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Четирима арестувани в Израел за атака над CNN

Четирима арестувани в Израел за атака над CNN

12 Юли, 2026 02:09, обновена 12 Юли, 2026 02:12 542 3

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  • арести

Израелските власти задържаха еврейски заселници след нападение срещу журналистически екип

Четирима арестувани в Израел за атака над CNN - 1
Снимка: YouTube
Милен Ганев Милен Ганев Главен редактор във Fakti.bg

Израелските сили за сигурност са арестували четирима еврейски заселници, заподозрени за участие в нападение срещу телевизионен екип на американския новинарски канал Си Ен Ен.

Инцидентът е станал по време на журналистическа мисия в окупирания Западен бряг, където напрежението между местните палестински общности и заселниците продължава да ескалира с безпрецедентни темпове.

Според официално съобщение на израелската полиция, цитирано от световните информационни агенции, четиримата задържани са разпитани във връзка с физическа саморазправа и вандализъм срещу техниката на чуждестранните кореспонденти. Журналистите от Си Ен Ен са отразявали последиците от доклад на правозащитни организации, описващ ускореното разширяване на незаконни заселнически предни постове, които вече контролират значителни части от палестинската територия. При нападението екипът е бил заплашван, а част от оборудването им е повредено, преди на място да се намеси израелската армия.

Международната федерация на журналистите осъди инцидента и призова израелските власти за прозрачно разследване, като подчерта, че насилието срещу представители на медиите на Западния бряг се превръща в системен проблем. Очаква се израелският съд да разгледа мерките за неотклонение на четиримата заподозрени, докато граждански организации настояват за по-строг контрол над радикалните групировки в региона.


Израел
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ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Иван

    2 1 Отговор
    Сред тях има и един конгресмен.......от малкото не ционисти .

    02:29 12.07.2026

  • 2 Демократ

    2 1 Отговор
    Що в Америка не се опитат така да влезнат у имот ще получат не псувни а ми и изстрел

    02:32 12.07.2026

  • 3 Kaлпазанин

    4 1 Отговор
    А тази федерация на жорналисти къде беше последните 70 години че чак сега се сетила да отразява кака чиф@@@@ тероризират палестинците гонят го избиват ги и крадат земята им

    02:36 12.07.2026