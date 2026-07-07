Италия спира да реагира на провокативни изказвания на Тръмп

Италия повече няма да обръща внимание на провокативните изказвания на президента на САЩ Доналд Тръмп. Това заяви италианският външен министър Антонио Таяни, цитиран от Ройтерс, предава News.bg.

Напрежението между Рим и Вашингтон се засили след коментари на Тръмп, свързани с италианския премиер Джорджа Мелони. През юни 2026 г. Мелони обвини американския президент, че е измислил история, след като той заяви, че тя го е „молила“ да се снима с нея по време на срещата на върха на Г-7 във Франция.

Тръмп поднови спора преди срещата на върха на НАТО в Анкара, публикувайки в социалната мрежа „Трут соушъл“ снимка на Мелони, на която тя гледа към него, с надпис: „Нужна е ограничителна заповед“.

Антонио Таяни заяви, че тези коментари са лична позиция на американския президент.

„Имаме президент на САЩ, който обича да провокира, особено в социалните мрежи. Решихме да спрем да реагираме на тези изказвания, за да не подклаждаме спорове сред нашите съюзници“, каза италианският външен министър.

Той подчерта, че въпреки отделните разногласия САЩ остават стратегически партньор на Италия.

В миналото Джорджа Мелони беше сред активните поддръжници на Тръмп в Европа и единственият европейски лидер, присъствал на встъпването му в длъжност през 2025 г.

Впоследствие обаче италианският премиер отправи критики към американския президент заради негови изказвания срещу папа Лъв XIV и позициите му относно войната в Иран.