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Враждебни държави наемат британски тийнейджъри за саботажи и шпионаж

Враждебни държави наемат британски тийнейджъри за саботажи и шпионаж

10 Юли, 2026 05:14, обновена 10 Юли, 2026 05:17 492 5

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Антитерористичната полиция на Обединеното кралство алармира, че деца на едва 15 години биват използвани като „евтини и заменими активи“ от Русия и Иран

Враждебни държави наемат британски тийнейджъри за саботажи и шпионаж - 1
Снимка: ЕПА/БГНЕС
Милен Ганев Милен Ганев Главен редактор във Fakti.bg

Британските служби за борба с тероризма разследват случаи на тийнейджъри на едва 15-годишна възраст, арестувани за участие в заговори на чужди враждебни държави за дестабилизиране на Обединеното кралство. Ръководителите на Counter Terror Policing (Антитерористичната полиция) предупреждават, че чуждото разузнаване активно използва социалните мрежи и криптираните приложения, за да набира непълнолетни младежи като посредници (проксита) за извършване на престъпления на британска почва.

Шефът на звеното за борба с тероризма Лорънс Тейлър разкри пред медиите, че броят на разследванията, свързани с националната сигурност, се е увеличил с 50% от края на миналата година насам и тенденцията не показва признаци на забавяне.

„Евтини и заменими активи“ през екрана на телефона

Старшият национален координатор на полицията Вики Еванс посочи, че използването на криминални посредници се е превърнало в „тактика номер едно“ за държави като Иран, Русия и Китай. Чуждите агенти разглеждат британските младежи като „евтини и заменими активи“, които често биват въвличани в заговори, без дори да осъзнават, че работят за правителствата в Москва, Техеран или Хонконг.

Таргетирането се случва предимно в интернет пространството – чрез платформи като Telegram и Signal. Младежите биват привличани с обещания за „бързи и лесни пари“, като първоначално им се възлагат дребни задачи, които бързо ескалират до сериозни престъпления. Дейностите, за които се събират доказателства, включват:

  • Наблюдение и разузнаване на обекти;
  • Заплахи и тормоз над дисиденти и критици на чуждите режими;
  • Палежи на имущество и физическо насилие.

Иранските и руските следи на Острова

Според официалните данни Иран заема най-голям дял от текущата работа на антитерористичните сили по линия на държавните заплахи. Разследват се десетки заговори за отвличания и покушения. Скорошен пример за ескалацията е вълната от антисемитски атаки срещу еврейски обекти в Лондон, поети от групировката Harakat Ashab al-Yamin al-Islamia, за която се смята, че е финансирана директно от Техеран. По-рано този месец двама чужди граждани, вербувани от Иран, бяха осъдени на строг затвор за нападение с нож срещу дисидентски журналист в Лондон.

В същото време полицията противодейства на „постоянен поток“ от руски заговори за наблюдение и опити за инфилтриране в ежедневието на нацията с цел разпространение на пропагандни наративи.

Нови закони и мерки за защита

Властите подчертават, че социалното инженерство онлайн е изкривило усещането на много млади хора за това какво е нормално и приемливо, правейки ги изключително уязвими на манипулации. Въпреки че британското правителство напредва с плановете си за забрана на социалните медии за деца под 16 години, полицията настоява, че това няма да е достатъчно и технологичните гиганти трябва да поемат по-голяма отговорност в премахването на опасно съдържание.

За да отговори на нарастващата заплаха, Обединеното кралство затяга законодателството си. Новите промени в Закона за националната сигурност (National Security Act) предвиждат наказания до 14 години лишаване от свобода за всеки, който подпомага, съдейства или получава финансиране от групи, действащи в полза на враждебни чужди сили.


Великобритания
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