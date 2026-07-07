САЩ се оттеглят от защитата на Европа, Тръмп отправи критика към големите европейски държави

Американският президент Доналд Тръмп и неговите колеги от НАТО се събират днес в Турция за двудневна среща на върха, която се провежда в решаващ момент от историята на организацията, тъй като САЩ се оттеглят от традиционната си роля в областта на сигурността в Европа, пише БТА, цитирайки АП.
Преди срещата в Анкара Тръмп настоя за "лоялност", след като някои страни от НАТО се възпротивиха да позволят на американските сили да използват техните бази за удари срещу Иран. Той отправи критика към големите европейски държави членки – Великобритания, Франция, Германия, Италия и Испания.
Срещата на върха на НАТО е изключително символичен момент, в който 32-те държави членки на най-големия военен алианс в света подчертават своята непоколебима ангажираност към взаимната си сигурност. Тази година обаче трансатлантическата връзка рядко е изглеждала по-крехка.
Въпреки това срещата се организира около темата за по-силна Европа в по-силно НАТО. Администрацията на Тръмп призова за презареждане към "НАТО 3.0", но какво всъщност означава това ще стане по-ясно през следващите два дни.
Президентът на Турция Реджеп Тайип Ердоган е домакин на срещата на върха в обширния си президентски комплекс "Бестепе" в западната част на турската столица Анкара. Специално за посрещането на лидерите на НАТО беше открито ново летище, преустроено от старо военно летище.
Мерките за сигурност ще бъдат засилени. Противовъздушната отбрана е в бойна готовност, а десетки хиляди полицаи ще бъдат мобилизирани за събитието. Близките квартали са затворени за движение, а на някои държавни служители е даден почивен ден, за да помогнат за разтоварването на пътния трафик. Публичните събирания са забранени.
Повече от десетина души бяха задържани при операции по сигурността в навечерието на срещата на върха, включително двама журналисти, съобщи Турската асоциация на журналистите.
Тази вечер Ердоган ще бъде домакин на вечеря в своята "Зимна градина". Високопоставени представители от Япония, Южна Корея, Австралия и Нова Зеландия ще се присъединят към своите партньори от НАТО. Предвижда се да присъства и украинският президент Володимир Зеленски.
По време на вечерята външните министри ще проведат заседание на Съвета на НАТО за Украйна, а министрите на отбраната на алианса ще се срещнат със своите колеги от Индо-тихоокеанския регион. Ще се състои и отделна среща с представители на арабските държави от Персийския залив, а Тръмп ще се срещне със сирийския президент Ахмед аш Шараа и със Зеленски.
Лидерите на държавите членки от НАТО ще проведат една работна сесия в утре сутринта. След приключването ѝ те ще публикуват кратко изявление, обобщаващо резултатите от срещата им.
Официално начело в дневния ред стои въпросът за разходите за отбрана – вечна тема в НАТО, тъй като САЩ настояват съюзниците да харчат повече. Преди срещата на върха генералният секретар на НАТО Марк Рюте отбеляза, че през миналата година европейските съюзници и Канада са увеличили разходите си с 20 процента на годишна база.
Това е малко вероятно да бъде достатъчно, за да задоволи желанията на Тръмп, дори след като лидерите се споразумяха на последната си среща на върха да увеличат инвестициите до същото ниво като това на САЩ, изразено като процент от БВП. Военният бюджет на САЩ за тази година е определен на 901 млрд. долара, или около 3,3 процента от БВП.
НАТО също така иска да подчертае начина, по който превръща милиардите, постъпващи от държавните хазни, в ново военно оборудване, адаптирано към съвременната война. Срещата на върха ще бъде възможност за организацията да представи нови военни проекти.
В рамките на срещата днес ще се проведе форум на отбранителната промишленост, който ще събере висши служители на НАТО и партньорите с представители на отбранителната индустрия, тъй като съюзниците настояват за увеличаване на производството на оръжия и стимулиране на иновациите в новите технологии.
Друга важна точка от дневния ред е продължаването на подкрепата за Украйна, която вече е навлязла в петата година на пълномащабна война с Русия. Европейските съюзници и Канада финансират по-голямата част от нуждите на Украйна, включително покриват около 90 процента от разходите за противовъздушната отбрана на страната.
Очаква се работната сесия да продължи само около три часа, но по-голямата част от дебатите вероятно ще се съсредоточи върху числеността на американските войски в Европа и върху темата, която не фигурира в дневния ред – последствията от евентуална война на САЩ и Израел срещу Иран.
Европейските съюзници и Канада ще искат уверения или поне яснота относно намеренията на САЩ по отношение на американските военни сили в чужбина. От началото на миналата година те често са били изненадвани, а понякога и обърквани, от декларациите на Тръмп за съкращаване на броя на войските в чужбина.
Преди срещата на върха Пентагонът изненада съюзниците, като обяви шестмесечен преглед на американското присъствие. Той е насочен към напредъка, който Европа постига в областта на отбраната си, но също така и към това дали САЩ имат пълен достъп до военните бази и въздушното пространство.
НАТО не изигра активна роля във войната с Иран и няма всеобхватно споразумение със САЩ за съвместното използване на военни бази и въздушно пространство, въпреки че някои от нейните членове имат такива.
На публична среща с Рюте на 24 юни Тръмп поднови критиките си към съюзниците за нежеланието им да се включат във войната. "Не се нуждаем от парите им – не се нуждаем от нищо", каза американският президент и добави: "Искам само лоялност".
При присъединяването си към НАТО страните членки се ангажират с лоялност една към друга чрез ангажимент за колективна сигурност – обещанието "всички за един, един за всички", заложено в член 5 от Договора за НАТО. Сама по себе си тази гаранция е в основата на всичко, за което организацията се застъпва и което прави.
Не е ясно обаче каква допълнителна лоялност може да изиска Тръмп на предстоящата среща на върха на НАТО.
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 НАЙ-ГОЛЯМАТА ПОБЕДА НА ЗЕЛЕНСКИ
Коментиран от #8, #46, #50
07:41 07.07.2026
2 Някой
Коментиран от #17
07:41 07.07.2026
3 Поредният
07:41 07.07.2026
4 Обяснение
Оправяйте се.
Коментиран от #49, #51
07:42 07.07.2026
5 НАТО НИ БРАНИ, ЕС НИ ХРАНИ
Коментиран от #40
07:46 07.07.2026
6 НАТО Е ВОЕНЕН СЪЮЗ
07:47 07.07.2026
7 Прозорлив
Коментиран от #14, #52
07:51 07.07.2026
8 Ами ДА...!
До коментар #1 от "НАЙ-ГОЛЯМАТА ПОБЕДА НА ЗЕЛЕНСКИ":Той,даже не бива и да присъства!
Нито Украйна е член на НАТО,нито дава на НАТО,а само източва и взема...
07:52 07.07.2026
9 Путин държи Тръмп за топките
Коментиран от #18, #29
07:53 07.07.2026
10 Българин
Коментиран от #26
07:55 07.07.2026
11 Страхотно
Коментиран от #41
07:57 07.07.2026
12 дядо Дони
07:58 07.07.2026
13 Това са само приказки
Коментиран от #20, #27, #30
07:58 07.07.2026
14 Българин
До коментар #7 от "Прозорлив":Руснаците винаги правят все по-големи грешки. Само така може да се обясни, как имайки най-голямата територия и всички природни богатства, живеят по-зле от нас, дето не само нищо нямаме, ами сме роби и слуги на чужди господари.
Коментиран от #43, #45
07:58 07.07.2026
15 Гоце Делчев
Коментиран от #38
08:02 07.07.2026
16 Слава НАТО
08:02 07.07.2026
17 45 години окупация от СССР
До коментар #2 от "Някой":НАТО е нашата сигурност! Младежите не знаят какви целувки с езици си разменяха членовете на руския Варшавски договор!
08:05 07.07.2026
18 Сорос
До коментар #9 от "Путин държи Тръмп за топките":Ето такива коментари искам! Браво!
Дори журналист става от теб.
08:07 07.07.2026
19 Zахарова
08:08 07.07.2026
20 Без име
До коментар #13 от "Това са само приказки":Никой нищо няма да усеща, защото ще сме превърнати в стъкловидна маса. Охлюв.
08:09 07.07.2026
21 гост
08:11 07.07.2026
22 факуса
08:12 07.07.2026
23 ЗИЛ 117
08:16 07.07.2026
24 Мишел
08:16 07.07.2026
25 Историк
08:16 07.07.2026
26 си пън
До коментар #10 от "Българин":бълхарник,какви ядрени оръжия кат нямаш ресурси,а за перстъпниците дет толерантно си вкара да не говорим,та ес е издънен отвсякъде
Коментиран от #28
08:21 07.07.2026
27 Ако някоя НАТОвска държава
До коментар #13 от "Това са само приказки":си го е заслужила и изработила сама, никоя друга НАТОвска държава няма да може да събере войска да мре за нея! Дори медийни тарикатлъци като: "непредизвикано, пълномащабно" няма да помогнат!
Не ми ли вярваш?
Освен това НАТО е просто бизнес проект и за политическо влияние над мишлетата в капана им.
08:24 07.07.2026
28 Този коментар е премахнат от модератор.
29 Сорос
До коментар #9 от "Путин държи Тръмп за топките":Ако ти и тези, които са ти харесали коментара създадете Мозъчен Тръст или Базиран Институт, ми се обадете да го финансирам.
08:29 07.07.2026
30 Мишел
До коментар #13 от "Това са само приказки":Успокой се, Русия няма за какво да напада НатО, а НатО не смее да нападне Русия, защото е наясно, че ако го направи, на следващия ден няма да има НатО. НатО са с поколения назад в оръжията и затова няма война.
08:31 07.07.2026
31 Този шут просек
08:32 07.07.2026
32 Кирил
08:35 07.07.2026
33 Този коментар е премахнат от модератор.
34 Сводник - проситу
08:47 07.07.2026
35 Гнусни американци
08:55 07.07.2026
36 🇧🇬БАЙ Х@Й‼️
Искат 5% от бюджетите на Европейските страни в съюза, НО НВМА ДА ГИ ЗАШИТАВАТ❗
За НЕразбралите ПО ПЕЙКИТЕ -
чл.5 е гол ЧЛЕН‼️
08:56 07.07.2026
37 стоян георгиев
08:58 07.07.2026
38 Мунчо
До коментар #15 от "Гоце Делчев":А има и други варианти, като започнат поръчки към военните заводи в Европа.....защо да не купуваме например шведски изтребители, италиански бронетранспортьори и т.н.....и да видим Тръмп на кой ще продава оръжията си освен на Израел.....няма проблем, Европа ще се оправи и без американска "подкрепа", стига европейските ръководители да покажат "топки" (ама докато се управлява от жени).....
08:59 07.07.2026
39 Пилотът Гошу
09:00 07.07.2026
40 Така де
До коментар #5 от "НАТО НИ БРАНИ, ЕС НИ ХРАНИ":Карай си москвича и не мисли за НАТО. Никой не е длъжен да те храни.
09:01 07.07.2026
41 Да знаеш
До коментар #11 от "Страхотно":Тръмп ще бие шута на русофилска България.
Коментиран от #48
09:03 07.07.2026
42 Гориил
09:04 07.07.2026
43 Така е
До коментар #14 от "Българин":Българинът се гордее, когато го наричат роб. Робско племе по рождение.
09:05 07.07.2026
44 защо
09:06 07.07.2026
45 Прав си
До коментар #14 от "Българин":Много българи мечтаят да бъдат руски роби.
09:07 07.07.2026
46 и да лапне
До коментар #1 от "НАЙ-ГОЛЯМАТА ПОБЕДА НА ЗЕЛЕНСКИ":новичок..
09:08 07.07.2026
47 Сащ насъскаха
09:11 07.07.2026
48 откога
До коментар #41 от "Да знаеш":българи искат да се отърват от либерали с увредени мозъци..само радост ще донесе тази новина че БГ ще бъде отстранена от евротретополови урсулисти нацисти..има ли поне един нормален който е доволен от случилото се с БГ за последните 30 и кусур години..
09:11 07.07.2026
49 Не, те ще чакат
До коментар #4 от "Обяснение":Там зад голямата локва и ще изскочат най-на края, за да се обявят пак за победители. Ама не е известно, как днес може да свърши такава война в Европа? Да не би тези напразно да си чакат и да няма победители изобщо?
09:14 07.07.2026
50 Така де
До коментар #1 от "НАЙ-ГОЛЯМАТА ПОБЕДА НА ЗЕЛЕНСКИ":ама за Путин и вечеря няма да има.
09:17 07.07.2026
51 По точно
До коментар #4 от "Обяснение":САЩ и сега помагат на Русия.
09:19 07.07.2026
52 Госъ
До коментар #7 от "Прозорлив":Абе как плямпаш за сблъсък между САЩ и Русия все едно живееш на Марс ….
09:20 07.07.2026