НАТО ще закупи 12 самолета „Еърбъс“ А400 за наблюдение на морските зони

Генералният секретар на НАТО Марк Рюте обяви при откриването на Форума за отбранителна индустрия в Анкара, че Алиансът ще закупи 12 самолета „Еърбъс“ (Airbus) от модела А400, цитирана от БТА.
Форумът е част от официалната програма на срещата на върха на НАТО, която се провежда в турската столица на 7 и 8 юли.
„Тези самолети ще осигурят денонощно, всеобхватно и непрекъснато наблюдение на морските зони. Те ще могат да летят продължително време на голяма височина и ще осигурят значително по-добро покритие, включително в открити морски райони“, заяви Рюте.
Това е сред първите решения, свързани с развитието на военните способности на Алианса, обявени в рамките на започналата среща на върха на НАТО в Анкара.
Ден по-рано генералният секретар на НАТО съобщи, че по време на форума ще бъдат представени договори за милиарди в областта на отбранителната индустрия. Той подчерта, че военната техника, която ще бъде показана в турската столица, демонстрира технологичните възможности и иновациите в рамките на Алианса.
„Горд съм да заявя, че имаме много какво да покажем днес“, каза Рюте при откриването на Форума за отбранителна индустрия.
Той определи като значителен напредък решението на съюзниците да увеличат разходите си за отбрана до 5 процента от брутния вътрешен продукт.
„Това са нови проекти. Милиони, които ще инвестираме в нашата сигурност, ще засилим нашите икономики и ще осигурим стотици хиляди работни места“, заяви генералният секретар на НАТО.
Рюте подчерта, че форумът представя компании и индустрии, които работят съвместно за развитие на нови технологии и създаване на способности от следващо поколение.
„Това са способностите, които се създават в НАТО. Не от една държава, а чрез работа заедно и в тясно сътрудничество“, допълни той.
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Копеи
Коментиран от #10
11:55 07.07.2026
2 руската мечка
Коментиран от #13
11:58 07.07.2026
3 хаспелге
11:58 07.07.2026
4 1945
11:59 07.07.2026
5 глупавия злобее
11:59 07.07.2026
6 А ПАРИ ОТ КЪДЕ
12:01 07.07.2026
7 що не казваге за
Тя е заподозряна, че на 29 юни, малко преди 21:00 часа местно време, е оставила пакет във фоайето на жилищна сграда в Монако, след което е избягала пеша и е отпътувала за Германия.
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Коментиран от #21, #23
12:10 07.07.2026
8 НАТЮ ДА СЕ РАЗОУСКА ДОБРОВОЛНО
12:13 07.07.2026
9 Дженд воиник натовец
Коментиран от #11, #16
12:15 07.07.2026
10 Европеец
До коментар #1 от "Копеи":Е ти кажи де, явно много знаеш..... А какво говори либераста рютото не много важно...... Да видим какво ще каже бай Дончо от краварника.... А да видим какво ще каже и нашата нова мисия.....
12:15 07.07.2026
11 Аз съм ТО
До коментар #9 от "Дженд воиник натовец":Каква служба ще ми даде рюте във нато ????
12:16 07.07.2026
12 що не казвате за
12:17 07.07.2026
13 А ти кога ще гризнеш дръвцето?
До коментар #2 от "руската мечка":Или по-добре гушни букета, и без това друго не мжеш да измислиш
12:17 07.07.2026
14 Мишел
Коментиран от #20
12:17 07.07.2026
15 борисов бойко борисов
12:18 07.07.2026
16 Волгата, Копейката и Евгени Минчеф
До коментар #9 от "Дженд воиник натовец":Ние и другаря Путин сме по тази част 😘
12:18 07.07.2026
17 павела митова
12:19 07.07.2026
18 Факт
12:20 07.07.2026
19 Пълни глупости
12:22 07.07.2026
20 Факт
До коментар #14 от "Мишел":Чисти диверсии от внедрени агенти
12:23 07.07.2026
21 Този коментар е премахнат от модератор.
22 Ехо
12:24 07.07.2026
23 Х0хохоляк
До коментар #7 от "що не казваге за":свърши мръсната работа и я❌.Самоизтребват се
12:26 07.07.2026