Хавана в капана на мрака: Куба остана без ток, вода и комуникации след нов колапс на мрежата

Кубинската столица и по-голямата част от карибския остров са парализирани от безпрецедентен енергиен колапс, който остави близо 10 милиона души без достъп до основни услуги.

Държавната електрическа компания Unión Eléctrica (UNE) обяви „пълно изключване“ на националната система, превръщайки всекидневието в Хавана в истинска битка за оцеляване. Жителите на мегаполиса са изправени пред липса на течаща вода, прекъсващи мобилни и интернет мрежи, спиране на обществения транспорт и критичен недостиг на храна.

Живот под абсолютен режим

Поради липсата на захранване за помпените станции, разпределението на вода в жилищните квартали е напълно преустановено, което принуди гражданите да излизат по улиците с варели и кофи в търсене на водоноски. Ситуацията се усложнява допълнително от летните горещини и невъзможността да се съхраняват бързоразвалящи се продукти. Тъй като камионите за боклук нямат дизел, улиците на Хавана бързо се затрупаха с отпадъци, което принуждава отчаяните жители да ги изгарят на място.

Властите бяха принудени да затворят училища, университети и всички държавни учреждения, които не са от критично значение. В болниците се оперира единствено в краен случай с помощта на аварийни генератори, а десетки хиляди планирани операции са отложени за неопределено време.

Политиката зад тъмнината

Кубинският президент Мигел Диас-Канел обвини пряко администрацията на САЩ за срива, наричайки ситуацията „геноцидна енергийна блокада“. Наложените в началото на годината строги санкции от страна на Вашингтон спряха доставките на суров петрол от традиционни съюзници като Венецуела и Мексико. От януари насам на острова е успял да акостира само един руски танкер с гориво, чиито запаси вече са напълно изчерпани.

От своя страна, Държавният департамент на САЩ отхвърли обвиненията и заяви, че кризата се дължи на десетилетия лошо управление, липса на инвестиции в остарялата съветска инфраструктура и нежелание на комунистическото правителство да приложи реални икономически и политически реформи.

Напрежението ескалира

Макар че властите успяха частично да възстановят около 30% от захранването в ключови точки на Хавана – предимно около болнични заведения, недоволството сред населението достигна точка на кипене. В няколко квартала на столицата (като Мантия и Регла) избухнаха спонтанни протести. Предимно жени и млади хора блокираха улици, удряха тенджери и тигани (традиционните протести касоласо) и скандираха лозунги с искане за незабавно пускане на тока и водата.

Организацията на обединените нации (ООН) вече предупреди за назряваща хуманитарна катастрофа на острова, тъй като освен енергийния срив, страната страда от остър дефицит на основни лекарства и хранителни стоки от първа необходимост.