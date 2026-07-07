Съдебен сблъсък в Турция: Екрем Имамоглу пред съда по мегадело за корупция

Един от най-влиятелните опозиционни лидери в Турция и отстранен кмет на Истанбул, Екрем Имамоглу, е изправен пред съда в рамките на мащабен процес по обвинения в корупция и ръководене на престъпна мрежа. Прокуратурата настоява за безпрецедентна присъда, достигаща над 2000 години затвор. Случаят предизвика масови обществени протести и остри критики от страна на международната общност, която определя действията на Анкара като „правосъдието като оръжие“ с цел елиминиране на основния опонент на президента Реджеп Тайип Ердоган.

Какви са обвиненията?

Обвинителният акт срещу Имамоглу се разпростира на близо 3900 страници и включва 142 отделни престъпни деяния. Прокуратурата твърди, че в рамките на 10-годишен период той е ръководил компютърна престъпна структура, която е упражнявала влияние върху Столичната община на Истанбул (IBB) „като октопод“.

Основни обвинения: Създаване на организирана престъпна група, подкупи, измами, фалшифициране на търгове, пране на пари и шпионаж.

Създаване на организирана престъпна група, подкупи, измами, фалшифициране на търгове, пране на пари и шпионаж. Финансови щети: Според държавното обвинение мрежата е нанесла щети на държавния бюджет в размер на 160 милиарда турски лири ($3.8 милиарда). Твърди се, че средства от международни кредити за железопътната система на мегаполиса са били незаконно пренасочвани към кухи фирми.

Според държавното обвинение мрежата е нанесла щети на държавния бюджет в размер на ($3.8 милиарда). Твърди се, че средства от международни кредити за железопътната система на мегаполиса са били незаконно пренасочвани към кухи фирми. Обхват: Заедно с Имамоглу на подсъдимата скамейка са изправени над 400 съоsubдители, по-голямата част от които са служители на общината и бизнесмени.

Задържане и едновременни дела

Екрем Имамоглу се намира в предварителния арест в затворническия комплекс „Мармара“ в Силиври от март 2025 г., когато беше показно арестуван. Това се случи в същия период, в който неговата Народнорепубликанска партия (CHP) го номинира за официален кандидат за следващите президентски избори в страната.

През юли 2026 г. съдебният натиск срещу него ескалира рязко. Политическият лидер се яви пред съда за изслушване на защитата по три напълно отделни дела в рамките на един и същи ден: мегаделото за корупция в IBB, дело за „политически шпионаж“ и процес за предполагаемо „фалшифициране на университетска диплома“. Анулирането на дипломата му от Истанбулския университет бе извършено малко преди ареста му – ход, който според анализатори има за цел служебно да му попречи да се кандидатира за президент, тъй като висшето образование е задължително конституционно изискване за поста.

Политически отзвук и международна реакция

Имамоглу и неговата партия изцяло отхвърлят обвиненията, наричайки ги „абсурдни лъжи и заговор“. Опозицията алармира, че управляващата Партия на справедливостта и развитието (AKP) използва съдебната система, за да затвори устите на критиците си и дори поиска от съда пълното закриване на основната опозиционна сила CHP.

Европейски институции като Европейския парламент и организации като Human Rights Watch излязоха с остри позиции. Кметовете на редица големи европейски столици подписаха обща декларация чрез мрежата Eurocities, настоявайки за честен процес и незабавно освобождаване на Имамоглу. Те изразиха дълбока загриженост, че правото на защита е напълно потъпкано, след като дори водещият адвокат на Имамоглу е поставен под арест. Междувременно критици отбелязват, че мащабната съдебна офанзива съвпада по време с провеждането на ключови международни събития в Турция, като НАТО срещата на върха в Анкара, превръщайки се в демонстрация на сила от страна на Ердоган.