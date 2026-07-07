Експлозии близо до хотела на Еманюел Макрон по време на визитата му в Дамаск

Експлозии са били чути в близост до хотела в Дамаск, където е отседнал френският президент Еманюел Макрон, съобщиха кореспонденти на Франс прес от мястото на събитието, предава БТА.

Инцидентът е станал по време на първото посещение на Макрон в Сирия след идването на власт на ислямистката коалиция начело с президента Ахмед аш Шараа.

Взривни устройства са експлодирали близо до хотела на френския президент в сирийската столица, преди Макрон да бъде посрещнат от Аш Шараа в президентския дворец. Това съобщиха сирийската държавна телевизия и представител на службите за сигурност.

От Елисейския дворец уточниха, че френският президент не е чул експлозиите, докато е пътувал към срещата си със сирийския държавен глава.

Очевидци съобщават за дим, издигащ се от район в близост до хотела, в който Макрон е пренощувал. Френският президент тази сутрин се е отправил към президентския дворец за официалните си срещи, допълва Франс прес.