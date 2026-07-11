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Скандал със земята за курорта на Къшнър в Албания

Скандал със земята за курорта на Къшнър в Албания

11 Юли, 2026 18:37, обновена 11 Юли, 2026 18:40 616 5

  • албания-
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  • имот-
  • скандал

Бизнесменът, продал крайбрежните терени, е заподозрян във фалшифициране на документите за собственост

Скандал със земята за курорта на Къшнър в Албания - 1
Снимка: Фейсбук
Милен Ганев Милен Ганев Главен редактор във Fakti.bg

Албанската специализирана прокуратура срещу корупцията и организираната престъпност разследва мащабна измама с имоти, свързана с планирания луксозен курорт на американския инвеститор Джаред Къшнър, зет на американския президент.

Според официални съдебни документи, прегледани от агенция Ройтерс, бизнесменът Артур Шеху е заподозрян, че е използваел фалшифицирани актове за собственост и изкуствено е раздувал размерите на парцелите. През април тази година базираният в Маями предприемач е продал защитени крайбрежни земи в района на Звърнец на местното дружество, опериращо проекта на Къшнър. В момента прокурорите са наложили запор върху сумата от около 110 милиона евро по сметката на нотариуса, извършил сделката, за да предотвратят получаването на парите от Шеху.

Разследващите органи в Тирана свързват случая и с по-широко производство за международно разпространение на наркотици и пране на пари, по което срещу Шеху е издадена заповед за арест. Неговият адвокат отхвърли обвиненията и заяви пред медиите, че земята е притежание на фамилията още от Османската империя, а действията на прокуратурата са политически мотивирани.

Говорител на компанията, представляваща американските инвеститори, подчерта, че те не са страна по разследването и вярват, че покупката е извършена напълно законно. Проектът вече предизвика масови улични протести в Албания заради екологични рискове, но премиерът Еди Рама заяви, че чуждестранната инвестиция няма да бъде спирана.


Албания
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Тома

    4 1 Отговор
    Едно време се смеехме на албанците че имали подводница с гребла и само Енвер ходжа имал телевизор.Но албанците са народ и не прощават на измамниците

    18:44 11.07.2026

  • 2 В кочината

    2 1 Отговор
    цялата територия е скандал от заменки, кражби, България, трябва да я прекръстят на Баба Алино, но в кочината няма наказани и в затвора, тук е тихо... тихо.

    18:50 11.07.2026

  • 3 Сила

    3 1 Отговор
    По времето на Османската империя и моята фамилия е притежавала земи , гори и даже проход към подстъпите на София ....мога ли да ги продам на фамилия Тръмп ???!

    Коментиран от #4

    18:52 11.07.2026

  • 4 Анонимен

    2 0 Отговор

    До коментар #3 от "Сила":

    Как ги е придобила?

    Коментиран от #5

    19:01 11.07.2026

  • 5 Сила

    1 0 Отговор

    До коментар #4 от "Анонимен":

    Предимно с хайдутлук , по малко търговия и най вече взимане страха и парите на турските кервани минаващи през прохода ....така съм чувал !!!?

    19:09 11.07.2026

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