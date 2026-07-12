Четирима арестувани в Израел за атака над CNN

Израелските сили за сигурност са арестували четирима еврейски заселници, заподозрени за участие в нападение срещу телевизионен екип на американския новинарски канал Си Ен Ен.

Инцидентът е станал по време на журналистическа мисия в окупирания Западен бряг, където напрежението между местните палестински общности и заселниците продължава да ескалира с безпрецедентни темпове.

Според официално съобщение на израелската полиция, цитирано от световните информационни агенции, четиримата задържани са разпитани във връзка с физическа саморазправа и вандализъм срещу техниката на чуждестранните кореспонденти. Журналистите от Си Ен Ен са отразявали последиците от доклад на правозащитни организации, описващ ускореното разширяване на незаконни заселнически предни постове, които вече контролират значителни части от палестинската територия. При нападението екипът е бил заплашван, а част от оборудването им е повредено, преди на място да се намеси израелската армия.

Международната федерация на журналистите осъди инцидента и призова израелските власти за прозрачно разследване, като подчерта, че насилието срещу представители на медиите на Западния бряг се превръща в системен проблем. Очаква се израелският съд да разгледа мерките за неотклонение на четиримата заподозрени, докато граждански организации настояват за по-строг контрол над радикалните групировки в региона.