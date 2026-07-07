СЗО предупреди за нова опасна гореща вълна в Европа

Световната здравна организация (СЗО) предупреди, че Европа може да се изправи пред „още смъртоносни седмици“ с формирането на нова интензивна гореща вълна над Атлантическия океан, предаде Ройтерс, цитирана от News.bg.

През следващите дни температурите в Португалия и Южна Испания се очаква да достигнат до 43 градуса по Целзий.

Във връзка с очакваната гореща вълна регионалният директор на СЗО за Европа Ханс Клуге проведе спешен телефонен разговор с представители на 41 държави от региона, Европейската комисия и организации на гражданското общество. Основна тема на обсъжданията са били поуките от последната гореща вълна и подготовката за новата.

По думите на Клуге държавите, които разполагат с национални планове за действие при екстремни горещини, са реагирали по-бързо и са успели по-ефективно да защитят населението по време на горещата вълна в края на юни. Въпреки това по-малко от половината държави членки на СЗО в Европа разполагат с подобни планове.

Според експерти горещата вълна между 20 и 28 юни е била най-тежката, регистрирана в Европа. Тя е довела до прекъсвания в производството на електроенергия, повреди по инфраструктурата и сериозно натоварване на здравните системи. Учените посочват, че екстремните горещини почти сигурно са следствие от изменението на климата.

По предварителни данни Франция, Нидерландия и Белгия са отчели общо 3700 допълнителни смъртни случая, като властите предупреждават, че окончателният брой на жертвите може да се увеличи. По време на последната гореща вълна температурите в части от Европа достигнаха 40 градуса по Целзий.

Ханс Клуге отбеляза, че обитателите на домовете за възрастни хора, бездомните и социално изолираните възрастни хора все още не получават достатъчна и постоянна подкрепа в много европейски държави.

„Работата сега е на два фронта: да поправим това, което се провали през последните седмици, преди да удари следващата гореща вълна, и да изградим здравни системи, които не само реагират на екстремни горещини, но и са подготвени за тях“, заяви Клуге.