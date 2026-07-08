Русия заяви, че тази нощ е прехванала 415 украински дрона

Руските сили за противовъздушна отбрана тази нощ прехванаха и унищожиха 415 украински дрона над региони на Русия и над акваториите на Азовско и Черно море, предаде ТАСС, като се позова на руското министерство на отбраната, съобщи БТА.
"Тази нощ, от 20:00 часа московско време на 7 юли до 08:00 часа московско време на 8 юли, дежурните средства за противовъздушна отбрана прехванаха и унищожиха 415 украински безпилотни летателни апарата от самолетен тип над териториите на Белгородска, Брянска, Волгоградска, Вологодска, Воронежка, Владимирска, Курска, Липецка, Орловска, Ростовска, Рязанска, Самарска, Саратовска и Тулска област, както и над Московския регион, Краснодарския край (. . .), Република Татарстан и над акваториите на Азовско и Черно море", се казва в изявление на руското военно ведомство.
Съобщено бе също, че дронове са свалени и над украинския Кримски полуостров.
До десет души се увеличи броят на пострадалите в резултат на ракетната атака вчера вечерта по Одеса, съобщи председателят на Одеската областна военна администрация Олег Кипер в канала си в Телеграм, предаде БТА.
"Сред пострадалите са три жени. Осем души са хоспитализирани, предимно с осколъчни и порезни рани. Лекарите оценяват състоянието на един от тях като тежко", се посочва в съобщението на Кипер.
През изминалата нощ Измаилски район за пореден път бе атакуван с дронове, информират от оперативния щаб на Измаилската районна държавна администрация на Фейсбук страницата си.
Има щети по инфраструктурата. Съответните служби отстраняват последиците от нападението.
Българите в Одеска област наброяват над 150 000 души и са трети по численост според последното официално преброяване в Украйна. В самия град Одеса живеят около 50–60 хиляди българи. Най-голямото компактно българско население е съсредоточено в Болградския, Измаилския и Белгород-Днестровския район.
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Пич
Коментиран от #4
10:20 08.07.2026
2 НПЗ
🤣🤣🤣
10:20 08.07.2026
3 Този коментар е премахнат от модератор.
4 Старшата сестра
До коментар #1 от "Пич":На визитацията кво ти казаха?
Коментиран от #14
10:21 08.07.2026
5 Тва е ясно
Хихихихихи
10:21 08.07.2026
6 К.О.Т.а.р.А.К 🐱
Коментиран от #13
10:22 08.07.2026
7 ПЪЛHИ OЛИГOФРЕНИ
Ударени са завода Самсунг-Украйна, който произвежда компоненти за ракетите Фламинго, както и много обекти, където се сглобяват дронове.
Този сайт добре, че скри простотията си за "нощен терор над Киев", защото това е примитивна пропаданга.
Коментиран от #10
10:23 08.07.2026
8 РУСИЯ Е ВЕЛИКА
Коментиран от #17
10:24 08.07.2026
9 Дааа...
Ха-ха-ха
П.п
Продавам на Ко пейки и Монголя... бензин
10:24 08.07.2026
10 Шафьоро
До коментар #7 от "ПЪЛHИ OЛИГOФРЕНИ":Пиздюхин пусна ли НЕТо и бензино бе дееа?
10:25 08.07.2026
11 Дон Корлеоне
Коментиран от #15
10:26 08.07.2026
12 Големи сте джурналисти
Коментиран от #19
10:26 08.07.2026
13 Този коментар е премахнат от модератор.
14 К.О.Т.а.р.А.К 🐱 -санитар
До коментар #4 от "Старшата сестра":ми нищо , те така се бяха награбили копеите..играха си на ,,влакче,,...локомотива познай къв ПИЧага беше// докторите онемяха , стажантите студенти се смяха
Коментиран от #18
10:27 08.07.2026
15 Този коментар е премахнат от модератор.
16 За къде,без задължителният пълнеж :
10:28 08.07.2026
17 Този коментар е премахнат от модератор.
18 Дръта чанта
До коментар #14 от "К.О.Т.а.р.А.К 🐱 -санитар":Аде бегай да чистиш на зелю кинефа мекицо за друго не ставаш
Коментиран от #24
10:29 08.07.2026
19 Този коментар е премахнат от модератор.
20 Този коментар е премахнат от модератор.
21 ПЪЛНИ ОЛИГОФРЕНИ
10:32 08.07.2026
22 Мухахаха
До коментар #17 от "Ъхъ,...хомо":Учи Руски ще ти трябва
10:33 08.07.2026
23 дядо дръмпир-инфо
Украински дронове парализират руските рафинерии – а в селските райони конят се превръща в заместител на колата. Кремъл обаче не вижда проблем.
Москва – Русия изчерпва бензина и дизела, а хората в селските райони изпитват последствия, които едва ли биха били възможни в една от най-големите страни производители на петрол в света: отново купуват коне. Както съобщава Moscow Times днес, 6 юли, търсенето на работни коне рязко се е увеличило през последните седмици – толкова много, че около 1000 животни са успели да избягат от кланицата.Причината е горивна криза, която засяга все повече части от страната. Всеки, който преди е карал офроуд UAZ или Lada Niva по неасфалтирани пътища, прави ново изчисление – и стига до извода, че конят може да бъде по-евтин от жаден офроуд автомобил.Войната в Украйна увеличава продажбите на коне – три месеца чакане се превръщат в осем продажби на месец
Цифрите на развъдчиките рисуват ясна картина. Докато един кон преди чакаше до три месеца за купувач, сега селските ферми продават или резервират седем до осем животни на месец. Конете се използват за ежедневна работа във фермата и за маршрути на полето.
10:33 08.07.2026
24 Град Козлодуй
До коментар #18 от "Дръта чанта":Искаш ли да ми по духаш малко?Плащам си.
10:33 08.07.2026
25 Този коментар е премахнат от модератор.
26 Пфффффф
10:36 08.07.2026
27 Очото
" Не можело да си подадем главите, навсякъде летят дронове на орляци,..като пчели! А командирите изпращат ранени с патерици да щурмуват зоната на смъртта!"
10:37 08.07.2026
28 мъко мисирска
крим е руски ма мисиркоНЕДОУЧИЛА
я ми покажи стара окранскаа монета ако можеш? не можеш знам защото такава държава не е имало никога ! явно по история си била слаба ученичка
10:37 08.07.2026
29 стоян
10:44 08.07.2026
30 Луи Дьо Финес
10:46 08.07.2026
31 Има неправилно изписано
11:23 08.07.2026