Хакан Фидан: Срещата на върха на НАТО в Анкара ще определи бъдещето на Алианса

Министърът на външните работи на Турция Хакан Фидан представи в профила си в Екс очакванията си от започващата днес среща на върха на НАТО в Анкара. Той заяви, че решенията, които ще бъдат взети, „не само ще отговорят на неотложните предизвикателства, но и ще оформят евроатлантическата среда за сигурност през следващите години“.

Фидан посочи, че „под ръководството на президента Реджеп Тайип Ердоган Турция е готова да посрещне членовете на НАТО в момент, който ще определи бъдещето на Алианса“.

„Колективната отбрана продължава да бъде в основата на НАТО, но стратегическата среда се променя, а заплахите стават все по-многостранни, бързи и сложни“, коментира турският външен министър. По думите му сега най-важен е „резултатът – разгръщането на способности, развитието на промишления капацитет и повишаването на оперативната готовност“.

Акцентирайки върху необходимостта от по-силен европейски принос към колективната отбрана, Фидан заяви, че ограниченията пред сътрудничеството в сферата на отбраната и промишлеността „подкопават ефективността и забавят реакциите“. Според него тези ограничения вече са се превърнали в „стратегически задължения“, а европейските инициативи в областта на отбраната трябва да включват всички съюзници в НАТО.

Фидан допълни, че основният въпрос пред Алианса „не е само как да реагира, а и как да изгради форма на сътрудничество, която да отговаря на съвременните реалности“.

„Срещата на върха в Анкара ще бъде ориентир за Алианса при адаптирането на неговите структури към света, пред който е изправен“, написа още турският външен министър. Той подчерта, че целта на Турция е „по-съгласуван, по-способен и по-устойчив Алианс“.