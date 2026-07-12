Новини
Свят »
Иран (Ислямска Република) »
Иран включи Тръмп и Мелони в черен списък на „враговете“ на Ислямската република

Иран включи Тръмп и Мелони в черен списък на „враговете“ на Ислямската република

12 Юли, 2026 10:54 1 018 22

  • иран-
  • доналд тръмп-
  • джорджа мелони-
  • врагове-
  • ислямска държава

Техеран обвини западни лидери за смъртта на аятолах Али Хаменей, а Италия реагира с подкрепа към премиера си

Иран включи Тръмп и Мелони в черен списък на „враговете“ на Ислямската република - 1
Снимка: БГНЕС
Ели Стоянова Ели Стоянова Автор във Fakti.bg

Президентът на САЩ Доналд Тръмп и италианският премиер Джорджа Мелони попаднаха в ирански черен списък на политици, определени от Техеран като „врагове“ на Ислямската република. Това съобщават италиански медии, сред които АНСА, „Кориере дела сера“, „Оупън онлайн“ и „Ти Джи ком 24“, цитирани от БТА.

Списъкът е публикуван от иранското издание „Хамшари“, собственост на Община Техеран. В него са включени западни и израелски лидери, които според Техеран носят отговорност за смъртта на аятолах Али Хаменей, загинал при американо-израелски удари срещу иранската столица на 28 февруари.

На публикуваните изображения политиците са представени с оранжеви затворнически униформи. Сред тях са италианският премиер Джорджа Мелони, френският президент Еманюел Макрон, британският премиер в оставка Киър Стармър и германският канцлер Фридрих Мерц.

В списъка присъстват и редица израелски представители - премиерът Бенямин Нетаняху, външният министър Гидеон Саар, министърът на отбраната Израел Кац и началникът на генералния щаб на израелските сили Еял Замир.

Сред американските лица са Доналд Тръмп, посланикът на САЩ в Израел Майк Хъкаби, министърът на отбраната Пийт Хегсет, държавният секретар Марко Рубио и командващият Централното командване на американските сили Брад Купър.

Любопитно е, че в списъка не фигурират специалните пратеници на Тръмп Джаред Къшнър и Стив Уиткоф, както и вицепрезидентът на САЩ Джей Ди Ванс.

На първите две позиции в иранския черен списък са поставени Бенямин Нетаняху и Доналд Тръмп. На изображенията пред челата им е поставена символична стрелкова мишена. Джорджа Мелони е под номер девет, а Еманюел Макрон, Фридрих Мерц и Киър Стармър заемат позиции между 11 и 13.

Съвпадението между иранския списък и последните изявления на Тръмп е особено показателно. Американският президент критикува не само Мелони, но и Мерц, Макрон и Стармър за това, че не са подкрепили Вашингтон във войната с Иран.

Четиримата европейски лидери обаче многократно заявиха, че не желаят да въвличат страните си в конфликта, тъй като той не е започнат и воден от тях, и че не възнамеряват да участват пряко във военните действия.

В Италия реакцията в защита на Джорджа Мелони беше незабавна. Министърът на външните работи Антонио Таяни изрази пълна солидарност с премиера и заяви, че тя няма да се поддаде на заплахи.

„Става дума за инцидент, който засяга не само личността на министър-председателя, но и демократичните ценности и институциите, които тя представлява“, написа в социалната мрежа X председателят на италианския Сенат Иняцио Ла Руса.

Той осъди всяка форма на сплашване, насилие и пропаганда на омразата, като подчерта, че Италия трябва да остане единна в защитата на демократичните принципи.

Подкрепа за Мелони изрази и вицепремиерът и лидер на партия „Лига“ Матео Салвини.

„Който напада Джорджа Мелони, напада всички нас. Осъждаме категорично заплахите, отправени от Иран. Италия няма да се поддаде на сплашване“, заяви той.

Появата на черния списък в иранското издание „Хамшари“ дойде малко след като новият върховен лидер на Иран Моджтаба Хаменей призова за отмъщение за смъртта на своя баща Али Хаменей.


Иран (Ислямска Република)
Поставете оценка:
Оценка 3.2 от 6 гласа.
Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
Четете ни в Google News ShowcaseЧетете ни и в Google News Showcase
Абонамент за Факти.БГ в Google AlertsАбонамент за Факти.БГ в Google Alerts
Добавете Факти.БГ като предпочитан източник в GoogleДобавете Факти.БГ като предпочитан източник в Google


Подобни новини


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 име

    18 2 Отговор
    Пeдoфилa в Белия дом е враг и на малките момиченца, но Хитлеряху здраво го държи и няма къде да мръдне.

    Коментиран от #4, #9, #20

    10:57 12.07.2026

  • 2 Виждаме че САЩ ...

    17 1 Отговор
    със ( politika na tormoz i tiraniq) , изписа веждите на Иранския Тероризъм !
    Колкото и ракети да е приготвил , ..." Лу-дия Дз-ак ", едва ли ще покръстят някой иранец ,
    или го откажат от вярата му, виждаме трагедията на един , объ-ркан
    Президент ," екзо-тичен лиг-льо" про-фан в действие!!!!

    11:06 12.07.2026

  • 3 Овчар

    12 3 Отговор
    Италианската мафия е Кукловода на тази пръдла Мелон , а Рижавия или още ще им плаща както досега или ще го измислят както Кенеди...!

    11:07 12.07.2026

  • 4 Баща му , малко го е бил като дете!!

    14 1 Отговор

    До коментар #1 от "име":

    Ако бяха го надрамонили като малък , сега нямаше да се мисли за ""Батмат" на света!!!

    11:09 12.07.2026

  • 5 ТРЯБВА ДА НАКАЖЕТЕ

    6 2 Отговор
    САМО ТЕЗИ ОТ САЩ ИЗРАЕЛ ЕВРОПА БЕЗ МЕЛОНИ. АМОДЖТАБА СЪСРЕДОТОЧЕТЕ СЕ ВЪРХУ ТЯХ . МЕЛОНИ Е СТРАХОТЕН РЪКОВОДИТЕЛ ЧЕСТЕН И КРАСИВ. НА НЕЙНОТО МЯСТО УРСУЛА И КАЛАС СЛОЖИ. ТЕ СА ВОЕННОЛЮБЦИ.

    11:11 12.07.2026

  • 6 ТРЯБВА ДА НАКАЖЕТЕ

    4 0 Отговор
    САМО ТЕЗИ ОТ САЩ ИЗРАЕЛ ЕВРОПА БЕЗ МЕЛОНИ. АМОДЖТАБА СЪСРЕДОТОЧЕТЕ СЕ ВЪРХУ ТЯХ . МЕЛОНИ Е СТРАХОТЕН РЪКОВОДИТЕЛ ЧЕСТЕН И КРАСИВ. НА НЕЙНОТО МЯСТО УРСУЛА И КАЛАС СЛОЖИ. ТЕ СА ВОЕННОЛЮБЦИ.

    11:12 12.07.2026

  • 7 НАКАЖЕТЕ

    2 0 Отговор
    САМО ТЕЗИ ОТ САЩ ИЗРАЕЛ ЕВРОПА БЕЗ МЕЛОНИ. АМОДЖТАБА СЪСРЕДОТОЧЕТЕ СЕ ВЪРХУ ТЯХ ТЕ СА ВИНОВНИ ЗА ВОЙНАТА. МЕЛОНИ Е СТРАХОТЕН РЪКОВОДИТЕЛ ЧЕСТНА И КРАСИВА ЖЕНА. НА НЕЙНОТО МЯСТО УРСУЛА И КАЛАС СЛОЖИ. ТЕ СА ВОЕННОЛЮБЦИ.

    11:14 12.07.2026

  • 8 Милена

    13 1 Отговор
    Западните "демократи" и техните слуги журналисти, лобисти и платени протежета завиха на умряло и пак обвиняват мюсюлманите в зло. Ама хора, огледайте се! От началото на годината Тръмп отвлече един действащ президент и уби цялото семейство на друг държавен глава! А преди тази година са безкрайни списъците с убити президенти от САЩ, включително убиват президенти НА САЩ,, защото не са им удобни.

    Какво очакват, защо Доналд Тръмп да не бъде убит? Защо, по коя логика той и Нетаняху, или друг западен политик могат да заплашват и да убиват, а тях никой не може да ги заплашва и убива? Няма такава логика! Ислямът е религия по старозаветните лунни закони - Око за око, зъб за зъб. Като си убил, ще те убият, какво чудно има?!

    11:15 12.07.2026

  • 9 Путин

    2 6 Отговор

    До коментар #1 от "име":

    Ние не можем да се репчим на сащ, понеже Сорос ни нареди да сме "многоходови"

    Коментиран от #10

    11:18 12.07.2026

  • 10 козяк

    7 2 Отговор

    До коментар #9 от "Путин":

    Бъди благодарен на Путин, че денацифицира Украйна, иначе щеше да си безработен и да бъркаш по кофите.

    11:22 12.07.2026

  • 11 копейка с чалма

    2 5 Отговор
    Добри учители сме.
    Още трябва да се учат.

    11:23 12.07.2026

  • 12 Мимч

    6 2 Отговор
    Значи всички тия набелязани със стрелки,рано или късно ще бъдат отстреляни.Възмездието ще ги застигне един по един.Набелязан ли си ,отърване няма никъде по света.

    11:24 12.07.2026

  • 13 Гробар

    5 2 Отговор
    Тая джобна ръзпууретина е свирила и на Зеленски, и на Тръмп. Подор за Италия.

    11:28 12.07.2026

  • 14 Ъъъ

    3 0 Отговор
    Ако утре Тръмп умре от естествена смърт, познайте кой ще бъде обвинен за смъртта му? 🤣

    11:30 12.07.2026

  • 15 Боруна Лом

    3 1 Отговор
    УДРИИИИ БАЦЕ, КРАВАТА МЕЖДУ РОГИТЕ

    11:31 12.07.2026

  • 16 Е то

    1 0 Отговор
    И Зеленски има един такъв списък с враговете на Украйна и поетапно ликвидира . Жалкото е , че си е създал врагове.
    Ама , Тръмп и той ли на някой е враг? Какво да правят с враговете и Украйна , а сега и Иран ?

    11:32 12.07.2026

  • 17 Дааа...

    1 2 Отговор
    А в това време, монгольяк от фронта Пцуе..дъртата Пердуха Ху йло в прям ефир и го пита кога синчето на някой от кремля ще дойде на фронта и кога тая 70+ старуха педофил ше приключи тая Дрянь!
    Хахахахаха

    11:34 12.07.2026

  • 18 Павел Пенев

    2 1 Отговор
    А ние отдавна сме ги включили в списъка на психоболница Раднево.

    11:35 12.07.2026

  • 19 Изводи

    1 0 Отговор
    Значи това което ни се представя като вътрешен конфликт в НАТО че европейците не са подкрепили САЩ може да е театър а реално да е имало подкрепа.В статията не е упоменато защо иранците имат такава позиция или атлантическите медии са я скрили умишлено.

    11:36 12.07.2026

  • 20 Хахаха

    1 1 Отговор

    До коментар #1 от "име":

    Само ".. 282 момченца е опипвал и Оцаливал публично Монголоидния Фюрер Педофил.
    И тва официално!
    Хахахаха
    Неофициално, повече от 1 100 ! Даже и КУ РАна рамАзан олигави
    Ха-ха-ха

    11:40 12.07.2026

  • 21 Шафьоро

    2 1 Отговор
    Пиздюхин пусна ли НЕТо и бензино бе дееа?

    11:41 12.07.2026

  • 22 Да питам само

    2 0 Отговор
    А нашите Хаяшите, Гюровци и Муньовци кога?!

    11:43 12.07.2026

Новини по държави:
Новини САЩ, Новини Великобритания, Новини Германия, Новини Италия, Новини Русия, Новини Франция, Новини Испания, Новини Гърция, Новини Украйна, Новини Белгия, Новини Китай, Новини Сирия, Новини Сърбия, Новини Бразилия, Новини Австралия, Новини Япония, Новини Швейцария, Новини Северна Македония, Новини Турция, Новини Полша, Новини Румъния, Новини Австрия, Новини Нидерландия, Новини Северна Корея, Новини Всички държави, Новини Унгария, Новини Канада, Новини Литва, Новини Индия, Новини Мексико, Новини Южна Корея, Новини Хърватия, Новини Норвегия, Новини Дания, Новини Финландия, Новини Ирландия, Новини Аржентина, Новини Дубай, Новини Португалия, Новини Словакия, Новини Беларус, Новини Латвия, Новини Естония, Новини Словения, Новини Чехия, Новини Швеция, Новини Ирак, Новини Афганистан, Новини Албания