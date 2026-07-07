Хостингът, на който fakti.bg разчита от 2011 г., вече е отворен и за твоя сайт! ›››
Новини
Свят »
Турция »
Хакан Фидан: Срещата на върха на НАТО в Анкара ще определи бъдещето на Алианса

Хакан Фидан: Срещата на върха на НАТО в Анкара ще определи бъдещето на Алианса

7 Юли, 2026 10:59 571 8

  • хакан фидан-
  • турция-
  • нато-
  • анкара-
  • алианса

Фидан посочи, че „под ръководството на президента Реджеп Тайип Ердоган Турция е готова да посрещне членовете на НАТО в момент, който ще определи бъдещето на Алианса“

Хакан Фидан: Срещата на върха на НАТО в Анкара ще определи бъдещето на Алианса - 1
Снимка: БГНЕС
Ели Стоянова Ели Стоянова Автор във Fakti.bg

Министърът на външните работи на Турция Хакан Фидан представи в профила си в Екс очакванията си от започващата днес среща на върха на НАТО в Анкара. Той заяви, че решенията, които ще бъдат взети, „не само ще отговорят на неотложните предизвикателства, но и ще оформят евроатлантическата среда за сигурност през следващите години“.

Фидан посочи, че „под ръководството на президента Реджеп Тайип Ердоган Турция е готова да посрещне членовете на НАТО в момент, който ще определи бъдещето на Алианса“.

„Колективната отбрана продължава да бъде в основата на НАТО, но стратегическата среда се променя, а заплахите стават все по-многостранни, бързи и сложни“, коментира турският външен министър. По думите му сега най-важен е „резултатът – разгръщането на способности, развитието на промишления капацитет и повишаването на оперативната готовност“.

Акцентирайки върху необходимостта от по-силен европейски принос към колективната отбрана, Фидан заяви, че ограниченията пред сътрудничеството в сферата на отбраната и промишлеността „подкопават ефективността и забавят реакциите“. Според него тези ограничения вече са се превърнали в „стратегически задължения“, а европейските инициативи в областта на отбраната трябва да включват всички съюзници в НАТО.

Фидан допълни, че основният въпрос пред Алианса „не е само как да реагира, а и как да изгради форма на сътрудничество, която да отговаря на съвременните реалности“.

„Срещата на върха в Анкара ще бъде ориентир за Алианса при адаптирането на неговите структури към света, пред който е изправен“, написа още турският външен министър. Той подчерта, че целта на Турция е „по-съгласуван, по-способен и по-устойчив Алианс“.


Турция
Поставете оценка:
Оценка 3 от 2 гласа.
Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
Четете ни в Google News ShowcaseЧетете ни и в Google News Showcase
Абонамент за Факти.БГ в Google AlertsАбонамент за Факти.БГ в Google Alerts
Добавете Факти.БГ като предпочитан източник в GoogleДобавете Факти.БГ като предпочитан източник в Google


Подобни новини


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Последния Софиянец

    9 1 Отговор
    НАТО няма бъдеще.

    Коментиран от #2, #5

    11:02 07.07.2026

  • 2 Мдаа

    11 0 Отговор

    До коментар #1 от "Последния Софиянец":

    Турция излиза от НАТО в тази форма. И създава нов проект.

    11:04 07.07.2026

  • 3 Историк

    9 1 Отговор
    Прекрасен момент за три броя "Орешник" и света се връща към нормалността...!!!

    11:05 07.07.2026

  • 4 Без име

    9 0 Отговор
    Макрон жив ли е? Имало покушение сррщу него в Дамаск.

    11:05 07.07.2026

  • 5 Мхмхмх

    7 0 Отговор

    До коментар #1 от "Последния Софиянец":

    Турция взема българския вилает.

    11:06 07.07.2026

  • 6 Историк

    8 1 Отговор
    Путин не трябва да пропилява шанса - тия са събрани на едно място и са готови за прецизен удар...! Шах и Мат...

    11:07 07.07.2026

  • 7 Ганьо

    2 0 Отговор
    Султана ги събра, а ние си плямпаме колко сме велики -на клавиатурата...

    11:28 07.07.2026

  • 8 НРБ

    2 0 Отговор
    Какво НАТО, като Варшавския договор го няма от 37 г. НАТО е за краде пари 💸 от хората.

    11:39 07.07.2026

Новини по държави:
Новини САЩ, Новини Великобритания, Новини Германия, Новини Италия, Новини Русия, Новини Франция, Новини Испания, Новини Гърция, Новини Украйна, Новини Белгия, Новини Китай, Новини Сирия, Новини Сърбия, Новини Бразилия, Новини Австралия, Новини Япония, Новини Швейцария, Новини Северна Македония, Новини Полша, Новини Румъния, Новини Иран (Ислямска Република), Новини Австрия, Новини Нидерландия, Новини Северна Корея, Новини Всички държави, Новини Унгария, Новини Канада, Новини Литва, Новини Индия, Новини Мексико, Новини Южна Корея, Новини Хърватия, Новини Норвегия, Новини Дания, Новини Финландия, Новини Ирландия, Новини Аржентина, Новини Дубай, Новини Португалия, Новини Словакия, Новини Беларус, Новини Латвия, Новини Естония, Новини Словения, Новини Чехия, Новини Швеция, Новини Ирак, Новини Афганистан, Новини Албания