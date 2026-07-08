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Русия заяви, че тази нощ е прехванала 415 украински дрона
  Тема: Украйна

Русия заяви, че тази нощ е прехванала 415 украински дрона

8 Юли, 2026 10:17 716 31

  • украйна-
  • русия-
  • война-
  • одеса-
  • дронове

Увеличил се е броят на пострадалите в резултат на ракетната атака вчера вечерта по Одеса

Русия заяви, че тази нощ е прехванала 415 украински дрона - 1
Снимка: БГНЕС/ EPA
Мария Атанасова Мария Атанасова Автор във Fakti.bg

Руските сили за противовъздушна отбрана тази нощ прехванаха и унищожиха 415 украински дрона над региони на Русия и над акваториите на Азовско и Черно море, предаде ТАСС, като се позова на руското министерство на отбраната, съобщи БТА.

"Тази нощ, от 20:00 часа московско време на 7 юли до 08:00 часа московско време на 8 юли, дежурните средства за противовъздушна отбрана прехванаха и унищожиха 415 украински безпилотни летателни апарата от самолетен тип над териториите на Белгородска, Брянска, Волгоградска, Вологодска, Воронежка, Владимирска, Курска, Липецка, Орловска, Ростовска, Рязанска, Самарска, Саратовска и Тулска област, както и над Московския регион, Краснодарския край (. . .), Република Татарстан и над акваториите на Азовско и Черно море", се казва в изявление на руското военно ведомство.

Съобщено бе също, че дронове са свалени и над украинския Кримски полуостров.

До десет души се увеличи броят на пострадалите в резултат на ракетната атака вчера вечерта по Одеса, съобщи председателят на Одеската областна военна администрация Олег Кипер в канала си в Телеграм, предаде БТА.

"Сред пострадалите са три жени. Осем души са хоспитализирани, предимно с осколъчни и порезни рани. Лекарите оценяват състоянието на един от тях като тежко", се посочва в съобщението на Кипер.

През изминалата нощ Измаилски район за пореден път бе атакуван с дронове, информират от оперативния щаб на Измаилската районна държавна администрация на Фейсбук страницата си.

Има щети по инфраструктурата. Съответните служби отстраняват последиците от нападението.

Българите в Одеска област наброяват над 150 000 души и са трети по численост според последното официално преброяване в Украйна. В самия град Одеса живеят около 50–60 хиляди българи. Най-голямото компактно българско население е съсредоточено в Болградския, Измаилския и Белгород-Днестровския район.


Украйна
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Пич

    7 8 Отговор
    Е...... Зелю побеждава...у психиатрията, и Наполеон, и Гай Юлий Цезар...

    Коментиран от #4

    10:20 08.07.2026

  • 2 НПЗ

    9 0 Отговор
    И в Омск хванаха дроновете.
    🤣🤣🤣

    10:20 08.07.2026

  • 3 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 4 Старшата сестра

    5 0 Отговор

    До коментар #1 от "Пич":

    На визитацията кво ти казаха?

    Коментиран от #14

    10:21 08.07.2026

  • 5 Тва е ясно

    5 0 Отговор
    А високот очните...Оско лки,..кога?
    Хихихихихи

    10:21 08.07.2026

  • 6 К.О.Т.а.р.А.К 🐱

    6 1 Отговор
    тежка нощ е била за краставия мечок/ а миграцията на Фламинго наближава..между впрочем Украинските санкции са с най-голям ефект

    Коментиран от #13

    10:22 08.07.2026

  • 7 ПЪЛHИ OЛИГOФРЕНИ

    8 6 Отговор
    Миналата нощ е имало ганг-банг в Киев.
    Ударени са завода Самсунг-Украйна, който произвежда компоненти за ракетите Фламинго, както и много обекти, където се сглобяват дронове.
    Този сайт добре, че скри простотията си за "нощен терор над Киев", защото това е примитивна пропаданга.

    Коментиран от #10

    10:23 08.07.2026

  • 8 РУСИЯ Е ВЕЛИКА

    5 6 Отговор
    И пак ще спаси света от фашизма

    Коментиран от #17

    10:24 08.07.2026

  • 9 Дааа...

    6 0 Отговор
    Абсолютно всички монголски НПЗ са поразени поне по веднъж, а 43...по няколко пъти.
    Ха-ха-ха
    П.п
    Продавам на Ко пейки и Монголя... бензин

    10:24 08.07.2026

  • 10 Шафьоро

    6 0 Отговор

    До коментар #7 от "ПЪЛHИ OЛИГOФРЕНИ":

    Пиздюхин пусна ли НЕТо и бензино бе дееа?

    10:25 08.07.2026

  • 11 Дон Корлеоне

    6 0 Отговор
    Хаяско пусна ли интернета?

    Коментиран от #15

    10:26 08.07.2026

  • 12 Големи сте джурналисти

    2 6 Отговор
    "Руснаците тероризират Киев", иначе обратното е "украинците обстрелват Москва". Демек укрите са добрите. Смър на украйна, смър на нато, смър на ес, смър на мовоезичните

    Коментиран от #19

    10:26 08.07.2026

  • 13 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 14 К.О.Т.а.р.А.К 🐱 -санитар

    3 0 Отговор

    До коментар #4 от "Старшата сестра":

    ми нищо , те така се бяха награбили копеите..играха си на ,,влакче,,...локомотива познай къв ПИЧага беше// докторите онемяха , стажантите студенти се смяха

    Коментиран от #18

    10:27 08.07.2026

  • 15 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 16 За къде,без задължителният пълнеж :

    3 3 Отговор
    ,,Българите в Одеска област наброяват над 150 000 души и са трети по численост според последното официално преброяване в Украйна. В самия град Одеса живеят около 50–60 хиляди българи. Най-голямото компактно българско население е съсредоточено в Болградския, Измаилския и Белгород-Днестровския район."

    10:28 08.07.2026

  • 17 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 18 Дръта чанта

    1 7 Отговор

    До коментар #14 от "К.О.Т.а.р.А.К 🐱 -санитар":

    Аде бегай да чистиш на зелю кинефа мекицо за друго не ставаш

    Коментиран от #24

    10:29 08.07.2026

  • 19 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 20 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 21 ПЪЛНИ ОЛИГОФРЕНИ

    3 0 Отговор
    Потвърждавам!

    10:32 08.07.2026

  • 22 Мухахаха

    0 5 Отговор

    До коментар #17 от "Ъхъ,...хомо":

    Учи Руски ще ти трябва

    10:33 08.07.2026

  • 23 дядо дръмпир-инфо

    4 2 Отговор
    Защото бензинът и петролът свършват: Търсенето на коне в Русия процъфтява...Защото бензинът и петролът свършват: Търсенето на коне в Русия процъфтява
    Украински дронове парализират руските рафинерии – а в селските райони конят се превръща в заместител на колата. Кремъл обаче не вижда проблем.

    Москва – Русия изчерпва бензина и дизела, а хората в селските райони изпитват последствия, които едва ли биха били възможни в една от най-големите страни производители на петрол в света: отново купуват коне. Както съобщава Moscow Times днес, 6 юли, търсенето на работни коне рязко се е увеличило през последните седмици – толкова много, че около 1000 животни са успели да избягат от кланицата.Причината е горивна криза, която засяга все повече части от страната. Всеки, който преди е карал офроуд UAZ или Lada Niva по неасфалтирани пътища, прави ново изчисление – и стига до извода, че конят може да бъде по-евтин от жаден офроуд автомобил.Войната в Украйна увеличава продажбите на коне – три месеца чакане се превръщат в осем продажби на месец
    Цифрите на развъдчиките рисуват ясна картина. Докато един кон преди чакаше до три месеца за купувач, сега селските ферми продават или резервират седем до осем животни на месец. Конете се използват за ежедневна работа във фермата и за маршрути на полето.

    10:33 08.07.2026

  • 24 Град Козлодуй

    4 0 Отговор

    До коментар #18 от "Дръта чанта":

    Искаш ли да ми по духаш малко?Плащам си.

    10:33 08.07.2026

  • 25 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 26 Пфффффф

    4 0 Отговор
    Пуши Кочистан.

    10:36 08.07.2026

  • 27 Очото

    5 1 Отговор
    Без- аналогов монголь - контрактник :
    " Не можело да си подадем главите, навсякъде летят дронове на орляци,..като пчели! А командирите изпращат ранени с патерици да щурмуват зоната на смъртта!"

    10:37 08.07.2026

  • 28 мъко мисирска

    5 6 Отговор
    "Съобщено бе също, че дронове са свалени и над украинския Кримски полуостров"

    крим е руски ма мисиркоНЕДОУЧИЛА

    я ми покажи стара окранскаа монета ако можеш? не можеш знам защото такава държава не е имало никога ! явно по история си била слаба ученичка

    10:37 08.07.2026

  • 29 стоян

    2 2 Отговор
    Браво другаре путинофили за рузките зенитчици - дано всяка вечер над москвабад да вият серени и да пука зарята и московци сладко да спят а отломките тук палят по някоя рафинерия - края на путиновата диктатура наближава

    10:44 08.07.2026

  • 30 Луи Дьо Финес

    4 1 Отговор
    Няма украински Крим, има само руски.

    10:46 08.07.2026

  • 31 Има неправилно изписано

    0 0 Отговор
    В статията пише украински кримски полуостров, не е точно така, фактите са други.

    11:23 08.07.2026

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