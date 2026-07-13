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ММО се обяви против такси за преминаване през Ормузкия проток

ММО се обяви против такси за преминаване през Ормузкия проток

13 Юли, 2026 21:37 1 226 27

  • ммо-
  • такси-
  • преминаване-
  • ормузки проток

Организацията очаква повече подробности след изявлението на Тръмп

ММО се обяви против такси за преминаване през Ормузкия проток - 1
Снимка: БГНЕС
Ели Стоянова Ели Стоянова Автор във Fakti.bg

Международната морска организация (ММО) - специализирана агенция на ООН - заяви днес, че очаква повече подробности, след като американският президент Доналд Тръмп написа в публикация, че Вашингтон връща морската блокада на Иран и ще таксува с 20% всички товари, преминаващи през Ормузкия проток, предаде Ройтерс, цитирана от БТА.

„Знаем за публикацията и очакваме повече подробности“, заяви говорител на ММО. „Винаги сме били последователни в позицията си за таксите. ММО е категорично против начисляването на такси за преминаване през проливи, използвани за международно корабоплаване. Няма правно основание, чрез което да се въведат задължителни такси, само за да се премине през проток“, отбеляза той.

В публикация в социалната си мрежа Truth Social по-рано днес Тръмп заяви, че „процесът ще започне“ веднага, но не даде подробности.


Великобритания
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 ами босфора

    10 1 Отговор
    нещо да кажат....

    Коментиран от #7

    21:40 13.07.2026

  • 2 Булпсихопатъ

    16 0 Отговор
    Без такси. Само мита и по три евро на артикул. А забравих. И ДДС. А за какво добавена стойност? Аааааа, да ,бе ,за митото.

    21:42 13.07.2026

  • 3 Зизи

    4 0 Отговор
    Ще продават еднопосочни билети: кой минал, кой си заминал!

    21:43 13.07.2026

  • 4 Абу Будалиб

    6 0 Отговор
    И акцизи и акцизи. И Азис и Азис. Да има за зелената сделка и зелените човечета.

    21:44 13.07.2026

  • 5 Алчността

    13 0 Отговор
    Високомерието и наглостта,ще ни затрият,като вид…

    21:45 13.07.2026

  • 6 Тръмп

    2 11 Отговор
    е велик ! Трябва да се знае кой пие и кой плаща !.....

    21:52 13.07.2026

  • 7 Няма такси за Босфора и Дарданелите

    2 0 Отговор

    До коментар #1 от "ами босфора":

    Плаща се за пилотаж, но пилотажът не е задължителен, макар че е препоръчителен.

    Коментиран от #17

    21:52 13.07.2026

  • 8 ФАЛИРАЛАТА АМЕРИКА

    10 0 Отговор
    Трябва да събира 10% от целия свят за да се оправи. Онзи ден Дончо казал, че САЩ за да излязат от дълговата криза трябва да имат 12% годишен ръст на икономиката!?!?! Смятай кога ще стане това.

    Коментиран от #19

    21:52 13.07.2026

  • 9 По-нагъл пират

    5 1 Отговор
    от тръмпоча има ли в световната история?

    Коментиран от #26

    21:53 13.07.2026

  • 10 Kaлпазанин

    5 0 Отговор
    А такси дето дишаме ,клоуна и евреите ще ни налагат ли??..?

    21:55 13.07.2026

  • 11 ДАЖЕ И ЗЕЛЕНСКИ ДА ВЪРНЕ ОТКРАДНАТОТО

    7 0 Отговор
    Англосаксите пак няма да се оправят.

    21:56 13.07.2026

  • 12 Българин

    3 0 Отговор
    За пореден път си показват рогата,сащ правят войни за да печелят,а другите да умират,ако сте със сащ може и да изберете и някоя троха

    21:59 13.07.2026

  • 13 хъхъ

    9 0 Отговор
    Краварската наглост мина всякакви граници. Ормузкият проток не граничи със САЩ...

    22:00 13.07.2026

  • 14 Димчо

    5 0 Отговор
    20 ми се вижда малко, има много разходи, пък и печелба се гони - 50 е справедлива цена

    22:01 13.07.2026

  • 15 Шопо

    4 0 Отговор
    Персийския залив ще се нарича американски залив защото там САЩ бяха победени.

    22:04 13.07.2026

  • 16 ВИС и СИК

    2 0 Отговор
    отново развиват "застрахователна" дейност в Залива. САЩ и Иран могат да си изберат кой кое име да ползва. На маймуни направиха целия свят, третите артисти в сценката от Израел малко се поскриха, ама ще се покажат и те да раздвижат малко сценария.

    22:04 13.07.2026

  • 17 Димчо

    0 0 Отговор

    До коментар #7 от "Няма такси за Босфора и Дарданелите":

    То и тук ще е така, ама да те ескортират две фрегати и четири хеликоптера е скъпо.

    22:04 13.07.2026

  • 18 НЕ МОЕ МИ СВЪРШИ ДЕНЯ

    4 0 Отговор
    Къде ми е статията за успехите на Зеленски??

    22:05 13.07.2026

  • 19 РЕАЛИСТ

    3 0 Отговор

    До коментар #8 от "ФАЛИРАЛАТА АМЕРИКА":

    За Америка дали ще спечели е спорно, но Бай Дончо си увеличи банковата сметка с един милиард/обявени/ и получи личен подарък от Катар , самолет за 600 милиона. Цял ден слушам по английското радио, че такъв наглец никога не е имало.

    Коментиран от #21

    22:06 13.07.2026

  • 20 АНГЛОСАКСИТЕ

    5 0 Отговор
    Винаги са били крадци, бандити и рекетьори. Нищо ново.

    22:07 13.07.2026

  • 21 НАЙ-ЛОШОТО Е

    4 0 Отговор

    До коментар #19 от "РЕАЛИСТ":

    Америка няма друг изход от дълговата криза освен да направи световна война. Това ни чака в близките 10 години.

    Коментиран от #22

    22:09 13.07.2026

  • 22 Драго

    0 0 Отговор

    До коментар #21 от "НАЙ-ЛОШОТО Е":

    Да бе, ако Тръмп каже няма да плащам, какво ще направиш?

    Коментиран от #23

    22:14 13.07.2026

  • 23 РЕАЛИСТ

    1 0 Отговор

    До коментар #22 от "Драго":

    Ами така е. Това е все едно да взема заем от компанията и с парите да си купя пистолет и два ножа на колана. Ще смее ли , да си иска парите. Това прави САЩ , тегли заеми и с тях си прави най-силната армия. После показват среден пръст на всеки, който си търси вересиите.

    22:20 13.07.2026

  • 24 Сатана Z

    0 2 Отговор
    То и аз се обявявам против увеличаването на незаконните винетки от Пилота ,ама той не обръща внимание.Алчен е ,пари иска за преминаването ми от точка А до точка Б.

    22:33 13.07.2026

  • 25 Ха ха

    0 0 Отговор
    Трампелата го е хванала деменцията и само пари му се въртят из главата.Както е тръгнало ще ни наложи такси на тоалетните

    22:38 13.07.2026

  • 26 Ердоган

    0 0 Отговор

    До коментар #9 от "По-нагъл пират":

    Ако се проведе референдум между американците и ако кажат могат да анексират крайбрежията на Иран по примера на Крим

    Коментиран от #27

    22:41 13.07.2026

  • 27 РЕАЛИСТ

    0 0 Отговор

    До коментар #26 от "Ердоган":

    Що има ли коренно население американско в Иран? Съпоставката ти е нелепа.

    22:44 13.07.2026

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