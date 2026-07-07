Експлозии близо до хотела на Еманюел Макрон по време на визитата му в Дамаск

Експлозии са били чути в близост до хотела в Дамаск, където е отседнал френският президент Еманюел Макрон, съобщиха кореспонденти на Франс прес от мястото на събитието, предава БТА.
Инцидентът е станал по време на първото посещение на Макрон в Сирия след идването на власт на ислямистката коалиция начело с президента Ахмед аш Шараа.
Взривни устройства са експлодирали близо до хотела на френския президент в сирийската столица, преди Макрон да бъде посрещнат от Аш Шараа в президентския дворец. Това съобщиха сирийската държавна телевизия и представител на службите за сигурност.
От Елисейския дворец уточниха, че френският президент не е чул експлозиите, докато е пътувал към срещата си със сирийския държавен глава.
Очевидци съобщават за дим, издигащ се от район в близост до хотела, в който Макрон е пренощувал. Френският президент тази сутрин се е отправил към президентския дворец за официалните си срещи, допълва Франс прес.
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 хахахахоha
Коментиран от #5
11:19 07.07.2026
2 НЕ Е ЧУЛ
11:25 07.07.2026
3 Тия Жен40
11:29 07.07.2026
4 очилатия мишок
човечеца от последващите шамари от мумията му
11:32 07.07.2026
5 Човека има интереси в Сирия
До коментар #1 от "хахахахоha":явно, не само той..
11:45 07.07.2026
6 Цеко сифоня
11:54 07.07.2026
7 Хи хи хи . Голям майтап !
12:07 07.07.2026
8 Неразбрал
12:09 07.07.2026
9 Смешник
12:18 07.07.2026
10 Варна
12:24 07.07.2026