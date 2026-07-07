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Италия спира да реагира на провокативни изказвания на Тръмп

Италия спира да реагира на провокативни изказвания на Тръмп

7 Юли, 2026 12:48 699 6

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Антонио Таяни заяви, че САЩ остават стратегически партньор на Рим, въпреки напрежението около коментари на американския президент за Джорджа Мелони

Италия спира да реагира на провокативни изказвания на Тръмп - 1
Снимка: БГНЕС
Ели Стоянова Ели Стоянова Автор във Fakti.bg

Италия повече няма да обръща внимание на провокативните изказвания на президента на САЩ Доналд Тръмп. Това заяви италианският външен министър Антонио Таяни, цитиран от Ройтерс, предава News.bg.

Напрежението между Рим и Вашингтон се засили след коментари на Тръмп, свързани с италианския премиер Джорджа Мелони. През юни 2026 г. Мелони обвини американския президент, че е измислил история, след като той заяви, че тя го е „молила“ да се снима с нея по време на срещата на върха на Г-7 във Франция.

Тръмп поднови спора преди срещата на върха на НАТО в Анкара, публикувайки в социалната мрежа „Трут соушъл“ снимка на Мелони, на която тя гледа към него, с надпис: „Нужна е ограничителна заповед“.

Антонио Таяни заяви, че тези коментари са лична позиция на американския президент.

„Имаме президент на САЩ, който обича да провокира, особено в социалните мрежи. Решихме да спрем да реагираме на тези изказвания, за да не подклаждаме спорове сред нашите съюзници“, каза италианският външен министър.

Той подчерта, че въпреки отделните разногласия САЩ остават стратегически партньор на Италия.

В миналото Джорджа Мелони беше сред активните поддръжници на Тръмп в Европа и единственият европейски лидер, присъствал на встъпването му в длъжност през 2025 г.

Впоследствие обаче италианският премиер отправи критики към американския президент заради негови изказвания срещу папа Лъв XIV и позициите му относно войната в Иран.


Италия
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Трол

    9 2 Отговор
    Сега г-н Тръмп ще им каже, че ги чака втори десант в Сицилия.

    12:51 07.07.2026

  • 2 Инж1

    11 0 Отговор
    пРАВИЛНО!!! Защо трябва да коментираме всяка от глупостите на дедо Дончо!?!?!?!

    13:09 07.07.2026

  • 3 Правилно!

    10 0 Отговор
    Единственият начин е да не му се обръща внимание. И без това си сменя мнението всеки ден.

    13:10 07.07.2026

  • 4 гошо

    6 0 Отговор
    Всички обръщат много внимание на тоя оранжев идиот.

    13:15 07.07.2026

  • 5 069

    12 0 Отговор
    Боже мой, и тези хора ни управляват. Децата в детската градина се държат по-сериозно от тях. Комедианти.

    Коментиран от #6

    13:18 07.07.2026

  • 6 Радио Ереван

    2 1 Отговор

    До коментар #5 от "069":

    Комедианти с ядрено оръжие !?

    13:39 07.07.2026

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