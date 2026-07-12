Иран включи Тръмп и Мелони в черен списък на „враговете“ на Ислямската република

Президентът на САЩ Доналд Тръмп и италианският премиер Джорджа Мелони попаднаха в ирански черен списък на политици, определени от Техеран като „врагове“ на Ислямската република. Това съобщават италиански медии, сред които АНСА, „Кориере дела сера“, „Оупън онлайн“ и „Ти Джи ком 24“, цитирани от БТА.

Списъкът е публикуван от иранското издание „Хамшари“, собственост на Община Техеран. В него са включени западни и израелски лидери, които според Техеран носят отговорност за смъртта на аятолах Али Хаменей, загинал при американо-израелски удари срещу иранската столица на 28 февруари.

На публикуваните изображения политиците са представени с оранжеви затворнически униформи. Сред тях са италианският премиер Джорджа Мелони, френският президент Еманюел Макрон, британският премиер в оставка Киър Стармър и германският канцлер Фридрих Мерц.

В списъка присъстват и редица израелски представители - премиерът Бенямин Нетаняху, външният министър Гидеон Саар, министърът на отбраната Израел Кац и началникът на генералния щаб на израелските сили Еял Замир.

Сред американските лица са Доналд Тръмп, посланикът на САЩ в Израел Майк Хъкаби, министърът на отбраната Пийт Хегсет, държавният секретар Марко Рубио и командващият Централното командване на американските сили Брад Купър.

Любопитно е, че в списъка не фигурират специалните пратеници на Тръмп Джаред Къшнър и Стив Уиткоф, както и вицепрезидентът на САЩ Джей Ди Ванс.

На първите две позиции в иранския черен списък са поставени Бенямин Нетаняху и Доналд Тръмп. На изображенията пред челата им е поставена символична стрелкова мишена. Джорджа Мелони е под номер девет, а Еманюел Макрон, Фридрих Мерц и Киър Стармър заемат позиции между 11 и 13.

Съвпадението между иранския списък и последните изявления на Тръмп е особено показателно. Американският президент критикува не само Мелони, но и Мерц, Макрон и Стармър за това, че не са подкрепили Вашингтон във войната с Иран.

Четиримата европейски лидери обаче многократно заявиха, че не желаят да въвличат страните си в конфликта, тъй като той не е започнат и воден от тях, и че не възнамеряват да участват пряко във военните действия.

В Италия реакцията в защита на Джорджа Мелони беше незабавна. Министърът на външните работи Антонио Таяни изрази пълна солидарност с премиера и заяви, че тя няма да се поддаде на заплахи.

„Става дума за инцидент, който засяга не само личността на министър-председателя, но и демократичните ценности и институциите, които тя представлява“, написа в социалната мрежа X председателят на италианския Сенат Иняцио Ла Руса.

Той осъди всяка форма на сплашване, насилие и пропаганда на омразата, като подчерта, че Италия трябва да остане единна в защитата на демократичните принципи.

Подкрепа за Мелони изрази и вицепремиерът и лидер на партия „Лига“ Матео Салвини.

„Който напада Джорджа Мелони, напада всички нас. Осъждаме категорично заплахите, отправени от Иран. Италия няма да се поддаде на сплашване“, заяви той.

Появата на черния списък в иранското издание „Хамшари“ дойде малко след като новият върховен лидер на Иран Моджтаба Хаменей призова за отмъщение за смъртта на своя баща Али Хаменей.