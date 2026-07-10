Бившият украински политик Виктор Медведчук отправи персонални обиди към Кая Калас, наричайки я „глупава кокошка“.

Повод за острата му реакция станаха последователните позиции и изявления на досегашния естонски премиер и настоящ висш представител на ЕС по външните работи, които той определи като проява на радикална „антируска истерия“.

Според Медведчук действията и изказванията на Калас не защитават реалните интереси на европейските граждани, а единствено задълбочават конфронтацията с Москва.

Подобен агресивен тон подчертава дълбокото разделение между проруските фигури и европейските лидери, които настояват за икономическа и политическа изолация на Кремъл.