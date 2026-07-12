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Катар и Кувейт отблъснаха масирани ракетни атаки

Катар и Кувейт отблъснаха масирани ракетни атаки

12 Юли, 2026 07:53, обновена 12 Юли, 2026 07:58 1 436 6

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Въздушната тревога в Доха и Кувейт Сити беше задействана в ранните часове на деня; силите за противовъздушна отбрана неутрализираха вражеските цели над двете емирства

Катар и Кувейт отблъснаха масирани ракетни атаки - 1
Снимка: YouTube
Милен Ганев Милен Ганев Главен редактор във Fakti.bg

Обстановката в Персийския залив остава критична, след като рано тази сутрин Катар и Кувейт станаха обект на поредни въздушни нападения.

Към 07:45 часа българско време (07:45 ч. местно време), военните сили на двете държави докладват за успешно прихващане на множество вражески цели в своето въздушно пространство, съобщават официалните отбранителни ведомства.

Катар остава под напрежение

Въоръжените сили на Катар продължават да отблъскват ракетни атаки срещу територията на страната, потвърдиха в официално изявление от Министерството на отбраната на Катар. Жителите на столицата Доха съобщиха за поредица от силни експлозии и активирани сирени за противовъздушна отбрана в ранните часове на неделния ден.

Министерството на вътрешните работи на Катар първоначално повиши нивото на заплаха за сигурността в страната. Малко по-късно от ведомството излязоха с успокоително съобщение, че непосредствената опасност е неутрализирана и ситуацията в столицата постепенно се нормализира. Според официалните данни, системите за ПВО на емирството са сработили с висока точност и не се съобщава за сериозни материални щети или цивилни жертви на земята.

Кувейт активира противовъздушния си щит

Паралелно с атаката срещу Катар, съседен Кувейт също бе подложен на сериозен въздушен обстрел. От Генералния щаб на Кувейтските въоръжени сили обявиха, че техните подразделения за противовъздушна отбрана са прихванали и унищожили няколко вражески цели, навлезли в суверенното въздушно пространство на емирството.

Военното командване на страната побърза да внесе яснота сред населението, като заяви, че чутите в различни райони на страната експлозии са изцяло причинени от задействането на системите за противовъздушна отбрана и успешното унищожаване на ракетите в полет, а не от преки попадения. Властите в Кувейт Сити призоваха гражданите да запазят самообладание и да следват единствено инструкциите за безопасност, разпространявани от компетентните държавни органи.

Ескалация в региона

Новата вълна от нападения е част от рязкото засилване на военната активност в Близкия изток през последните часове, породено от подновената размяна на удари между САЩ и иранските сили в региона на стратегическия Ормузки проток. Радарните системи и военната инфраструктура в страните от Съвета за сътрудничество в Залива се намират в състояние на най-висока бойна готовност поради непрекъснатия риск от нови удари с балистични ракети и дронове камикадзе.


Кувейт
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

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  • 1 зеленко

    15 6 Отговор
    За колко дни имат ракети да отблъскват масирани атаки?!

    08:00 12.07.2026

  • 2 ПРОПАГАНДА

    26 6 Отговор
    Катар и Кувейт не са атакувани. Атакувани са американски военни обекти в Катар и Кувейт.

    08:02 12.07.2026

  • 3 а бе

    19 3 Отговор
    Как е щаба на 5-и флот, има ли го?😂

    08:16 12.07.2026

  • 4 Мишел

    20 3 Отговор
    Днес Иран с ракетен удар е унищожил в Йордания центъра за управление за Близкия Изток на американската армия,..

    08:19 12.07.2026

  • 5 Да бяхте написали поне, че Иран

    23 2 Отговор
    обстрелва цивилни обекти, детски градини и болници, за да не си помисли някой, че обстрелва базите на САЩ там, а правителсвата на Кувейт и Катар ги бранят, с което стават съучатници!

    Давайте по-смело де!

    08:19 12.07.2026

  • 6 маке

    3 0 Отговор
    Докато дедо Дончо командва тази генетично увредена, престъпна нация, така ще е...

    09:50 12.07.2026