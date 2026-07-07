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НАТО ще закупи 12 самолета „Еърбъс“ А400 за наблюдение на морските зони

НАТО ще закупи 12 самолета „Еърбъс“ А400 за наблюдение на морските зони

7 Юли, 2026 11:51 537 23

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Марк Рюте обяви сделката на Форума за отбранителна индустрия в Анкара и подчерта, че инвестициите в отбрана ще засилят сигурността и икономиките на съюзниците

НАТО ще закупи 12 самолета „Еърбъс“ А400 за наблюдение на морските зони - 1
Снимка: БГНЕС
Ели Стоянова Ели Стоянова Автор във Fakti.bg

Генералният секретар на НАТО Марк Рюте обяви при откриването на Форума за отбранителна индустрия в Анкара, че Алиансът ще закупи 12 самолета „Еърбъс“ (Airbus) от модела А400, цитирана от БТА.

Форумът е част от официалната програма на срещата на върха на НАТО, която се провежда в турската столица на 7 и 8 юли.

„Тези самолети ще осигурят денонощно, всеобхватно и непрекъснато наблюдение на морските зони. Те ще могат да летят продължително време на голяма височина и ще осигурят значително по-добро покритие, включително в открити морски райони“, заяви Рюте.

Това е сред първите решения, свързани с развитието на военните способности на Алианса, обявени в рамките на започналата среща на върха на НАТО в Анкара.

Ден по-рано генералният секретар на НАТО съобщи, че по време на форума ще бъдат представени договори за милиарди в областта на отбранителната индустрия. Той подчерта, че военната техника, която ще бъде показана в турската столица, демонстрира технологичните възможности и иновациите в рамките на Алианса.

„Горд съм да заявя, че имаме много какво да покажем днес“, каза Рюте при откриването на Форума за отбранителна индустрия.

Той определи като значителен напредък решението на съюзниците да увеличат разходите си за отбрана до 5 процента от брутния вътрешен продукт.

„Това са нови проекти. Милиони, които ще инвестираме в нашата сигурност, ще засилим нашите икономики и ще осигурим стотици хиляди работни места“, заяви генералният секретар на НАТО.

Рюте подчерта, че форумът представя компании и индустрии, които работят съвместно за развитие на нови технологии и създаване на способности от следващо поколение.

„Това са способностите, които се създават в НАТО. Не от една държава, а чрез работа заедно и в тясно сътрудничество“, допълни той.


Турция
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Копеи

    8 3 Отговор
    Чува ли се нещо за НПЗ-то в Омск?

    Коментиран от #10

    11:55 07.07.2026

  • 2 руската мечка

    8 5 Отговор
    ще играе казачок по командата на САЩ и НАТО, ако ли не ще гризне голямото дръвце.

    Коментиран от #13

    11:58 07.07.2026

  • 3 хаспелге

    4 5 Отговор
    Чува се: скубят ДАНЪЦИТЕ, както решат в Пентагона.

    11:58 07.07.2026

  • 4 1945

    7 0 Отговор
    Тръмп пристигна ли в Турция

    11:59 07.07.2026

  • 5 глупавия злобее

    1 4 Отговор
    Умния купува акции

    11:59 07.07.2026

  • 6 А ПАРИ ОТ КЪДЕ

    7 8 Отговор
    Рютето арчи чуждите пари.

    12:01 07.07.2026

  • 7 що не казваге за

    4 5 Отговор
    украинката, заподозряна като извършител на бомбения атентат срещу олигарх в Монако, е била открита мъртва с огнестрелни рани близо до Киев, съобщават местни медии. Тялото на 39-годишната Анастасия Березовска е намерено около 23:00 часа на 6 юли, твърди вестник „Правда“.

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    Санкционираният украински милионер Вадим Ермолаев, неговата партньорка и синът му бяха тежко ранени при експлозията. За Березовска, която говори немски, беше издадена червена бюлетина от Интерпол. Тя се издирваше за опит за убийство, поставяне на взривно устройство на обществен път с престъпни намерения и престъпен заговор. Заместник-прокурорът на Монако Морган Реймънд заяви, че по време на нападението жената е била дегизирана като мъж

    Коментиран от #21, #23

    12:10 07.07.2026

  • 8 НАТЮ ДА СЕ РАЗОУСКА ДОБРОВОЛНО

    5 5 Отговор
    Само краде пари също като урсулите от феса !!!!!!

    12:13 07.07.2026

  • 9 Дженд воиник натовец

    3 5 Отговор
    Време е за парад със розови знаменца за да покажем силата си пред света !

    Коментиран от #11, #16

    12:15 07.07.2026

  • 10 Европеец

    2 4 Отговор

    До коментар #1 от "Копеи":

    Е ти кажи де, явно много знаеш..... А какво говори либераста рютото не много важно...... Да видим какво ще каже бай Дончо от краварника.... А да видим какво ще каже и нашата нова мисия.....

    12:15 07.07.2026

  • 11 Аз съм ТО

    1 2 Отговор

    До коментар #9 от "Дженд воиник натовец":

    Каква служба ще ми даде рюте във нато ????

    12:16 07.07.2026

  • 12 що не казвате за

    5 1 Отговор
    Губернаторът на Волгоград.Закъсал на пътя.Свършил му бензина.

    12:17 07.07.2026

  • 13 А ти кога ще гризнеш дръвцето?

    1 4 Отговор

    До коментар #2 от "руската мечка":

    Или по-добре гушни букета, и без това друго не мжеш да измислиш

    12:17 07.07.2026

  • 14 Мишел

    6 1 Отговор
    Поразена е най-голямата стратегическа рафинерия на Русия, намираща се на разстояние 2700 км. Последната работеща от 10-те най-големи руски рафинерии, която все още беше успяла да се спаси от украинските дронове - тази в Омск, вече влезе в черния списък на поразените от далекобойните украински въздушни удари.

    Коментиран от #20

    12:17 07.07.2026

  • 15 борисов бойко борисов

    1 3 Отговор
    рижака каза ли нещо за н@срания си отбор ...4 парцала....лили в гз боли ли

    12:18 07.07.2026

  • 16 Волгата, Копейката и Евгени Минчеф

    4 1 Отговор

    До коментар #9 от "Дженд воиник натовец":

    Ние и другаря Путин сме по тази част 😘

    12:18 07.07.2026

  • 17 павела митова

    1 2 Отговор
    и вчера 1430 укри са гушнали чимширя ... нищо по различно - работен ден за руснаците

    12:19 07.07.2026

  • 18 Факт

    0 1 Отговор
    Дрън реклама

    12:20 07.07.2026

  • 19 Пълни глупости

    0 1 Отговор
    На мен копейките ми обясняват , че в Европа нищо не се произвежда. От къде ще дойдат самолетите?

    12:22 07.07.2026

  • 20 Факт

    0 0 Отговор

    До коментар #14 от "Мишел":

    Чисти диверсии от внедрени агенти

    12:23 07.07.2026

  • 21 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 22 Ехо

    0 0 Отговор
    Нещо за зарятачетене в Киев с бедния уран

    12:24 07.07.2026

  • 23 Х0хохоляк

    1 0 Отговор

    До коментар #7 от "що не казваге за":

    свърши мръсната работа и я❌.Самоизтребват се

    12:26 07.07.2026

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