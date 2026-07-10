Анди Бърнам настоява за по-твърд подход към Израел

Кандидатът за лидер на британската Лейбъристка партия и почти сигурен следващ премиер на страната, Анди Бърнам, се обяви за значително засилване на натиска върху израелското правителство. В интервю за The Guardian Бърнам разкритикува досегашния курс на Великобритания и посочи, че Лондон е закъснял с настояването за прекратяване на огъня.

Изявлението идва в ключов политически момент за Обединеното кралство. Настоящият премиер Киър Стармър обяви оставката си, а 322 депутати от управляващата партия вече официално номинираха Бърнам за негов приемник. Тъй като той се очертава като единствен сериозен кандидат, се очаква процедурата по избор да приключи до 16 юли, а на 20 юли Бърнам да встъпи в длъжност на „Даунинг стрийт“ 10.

„Сбъркахме и съжалявам за това“

В специално видеообръщение в социалната мрежа X бъдещият британски лидер направи неочаквано признание за политиката на собствената си партия:

„Много хора смятат, че в началото на военната операция на Израел в Газа моята партия не постъпи правилно и аз съжалявам за това. Отговорът ни твърде често не беше на висота. Трябва да се справим по-добре.“

С тези думи бившият кмет на Манчестър се дистанцира от първоначалната линия на Стармър, който в края на 2023 г. се противопоставяше на незабавно примирие и подкрепяше единствено „хуманитарни паузи“. Самият Бърнам още тогава беше сред вътрешнопартийните критици на това решение.

Търговско ембарго за незаконните селища

Бърнам подчерта, че въпреки предприетите от настоящия кабинет стъпки – включително налагането на санкции срещу крайнодесни израелски министри и официалното признаване на палестинската държава от Обединеното кралство – действията на Лондон трябва да станат по-категорични.

„Трябва да направим повече, включително като разгледаме възможността за допълнителни санкции – както срещу лицата, замесени в насилието в Газа, така и чрез мерки за забрана на търговията със стоки от незаконните селища в Западния бряг“, заяви политикът пред The Guardian. Според него правителството на Бенямин Нетаняху целенасочено се опитва да направи невъзможно намирането на решение с две държави.

По отношение на тежките обвинения в международното пространство, Бърнам отбеляза, че има „все повече доказателства за извършени военни престъпления“. Той обаче допълни, че крайната правна квалификация и търсенето на отговорност трябва да бъдат оставени в ръцете на международните съдилища, а не на политиците.

Баланс между фракциите и външния натиск

Политическите анализатори на Al Jazeera коментират, че рязката промяна в тона на Бърнам е ясен опит да си върне разочарованите леви и прогресивни гласоподаватели. През последната година значителна част от младите привърженици на лейбъристите пренасочиха подкрепата си към Зелената партия именно заради меката позиция на Даунинг Стрийт към Израел.

Въпреки това, лявото крило в британския парламент вече изрази скептицизъм. Представители на Зелените и лявата формация „Your Party“ заявиха, че думите на Бърнам все още са недостатъчни. Те настояват за незабавно и пълно спиране на всички оръжейни лицензи за Израел, включително на частите за изтребителите F-35, което ще бъде първото голямо външнополитическо изпитание пред новия премиер.