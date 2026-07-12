Иран включи Тръмп и Мелони в черен списък на „враговете“ на Ислямската република

Президентът на САЩ Доналд Тръмп и италианският премиер Джорджа Мелони попаднаха в ирански черен списък на политици, определени от Техеран като „врагове“ на Ислямската република. Това съобщават италиански медии, сред които АНСА, „Кориере дела сера“, „Оупън онлайн“ и „Ти Джи ком 24“, цитирани от БТА.
Списъкът е публикуван от иранското издание „Хамшари“, собственост на Община Техеран. В него са включени западни и израелски лидери, които според Техеран носят отговорност за смъртта на аятолах Али Хаменей, загинал при американо-израелски удари срещу иранската столица на 28 февруари.
На публикуваните изображения политиците са представени с оранжеви затворнически униформи. Сред тях са италианският премиер Джорджа Мелони, френският президент Еманюел Макрон, британският премиер в оставка Киър Стармър и германският канцлер Фридрих Мерц.
В списъка присъстват и редица израелски представители - премиерът Бенямин Нетаняху, външният министър Гидеон Саар, министърът на отбраната Израел Кац и началникът на генералния щаб на израелските сили Еял Замир.
Сред американските лица са Доналд Тръмп, посланикът на САЩ в Израел Майк Хъкаби, министърът на отбраната Пийт Хегсет, държавният секретар Марко Рубио и командващият Централното командване на американските сили Брад Купър.
Любопитно е, че в списъка не фигурират специалните пратеници на Тръмп Джаред Къшнър и Стив Уиткоф, както и вицепрезидентът на САЩ Джей Ди Ванс.
На първите две позиции в иранския черен списък са поставени Бенямин Нетаняху и Доналд Тръмп. На изображенията пред челата им е поставена символична стрелкова мишена. Джорджа Мелони е под номер девет, а Еманюел Макрон, Фридрих Мерц и Киър Стармър заемат позиции между 11 и 13.
Съвпадението между иранския списък и последните изявления на Тръмп е особено показателно. Американският президент критикува не само Мелони, но и Мерц, Макрон и Стармър за това, че не са подкрепили Вашингтон във войната с Иран.
Четиримата европейски лидери обаче многократно заявиха, че не желаят да въвличат страните си в конфликта, тъй като той не е започнат и воден от тях, и че не възнамеряват да участват пряко във военните действия.
В Италия реакцията в защита на Джорджа Мелони беше незабавна. Министърът на външните работи Антонио Таяни изрази пълна солидарност с премиера и заяви, че тя няма да се поддаде на заплахи.
„Става дума за инцидент, който засяга не само личността на министър-председателя, но и демократичните ценности и институциите, които тя представлява“, написа в социалната мрежа X председателят на италианския Сенат Иняцио Ла Руса.
Той осъди всяка форма на сплашване, насилие и пропаганда на омразата, като подчерта, че Италия трябва да остане единна в защитата на демократичните принципи.
Подкрепа за Мелони изрази и вицепремиерът и лидер на партия „Лига“ Матео Салвини.
„Който напада Джорджа Мелони, напада всички нас. Осъждаме категорично заплахите, отправени от Иран. Италия няма да се поддаде на сплашване“, заяви той.
Появата на черния списък в иранското издание „Хамшари“ дойде малко след като новият върховен лидер на Иран Моджтаба Хаменей призова за отмъщение за смъртта на своя баща Али Хаменей.
Напиши коментар:
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 име
Коментиран от #4, #9, #20
10:57 12.07.2026
2 Виждаме че САЩ ...
Колкото и ракети да е приготвил , ..." Лу-дия Дз-ак ", едва ли ще покръстят някой иранец ,
или го откажат от вярата му, виждаме трагедията на един , объ-ркан
Президент ," екзо-тичен лиг-льо" про-фан в действие!!!!
11:06 12.07.2026
3 Овчар
11:07 12.07.2026
4 Баща му , малко го е бил като дете!!
До коментар #1 от "име":Ако бяха го надрамонили като малък , сега нямаше да се мисли за ""Батмат" на света!!!
11:09 12.07.2026
5 ТРЯБВА ДА НАКАЖЕТЕ
11:11 12.07.2026
6 ТРЯБВА ДА НАКАЖЕТЕ
11:12 12.07.2026
7 НАКАЖЕТЕ
11:14 12.07.2026
8 Милена
Какво очакват, защо Доналд Тръмп да не бъде убит? Защо, по коя логика той и Нетаняху, или друг западен политик могат да заплашват и да убиват, а тях никой не може да ги заплашва и убива? Няма такава логика! Ислямът е религия по старозаветните лунни закони - Око за око, зъб за зъб. Като си убил, ще те убият, какво чудно има?!
11:15 12.07.2026
9 Путин
До коментар #1 от "име":Ние не можем да се репчим на сащ, понеже Сорос ни нареди да сме "многоходови"
Коментиран от #10
11:18 12.07.2026
10 козяк
До коментар #9 от "Путин":Бъди благодарен на Путин, че денацифицира Украйна, иначе щеше да си безработен и да бъркаш по кофите.
11:22 12.07.2026
11 копейка с чалма
Още трябва да се учат.
11:23 12.07.2026
12 Мимч
11:24 12.07.2026
13 Гробар
11:28 12.07.2026
14 Ъъъ
11:30 12.07.2026
15 Боруна Лом
11:31 12.07.2026
16 Е то
Ама , Тръмп и той ли на някой е враг? Какво да правят с враговете и Украйна , а сега и Иран ?
11:32 12.07.2026
17 Дааа...
Хахахахаха
11:34 12.07.2026
18 Павел Пенев
11:35 12.07.2026
19 Изводи
11:36 12.07.2026
20 Хахаха
До коментар #1 от "име":Само ".. 282 момченца е опипвал и Оцаливал публично Монголоидния Фюрер Педофил.
И тва официално!
Хахахаха
Неофициално, повече от 1 100 ! Даже и КУ РАна рамАзан олигави
Ха-ха-ха
11:40 12.07.2026
21 Шафьоро
11:41 12.07.2026
22 Да питам само
11:43 12.07.2026