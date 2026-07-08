Хостингът, на който fakti.bg разчита от 2011 г., вече е отворен и за твоя сайт! ›››
Новини
Свят »
Сирия »
Експлозии в Дамаск по време на визитата на Макрон: Какво се знае до момента

Експлозии в Дамаск по време на визитата на Макрон: Какво се знае до момента

8 Юли, 2026 04:42, обновена 8 Юли, 2026 04:52 331 0

  • сирия-
  • дамаск-
  • взрив-
  • ранени-
  • макрон

Два самоделни взрива раниха 18 души край хотел в сирийската столица, френският президент остана невредим и продължи официалната си програма

Експлозии в Дамаск по време на визитата на Макрон: Какво се знае до момента - 1
Снимка: YouTube
Милен Ганев Милен Ганев Главен редактор във Fakti.bg

Серия от експлозии разтърси централните части на сирийската столица Дамаск, хвърляйки сянка върху историческото официално посещение на френския президент Еманюел Макрон.

Ситуацията в града остава под засилен контрол, след като камери на световни медии уловиха детонацията на вторичен взрив в района Ал-Халабуни, намиращ се в непосредствена близост до дестинациите от официалния маршрут.

Хронология на атаката и вторичния взрив

По данни на сирийското Министерство на вътрешните работи атаката е извършена с две самоделни взривни устройства.

  • Първият взрив избухва в кола, паркирана край пътя, малко след като кортежът на френския президент напуска района на хотел Four Seasons, където държавният глава е нощувал.
  • Вторият взрив, скрит в контейнер за боклук наблизо, избухва броени минути по-късно. Това се случва точно когато на мястото вече са пристигнали екипи на бърза помощ и силите за сигурност, а камерите на международните информационни агенции предават на живо.

Вторичната експлозия е избухнала в момент, в който сапьори са се подготвяли да обезвредят устройствата. От Елисейския дворец потвърдиха, че Еманюел Макрон е в пълна безопасност и не е чул взривовете, тъй като по това време вече е пътувал към Президентския дворец за среща със сирийския си колега Ахмед аш Шараа.

Ранени и материални щети

Официалните власти в Дамаск съобщават за поне 18 ранени граждани, сред които има и четирима служители на полицията. Вторият взрив е избухнал в непосредствена близост до паркирана линейка, което е увеличило риска за спасителните екипи. Районът около моста „Виктория“ и Министерството на туризма е отцепен, а силите за сигурност анализират записите от камерите в опит да идентифицират извършителите. Към момента нито една групировка не е поела официално отговорност за нападението.

Политическият контекст: Сирия на Ахмед аш Шараа

Това е първата визита на лидер на държава от Европейския съюз в Сирия, откакто ислямистката коалиция, водена от бившия командир Ахмед аш Шараа, свали от власт дългогодишния диктатор Башар Асад. Посещението има огромно символно значение за новата власт в Дамаск, която се опитва да излезе от международната изолация и да привлече инвестиции за възстановяване на страната.

Въпреки експлозиите Макрон отказа да прекъсне програмата си. В официално изявление в социалната мрежа X той написа:

„Нищо не може да задуши стремежа на сирийските мъже и жени да живеят в напълно суверенна, безопасна, плуралистична и единна Сирия.

Службите за сигурност обаче признават, че инцидентът демонстрира сериозен пробив в сигурността и показва колко крехка остава стабилността в страната, особено след като само преди седмица друг подобен взрив в кафене в Дамаск отне живота на 10 души.


Сирия
Поставете оценка:
Оценка 5 от 2 гласа.
Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
Четете ни в Google News ShowcaseЧетете ни и в Google News Showcase
Абонамент за Факти.БГ в Google AlertsАбонамент за Факти.БГ в Google Alerts
Добавете Факти.БГ като предпочитан източник в GoogleДобавете Факти.БГ като предпочитан източник в Google


Подобни новини


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ
Новини по държави:
Новини САЩ, Новини Великобритания, Новини Германия, Новини Италия, Новини Русия, Новини Франция, Новини Испания, Новини Гърция, Новини Украйна, Новини Белгия, Новини Китай, Новини Сърбия, Новини Бразилия, Новини Австралия, Новини Япония, Новини Швейцария, Новини Северна Македония, Новини Турция, Новини Полша, Новини Румъния, Новини Иран (Ислямска Република), Новини Австрия, Новини Нидерландия, Новини Северна Корея, Новини Всички държави, Новини Унгария, Новини Канада, Новини Литва, Новини Индия, Новини Мексико, Новини Южна Корея, Новини Хърватия, Новини Норвегия, Новини Дания, Новини Финландия, Новини Ирландия, Новини Аржентина, Новини Дубай, Новини Португалия, Новини Словакия, Новини Беларус, Новини Латвия, Новини Естония, Новини Словения, Новини Чехия, Новини Швеция, Новини Ирак, Новини Афганистан, Новини Албания