Скандал със земята за курорта на Къшнър в Албания

Албанската специализирана прокуратура срещу корупцията и организираната престъпност разследва мащабна измама с имоти, свързана с планирания луксозен курорт на американския инвеститор Джаред Къшнър, зет на американския президент.

Според официални съдебни документи, прегледани от агенция Ройтерс, бизнесменът Артур Шеху е заподозрян, че е използваел фалшифицирани актове за собственост и изкуствено е раздувал размерите на парцелите. През април тази година базираният в Маями предприемач е продал защитени крайбрежни земи в района на Звърнец на местното дружество, опериращо проекта на Къшнър. В момента прокурорите са наложили запор върху сумата от около 110 милиона евро по сметката на нотариуса, извършил сделката, за да предотвратят получаването на парите от Шеху.

Разследващите органи в Тирана свързват случая и с по-широко производство за международно разпространение на наркотици и пране на пари, по което срещу Шеху е издадена заповед за арест. Неговият адвокат отхвърли обвиненията и заяви пред медиите, че земята е притежание на фамилията още от Османската империя, а действията на прокуратурата са политически мотивирани.

Говорител на компанията, представляваща американските инвеститори, подчерта, че те не са страна по разследването и вярват, че покупката е извършена напълно законно. Проектът вече предизвика масови улични протести в Албания заради екологични рискове, но премиерът Еди Рама заяви, че чуждестранната инвестиция няма да бъде спирана.