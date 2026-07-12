ЕС: Трудно ще намалим зависимостта от Китай

Европейският съюз е изправен пред изключително сложна задача в опитите си да ограничи дългогодишната си икономическа обвързаност с Пекин.
Според подробен анализ на агенция Bloomberg, веригите за доставки в критични за бъдещето сектори са толкова дълбоко интегрирани с китайския пазар, че бързото им пренасочване към други региони е практически невъзможно.
Експертите посочват, че сектори като зелената енергия, производството на литиево-йонни батерии и доставката на редки земни елементи са почти изцяло монополизирани от Китай.
Представители на Брюксел подчертават, че стратегията за намаляване на риска (т.нар. „de-risking“) изисква трилиони евро нови инвестиции и десетилетия планиране, а не внезапно прекъсване на търговските връзки.
В доклада на Bloomberg се отбелязва още, че евентуални прибързани политически решения биха могли да доведат до тежки трусове за европейската индустрия и рязък скок на инфлацията, което принуждава европейските лидери да действат изключително предпазливо в икономическата си дипломация.
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Иван
02:32 12.07.2026
2 Под вещото ръководство на
Коментиран от #3
03:19 12.07.2026
3 🇧🇬БАЙ Х@Й‼️
До коментар #2 от "Под вещото ръководство на":Клептокрацията в ЕсеС не се грижи за благополучието на гражданите си❗
Последният пример:
Ако някой реши да си купи тениска за 3€ от популярен сайт- ще трябва да плати на УрсуЛИЗАЧИТЕ още 3.60€❗
В същото време, ако търгаш реши да закупи 50 тениски- ще заплати по 0.07€ на тениска.
И ще може да ни я предлага "изгодно" за 6€❗
03:53 12.07.2026