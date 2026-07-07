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СЗО предупреди за нова опасна гореща вълна в Европа

СЗО предупреди за нова опасна гореща вълна в Европа

7 Юли, 2026 13:36, обновена 7 Юли, 2026 13:40 919 9

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Организацията очаква още смъртоносни седмици заради екстремните температури и призова държавите да засилят подготовката си

СЗО предупреди за нова опасна гореща вълна в Европа - 1
Снимка: БГНЕС
Ели Стоянова Ели Стоянова Автор във Fakti.bg

Световната здравна организация (СЗО) предупреди, че Европа може да се изправи пред „още смъртоносни седмици“ с формирането на нова интензивна гореща вълна над Атлантическия океан, предаде Ройтерс, цитирана от News.bg.

През следващите дни температурите в Португалия и Южна Испания се очаква да достигнат до 43 градуса по Целзий.

Във връзка с очакваната гореща вълна регионалният директор на СЗО за Европа Ханс Клуге проведе спешен телефонен разговор с представители на 41 държави от региона, Европейската комисия и организации на гражданското общество. Основна тема на обсъжданията са били поуките от последната гореща вълна и подготовката за новата.

По думите на Клуге държавите, които разполагат с национални планове за действие при екстремни горещини, са реагирали по-бързо и са успели по-ефективно да защитят населението по време на горещата вълна в края на юни. Въпреки това по-малко от половината държави членки на СЗО в Европа разполагат с подобни планове.

Според експерти горещата вълна между 20 и 28 юни е била най-тежката, регистрирана в Европа. Тя е довела до прекъсвания в производството на електроенергия, повреди по инфраструктурата и сериозно натоварване на здравните системи. Учените посочват, че екстремните горещини почти сигурно са следствие от изменението на климата.

По предварителни данни Франция, Нидерландия и Белгия са отчели общо 3700 допълнителни смъртни случая, като властите предупреждават, че окончателният брой на жертвите може да се увеличи. По време на последната гореща вълна температурите в части от Европа достигнаха 40 градуса по Целзий.

Ханс Клуге отбеляза, че обитателите на домовете за възрастни хора, бездомните и социално изолираните възрастни хора все още не получават достатъчна и постоянна подкрепа в много европейски държави.

„Работата сега е на два фронта: да поправим това, което се провали през последните седмици, преди да удари следващата гореща вълна, и да изградим здравни системи, които не само реагират на екстремни горещини, но и са подготвени за тях“, заяви Клуге.


Португалия
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Последния Софиянец

    13 3 Отговор
    Благодарете на Урсула с нейните зелени политики.Европа се затопля два пъти по бързо от останалият свят заради огромните соларни полета с площ колкото Франция и Германия взети заедно.

    Коментиран от #3, #4

    13:42 07.07.2026

  • 2 Феникс

    8 0 Отговор
    Когато думичките опасна време, отровна вода и вредна храна станат нормални, тогава нещо не е наред!

    13:47 07.07.2026

  • 3 123321

    2 4 Отговор

    До коментар #1 от "Последния Софиянец":

    Това къде го прочете?

    Коментиран от #5

    13:48 07.07.2026

  • 4 Кон Спиратор

    4 3 Отговор

    До коментар #1 от "Последния Софиянец":

    Стига с тия глупави заучени фрази. Европа се затопля повече заради забавени и променени течения в океана породени от затоплянето на океаните и топенето на ледниците. Слънцето загрява еднакво соларен панел или земната повърхност ако няма соларен панел.

    Коментиран от #7

    13:52 07.07.2026

  • 5 Не е нужно!

    2 0 Отговор

    До коментар #3 от "123321":

    Трябва само да имаш малко работещ мозък!

    13:56 07.07.2026

  • 6 Конспиратор

    8 0 Отговор
    Не им се получи налагането на контрол и ограничения чрез вируси, не им се получи чрез паникьосване за мръсен атмосферен въздух, сега пробват с климатични промени.

    14:12 07.07.2026

  • 7 Последния Софиянец

    3 1 Отговор

    До коментар #4 от "Кон Спиратор":

    Гората и тревата поглъщат слънчевата енергия а соларите я отразяват.

    14:31 07.07.2026

  • 8 Шопо

    7 0 Отговор
    Жега пеез лятото, как е възможно това ?

    14:34 07.07.2026

  • 9 Евроджендър

    1 0 Отговор
    С африканците идва и африканският климат

    15:03 07.07.2026

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