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САЩ се оттеглят от защитата на Европа, Тръмп отправи критика към големите европейски държави
  Тема: Украйна

САЩ се оттеглят от защитата на Европа, Тръмп отправи критика към големите европейски държави

7 Юли, 2026 07:38 2 273 52

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  • украйна

Преди срещата в Анкара Тръмп настоя за "лоялност", след като някои страни от НАТО се възпротивиха да позволят на американските сили да използват техните бази за удари срещу Иран

САЩ се оттеглят от защитата на Европа, Тръмп отправи критика към големите европейски държави - 1
Снимка: БГНЕС/ EPA
Мария Атанасова Мария Атанасова Автор във Fakti.bg

Американският президент Доналд Тръмп и неговите колеги от НАТО се събират днес в Турция за двудневна среща на върха, която се провежда в решаващ момент от историята на организацията, тъй като САЩ се оттеглят от традиционната си роля в областта на сигурността в Европа, пише БТА, цитирайки АП.

Преди срещата в Анкара Тръмп настоя за "лоялност", след като някои страни от НАТО се възпротивиха да позволят на американските сили да използват техните бази за удари срещу Иран. Той отправи критика към големите европейски държави членки – Великобритания, Франция, Германия, Италия и Испания.

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Срещата на върха на НАТО е изключително символичен момент, в който 32-те държави членки на най-големия военен алианс в света подчертават своята непоколебима ангажираност към взаимната си сигурност. Тази година обаче трансатлантическата връзка рядко е изглеждала по-крехка.

Въпреки това срещата се организира около темата за по-силна Европа в по-силно НАТО. Администрацията на Тръмп призова за презареждане към "НАТО 3.0", но какво всъщност означава това ще стане по-ясно през следващите два дни.

Президентът на Турция Реджеп Тайип Ердоган е домакин на срещата на върха в обширния си президентски комплекс "Бестепе" в западната част на турската столица Анкара. Специално за посрещането на лидерите на НАТО беше открито ново летище, преустроено от старо военно летище.

Мерките за сигурност ще бъдат засилени. Противовъздушната отбрана е в бойна готовност, а десетки хиляди полицаи ще бъдат мобилизирани за събитието. Близките квартали са затворени за движение, а на някои държавни служители е даден почивен ден, за да помогнат за разтоварването на пътния трафик. Публичните събирания са забранени.

Повече от десетина души бяха задържани при операции по сигурността в навечерието на срещата на върха, включително двама журналисти, съобщи Турската асоциация на журналистите.

Тази вечер Ердоган ще бъде домакин на вечеря в своята "Зимна градина". Високопоставени представители от Япония, Южна Корея, Австралия и Нова Зеландия ще се присъединят към своите партньори от НАТО. Предвижда се да присъства и украинският президент Володимир Зеленски.

По време на вечерята външните министри ще проведат заседание на Съвета на НАТО за Украйна, а министрите на отбраната на алианса ще се срещнат със своите колеги от Индо-тихоокеанския регион. Ще се състои и отделна среща с представители на арабските държави от Персийския залив, а Тръмп ще се срещне със сирийския президент Ахмед аш Шараа и със Зеленски.

Лидерите на държавите членки от НАТО ще проведат една работна сесия в утре сутринта. След приключването ѝ те ще публикуват кратко изявление, обобщаващо резултатите от срещата им.

Официално начело в дневния ред стои въпросът за разходите за отбрана – вечна тема в НАТО, тъй като САЩ настояват съюзниците да харчат повече. Преди срещата на върха генералният секретар на НАТО Марк Рюте отбеляза, че през миналата година европейските съюзници и Канада са увеличили разходите си с 20 процента на годишна база.

Това е малко вероятно да бъде достатъчно, за да задоволи желанията на Тръмп, дори след като лидерите се споразумяха на последната си среща на върха да увеличат инвестициите до същото ниво като това на САЩ, изразено като процент от БВП. Военният бюджет на САЩ за тази година е определен на 901 млрд. долара, или около 3,3 процента от БВП.

НАТО също така иска да подчертае начина, по който превръща милиардите, постъпващи от държавните хазни, в ново военно оборудване, адаптирано към съвременната война. Срещата на върха ще бъде възможност за организацията да представи нови военни проекти.

В рамките на срещата днес ще се проведе форум на отбранителната промишленост, който ще събере висши служители на НАТО и партньорите с представители на отбранителната индустрия, тъй като съюзниците настояват за увеличаване на производството на оръжия и стимулиране на иновациите в новите технологии.

Друга важна точка от дневния ред е продължаването на подкрепата за Украйна, която вече е навлязла в петата година на пълномащабна война с Русия. Европейските съюзници и Канада финансират по-голямата част от нуждите на Украйна, включително покриват около 90 процента от разходите за противовъздушната отбрана на страната.

Очаква се работната сесия да продължи само около три часа, но по-голямата част от дебатите вероятно ще се съсредоточи върху числеността на американските войски в Европа и върху темата, която не фигурира в дневния ред – последствията от евентуална война на САЩ и Израел срещу Иран.

Европейските съюзници и Канада ще искат уверения или поне яснота относно намеренията на САЩ по отношение на американските военни сили в чужбина. От началото на миналата година те често са били изненадвани, а понякога и обърквани, от декларациите на Тръмп за съкращаване на броя на войските в чужбина.

Преди срещата на върха Пентагонът изненада съюзниците, като обяви шестмесечен преглед на американското присъствие. Той е насочен към напредъка, който Европа постига в областта на отбраната си, но също така и към това дали САЩ имат пълен достъп до военните бази и въздушното пространство.

НАТО не изигра активна роля във войната с Иран и няма всеобхватно споразумение със САЩ за съвместното използване на военни бази и въздушно пространство, въпреки че някои от нейните членове имат такива.

На публична среща с Рюте на 24 юни Тръмп поднови критиките си към съюзниците за нежеланието им да се включат във войната. "Не се нуждаем от парите им – не се нуждаем от нищо", каза американският президент и добави: "Искам само лоялност".

При присъединяването си към НАТО страните членки се ангажират с лоялност една към друга чрез ангажимент за колективна сигурност – обещанието "всички за един, един за всички", заложено в член 5 от Договора за НАТО. Сама по себе си тази гаранция е в основата на всичко, за което организацията се застъпва и което прави.

Не е ясно обаче каква допълнителна лоялност може да изиска Тръмп на предстоящата среща на върха на НАТО.


Турция
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 НАЙ-ГОЛЯМАТА ПОБЕДА НА ЗЕЛЕНСКИ

    40 10 Отговор
    Е да хапне и да пийне на вечерята. Това ще му остане.

    Коментиран от #8, #46, #50

    07:41 07.07.2026

  • 2 Някой

    45 9 Отговор
    Окупационните сили да се махат от Европа.

    Коментиран от #17

    07:41 07.07.2026

  • 3 Поредният

    12 27 Отговор
    тръмпов кьорфишек. Крадев от Тръмпа се учи да лъже и маже.

    07:41 07.07.2026

  • 4 Обяснение

    43 5 Отговор
    САЩ няма да помагат при евентуален сблъсък с Русия.
    Оправяйте се.

    Коментиран от #49, #51

    07:42 07.07.2026

  • 5 НАТО НИ БРАНИ, ЕС НИ ХРАНИ

    32 5 Отговор
    Най накрая ни нахранени, ни опазени.

    Коментиран от #40

    07:46 07.07.2026

  • 6 НАТО Е ВОЕНЕН СЪЮЗ

    40 3 Отговор
    За прокарване на американските интереси. НАТО никога няма да се намеси, за да защити интересите на България.

    07:47 07.07.2026

  • 7 Прозорлив

    29 2 Отговор
    Евтин театър просто краварите смятат да хвърлят европейските си пудели срещу мечката и да стоят острани нещо като повторение на втората световна война и да се намесят в подходящия момент.Ако руснаците го позволят това ще е най голямата им грешка,разкачат ли се пуделите трябва да шамаросат краварите.

    Коментиран от #14, #52

    07:51 07.07.2026

  • 8 Ами ДА...!

    28 6 Отговор

    До коментар #1 от "НАЙ-ГОЛЯМАТА ПОБЕДА НА ЗЕЛЕНСКИ":

    Той,даже не бива и да присъства!
    Нито Украйна е член на НАТО,нито дава на НАТО,а само източва и взема...

    07:52 07.07.2026

  • 9 Путин държи Тръмп за топките

    13 5 Отговор
    Още от времето, когато тоя се е вихрил сред московските професионалистки. Уж да строи Тръмптауър в Москва. Всичко е надлежно документирано от ФСБ.

    Коментиран от #18, #29

    07:53 07.07.2026

  • 10 Българин

    5 17 Отговор
    За това ЕС трябва да има ядрено оръжие, в достстъчни количества, за да са спокойни и китайците, и руснаците, и американците.

    Коментиран от #26

    07:55 07.07.2026

  • 11 Страхотно

    15 1 Отговор
    Дано Тръмп бие шута на НАТО

    Коментиран от #41

    07:57 07.07.2026

  • 12 дядо Дони

    6 0 Отговор
    сащ ще защитават само персийския залив на по нататък като се успокоят нещата...

    07:58 07.07.2026

  • 13 Това са само приказки

    5 20 Отговор
    Ако дебилното джудже посмее да нападне НАТО-вска държава ще усети върху кратуната си с форма на питекантроп железният юмрук на алианса

    Коментиран от #20, #27, #30

    07:58 07.07.2026

  • 14 Българин

    6 16 Отговор

    До коментар #7 от "Прозорлив":

    Руснаците винаги правят все по-големи грешки. Само така може да се обясни, как имайки най-голямата територия и всички природни богатства, живеят по-зле от нас, дето не само нищо нямаме, ами сме роби и слуги на чужди господари.

    Коментиран от #43, #45

    07:58 07.07.2026

  • 15 Гоце Делчев

    11 0 Отговор
    Не 2% не 5% , а трябват 25% вноска от БВП на всяка страна членка в алианса, да се втася в американската оръжейна икономика. А трябва и кръвен данък за фронта да пазим милиардите на масоните.

    Коментиран от #38

    08:02 07.07.2026

  • 16 Слава НАТО

    8 4 Отговор
    Тръмпача не е вечен!

    08:02 07.07.2026

  • 17 45 години окупация от СССР

    6 18 Отговор

    До коментар #2 от "Някой":

    НАТО е нашата сигурност! Младежите не знаят какви целувки с езици си разменяха членовете на руския Варшавски договор!

    08:05 07.07.2026

  • 18 Сорос

    4 1 Отговор

    До коментар #9 от "Путин държи Тръмп за топките":

    Ето такива коментари искам! Браво!
    Дори журналист става от теб.

    08:07 07.07.2026

  • 19 Zахарова

    0 5 Отговор
    Да живее нато!

    08:08 07.07.2026

  • 20 Без име

    5 1 Отговор

    До коментар #13 от "Това са само приказки":

    Никой нищо няма да усеща, защото ще сме превърнати в стъкловидна маса. Охлюв.

    08:09 07.07.2026

  • 21 гост

    6 0 Отговор
    Ако искаш да са лоялни,ще ги имаш за равни.Каквото и да предприемете задължително трябва да се съгласува с НАТО...а не постфактум...До сега Вие плащахте защото и Вие поръчвахте музиката...Не става еднолично...а в съгласия...

    08:11 07.07.2026

  • 22 факуса

    7 0 Отговор
    и от кого защитава европа тръмпакът кат я убива икономически

    08:12 07.07.2026

  • 23 ЗИЛ 117

    3 0 Отговор
    В завода в село Вишнево близо до Киев имаше снаряди U-238 APFSDS, подкалибрени снаряди със сърцевина от обеднен уран. На жителите беше забранено да излизат навън или да отварят прозорци. Евакуацията е в ход. Повече от 1500 души ще бъдат евакуирани.

    08:16 07.07.2026

  • 24 Мишел

    5 0 Отговор
    При конфликт нанатовска държава с Русия САЩ няма да посмеят да се намесят. САЩ не смеят да участват в конфликти, в които участниците имат оръжия с обсег до Северна Америка.

    08:16 07.07.2026

  • 25 Историк

    1 2 Отговор
    Нали агент Краснов е питал Путин преди срещата какво да прави, а то е да внася смут и разцепление и да иска пари. Това оранжево недоразумение досега само напада страните в НАТО и да обявява за врагове, за радост на Путин и единственото му искане е да увеличава разходите им за отбрана, за да купуват американско оръжие, от което освен фирмите от военно-промишления комплекс и той трупат огромни печалби. Световният миротворец изобщо не му пука за загубените човешки животи и тежки загуби за държавите, той иска сделки. Затова войната на Русия срещу Украйна няма да бъде спряна, ще се хвали за войната срещу Иран, която предизвика световна енергийна,финансова и политическа криза. Докато на двамата злодеи Путин и Тръмп се позволява да определят световния ред, така ще е, всички чакат двамата луди какво ще решат, а те могат само да полудяват всички.

    08:16 07.07.2026

  • 26 си пън

    2 3 Отговор

    До коментар #10 от "Българин":

    бълхарник,какви ядрени оръжия кат нямаш ресурси,а за перстъпниците дет толерантно си вкара да не говорим,та ес е издънен отвсякъде

    Коментиран от #28

    08:21 07.07.2026

  • 27 Ако някоя НАТОвска държава

    1 1 Отговор

    До коментар #13 от "Това са само приказки":

    си го е заслужила и изработила сама, никоя друга НАТОвска държава няма да може да събере войска да мре за нея! Дори медийни тарикатлъци като: "непредизвикано, пълномащабно" няма да помогнат!
    Не ми ли вярваш?

    Освен това НАТО е просто бизнес проект и за политическо влияние над мишлетата в капана им.

    08:24 07.07.2026

  • 28 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 29 Сорос

    0 0 Отговор

    До коментар #9 от "Путин държи Тръмп за топките":

    Ако ти и тези, които са ти харесали коментара създадете Мозъчен Тръст или Базиран Институт, ми се обадете да го финансирам.

    08:29 07.07.2026

  • 30 Мишел

    1 2 Отговор

    До коментар #13 от "Това са само приказки":

    Успокой се, Русия няма за какво да напада НатО, а НатО не смее да нападне Русия, защото е наясно, че ако го направи, на следващия ден няма да има НатО. НатО са с поколения назад в оръжията и затова няма война.

    08:31 07.07.2026

  • 31 Този шут просек

    1 0 Отговор
    Само ще размъти средата която и без друго е непрозрачно.

    08:32 07.07.2026

  • 32 Кирил

    1 0 Отговор
    Турция е наш гарант че няма да сме под руска окупация

    08:35 07.07.2026

  • 33 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 34 Сводник - проситу

    0 0 Отговор
    Защитата или окупацията? Военните бази на САЩ са в държави загубили ВСВ. САЩ като страна победител се е разположила на тяхна територия за да ги "пази"? За края на Студената война, България и базите на САЩ на наша територия не съм в течение на казуса!

    08:47 07.07.2026

  • 35 Гнусни американци

    0 0 Отговор
    Марш в обора. Целия свят осмърдяхте. Даже и световното първенство по футбол опорочихте

    08:55 07.07.2026

  • 36 🇧🇬БАЙ Х@Й‼️

    1 0 Отговор
    САШтински НАГЛЕЦИ❗
    Искат 5% от бюджетите на Европейските страни в съюза, НО НВМА ДА ГИ ЗАШИТАВАТ❗
    За НЕразбралите ПО ПЕЙКИТЕ -
    чл.5 е гол ЧЛЕН‼️

    08:56 07.07.2026

  • 37 стоян георгиев

    0 0 Отговор
    Най добре е ес и канада да изоставят тръмп.да се чака нов президент на сащ.тоя се вижда че за нищо не става.дори и като съюзник е гола вода.

    08:58 07.07.2026

  • 38 Мунчо

    0 0 Отговор

    До коментар #15 от "Гоце Делчев":

    А има и други варианти, като започнат поръчки към военните заводи в Европа.....защо да не купуваме например шведски изтребители, италиански бронетранспортьори и т.н.....и да видим Тръмп на кой ще продава оръжията си освен на Израел.....няма проблем, Европа ще се оправи и без американска "подкрепа", стига европейските ръководители да покажат "топки" (ама докато се управлява от жени).....

    08:59 07.07.2026

  • 39 Пилотът Гошу

    0 0 Отговор
    Не знаех, че член 5 влиза в сила когато нападна някой, щото ми е кеф и после рева, че другите не се включват, докато им обяснявам, че не ми дреме за тях и нямам нужда от помощ....

    09:00 07.07.2026

  • 40 Така де

    0 1 Отговор

    До коментар #5 от "НАТО НИ БРАНИ, ЕС НИ ХРАНИ":

    Карай си москвича и не мисли за НАТО. Никой не е длъжен да те храни.

    09:01 07.07.2026

  • 41 Да знаеш

    0 0 Отговор

    До коментар #11 от "Страхотно":

    Тръмп ще бие шута на русофилска България.

    Коментиран от #48

    09:03 07.07.2026

  • 42 Гориил

    0 0 Отговор
    Срещата на върха в Анкара може да се окаже пълен провал. Тръмп е изключително непопулярен в Европа, което създава претекст за конфронтация между лидери като левия испански премиер Педро Санчес и десния италиански премиер Джорджия Мелони. Рюте е планирал умишлено кратка среща на върха, със съкратени срещи и кратко съвместно изявление в края ѝ.

    09:04 07.07.2026

  • 43 Така е

    0 1 Отговор

    До коментар #14 от "Българин":

    Българинът се гордее, когато го наричат роб. Робско племе по рождение.

    09:05 07.07.2026

  • 44 защо

    0 0 Отговор
    Нясой разбра ли нещо?

    09:06 07.07.2026

  • 45 Прав си

    0 0 Отговор

    До коментар #14 от "Българин":

    Много българи мечтаят да бъдат руски роби.

    09:07 07.07.2026

  • 46 и да лапне

    0 0 Отговор

    До коментар #1 от "НАЙ-ГОЛЯМАТА ПОБЕДА НА ЗЕЛЕНСКИ":

    новичок..

    09:08 07.07.2026

  • 47 Сащ насъскаха

    2 0 Отговор
    Тъпите европейци на война с Русия и сега се оттеглят за да не са пряки участници в голямото меле. Потомците на фашистите тука са на управляващи позиции и много лесно се навиха да "побеждават" пак, за кой ли път "лошата Русия "! Еми ще стане яка война, тука в Европа.

    09:11 07.07.2026

  • 48 откога

    0 0 Отговор

    До коментар #41 от "Да знаеш":

    българи искат да се отърват от либерали с увредени мозъци..само радост ще донесе тази новина че БГ ще бъде отстранена от евротретополови урсулисти нацисти..има ли поне един нормален който е доволен от случилото се с БГ за последните 30 и кусур години..

    09:11 07.07.2026

  • 49 Не, те ще чакат

    1 0 Отговор

    До коментар #4 от "Обяснение":

    Там зад голямата локва и ще изскочат най-на края, за да се обявят пак за победители. Ама не е известно, как днес може да свърши такава война в Европа? Да не би тези напразно да си чакат и да няма победители изобщо?

    09:14 07.07.2026

  • 50 Така де

    0 0 Отговор

    До коментар #1 от "НАЙ-ГОЛЯМАТА ПОБЕДА НА ЗЕЛЕНСКИ":

    ама за Путин и вечеря няма да има.

    09:17 07.07.2026

  • 51 По точно

    0 0 Отговор

    До коментар #4 от "Обяснение":

    САЩ и сега помагат на Русия.

    09:19 07.07.2026

  • 52 Госъ

    1 0 Отговор

    До коментар #7 от "Прозорлив":

    Абе как плямпаш за сблъсък между САЩ и Русия все едно живееш на Марс ….

    09:20 07.07.2026

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