Русия заяви, че тази нощ е прехванала 415 украински дрона

Руските сили за противовъздушна отбрана тази нощ прехванаха и унищожиха 415 украински дрона над региони на Русия и над акваториите на Азовско и Черно море, предаде ТАСС, като се позова на руското министерство на отбраната, съобщи БТА.

"Тази нощ, от 20:00 часа московско време на 7 юли до 08:00 часа московско време на 8 юли, дежурните средства за противовъздушна отбрана прехванаха и унищожиха 415 украински безпилотни летателни апарата от самолетен тип над териториите на Белгородска, Брянска, Волгоградска, Вологодска, Воронежка, Владимирска, Курска, Липецка, Орловска, Ростовска, Рязанска, Самарска, Саратовска и Тулска област, както и над Московския регион, Краснодарския край (. . .), Република Татарстан и над акваториите на Азовско и Черно море", се казва в изявление на руското военно ведомство.

Съобщено бе също, че дронове са свалени и над украинския Кримски полуостров.

До десет души се увеличи броят на пострадалите в резултат на ракетната атака вчера вечерта по Одеса, съобщи председателят на Одеската областна военна администрация Олег Кипер в канала си в Телеграм, предаде БТА.

"Сред пострадалите са три жени. Осем души са хоспитализирани, предимно с осколъчни и порезни рани. Лекарите оценяват състоянието на един от тях като тежко", се посочва в съобщението на Кипер.

През изминалата нощ Измаилски район за пореден път бе атакуван с дронове, информират от оперативния щаб на Измаилската районна държавна администрация на Фейсбук страницата си.

Има щети по инфраструктурата. Съответните служби отстраняват последиците от нападението.

Българите в Одеска област наброяват над 150 000 души и са трети по численост според последното официално преброяване в Украйна. В самия град Одеса живеят около 50–60 хиляди българи. Най-голямото компактно българско население е съсредоточено в Болградския, Измаилския и Белгород-Днестровския район.