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Експлозии близо до хотела на Еманюел Макрон по време на визитата му в Дамаск

Експлозии близо до хотела на Еманюел Макрон по време на визитата му в Дамаск

7 Юли, 2026 11:15, обновена 7 Юли, 2026 11:17 661 10

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Взривовете са станали преди срещата на френския президент със сирийския му колега Ахмед аш Шараа, а Елисейският дворец заяви, че Макрон не е чул експлозиите

Експлозии близо до хотела на Еманюел Макрон по време на визитата му в Дамаск - 1
Снимка: БГНЕС
Ели Стоянова Ели Стоянова Автор във Fakti.bg

Експлозии са били чути в близост до хотела в Дамаск, където е отседнал френският президент Еманюел Макрон, съобщиха кореспонденти на Франс прес от мястото на събитието, предава БТА.

Инцидентът е станал по време на първото посещение на Макрон в Сирия след идването на власт на ислямистката коалиция начело с президента Ахмед аш Шараа.

Взривни устройства са експлодирали близо до хотела на френския президент в сирийската столица, преди Макрон да бъде посрещнат от Аш Шараа в президентския дворец. Това съобщиха сирийската държавна телевизия и представител на службите за сигурност.

От Елисейския дворец уточниха, че френският президент не е чул експлозиите, докато е пътувал към срещата си със сирийския държавен глава.

Очевидци съобщават за дим, издигащ се от район в близост до хотела, в който Макрон е пренощувал. Френският президент тази сутрин се е отправил към президентския дворец за официалните си срещи, допълва Франс прес.


Сирия
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 хахахахоha

    19 2 Отговор
    Ами явно , за да не ги е чул, неговата баба/дядо/ , освен очите му е повредила и ушите, но не е толкова видимо. боооой.

    Коментиран от #5

    11:19 07.07.2026

  • 2 НЕ Е ЧУЛ

    12 1 Отговор
    БИЛ Е ЗАШЕМЕТЕН ТОЙ СИ ЗНАЕ ОТ КАКВО

    11:25 07.07.2026

  • 3 Тия Жен40

    13 1 Отговор
    го изгониха от Африка. Сега и в Азия не го искат.

    11:29 07.07.2026

  • 4 очилатия мишок

    14 0 Отговор
    дали е треперел от страх
    човечеца от последващите шамари от мумията му

    11:32 07.07.2026

  • 5 Човека има интереси в Сирия

    2 0 Отговор

    До коментар #1 от "хахахахоha":

    явно, не само той..

    11:45 07.07.2026

  • 6 Цеко сифоня

    2 0 Отговор
    Не било експлозии, било шамари.

    11:54 07.07.2026

  • 7 Хи хи хи . Голям майтап !

    3 0 Отговор
    Ей тъй посрещат европейските войнолюбци със фойерверки и много ЛЮБОВ !!!!!!

    12:07 07.07.2026

  • 8 Неразбрал

    1 0 Отговор
    Някои да ми обясни защо тоя лисугер е със тъмни очила .......да не би жена му да го е набила преди да замине или това са направили сирийците ??

    12:09 07.07.2026

  • 9 Смешник

    0 0 Отговор
    Как не са го гръмнали тоя клоун

    12:18 07.07.2026

  • 10 Варна

    0 0 Отговор
    В Сирия така ще бъде ,взривове,демокрация,взривове

    12:24 07.07.2026

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