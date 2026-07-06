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Премиерът Радев се срещна с турския президент Ердоган преди срещата на върха на НАТО

Премиерът Радев се срещна с турския президент Ердоган преди срещата на върха на НАТО

6 Юли, 2026 16:09 1 465 48

  • румен радев-
  • среща-
  • реджеп ердоган-
  • нато

В състава на българската делегация, която проведе среща с турския президент, бяха също така вицепремиерът и министър на икономиката Александър Пулев, министърът на енергетиката Ива Петрова и министърът на транспорта Георги Пеев. 

Премиерът Радев се срещна с турския президент Ердоган преди срещата на върха на НАТО - 1
Снимка: БГНЕС
Ани Ефремова Ани Ефремова Автор във Fakti.bg

Българският премиер Румен Радев се срещна днес с турския президент Реджеп Тайип Ердоган в президентския комплекс „Бештепе“ в турската столица, съобщиха от пресцентъра на управляващата в Турция Партия на справедливостта и развитието, на която Ердоган е и председател, предават от БТА. Българският премиер пристигна в Анкара за срещата на НАТО на 7 и 8 юли.

Това е първата среща, която Ердоган провежда преди предстоящата среща на върха на НАТО, отбелязват турски медии. По-късно днес турският президент ще се срещне и с генералния секретар на НАТО Марк Рюте.

В състава на българската делегация, която проведе среща с турския президент, бяха също така вицепремиерът и министър на икономиката Александър Пулев, министърът на енергетиката Ива Петрова и министърът на транспорта Георги Пеев. От турска страна в срещата взеха участие министърът на външните работи Хакан Фидан, министърът на енергетиката Алпарслан Байрактар, министърът на транспорта Абдулкадир Уралоглу.

При пристигането си в Анкара Румен Радев беше посрещнат на летището от министъра на търговията на Турция Юмер Болат.

„Посрещнах в Анкара българския премиер Румен Радев, който пристигна в нашата страна, за да се срещне с президента Реджеп Тайип Ердоган“, написа турският министър на търговията в официалния си профил.

Българската делегация обсъди двустранните отношения и с Болат.

„Решени сме да надградим отношенията между Турция и България, които почиват върху силно добросъседство, взаимно доверие, общи ползи, както и да изведем на още по-преден план отношенията ни във всички области, поставяйки акцент върху търговията, инвестициите, транспорта и енергетиката“, заяви Юмер Болат.

Той увери, че ще продължат общите дейности, които да допринесат за стабилността и благосъстоянието на региона.


Турция
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Какво ли ще подари този път

    36 9 Отговор
    мамникът?

    Коментиран от #5, #10, #25

    16:10 06.07.2026

  • 2 Фори

    19 14 Отговор
    Да го попита ако те нападнат , по-добре да се предадеш или да се защитаваш?Защото Радев е убеден че най доброто решение на нападнатата страна е да се предаде.Да пита други главнокомандващи за съвет?

    Коментиран от #4, #11, #17

    16:13 06.07.2026

  • 3 Баш Хайдутин и действащ комунист

    16 10 Отговор
    Дунавски вълни задължително в торбата на Рублев

    16:13 06.07.2026

  • 4 провинциалист

    4 3 Отговор

    До коментар #2 от "Фори":

    Не точно. Ако се осмелиш и да дадеш коректен цитат, ще стане ясно.

    Коментиран от #21

    16:14 06.07.2026

  • 5 честен ционист

    18 10 Отговор

    До коментар #1 от "Какво ли ще подари този път":

    Един скъсан брашнен чувал. България загуби всичките си гаранти. Позивна Моше заминава при Падишаха да капитулира безусловно.

    16:15 06.07.2026

  • 6 Тома

    19 5 Отговор
    Дали го е питал за първия му приятел най известния български политик сниман гол да спи с отворено чекмедже пълно с евро и злато а отгоре сложил пистолет

    16:16 06.07.2026

  • 7 Без име

    20 7 Отговор
    Ердо да внимава,нче с когото сме били в отношения, все сме го надживели. Затова Русия вече не ще да чуе за нас, разбра защо Чърчил не ни е искал. То Западна и Източна римски империи, Османска империя, Руска империя, Райх, СССР, Варшавски договор, СИВ, все заминаха в историята. ЕС и НАТО са пътници. Ние сме тук, все по-проклети, алчни, злобни и завистливи, но сме си тук.

    Коментиран от #48

    16:17 06.07.2026

  • 8 Среща с Ердоган?

    20 6 Отговор
    Васалът няма как да се срещне току така със суртана. Като гледам посрещат го второразрядни министри. Яко ще се навежда ми се струва.....

    16:18 06.07.2026

  • 9 Шушу мушу

    12 4 Отговор
    къща разваля !

    16:18 06.07.2026

  • 10 Чичо Румен

    9 20 Отговор

    До коментар #1 от "Какво ли ще подари този път":

    Не прави подаръци на чужденците, не е наведен като Боко, прасето и ония жалки ПП-ДБ-ейци дето се скъсаха да се подлагат и натягат на всеки само и само да ги потупат по рамото и да ги подкрепят и закрилят в наглото лъгане, крадене и унищожение на българския народ.

    Коментиран от #16, #27

    16:20 06.07.2026

  • 11 Всъщност

    6 10 Отговор

    До коментар #2 от "Фори":

    Сега е моментът да пита . Щото освен Турция не виждам кой друг би ни нападнал . Пък тя икономически отдавна ни е нападнала , и завзела и пазарите ни , и енергетиката ни ...

    Коментиран от #22, #26

    16:21 06.07.2026

  • 12 непротестиращ

    12 4 Отговор
    Явно ще е за Боташ! Руменчо трябва да омагьоса Ердоган, за да се преразгледа този договор, щото е голяма репутационна и финансова щета!

    16:24 06.07.2026

  • 13 Премиерът

    10 7 Отговор
    хубаво ли му е духнал на поганеца или се е изложил?Сигурно му е подарил Нефтохим и преподписал боташ още по - "изгодно"?....Освен духането.

    16:30 06.07.2026

  • 14 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 15 Летец Пешеходец

    11 7 Отговор
    Чичо Румене, "вдигаш ли самолета"? Кой знае какви ги е надробил, този кремълски лакей. Най- късно след Нова Година- нови избори.

    16:34 06.07.2026

  • 16 Прав си

    8 3 Отговор

    До коментар #10 от "Чичо Румен":

    Не е наведен като Боко- още повече е наведен, че и разкрачен.....

    16:38 06.07.2026

  • 17 кво да пита?

    6 3 Отговор

    До коментар #2 от "Фори":

    Гражданска война.
    Руски части обградили украински бункер, и викнали , предай се, украинците отвърнали, не можем, ние сне руснаци, а руснаците никога не се предават.

    16:38 06.07.2026

  • 18 Фатмака

    11 5 Отговор
    Е ПРЕДАТЕЛ

    16:39 06.07.2026

  • 19 така така

    11 3 Отговор
    Като му видиш лицето на тоз и като прочетеш "премиерът" се досещаш каква излагация е това.

    16:42 06.07.2026

  • 20 Направо лошо ми стана

    8 2 Отговор
    Ще надграждат отношенията България Турция в сферата на икономиката и енергетиката .
    Страх ме е да попитам
    Сигурно от утре вместо по 1милион на ден,
    ще плащаме по 2 милиона на ден

    16:50 06.07.2026

  • 21 Фори

    6 2 Отговор

    До коментар #4 от "провинциалист":

    Давам ти пример. На шипка се защитаваме. Свършват патроните и ние казваме на сърбите:"Дайте патрони" А те казват:"А не.Нападателя е по-голям и по-силен и така ще удължим войната. Да ви превземат и тогава ще помагаме дипломатически."
    Това го предлага нашият главнокомандващ!

    16:52 06.07.2026

  • 22 Атина Палада

    6 6 Отговор

    До коментар #11 от "Всъщност":

    А защо Турция да ни напада? Както казваш,че икономически ни е превзела..Спомняш ли си преди известно време Ердоган каза :-" Запада готвят България за война срещу Русия,но ние няма да позволим това,защото имаме икономически интереси в България.Ще пострадат турските компании развиващи бизнес в България"! Та, изглежда Турция ни пази ,иначе Брюксел веднага ще ни вземе за пушечно месо...

    Коментиран от #30

    16:53 06.07.2026

  • 23 Що за протокол?

    10 1 Отговор
    Министър на търговията посреща премиер. Ама добре, че са го поканили. Като президент никъде не го канеха.

    Коментиран от #42

    16:58 06.07.2026

  • 24 ХурДоколенко

    9 1 Отговор
    Дали е имало аркадан заради Боташ.

    16:59 06.07.2026

  • 25 Българин

    3 8 Отговор

    До коментар #1 от "Какво ли ще подари този път":

    Ако не се съобразяваме с интересите на Турция и на Ердоган, те така ще ни дерат, че свят ще ни се завие! За това, по-добре Радев да им даде, каквото искат, за да има мир!

    17:06 06.07.2026

  • 26 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 27 А бе тъпанар

    13 0 Отговор

    До коментар #10 от "Чичо Румен":

    Зеления чорап Боташ загроби овцете да плащат на султана по 1 025 000лв. на месец за 13г. не правил подаръци.

    Коментиран от #32

    17:08 06.07.2026

  • 28 Дочо

    10 1 Отговор
    След предната среща на Радев с Ердоган последва Боташ, сега дано не последва Боташ по 2

    17:10 06.07.2026

  • 29 Грую

    12 0 Отговор
    Пука му, че му дреме на Ердо за България,
    Рундьо, че и за Рундьовица!
    Щом се плаща, всичко е точно и проверено!
    Мистър, ефенди Боташ, може и да не се прибира от Турция! Там го уважават! Келеме

    17:10 06.07.2026

  • 30 Всъщност

    8 3 Отговор

    До коментар #22 от "Атина Палада":

    Данъкът , който плащаме за мир с Турция включва : Първо квоти , и последвало спиране на селското ни стопанство , докато Турция прави неограничен внос в ЕС , макар никой да не изследва продуктите ѝ . Второ - загробване на втората държавна АЕЦ Белене , с цел да не накърни пазара на турците . Турция строи четири Руски АЕЦа . Тази година купуване ток от Турция и Северна Македония . Избери си сектор и помисли !!Погромът на бг туризма поразително съвпадна с възхода на турския . До 1989г никой не бе чувал за турски курорти ... Изобщо , евроатлантиците ни се престараха в слугинаж към Турция .

    17:11 06.07.2026

  • 31 Кака Радка

    11 0 Отговор
    Не те е страх от протести,ще се види на есен селяко от Димитровградско. Нищо не става от тебе,ще го разбереш по трудния начин.

    17:11 06.07.2026

  • 32 Баба Илийца

    13 0 Отговор

    До коментар #27 от "А бе тъпанар":

    То ако беше на месец пак бива, всеки ден българските овце плащат на пенсионерите на Падишаха по 1 025 000лв. Затова Левски би го одрал жив, но овцете го избраха да ги стриже още.

    Коментиран от #33

    17:12 06.07.2026

  • 33 Деса

    9 0 Отговор

    До коментар #32 от "Баба Илийца":

    Да така е, и той като Мазния Демерджиев е точен с парите към Падишаха.

    17:16 06.07.2026

  • 34 ТОZИ НА СНИМКАТА

    5 1 Отговор
    Е "КРАСАВЕЦ" ТА ДРЪНКА ........................ НАЛИ ГО ИZБРАХМЕ ПО "ФИZИЧЕСКИТЕ" МУ ИСПЪЛНЕНИЯ ........................... (ПРАВИ ШПАГАТ НА ЛОСТА С КОРЕМА СИ), БЕZ ДА СИ "НАВЕХНЕ" НОСА ........................ ПО КРАСИВ Е "ДАЖЕ" И ОТ КВАЗИМОДО (КЛЕТНИЦИТЕ) ......................

    Коментиран от #35

    17:25 06.07.2026

  • 35 ашколсун башкан

    1 0 Отговор

    До коментар #34 от "ТОZИ НА СНИМКАТА":

    Натупа ли му рамото на шефа?

    Така ще е оттук нататъка ...каквото каже шефа.

    17:26 06.07.2026

  • 36 Сатана Z

    5 1 Отговор
    Преди 20 години Rдоган казА,че Тюркие ще си върне БГ без една пушка да пукне.

    Коментиран от #40

    17:26 06.07.2026

  • 37 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 38 Възpожденец 🇧🇬

    5 0 Отговор
    Ще има Боташ2, 3, 4, 5 .... пак ще изтеглим 10 млрд. и ще продължим Боташ 6, 7, 8 ... трябва да продължат финансовите потоци към тероРусия, както са текли от както им е стъпил н наша земя миризливия ботуш !

    17:30 06.07.2026

  • 39 УдоМача

    2 6 Отговор
    Време е Турция да си влезе във владение отново, а ние обикновените хора да си отдъхнем защото болшинството от нас изнемогват от европейския гнет!!!

    17:32 06.07.2026

  • 40 оня с коня

    2 2 Отговор

    До коментар #36 от "Сатана Z":

    Вероятно знаеш добре Руски,но Турски - Хич.Та въпросът е ОТКЪДЕ можеш да знаеш какво е казал Ердоган предвид оскъдните ти знания на Чужди езици при това преди 20г,след като не помниш дори дали си ял вчера?

    17:33 06.07.2026

  • 41 Български фатмак

    3 0 Отговор
    В Турция много уважават фатмак Радев Посрещнат е тържествено от осмия по
    значение турски министър Болат.Фатмак Радев да помоли Ердоган да предоговори
    Боташ.В замяна да му даде окръг Кърджали.Там и без това се разпорежда Пеевски.
    Така в турския парламент ще вкараме троянски кон ДПС.

    Коментиран от #47

    17:37 06.07.2026

  • 42 Летец Пешеходец

    5 0 Отговор

    До коментар #23 от "Що за протокол?":

    Реджеп посреща лично на летището, политици от неговият калибър, а не някакъв кремълски лакей. За този и министър е много. Можеше да изпрати портиера. И без това нашият е там за да хленчи и да се моли за "предоговаряне", което няма как да стане. Приказки за наивници. Турците и този ще го "извъртят".

    17:38 06.07.2026

  • 43 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 44 Българин

    0 3 Отговор
    Aко не се съобразяваме с турските интереси, ще изчезнем точно като укро райха! За това Радев ходи в Истанбул, за да реши нещата по мирен начин!

    17:43 06.07.2026

  • 45 Язека

    0 0 Отговор
    Потупва го по рамото и му казва:- Ашколсун, аркадаш!

    17:55 06.07.2026

  • 46 Докога?!

    0 0 Отговор
    Докога този нагъл фатмак, селяндур от Славяново, ше се разхожда по света, за да парви за посмешище великата ни някога държава, с потресаващата си простотия и простащина, но най-вече с унизителния си слугинаж към кремълския злодей?! Докога ще търпим наглецо със змийските очички, с грозната брадавица на мутрата и с дългия нос, дето върви два метра пред него?! Докога, българи?! Защо не го изметем още сега, защо да чакаме до есента?! Че до есента този вече може и да ни е напарвил руска губирния, както правешкият говедар два пъти се опита да ни напарви 16 - а република на СССР?! От фанатици комунисти всичко може да се очква, нали?!

    17:58 06.07.2026

  • 47 бълг. патриот

    0 0 Отговор

    До коментар #41 от "Български фатмак":

    През 1961г.турците от Кърджалийско се вдигнаха на бунт.Искаха Кърджали да
    мине към Турция.В резултат всички бунтари заминаха с еднопосочен билет за Сибир.
    И окръга се обезлюди откъм мъже.Тогава начело на държавата беше Т.Живков.
    Явно по добре управляваше Б-я.

    17:58 06.07.2026

  • 48 Язека

    0 0 Отговор

    До коментар #7 от "Без име":

    Забрави да прибавиш и Македонската империя.

    17:59 06.07.2026

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