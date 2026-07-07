САЩ се оттеглят от защитата на Европа, Тръмп отправи критика към големите европейски държави

Американският президент Доналд Тръмп и неговите колеги от НАТО се събират днес в Турция за двудневна среща на върха, която се провежда в решаващ момент от историята на организацията, тъй като САЩ се оттеглят от традиционната си роля в областта на сигурността в Европа, пише БТА, цитирайки АП.

Преди срещата в Анкара Тръмп настоя за "лоялност", след като някои страни от НАТО се възпротивиха да позволят на американските сили да използват техните бази за удари срещу Иран. Той отправи критика към големите европейски държави членки – Великобритания, Франция, Германия, Италия и Испания.

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Срещата на върха на НАТО е изключително символичен момент, в който 32-те държави членки на най-големия военен алианс в света подчертават своята непоколебима ангажираност към взаимната си сигурност. Тази година обаче трансатлантическата връзка рядко е изглеждала по-крехка.

Въпреки това срещата се организира около темата за по-силна Европа в по-силно НАТО. Администрацията на Тръмп призова за презареждане към "НАТО 3.0", но какво всъщност означава това ще стане по-ясно през следващите два дни.

Президентът на Турция Реджеп Тайип Ердоган е домакин на срещата на върха в обширния си президентски комплекс "Бестепе" в западната част на турската столица Анкара. Специално за посрещането на лидерите на НАТО беше открито ново летище, преустроено от старо военно летище.

Мерките за сигурност ще бъдат засилени. Противовъздушната отбрана е в бойна готовност, а десетки хиляди полицаи ще бъдат мобилизирани за събитието. Близките квартали са затворени за движение, а на някои държавни служители е даден почивен ден, за да помогнат за разтоварването на пътния трафик. Публичните събирания са забранени.

Повече от десетина души бяха задържани при операции по сигурността в навечерието на срещата на върха, включително двама журналисти, съобщи Турската асоциация на журналистите.

Тази вечер Ердоган ще бъде домакин на вечеря в своята "Зимна градина". Високопоставени представители от Япония, Южна Корея, Австралия и Нова Зеландия ще се присъединят към своите партньори от НАТО. Предвижда се да присъства и украинският президент Володимир Зеленски.

По време на вечерята външните министри ще проведат заседание на Съвета на НАТО за Украйна, а министрите на отбраната на алианса ще се срещнат със своите колеги от Индо-тихоокеанския регион. Ще се състои и отделна среща с представители на арабските държави от Персийския залив, а Тръмп ще се срещне със сирийския президент Ахмед аш Шараа и със Зеленски.

Лидерите на държавите членки от НАТО ще проведат една работна сесия в утре сутринта. След приключването ѝ те ще публикуват кратко изявление, обобщаващо резултатите от срещата им.

Официално начело в дневния ред стои въпросът за разходите за отбрана – вечна тема в НАТО, тъй като САЩ настояват съюзниците да харчат повече. Преди срещата на върха генералният секретар на НАТО Марк Рюте отбеляза, че през миналата година европейските съюзници и Канада са увеличили разходите си с 20 процента на годишна база.

Това е малко вероятно да бъде достатъчно, за да задоволи желанията на Тръмп, дори след като лидерите се споразумяха на последната си среща на върха да увеличат инвестициите до същото ниво като това на САЩ, изразено като процент от БВП. Военният бюджет на САЩ за тази година е определен на 901 млрд. долара, или около 3,3 процента от БВП.

НАТО също така иска да подчертае начина, по който превръща милиардите, постъпващи от държавните хазни, в ново военно оборудване, адаптирано към съвременната война. Срещата на върха ще бъде възможност за организацията да представи нови военни проекти.

В рамките на срещата днес ще се проведе форум на отбранителната промишленост, който ще събере висши служители на НАТО и партньорите с представители на отбранителната индустрия, тъй като съюзниците настояват за увеличаване на производството на оръжия и стимулиране на иновациите в новите технологии.

Друга важна точка от дневния ред е продължаването на подкрепата за Украйна, която вече е навлязла в петата година на пълномащабна война с Русия. Европейските съюзници и Канада финансират по-голямата част от нуждите на Украйна, включително покриват около 90 процента от разходите за противовъздушната отбрана на страната.

Очаква се работната сесия да продължи само около три часа, но по-голямата част от дебатите вероятно ще се съсредоточи върху числеността на американските войски в Европа и върху темата, която не фигурира в дневния ред – последствията от евентуална война на САЩ и Израел срещу Иран.

Европейските съюзници и Канада ще искат уверения или поне яснота относно намеренията на САЩ по отношение на американските военни сили в чужбина. От началото на миналата година те често са били изненадвани, а понякога и обърквани, от декларациите на Тръмп за съкращаване на броя на войските в чужбина.

Преди срещата на върха Пентагонът изненада съюзниците, като обяви шестмесечен преглед на американското присъствие. Той е насочен към напредъка, който Европа постига в областта на отбраната си, но също така и към това дали САЩ имат пълен достъп до военните бази и въздушното пространство.

НАТО не изигра активна роля във войната с Иран и няма всеобхватно споразумение със САЩ за съвместното използване на военни бази и въздушно пространство, въпреки че някои от нейните членове имат такива.

На публична среща с Рюте на 24 юни Тръмп поднови критиките си към съюзниците за нежеланието им да се включат във войната. "Не се нуждаем от парите им – не се нуждаем от нищо", каза американският президент и добави: "Искам само лоялност".

При присъединяването си към НАТО страните членки се ангажират с лоялност една към друга чрез ангажимент за колективна сигурност – обещанието "всички за един, един за всички", заложено в член 5 от Договора за НАТО. Сама по себе си тази гаранция е в основата на всичко, за което организацията се застъпва и което прави.

Не е ясно обаче каква допълнителна лоялност може да изиска Тръмп на предстоящата среща на върха на НАТО.