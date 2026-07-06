Премиерът Радев се срещна с турския президент Ердоган преди срещата на върха на НАТО

Българският премиер Румен Радев се срещна днес с турския президент Реджеп Тайип Ердоган в президентския комплекс „Бештепе“ в турската столица, съобщиха от пресцентъра на управляващата в Турция Партия на справедливостта и развитието, на която Ердоган е и председател, предават от БТА. Българският премиер пристигна в Анкара за срещата на НАТО на 7 и 8 юли.
Това е първата среща, която Ердоган провежда преди предстоящата среща на върха на НАТО, отбелязват турски медии. По-късно днес турският президент ще се срещне и с генералния секретар на НАТО Марк Рюте.
В състава на българската делегация, която проведе среща с турския президент, бяха също така вицепремиерът и министър на икономиката Александър Пулев, министърът на енергетиката Ива Петрова и министърът на транспорта Георги Пеев. От турска страна в срещата взеха участие министърът на външните работи Хакан Фидан, министърът на енергетиката Алпарслан Байрактар, министърът на транспорта Абдулкадир Уралоглу.
При пристигането си в Анкара Румен Радев беше посрещнат на летището от министъра на търговията на Турция Юмер Болат.
„Посрещнах в Анкара българския премиер Румен Радев, който пристигна в нашата страна, за да се срещне с президента Реджеп Тайип Ердоган“, написа турският министър на търговията в официалния си профил.
Българската делегация обсъди двустранните отношения и с Болат.
„Решени сме да надградим отношенията между Турция и България, които почиват върху силно добросъседство, взаимно доверие, общи ползи, както и да изведем на още по-преден план отношенията ни във всички области, поставяйки акцент върху търговията, инвестициите, транспорта и енергетиката“, заяви Юмер Болат.
Той увери, че ще продължат общите дейности, които да допринесат за стабилността и благосъстоянието на региона.
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Какво ли ще подари този път
Коментиран от #5, #10, #25
16:10 06.07.2026
2 Фори
Коментиран от #4, #11, #17
16:13 06.07.2026
3 Баш Хайдутин и действащ комунист
16:13 06.07.2026
4 провинциалист
До коментар #2 от "Фори":Не точно. Ако се осмелиш и да дадеш коректен цитат, ще стане ясно.
Коментиран от #21
16:14 06.07.2026
5 честен ционист
До коментар #1 от "Какво ли ще подари този път":Един скъсан брашнен чувал. България загуби всичките си гаранти. Позивна Моше заминава при Падишаха да капитулира безусловно.
16:15 06.07.2026
6 Тома
16:16 06.07.2026
7 Без име
Коментиран от #48
16:17 06.07.2026
8 Среща с Ердоган?
16:18 06.07.2026
9 Шушу мушу
16:18 06.07.2026
10 Чичо Румен
До коментар #1 от "Какво ли ще подари този път":Не прави подаръци на чужденците, не е наведен като Боко, прасето и ония жалки ПП-ДБ-ейци дето се скъсаха да се подлагат и натягат на всеки само и само да ги потупат по рамото и да ги подкрепят и закрилят в наглото лъгане, крадене и унищожение на българския народ.
Коментиран от #16, #27
16:20 06.07.2026
11 Всъщност
До коментар #2 от "Фори":Сега е моментът да пита . Щото освен Турция не виждам кой друг би ни нападнал . Пък тя икономически отдавна ни е нападнала , и завзела и пазарите ни , и енергетиката ни ...
Коментиран от #22, #26
16:21 06.07.2026
12 непротестиращ
16:24 06.07.2026
13 Премиерът
16:30 06.07.2026
14 Този коментар е премахнат от модератор.
15 Летец Пешеходец
16:34 06.07.2026
16 Прав си
До коментар #10 от "Чичо Румен":Не е наведен като Боко- още повече е наведен, че и разкрачен.....
16:38 06.07.2026
17 кво да пита?
До коментар #2 от "Фори":Гражданска война.
Руски части обградили украински бункер, и викнали , предай се, украинците отвърнали, не можем, ние сне руснаци, а руснаците никога не се предават.
16:38 06.07.2026
18 Фатмака
16:39 06.07.2026
19 така така
16:42 06.07.2026
20 Направо лошо ми стана
Страх ме е да попитам
Сигурно от утре вместо по 1милион на ден,
ще плащаме по 2 милиона на ден
16:50 06.07.2026
21 Фори
До коментар #4 от "провинциалист":Давам ти пример. На шипка се защитаваме. Свършват патроните и ние казваме на сърбите:"Дайте патрони" А те казват:"А не.Нападателя е по-голям и по-силен и така ще удължим войната. Да ви превземат и тогава ще помагаме дипломатически."
Това го предлага нашият главнокомандващ!
16:52 06.07.2026
22 Атина Палада
До коментар #11 от "Всъщност":А защо Турция да ни напада? Както казваш,че икономически ни е превзела..Спомняш ли си преди известно време Ердоган каза :-" Запада готвят България за война срещу Русия,но ние няма да позволим това,защото имаме икономически интереси в България.Ще пострадат турските компании развиващи бизнес в България"! Та, изглежда Турция ни пази ,иначе Брюксел веднага ще ни вземе за пушечно месо...
Коментиран от #30
16:53 06.07.2026
23 Що за протокол?
Коментиран от #42
16:58 06.07.2026
24 ХурДоколенко
16:59 06.07.2026
25 Българин
До коментар #1 от "Какво ли ще подари този път":Ако не се съобразяваме с интересите на Турция и на Ердоган, те така ще ни дерат, че свят ще ни се завие! За това, по-добре Радев да им даде, каквото искат, за да има мир!
17:06 06.07.2026
26 Този коментар е премахнат от модератор.
27 А бе тъпанар
До коментар #10 от "Чичо Румен":Зеления чорап Боташ загроби овцете да плащат на султана по 1 025 000лв. на месец за 13г. не правил подаръци.
Коментиран от #32
17:08 06.07.2026
28 Дочо
17:10 06.07.2026
29 Грую
Рундьо, че и за Рундьовица!
Щом се плаща, всичко е точно и проверено!
Мистър, ефенди Боташ, може и да не се прибира от Турция! Там го уважават! Келеме
17:10 06.07.2026
30 Всъщност
До коментар #22 от "Атина Палада":Данъкът , който плащаме за мир с Турция включва : Първо квоти , и последвало спиране на селското ни стопанство , докато Турция прави неограничен внос в ЕС , макар никой да не изследва продуктите ѝ . Второ - загробване на втората държавна АЕЦ Белене , с цел да не накърни пазара на турците . Турция строи четири Руски АЕЦа . Тази година купуване ток от Турция и Северна Македония . Избери си сектор и помисли !!Погромът на бг туризма поразително съвпадна с възхода на турския . До 1989г никой не бе чувал за турски курорти ... Изобщо , евроатлантиците ни се престараха в слугинаж към Турция .
17:11 06.07.2026
31 Кака Радка
17:11 06.07.2026
32 Баба Илийца
До коментар #27 от "А бе тъпанар":То ако беше на месец пак бива, всеки ден българските овце плащат на пенсионерите на Падишаха по 1 025 000лв. Затова Левски би го одрал жив, но овцете го избраха да ги стриже още.
Коментиран от #33
17:12 06.07.2026
33 Деса
До коментар #32 от "Баба Илийца":Да така е, и той като Мазния Демерджиев е точен с парите към Падишаха.
17:16 06.07.2026
34 ТОZИ НА СНИМКАТА
Коментиран от #35
17:25 06.07.2026
35 ашколсун башкан
До коментар #34 от "ТОZИ НА СНИМКАТА":Натупа ли му рамото на шефа?
Така ще е оттук нататъка ...каквото каже шефа.
17:26 06.07.2026
36 Сатана Z
Коментиран от #40
17:26 06.07.2026
37 Този коментар е премахнат от модератор.
38 Възpожденец 🇧🇬
17:30 06.07.2026
39 УдоМача
17:32 06.07.2026
40 оня с коня
До коментар #36 от "Сатана Z":Вероятно знаеш добре Руски,но Турски - Хич.Та въпросът е ОТКЪДЕ можеш да знаеш какво е казал Ердоган предвид оскъдните ти знания на Чужди езици при това преди 20г,след като не помниш дори дали си ял вчера?
17:33 06.07.2026
41 Български фатмак
значение турски министър Болат.Фатмак Радев да помоли Ердоган да предоговори
Боташ.В замяна да му даде окръг Кърджали.Там и без това се разпорежда Пеевски.
Така в турския парламент ще вкараме троянски кон ДПС.
Коментиран от #47
17:37 06.07.2026
42 Летец Пешеходец
До коментар #23 от "Що за протокол?":Реджеп посреща лично на летището, политици от неговият калибър, а не някакъв кремълски лакей. За този и министър е много. Можеше да изпрати портиера. И без това нашият е там за да хленчи и да се моли за "предоговаряне", което няма как да стане. Приказки за наивници. Турците и този ще го "извъртят".
17:38 06.07.2026
43 Този коментар е премахнат от модератор.
44 Българин
17:43 06.07.2026
45 Язека
17:55 06.07.2026
46 Докога?!
17:58 06.07.2026
47 бълг. патриот
До коментар #41 от "Български фатмак":През 1961г.турците от Кърджалийско се вдигнаха на бунт.Искаха Кърджали да
мине към Турция.В резултат всички бунтари заминаха с еднопосочен билет за Сибир.
И окръга се обезлюди откъм мъже.Тогава начело на държавата беше Т.Живков.
Явно по добре управляваше Б-я.
17:58 06.07.2026
48 Язека
До коментар #7 от "Без име":Забрави да прибавиш и Македонската империя.
17:59 06.07.2026