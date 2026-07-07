СЗО предупреди за нова опасна гореща вълна в Европа

Световната здравна организация (СЗО) предупреди, че Европа може да се изправи пред „още смъртоносни седмици“ с формирането на нова интензивна гореща вълна над Атлантическия океан, предаде Ройтерс, цитирана от News.bg.
През следващите дни температурите в Португалия и Южна Испания се очаква да достигнат до 43 градуса по Целзий.
Във връзка с очакваната гореща вълна регионалният директор на СЗО за Европа Ханс Клуге проведе спешен телефонен разговор с представители на 41 държави от региона, Европейската комисия и организации на гражданското общество. Основна тема на обсъжданията са били поуките от последната гореща вълна и подготовката за новата.
По думите на Клуге държавите, които разполагат с национални планове за действие при екстремни горещини, са реагирали по-бързо и са успели по-ефективно да защитят населението по време на горещата вълна в края на юни. Въпреки това по-малко от половината държави членки на СЗО в Европа разполагат с подобни планове.
Според експерти горещата вълна между 20 и 28 юни е била най-тежката, регистрирана в Европа. Тя е довела до прекъсвания в производството на електроенергия, повреди по инфраструктурата и сериозно натоварване на здравните системи. Учените посочват, че екстремните горещини почти сигурно са следствие от изменението на климата.
По предварителни данни Франция, Нидерландия и Белгия са отчели общо 3700 допълнителни смъртни случая, като властите предупреждават, че окончателният брой на жертвите може да се увеличи. По време на последната гореща вълна температурите в части от Европа достигнаха 40 градуса по Целзий.
Ханс Клуге отбеляза, че обитателите на домовете за възрастни хора, бездомните и социално изолираните възрастни хора все още не получават достатъчна и постоянна подкрепа в много европейски държави.
„Работата сега е на два фронта: да поправим това, което се провали през последните седмици, преди да удари следващата гореща вълна, и да изградим здравни системи, които не само реагират на екстремни горещини, но и са подготвени за тях“, заяви Клуге.
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Последния Софиянец
Коментиран от #3, #4
13:42 07.07.2026
2 Феникс
13:47 07.07.2026
3 123321
До коментар #1 от "Последния Софиянец":Това къде го прочете?
Коментиран от #5
13:48 07.07.2026
4 Кон Спиратор
До коментар #1 от "Последния Софиянец":Стига с тия глупави заучени фрази. Европа се затопля повече заради забавени и променени течения в океана породени от затоплянето на океаните и топенето на ледниците. Слънцето загрява еднакво соларен панел или земната повърхност ако няма соларен панел.
Коментиран от #7
13:52 07.07.2026
5 Не е нужно!
До коментар #3 от "123321":Трябва само да имаш малко работещ мозък!
13:56 07.07.2026
6 Конспиратор
14:12 07.07.2026
7 Последния Софиянец
До коментар #4 от "Кон Спиратор":Гората и тревата поглъщат слънчевата енергия а соларите я отразяват.
14:31 07.07.2026
8 Шопо
14:34 07.07.2026
9 Евроджендър
15:03 07.07.2026