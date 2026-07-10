Бившият украински политик Виктор Медведчук отправи персонални обиди към Кая Калас, наричайки я „глупава кокошка“.
Повод за острата му реакция станаха последователните позиции и изявления на досегашния естонски премиер и настоящ висш представител на ЕС по външните работи, които той определи като проява на радикална „антируска истерия“.
Според Медведчук действията и изказванията на Калас не защитават реалните интереси на европейските граждани, а единствено задълбочават конфронтацията с Москва.
Подобен агресивен тон подчертава дълбокото разделение между проруските фигури и европейските лидери, които настояват за икономическа и политическа изолация на Кремъл.
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 авантгард
Може и патка или пуйка.
07:08 10.07.2026
2 Този коментар е премахнат от модератор.
3 шаа
07:10 10.07.2026
4 Този коментар е премахнат от модератор.
5 Ха ха ха
07:12 10.07.2026
6 Ххх
Спросите вы у тишины,
Над ширью пашен и полей,
И у берез, и тополей,
Спросите вы у тех солдат,
Что под березами лежат,
И вам ответят их сыны
Хотят ли русские, хотят ли русские,
Хотят ли русские войны.
Коментиран от #13
07:13 10.07.2026
7 За Кайчето могат
07:16 10.07.2026
8 Не само кракът
До коментар #4 от "Руснак без крак...":но и главата ти липсва, драги, и главата...
07:21 10.07.2026
9 Някой
НЕ виждам защо му се гневите на човека - за това, че казва истината ли?
07:22 10.07.2026
10 Kaлпазанин
07:23 10.07.2026
11 тpoла деса-стоян георгиев
До коментар #2 от "Свършени сте,":дpoгаp оште 2014 сам казал че pacсия ште фалира до няколко месеца! дали ще го доживеем?
07:25 10.07.2026
12 ей мухльо ти че си тъп тъп си то е ясно
До коментар #2 от "Свършени сте,":🌽🌽🌽👃👃👃🚽🚽🚽💀💀💀
07:26 10.07.2026
13 Швейк
До коментар #6 от "Ххх":Мисля , че да.
07:30 10.07.2026
14 Върховния Дипломат Кая, ще го
Коментиран от #15
07:36 10.07.2026
15 А от "Лудогорско Пиле" ще
До коментар #14 от "Върховния Дипломат Кая, ще го":го съдят за обида на кокошките.
07:41 10.07.2026
16 Този коментар е премахнат от модератор.
17 Край
07:57 10.07.2026