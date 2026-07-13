ММО се обяви против такси за преминаване през Ормузкия проток

Международната морска организация (ММО) - специализирана агенция на ООН - заяви днес, че очаква повече подробности, след като американският президент Доналд Тръмп написа в публикация, че Вашингтон връща морската блокада на Иран и ще таксува с 20% всички товари, преминаващи през Ормузкия проток, предаде Ройтерс, цитирана от БТА.
„Знаем за публикацията и очакваме повече подробности“, заяви говорител на ММО. „Винаги сме били последователни в позицията си за таксите. ММО е категорично против начисляването на такси за преминаване през проливи, използвани за международно корабоплаване. Няма правно основание, чрез което да се въведат задължителни такси, само за да се премине през проток“, отбеляза той.
В публикация в социалната си мрежа Truth Social по-рано днес Тръмп заяви, че „процесът ще започне“ веднага, но не даде подробности.
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 ами босфора
Коментиран от #7
21:40 13.07.2026
2 Булпсихопатъ
21:42 13.07.2026
3 Зизи
21:43 13.07.2026
4 Абу Будалиб
21:44 13.07.2026
5 Алчността
21:45 13.07.2026
6 Тръмп
21:52 13.07.2026
7 Няма такси за Босфора и Дарданелите
До коментар #1 от "ами босфора":Плаща се за пилотаж, но пилотажът не е задължителен, макар че е препоръчителен.
Коментиран от #17
21:52 13.07.2026
8 ФАЛИРАЛАТА АМЕРИКА
Коментиран от #19
21:52 13.07.2026
9 По-нагъл пират
Коментиран от #26
21:53 13.07.2026
10 Kaлпазанин
21:55 13.07.2026
11 ДАЖЕ И ЗЕЛЕНСКИ ДА ВЪРНЕ ОТКРАДНАТОТО
21:56 13.07.2026
12 Българин
21:59 13.07.2026
13 хъхъ
22:00 13.07.2026
14 Димчо
22:01 13.07.2026
15 Шопо
22:04 13.07.2026
16 ВИС и СИК
22:04 13.07.2026
17 Димчо
До коментар #7 от "Няма такси за Босфора и Дарданелите":То и тук ще е така, ама да те ескортират две фрегати и четири хеликоптера е скъпо.
22:04 13.07.2026
18 НЕ МОЕ МИ СВЪРШИ ДЕНЯ
22:05 13.07.2026
19 РЕАЛИСТ
До коментар #8 от "ФАЛИРАЛАТА АМЕРИКА":За Америка дали ще спечели е спорно, но Бай Дончо си увеличи банковата сметка с един милиард/обявени/ и получи личен подарък от Катар , самолет за 600 милиона. Цял ден слушам по английското радио, че такъв наглец никога не е имало.
Коментиран от #21
22:06 13.07.2026
20 АНГЛОСАКСИТЕ
22:07 13.07.2026
21 НАЙ-ЛОШОТО Е
До коментар #19 от "РЕАЛИСТ":Америка няма друг изход от дълговата криза освен да направи световна война. Това ни чака в близките 10 години.
Коментиран от #22
22:09 13.07.2026
22 Драго
До коментар #21 от "НАЙ-ЛОШОТО Е":Да бе, ако Тръмп каже няма да плащам, какво ще направиш?
Коментиран от #23
22:14 13.07.2026
23 РЕАЛИСТ
До коментар #22 от "Драго":Ами така е. Това е все едно да взема заем от компанията и с парите да си купя пистолет и два ножа на колана. Ще смее ли , да си иска парите. Това прави САЩ , тегли заеми и с тях си прави най-силната армия. После показват среден пръст на всеки, който си търси вересиите.
22:20 13.07.2026
24 Сатана Z
22:33 13.07.2026
25 Ха ха
22:38 13.07.2026
26 Ердоган
До коментар #9 от "По-нагъл пират":Ако се проведе референдум между американците и ако кажат могат да анексират крайбрежията на Иран по примера на Крим
Коментиран от #27
22:41 13.07.2026
27 РЕАЛИСТ
До коментар #26 от "Ердоган":Що има ли коренно население американско в Иран? Съпоставката ти е нелепа.
22:44 13.07.2026