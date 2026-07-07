Исторически обрат в Газа: „Хамас“ разпусна гражданското си правителство след две десетилетия във властта ОБЗОР

Палестинското движение „Хамас“ официално обяви пълното разпускане на своя граждански управителен орган, който контролираше Ивицата Газа от 2007 г. насам.

С този безпрецедентен ход групировката предава административната власт над анклава на новосформиран технократичен комитет, съставен от независими експерти и фигури без политическа обвързаност.

Решението идва след продължителни международни преговори и засилващ се натиск за намиране на работещ модел за управление и възстановяване на разрушената от конфликтите територия. Според официалното изявление на „Хамас“, целта на рокадата е да се улесни хуманитарният достъп, да се ускори реконструкцията на инфраструктурата и да се преодолее политическата изолация на региона.

Реакцията на международната общност

Организацията на обединените нации (ООН) веднага приветства трансфера на властта. В официално изявление световната организация определи акта като „решаваща стъпка към преходно гражданско управление“ и изрази готовност да сътрудничи тясно с новия технократичен орган.

Дипломати отбелязват, че този ход може да отвори вратата за мащабно международно финансиране и по-ефективно разпределение на хуманитарната помощ, тъй като много държави донори отказваха директен контакт с администрацията на „Хамас“.

Какво следва за Газа?

Формиране на новия комитет : Технократичният орган ще поеме контрола над болниците, училищата, комуналните услуги и разпределянето на помощите.

: Технократичният орган ще поеме контрола над болниците, училищата, комуналните услуги и разпределянето на помощите. Възстановяване : Основен приоритет на новата администрация ще бъде координацията с международните организации за спешна реконструкция на жилищния и енергийния сектор.

: Основен приоритет на новата администрация ще бъде координацията с международните организации за спешна реконструкция на жилищния и енергийния сектор. Политически последици: Въпреки че отстъпва гражданската власт, „Хамас“ запазва своето военно крило, което оставя отворен въпроса за реалния контрол върху сигурността на терен.