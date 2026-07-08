Експлозии в Дамаск по време на визитата на Макрон: Какво се знае до момента

Серия от експлозии разтърси централните части на сирийската столица Дамаск, хвърляйки сянка върху историческото официално посещение на френския президент Еманюел Макрон.

Ситуацията в града остава под засилен контрол, след като камери на световни медии уловиха детонацията на вторичен взрив в района Ал-Халабуни, намиращ се в непосредствена близост до дестинациите от официалния маршрут.

Хронология на атаката и вторичния взрив

По данни на сирийското Министерство на вътрешните работи атаката е извършена с две самоделни взривни устройства.

Първият взрив избухва в кола, паркирана край пътя, малко след като кортежът на френския президент напуска района на хотел Four Seasons, където държавният глава е нощувал.

избухва в кола, паркирана край пътя, малко след като кортежът на френския президент напуска района на хотел Four Seasons, където държавният глава е нощувал. Вторият взрив, скрит в контейнер за боклук наблизо, избухва броени минути по-късно. Това се случва точно когато на мястото вече са пристигнали екипи на бърза помощ и силите за сигурност, а камерите на международните информационни агенции предават на живо.

Вторичната експлозия е избухнала в момент, в който сапьори са се подготвяли да обезвредят устройствата. От Елисейския дворец потвърдиха, че Еманюел Макрон е в пълна безопасност и не е чул взривовете, тъй като по това време вече е пътувал към Президентския дворец за среща със сирийския си колега Ахмед аш Шараа.

Ранени и материални щети

Официалните власти в Дамаск съобщават за поне 18 ранени граждани, сред които има и четирима служители на полицията. Вторият взрив е избухнал в непосредствена близост до паркирана линейка, което е увеличило риска за спасителните екипи. Районът около моста „Виктория“ и Министерството на туризма е отцепен, а силите за сигурност анализират записите от камерите в опит да идентифицират извършителите. Към момента нито една групировка не е поела официално отговорност за нападението.

Политическият контекст: Сирия на Ахмед аш Шараа

Това е първата визита на лидер на държава от Европейския съюз в Сирия, откакто ислямистката коалиция, водена от бившия командир Ахмед аш Шараа, свали от власт дългогодишния диктатор Башар Асад. Посещението има огромно символно значение за новата власт в Дамаск, която се опитва да излезе от международната изолация и да привлече инвестиции за възстановяване на страната.

Въпреки експлозиите Макрон отказа да прекъсне програмата си. В официално изявление в социалната мрежа X той написа:

„Нищо не може да задуши стремежа на сирийските мъже и жени да живеят в напълно суверенна, безопасна, плуралистична и единна Сирия.

Службите за сигурност обаче признават, че инцидентът демонстрира сериозен пробив в сигурността и показва колко крехка остава стабилността в страната, особено след като само преди седмица друг подобен взрив в кафене в Дамаск отне живота на 10 души.