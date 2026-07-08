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Европейският парламент: Сърбия няма да напредне към ЕС без реални реформи

Европейският парламент: Сърбия няма да напредне към ЕС без реални реформи

8 Юли, 2026 15:20 444 15

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Евродепутатите настояват за измерим напредък в съдебната система, върховенството на закона и отношенията с Косово

Европейският парламент: Сърбия няма да напредне към ЕС без реални реформи - 1
Снимка: БГНЕС
Ели Стоянова Ели Стоянова Автор във Fakti.bg

Правителството на Сърбия продължава да определя членството в Европейския съюз като своя стратегическа цел, но според Европейския парламент това не се отразява последователно в политическите му действия, предава News.bg.

В приет днес доклад с 468 гласа „за“, 116 „против“ и 79 „въздържал се“ евродепутатите подчертават, че напредъкът към членство изисква не само приемане на реформи, но и тяхното ефективно прилагане. Според документа продължава да съществува сериозно разминаване между хармонизирането на сръбското законодателство с европейските стандарти и реалното изпълнение на необходимите промени.

Европейският парламент припомня, че всяка държава кандидат трябва да бъде оценявана единствено според собствените си заслуги, без процесът ѝ на присъединяване да бъде обвързван с този на други страни.

Според евродепутатите преговорите със Сърбия могат да напредват само при устойчив и измерим напредък в областите на върховенството на закона, свободните и честни избори, борбата с корупцията и организираната престъпност, независимостта на съдебната власт, свободата на медиите, реформата в държавната администрация и функционирането на демократичните институции.

В доклада се изразява и загриженост от определяния като „толерантен подход“ на Европейската комисия към Белград. Европейският парламент настоява всяко сериозно забавяне или влошаване на реформите да бъде отразявано при предоставянето на финансова подкрепа по предприсъединителните инструменти на ЕС. Подчертава се също, че нормализирането на отношенията с Косово остава условие за достъп до средства по Плана за реформи и растеж.

Евродепутатите осъждат и тесните отношения на Сърбия с Русия, както и задълбочаващото се сътрудничество с Китай в областта на сигурността и отбраната. Според тях това поражда съмнения относно стратегическата ориентация на страната. В документа се посочва, че пълното съобразяване с Общата външна политика и политика на сигурност на ЕС, включително прилагането на санкциите срещу Русия, е задължително условие за бъдещо членство.

Според доклада ниската обществена подкрепа за членството на Сърбия в ЕС е резултат от продължително разпространяване на антиевропейски послания чрез контролирани от властта медии, както и от изявления на представители на управляващите среди.

Европейският парламент призовава Европейския съюз да засили сътрудничеството със сръбските неправителствени организации с цел укрепване на демократичните институции и противодействие на хибридните заплахи.

В заключение евродепутатите изразяват сериозна тревога от задълбочаващата се политическа криза в страната на фона на продължаващите от ноември 2024 г. масови протести. Според тях най-добрият път за излизане от кризата е провеждането на свободни и честни избори.


Сърбия
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ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

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    1 12 Отговор
    Путлер - ахахахха.

    Коментиран от #3, #15

    15:22 08.07.2026

  • 2 Сърбия

    9 2 Отговор
    Не ще вомазания фашис ЕС

    15:23 08.07.2026

  • 3 Удариха го на молби

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    До коментар #1 от "Най-големият срам в историята на Русия":

    Говорителят на Кремъл Дмитрий Песков заяви, че Москва се надява Турция и други държави да използват влиянието си, за да убедят Украйна да прекрати ударите по международна енергийна инфраструктура. Това съобщи Ройтерс, предава БТА.

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  • 4 Ахаха

    5 1 Отговор
    Тия са пред тотален колапс, а дават акъл.. Смешници

    15:25 08.07.2026

  • 5 Путин

    1 8 Отговор

    До коментар #3 от "Удариха го на молби":

    Децата ни са на запад. И яхтите и имотите.

    15:26 08.07.2026

  • 6 Украйна доказа, че е

    9 2 Отговор

    До коментар #3 от "Удариха го на молби":

    Международен терорист. Мдааа СП също бе ударен от 404.

    15:26 08.07.2026

  • 7 антички Аце

    3 0 Отговор
    А ние северните кога не бидеме ви унията? :)

    15:26 08.07.2026

  • 8 хехе

    8 0 Отговор
    Щото па Зеления всеки ден прави реформи та урсулите са готови още утре да ги приемат.

    15:27 08.07.2026

  • 9 Абе

    7 0 Отговор

    До коментар #3 от "Удариха го на молби":

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    15:27 08.07.2026

  • 10 Сръбето не са улави като нас

    6 0 Отговор
    да търпят да им натресат €таралежа в гащите.

    15:28 08.07.2026

  • 11 Иван

    1 0 Отговор
    И отношенията на Украйна с Мали и Монако.

    15:29 08.07.2026

  • 12 Баце

    4 0 Отговор
    А Окраiна може и така, а за сръбете ще гледаме и точката и запетаята, еех то троен аршин на луцемерието е отвратителен. По-добре е да си стоят отвън сръбете и да си търгуват с Китай, така и така до 5-10 години това ще е новият Хегемон.

    15:33 08.07.2026

  • 13 Баце ЕООД

    1 0 Отговор
    Мдам, в Германия е имало атентат в гимназия, обаче те искат сърбите да се реформират... Капацитети!

    15:41 08.07.2026

  • 14 Хайо

    2 0 Отговор
    Всеки нормален човек може да си направи извода .Украйна според ЕС е много по справяща се с критериите спрямо Сърбия .Смешна история .

    15:41 08.07.2026

  • 15 Смотльо,

    1 0 Отговор

    До коментар #1 от "Най-големият срам в историята на Русия":

    Путлер си наистина .

    15:42 08.07.2026

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