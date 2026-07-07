Новини
Свят »
Палестина »
Исторически обрат в Газа: „Хамас“ разпусна гражданското си правителство след две десетилетия във властта ОБЗОР

Исторически обрат в Газа: „Хамас“ разпусна гражданското си правителство след две десетилетия във властта ОБЗОР

7 Юли, 2026 03:45, обновена 7 Юли, 2026 03:48 403 0

  • газа-
  • хамас-
  • управление

Управлението на анклава се предава на независим технократичен комитет, а ООН определи решението като ключова стъпка към възстановяването на гражданския ред

Исторически обрат в Газа: „Хамас“ разпусна гражданското си правителство след две десетилетия във властта ОБЗОР - 1
Снимка: YouTube
Милен Ганев Милен Ганев Главен редактор във Fakti.bg

Палестинското движение „Хамас“ официално обяви пълното разпускане на своя граждански управителен орган, който контролираше Ивицата Газа от 2007 г. насам.

С този безпрецедентен ход групировката предава административната власт над анклава на новосформиран технократичен комитет, съставен от независими експерти и фигури без политическа обвързаност.

Решението идва след продължителни международни преговори и засилващ се натиск за намиране на работещ модел за управление и възстановяване на разрушената от конфликтите територия. Според официалното изявление на „Хамас“, целта на рокадата е да се улесни хуманитарният достъп, да се ускори реконструкцията на инфраструктурата и да се преодолее политическата изолация на региона.

Реакцията на международната общност

Организацията на обединените нации (ООН) веднага приветства трансфера на властта. В официално изявление световната организация определи акта като „решаваща стъпка към преходно гражданско управление“ и изрази готовност да сътрудничи тясно с новия технократичен орган.

Дипломати отбелязват, че този ход може да отвори вратата за мащабно международно финансиране и по-ефективно разпределение на хуманитарната помощ, тъй като много държави донори отказваха директен контакт с администрацията на „Хамас“.

Какво следва за Газа?

  • Формиране на новия комитет: Технократичният орган ще поеме контрола над болниците, училищата, комуналните услуги и разпределянето на помощите.
  • Възстановяване: Основен приоритет на новата администрация ще бъде координацията с международните организации за спешна реконструкция на жилищния и енергийния сектор.
  • Политически последици: Въпреки че отстъпва гражданската власт, „Хамас“ запазва своето военно крило, което оставя отворен въпроса за реалния контрол върху сигурността на терен.


Палестина
Поставете оценка:
Оценка от 0 гласа.
Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
Четете ни в Google News ShowcaseЧетете ни и в Google News Showcase
Абонамент за Факти.БГ в Google AlertsАбонамент за Факти.БГ в Google Alerts
Добавете Факти.БГ като предпочитан източник в GoogleДобавете Факти.БГ като предпочитан източник в Google


Подобни новини


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ