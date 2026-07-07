Хакан Фидан: Срещата на върха на НАТО в Анкара ще определи бъдещето на Алианса

Министърът на външните работи на Турция Хакан Фидан представи в профила си в Екс очакванията си от започващата днес среща на върха на НАТО в Анкара. Той заяви, че решенията, които ще бъдат взети, „не само ще отговорят на неотложните предизвикателства, но и ще оформят евроатлантическата среда за сигурност през следващите години“.
Фидан посочи, че „под ръководството на президента Реджеп Тайип Ердоган Турция е готова да посрещне членовете на НАТО в момент, който ще определи бъдещето на Алианса“.
„Колективната отбрана продължава да бъде в основата на НАТО, но стратегическата среда се променя, а заплахите стават все по-многостранни, бързи и сложни“, коментира турският външен министър. По думите му сега най-важен е „резултатът – разгръщането на способности, развитието на промишления капацитет и повишаването на оперативната готовност“.
Акцентирайки върху необходимостта от по-силен европейски принос към колективната отбрана, Фидан заяви, че ограниченията пред сътрудничеството в сферата на отбраната и промишлеността „подкопават ефективността и забавят реакциите“. Според него тези ограничения вече са се превърнали в „стратегически задължения“, а европейските инициативи в областта на отбраната трябва да включват всички съюзници в НАТО.
Фидан допълни, че основният въпрос пред Алианса „не е само как да реагира, а и как да изгради форма на сътрудничество, която да отговаря на съвременните реалности“.
„Срещата на върха в Анкара ще бъде ориентир за Алианса при адаптирането на неговите структури към света, пред който е изправен“, написа още турският външен министър. Той подчерта, че целта на Турция е „по-съгласуван, по-способен и по-устойчив Алианс“.
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Последния Софиянец
Коментиран от #2, #5
11:02 07.07.2026
2 Мдаа
До коментар #1 от "Последния Софиянец":Турция излиза от НАТО в тази форма. И създава нов проект.
11:04 07.07.2026
3 Историк
11:05 07.07.2026
4 Без име
11:05 07.07.2026
5 Мхмхмх
До коментар #1 от "Последния Софиянец":Турция взема българския вилает.
11:06 07.07.2026
6 Историк
11:07 07.07.2026
7 Ганьо
11:28 07.07.2026
8 НРБ
11:39 07.07.2026