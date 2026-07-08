Трагедия в Китай: Жертвите от масивното свлачище в Гансу достигнаха 21 души

Броят на потвърдените жертви при масивното свлачище в северозападната китайска провинция Гансу достигна 21 души. Това съобщиха световните агенции в сряда сутринта, позовавайки се на официалната китайска информационна агенция Синхуа. Според данни към 6:30 часа българско време спасителните операции на мястото на инцидента вече са официално приключили.

Природното бедствие удари в ранните часове на вторник, малко преди 7:00 часа местно време, в планинския окръг Танчан. Земната маса е погълнала общо 33 души, блокирани под отломките и калта.

Благодарение на денонощните усилия на аварийните екипи, до сряда сутринта всички затрупани хора са били извадени. От оцелелите седем души са ранени, като травмите им са леки. Други петима души са извадени напълно невредими.

Кои са жертвите?

Повечето от засегнатите в долината са жители на околните села. Те са били наети като временни работници в държавно горско стопанство, разположено в района. Властите посочват, че планинският регион е изключително уязвим към подобни геоложки катастрофи заради стръмния си релеф и пресичащите го реки. Ситуацията допълнително се усложнява от настъпилия дъждовен сезон.

Екстремно време в цялата страна

Точната причина за конкретното свличане все още се изяснява, но инцидентът съвпада с поредица от опустошителни метеорологични явления в Китай. През последните дни страната е жертва на мощни гръмотевични бури, наводнения и редки за някои региони торнада, предизвикани от преминаването на тропическата буря „Майсак“.

Китайското правителство вече активира извънредни мерки за реагиране при бедствия и отпусна спешни средства за възстановяване на инфраструктурата в засегнатите райони.