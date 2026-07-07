Турция отчете рекорден износ на военна продукция за над 11 млрд. долара

Турция е сред световните лидери в развитието на отбранителната индустрия, а през последната година е изнесла военна техника и авиационно оборудване на стойност над 11 млрд. долара. Това заяви турският вицепрезидент Джевдет Йълмаз по време на Форума за отбранителна индустрия, организиран в рамките на срещата на върха на НАТО в Анкара, предава БТА.

Във форума участваха още генералният секретар на НАТО Марк Рюте и министърът на отбраната на Турция Яшар Гюлер.

„Износът на отбранителна продукция и летателна техника през последната година е надвишил 11 млрд. долара. Половината от него е предназначен за нашите съюзници от НАТО и държавите от Европейския съюз“, заяви Йълмаз.

Той посочи, че Турция заема 11-о място в света по износ на военна техника, като амбицията на Анкара е в близко бъдеще да се нареди сред първите десет държави.

По думите му страната има капацитет да участва във всички европейски отбранителни инициативи и призова за премахване на търговските ограничения между съюзниците.

В началото на форума генералният секретар на НАТО Марк Рюте сравни колективната отбрана с футбола, подчертавайки, че сигурността е резултат от съвместни усилия.

Той отново акцентира върху решението страните членки на Алианса постепенно да увеличат разходите си за отбрана до 5 процента от брутния вътрешен продукт.

„От ключово значение е това да допринесе за сътрудничеството между НАТО и индустрията“, заяви Рюте.

Генералният секретар отбеляза, че е посетил предприятия от отбранителната промишленост, включително в Турция, където се е срещнал с представители на водещи компании и специалисти от сектора.

„Виждам иновации и виждам възможности“, каза той.

Рюте коментира още, че редица държави в Азия, както и Русия, увеличават разходите си за отбрана. По думите му Москва отделя значителен ресурс за военни цели и това поражда сериозни опасения относно нейните намерения.

Развитието на отбранителната индустрия е сред основните теми на тазгодишната среща на върха на НАТО в Анкара, в която участват лидерите на 32-те държави членки. По-рано през деня Марк Рюте обяви, че Алиансът ще закупи 12 самолета „Еърбъс“ от модела А400 като част от усилията за модернизиране на отбранителните способности.