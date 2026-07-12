Над 110 ранени в Тайван след удара на тайфуна Бави

Броят на ранените в Тайван вследствие на преминаването на мощния тайфун Бави надхвърли 110 души, съобщиха официалните аварийни служби на острова.

Според данни на Пожарната служба на Тайван, цитирани от световните агенции, общият брой на пострадалите е достигнал 113 души. Повечето от нараняванията са леки и са предизвикани от падания от мотоциклети и велосипеди заради силните пориви на вятъра, както и от удари от паднали дървета и отломки.

Стихията, определяна от метеоролозите като една от най-мащабните като обхват в региона за последните десетилетия, донесе със себе си проливни дъждове и ветрове със скорост над 100 км/ч. Най-тежко засегнати са столицата Тайпе и централните части на острова. Властите обявиха извънредни почивни дни за училищата и администрацията, а транспортната мрежа бе парализирана. По данни на Централната метеорологична администрация на Тайван, в планинските райони количествата валежи са достигнали близо един метър.

Повече от 14 000 жители от високорисковите планински региони бяха превантивно евакуирани заради реална опасност от активиране на свлачища и преливане на реки. Националната електрическа компания съобщи, че над 177 000 домакинства са останали без ток, като екипите са успели да възстановят захранването на по-голямата част от тях. Анулирани бяха над 1100 международни и вътрешни полети, а фериботните връзки с по-малките острови бяха напълно спрени.

Макар Тайван да избегна директен удар в сушата от окото на бурята, периферните ленти на Бави нанесоха значителни щети. Тайфунът вече премина покрай южните японски острови Окинава и в късните часове в събота достигна сушата в източната китайска провинция Джъдзян, където китайските власти евакуираха превантивно близо 2 милиона души. Преди да се насочи на север, бурята засили мусонните дъждове във Филипините, където по информация на местните власти най-малко 17 души загинаха при наводнения и свлачища.