ЕС: Трудно ще намалим зависимостта от Китай

Европейският съюз е изправен пред изключително сложна задача в опитите си да ограничи дългогодишната си икономическа обвързаност с Пекин.

Според подробен анализ на агенция Bloomberg, веригите за доставки в критични за бъдещето сектори са толкова дълбоко интегрирани с китайския пазар, че бързото им пренасочване към други региони е практически невъзможно.

Експертите посочват, че сектори като зелената енергия, производството на литиево-йонни батерии и доставката на редки земни елементи са почти изцяло монополизирани от Китай.

Представители на Брюксел подчертават, че стратегията за намаляване на риска (т.нар. „de-risking“) изисква трилиони евро нови инвестиции и десетилетия планиране, а не внезапно прекъсване на търговските връзки.

В доклада на Bloomberg се отбелязва още, че евентуални прибързани политически решения биха могли да доведат до тежки трусове за европейската индустрия и рязък скок на инфлацията, което принуждава европейските лидери да действат изключително предпазливо в икономическата си дипломация.