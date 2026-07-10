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"Глупава кокошка": Медведчук атакува остро Кая Калас заради „антируска истерия“

"Глупава кокошка": Медведчук атакува остро Кая Калас заради „антируска истерия“

10 Юли, 2026 07:02, обновена 10 Юли, 2026 07:05 1 348 17

  • медведчук-
  • кая калас-
  • атака-
  • обида

Политическата риторика на новия ръководител на европейската дипломация предизвика гневна реакция

"Глупава кокошка": Медведчук атакува остро Кая Калас заради „антируска истерия“ - 1
Снимка: YouTube
Милен Ганев Милен Ганев Главен редактор във Fakti.bg

Бившият украински политик Виктор Медведчук отправи персонални обиди към Кая Калас, наричайки я „глупава кокошка“.

Повод за острата му реакция станаха последователните позиции и изявления на досегашния естонски премиер и настоящ висш представител на ЕС по външните работи, които той определи като проява на радикална „антируска истерия“.

Според Медведчук действията и изказванията на Калас не защитават реалните интереси на европейските граждани, а единствено задълбочават конфронтацията с Москва.

Подобен агресивен тон подчертава дълбокото разделение между проруските фигури и европейските лидери, които настояват за икономическа и политическа изолация на Кремъл.


Русия
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 авантгард

    35 7 Отговор
    Бих добавил много преди глупава.
    Може и патка или пуйка.

    07:08 10.07.2026

  • 2 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 3 шаа

    39 7 Отговор
    не разбрах само защо господинът обижда кокошките, като ги сравнява с тая кая

    07:10 10.07.2026

  • 4 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 5 Ха ха ха

    40 6 Отговор
    Не само глупава и кокошка, а глупава кокошка с власт. ЕС загази здраво с урсулите.

    07:12 10.07.2026

  • 6 Ххх

    15 3 Отговор
    Хотят ли русские войны?
    Спросите вы у тишины,
    Над ширью пашен и полей,
    И у берез, и тополей,
    Спросите вы у тех солдат,
    Что под березами лежат,
    И вам ответят их сыны
    Хотят ли русские, хотят ли русские,
    Хотят ли русские войны.

    Коментиран от #13

    07:13 10.07.2026

  • 7 За Кайчето могат

    24 6 Отговор
    да се приложат много епитети свързани с водоплаващи птици, но не лебеди, от хубави по-хубави, и всички подходящи да бъдат закичени на настоящата "външна комисарка" на ЕК... То и в ЕП вече се чуват много гласове срещу нея...

    07:16 10.07.2026

  • 8 Не само кракът

    16 2 Отговор

    До коментар #4 от "Руснак без крак...":

    но и главата ти липсва, драги, и главата...

    07:21 10.07.2026

  • 9 Някой

    17 2 Отговор
    Това не е нито обида, нито агресивен режим. Това е констатация на факт!
    НЕ виждам защо му се гневите на човека - за това, че казва истината ли?

    07:22 10.07.2026

  • 10 Kaлпазанин

    14 2 Отговор
    Точно ,глупава кокошка

    07:23 10.07.2026

  • 11 тpoла деса-стоян георгиев

    1 10 Отговор

    До коментар #2 от "Свършени сте,":

    дpoгаp оште 2014 сам казал че pacсия ште фалира до няколко месеца! дали ще го доживеем?

    07:25 10.07.2026

  • 12 ей мухльо ти че си тъп тъп си то е ясно

    3 2 Отговор

    До коментар #2 от "Свършени сте,":

    🌽🌽🌽👃👃👃🚽🚽🚽💀💀💀

    07:26 10.07.2026

  • 13 Швейк

    1 5 Отговор

    До коментар #6 от "Ххх":

    Мисля , че да.

    07:30 10.07.2026

  • 14 Върховния Дипломат Кая, ще го

    8 1 Отговор
    съди за лъжа и обида по неин адрес! И сега е привикала евроБиолози за, да докажат пред съда, че не е такава!

    Коментиран от #15

    07:36 10.07.2026

  • 15 А от "Лудогорско Пиле" ще

    9 1 Отговор

    До коментар #14 от "Върховния Дипломат Кая, ще го":

    го съдят за обида на кокошките.

    07:41 10.07.2026

  • 16 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 17 Край

    5 0 Отговор
    По интересно е кой и как инсталира за еврокомисар по външните работи точно тази от най русофобното народче в ЕС. Що не сложиха португалец или испанец и отношенията с Русия щяха да са съвсем различни.

    07:57 10.07.2026

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