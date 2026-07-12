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ЕС: Трудно ще намалим зависимостта от Китай

ЕС: Трудно ще намалим зависимостта от Китай

12 Юли, 2026 02:24, обновена 12 Юли, 2026 02:26 525 3

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  • икономика

Брюксел предупреждава за сериозни икономически предизвикателства пред общността

ЕС: Трудно ще намалим зависимостта от Китай - 1
Снимка: YouTube
Милен Ганев Милен Ганев Главен редактор във Fakti.bg

Европейският съюз е изправен пред изключително сложна задача в опитите си да ограничи дългогодишната си икономическа обвързаност с Пекин.

Според подробен анализ на агенция Bloomberg, веригите за доставки в критични за бъдещето сектори са толкова дълбоко интегрирани с китайския пазар, че бързото им пренасочване към други региони е практически невъзможно.

Експертите посочват, че сектори като зелената енергия, производството на литиево-йонни батерии и доставката на редки земни елементи са почти изцяло монополизирани от Китай.

Представители на Брюксел подчертават, че стратегията за намаляване на риска (т.нар. „de-risking“) изисква трилиони евро нови инвестиции и десетилетия планиране, а не внезапно прекъсване на търговските връзки.

В доклада на Bloomberg се отбелязва още, че евентуални прибързани политически решения биха могли да доведат до тежки трусове за европейската индустрия и рязък скок на инфлацията, което принуждава европейските лидери да действат изключително предпазливо в икономическата си дипломация.


Китай
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Иван

    3 0 Отговор
    Няма страшно!!! Унищожението на Възродената Римска Империя нема да бъде много напред в бъдещето.

    02:32 12.07.2026

  • 2 Под вещото ръководство на

    0 0 Отговор
    Брюксел загиваме бавно но сигурно. Аз не виждам светлина в тунела при наличие на толкова много грешки и в миналото и в момента.

    Коментиран от #3

    03:19 12.07.2026

  • 3 🇧🇬БАЙ Х@Й‼️

    0 0 Отговор

    До коментар #2 от "Под вещото ръководство на":

    Клептокрацията в ЕсеС не се грижи за благополучието на гражданите си❗
    Последният пример:
    Ако някой реши да си купи тениска за 3€ от популярен сайт- ще трябва да плати на УрсуЛИЗАЧИТЕ още 3.60€❗
    В същото време, ако търгаш реши да закупи 50 тениски- ще заплати по 0.07€ на тениска.
    И ще може да ни я предлага "изгодно" за 6€❗

    03:53 12.07.2026

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