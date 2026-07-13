ММО се обяви против такси за преминаване през Ормузкия проток

Международната морска организация (ММО) - специализирана агенция на ООН - заяви днес, че очаква повече подробности, след като американският президент Доналд Тръмп написа в публикация, че Вашингтон връща морската блокада на Иран и ще таксува с 20% всички товари, преминаващи през Ормузкия проток, предаде Ройтерс, цитирана от БТА.

„Знаем за публикацията и очакваме повече подробности“, заяви говорител на ММО. „Винаги сме били последователни в позицията си за таксите. ММО е категорично против начисляването на такси за преминаване през проливи, използвани за международно корабоплаване. Няма правно основание, чрез което да се въведат задължителни такси, само за да се премине през проток“, отбеляза той.

В публикация в социалната си мрежа Truth Social по-рано днес Тръмп заяви, че „процесът ще започне“ веднага, но не даде подробности.