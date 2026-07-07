НАТО ще закупи 12 самолета „Еърбъс“ А400 за наблюдение на морските зони

Генералният секретар на НАТО Марк Рюте обяви при откриването на Форума за отбранителна индустрия в Анкара, че Алиансът ще закупи 12 самолета „Еърбъс“ (Airbus) от модела А400, цитирана от БТА.

Форумът е част от официалната програма на срещата на върха на НАТО, която се провежда в турската столица на 7 и 8 юли.

„Тези самолети ще осигурят денонощно, всеобхватно и непрекъснато наблюдение на морските зони. Те ще могат да летят продължително време на голяма височина и ще осигурят значително по-добро покритие, включително в открити морски райони“, заяви Рюте.

Това е сред първите решения, свързани с развитието на военните способности на Алианса, обявени в рамките на започналата среща на върха на НАТО в Анкара.

Ден по-рано генералният секретар на НАТО съобщи, че по време на форума ще бъдат представени договори за милиарди в областта на отбранителната индустрия. Той подчерта, че военната техника, която ще бъде показана в турската столица, демонстрира технологичните възможности и иновациите в рамките на Алианса.

„Горд съм да заявя, че имаме много какво да покажем днес“, каза Рюте при откриването на Форума за отбранителна индустрия.

Той определи като значителен напредък решението на съюзниците да увеличат разходите си за отбрана до 5 процента от брутния вътрешен продукт.

„Това са нови проекти. Милиони, които ще инвестираме в нашата сигурност, ще засилим нашите икономики и ще осигурим стотици хиляди работни места“, заяви генералният секретар на НАТО.

Рюте подчерта, че форумът представя компании и индустрии, които работят съвместно за развитие на нови технологии и създаване на способности от следващо поколение.

„Това са способностите, които се създават в НАТО. Не от една държава, а чрез работа заедно и в тясно сътрудничество“, допълни той.