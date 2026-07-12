Катар и Кувейт отблъснаха масирани ракетни атаки

Обстановката в Персийския залив остава критична, след като рано тази сутрин Катар и Кувейт станаха обект на поредни въздушни нападения.

Към 07:45 часа българско време (07:45 ч. местно време), военните сили на двете държави докладват за успешно прихващане на множество вражески цели в своето въздушно пространство, съобщават официалните отбранителни ведомства.

Катар остава под напрежение

Въоръжените сили на Катар продължават да отблъскват ракетни атаки срещу територията на страната, потвърдиха в официално изявление от Министерството на отбраната на Катар. Жителите на столицата Доха съобщиха за поредица от силни експлозии и активирани сирени за противовъздушна отбрана в ранните часове на неделния ден.

Министерството на вътрешните работи на Катар първоначално повиши нивото на заплаха за сигурността в страната. Малко по-късно от ведомството излязоха с успокоително съобщение, че непосредствената опасност е неутрализирана и ситуацията в столицата постепенно се нормализира. Според официалните данни, системите за ПВО на емирството са сработили с висока точност и не се съобщава за сериозни материални щети или цивилни жертви на земята.

Кувейт активира противовъздушния си щит

Паралелно с атаката срещу Катар, съседен Кувейт също бе подложен на сериозен въздушен обстрел. От Генералния щаб на Кувейтските въоръжени сили обявиха, че техните подразделения за противовъздушна отбрана са прихванали и унищожили няколко вражески цели, навлезли в суверенното въздушно пространство на емирството.

Военното командване на страната побърза да внесе яснота сред населението, като заяви, че чутите в различни райони на страната експлозии са изцяло причинени от задействането на системите за противовъздушна отбрана и успешното унищожаване на ракетите в полет, а не от преки попадения. Властите в Кувейт Сити призоваха гражданите да запазят самообладание и да следват единствено инструкциите за безопасност, разпространявани от компетентните държавни органи.

Ескалация в региона

Новата вълна от нападения е част от рязкото засилване на военната активност в Близкия изток през последните часове, породено от подновената размяна на удари между САЩ и иранските сили в региона на стратегическия Ормузки проток. Радарните системи и военната инфраструктура в страните от Съвета за сътрудничество в Залива се намират в състояние на най-висока бойна готовност поради непрекъснатия риск от нови удари с балистични ракети и дронове камикадзе.