор

    До коментар #28 от "🇧🇬БАЙ Х@Й‼️":

    Такава "героична " постъпка, нямаше как да остане в тайна дълго време. Със сигурност за нея щяха да знаят разни "отговорни другари", които рано или късно щяха да я споменат някъде. Нищо такова няма и не е имало. Това е част от митологията около продъненият соц.

    13:58 06.07.2026

  • 33 Летец Пешеходец

    8 3 Отговор

    До коментар #31 от "ВВСар":

    Ердоган е от друг калибър. В никакъв случай няма да позволи на нашият палячо, да му поставя някакви условия. Точно обратното ще стане.

    14:02 06.07.2026

  • 34 Чума

    2 2 Отговор
    Ердог има фобия от пилоти! Тандема Дебислав има повече полети от президента Радев!

    14:06 06.07.2026

  • 35 Рентата от Боташ ли ще взима?

    7 0 Отговор
    Да не я добара Деса, че ще изкупи Капалъ Чарши.

    14:14 06.07.2026

  • 36 Да му каже да си Прибира Шопара

    2 2 Отговор
    в Турция.Че е излагация за турска партия.

    14:15 06.07.2026

  • 37 Роки

    6 0 Отговор
    Чичо Румен го държат турците с компромати. Само с Боташ им подари 7 милиарда лева. Иначе пари за Национална детска болница НЯМА! И сега ще обещава нови "стратегически" проекти с комшиите - разбирайте ще ни ползват безплатно водата, магистралите, накрая ще вземат Южна България, то не че и сега не са изкупили множество недвижими имоти. Боко и Шиши и тях турците ги държат.

    14:24 06.07.2026

  • 38 Радев ще преговаря Боташ

    2 2 Отговор
    за турски фирми да строят магистрали в България на концесия, електропроводи, ж.п.линии, тунели и т.н.

    Дано турците да се съгласят, че да имаме най после пътища!

    14:25 06.07.2026

  • 39 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 40 Мерхаба

    0 1 Отговор
    На всички Ганчовци ...

    14:30 06.07.2026

  • 41 румбата

    3 0 Отговор
    да си измие устата,защото ще целува задници в анкара.

    14:32 06.07.2026

  • 42 ЕДГАР КЕЙСИ

    2 0 Отговор
    И В ТУРЦИЯ ЛИ ПАК ЩЕ "ПРОДАВА" .......,............. ИНТЕРЕСИТЕ НА БЪЛГАРИЯ (1 МЛН € НА ДЕН) ..................... ZA ДА "ГУШНЕ" КОМИСИОННАТА, "ПРОГРЕСИВНИЯ" - РЕZИДЕНТ НА КГБ .................... МИСТЪР КЕШ ....................,. ФАКТ !

    14:47 06.07.2026

  • 43 Бишва България

    1 0 Отговор
    отново става Източна Румелия. Благодарим на измамата ПрогресивенБоташ и сбирщайна от Тикви, Прасета, Комунисти, Чалгари и Мунчовци!

    14:48 06.07.2026

  • 44 Ти гледай да не подпишат още няколко

    1 0 Отговор

    До коментар #1 от "Янку":

    боташи, че тогава отиде коня у ряката. То не че сега не еотишъл ама тогава хептен ще замине. При подписване на такива договори бива да пращат не проводници на частно фирмени интереси ами по-малко продажни люде с повечко съвест ама къде да ги намерят тези хора и аз не мога да река.

    14:50 06.07.2026

  • 45 1234

    0 0 Отговор
    Стига бе, ама верно ли, егати той бил голяма работа.

    14:53 06.07.2026

  • 46 ЕДГАР КЕЙСИ

    1 0 Отговор
    МИСТЪР МУНЧО Е ВТОРИЯ ПО БОГАТСТВО ОЛИГАРХ ......................, СЛЕД ВАЛЕНТИН ZЛАТЕВ ........................ ФАКТ !

    14:55 06.07.2026

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