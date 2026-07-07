Енергиен колапс в Куба: Националната електрическа мрежа се срина за трети път за шест месеца

Националната електрическа мрежа на Куба претърпя пълен колапс около обяд в понеделник, оставяйки приблизително 10 милиона души без достъп до електрозахранване. Инцидентът бе потвърден официално от държавния мрежови оператор Unión Eléctrica (UNE) и Министерството на енергетиката на страната, които започнаха спешно разследване на причините за аварията. Това е третото пълно изключване на енергийната мрежа в рамките на последните шест месеца (и осмото от края на 2024 г. насам), което задълбочава безпрецедентната хуманитарна и икономическа криза на карибския остров.

Причини за кризата: Блокада и амортизирани мощности

Кубинското правителство, оглавявано от президента Мигел Диас-Канел, посочва като основен виновник за ситуацията строгата енергийна блокада, наложена от администрацията на президента на САЩ Доналд Тръмп. През януари Вашингтон въведе тежки санкции и заплаши с мита всяка страна, която доставя петрол на острова. В резултат на това бяха прекъснати традиционните доставки от ключови съюзници като Венецуела и Мексико, оставяйки Куба почти изцяло без дизел и мазут.

Ситуацията се усложнява допълнително от следните фактори:

Амортизирана мрежа: Повечето ТЕЦ в страната са от съветската епоха, надхвърлили многократно експлоатационния си срок и работещи без необходимите резервни части.

Повечето ТЕЦ в страната са от съветската епоха, надхвърлили многократно експлоатационния си срок и работещи без необходимите резервни части. Липса на инвестиции: Страната не разполага със стабилна валута за модернизация или за алтернативи, а зелената енергия (основно соларни панели) покрива едва около 10% от нуждите.

Страната не разполага със стабилна валута за модернизация или за алтернативи, а зелената енергия (основно соларни панели) покрива едва около 10% от нуждите. Пълно изтощение на резервите: Куба произвежда едва 40% от необходимото си гориво. Последната голяма доставка на руски суров петрол беше през пролетта и тези запаси вече са напълно изчерпани.

Живот под напрежение: Ефекти върху населението

Преди окончателния срив в понеделник, близо две трети от Куба вече бяха в режим на тока. В селските райони планираните прекъсвания редовно надхвърлят 40 часа, а в столицата Хавана хората остават без ток до 15-20 часа в денонощието в разгара на горещото карибско лято.

Колапсът парализира обществения транспорт и принуди държавата да спре учебните заведения и нестратегическите индустрии. Според данни на ООН над 100 000 планови операции в болниците са отложени поради липса на електричество и медицински консумативи. Липсата на хладилна техника унищожава оскъдната храна на гражданите, а прекъсванията спират и помпените станции за питейна вода.

Кризата предизвика вълна от спонтанни протести, при които жителите на различни квартали в Хавана излизат по улиците с блъскане на тенджери и тигани с искане за възстановяване на услугата. Анализатори предупреждават, че тоталният икономически колапс може да отприщи масова миграционна вълна към САЩ.

Светлина в тунела или дипломатически маневри?

Въпреки крайно обтегнатите отношения и повдигнатите от Вашингтон обвинения срещу кубински лидери, в момента се провеждат интензивни и дискретни дипломатически преговори между Хавана и САЩ в търсене на изход. Кубинските власти изразиха готовност за икономически отстъпки, включително освобождаване на политически затворници и отдаване под наем на бензиностанции на частния сектор, стига американските енергийни ограничения да бъдат облекчени.

Към момента операторът UNE съобщава, че е активирал аварийни протоколи и е успял частично да захрани жизненоважни обекти, но пълното стабилизиране на мрежата ще отнеме дни.