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Рязък ръст на заявленията за отказ от военна служба в Германия през първата половина на годината

Рязък ръст на заявленията за отказ от военна служба в Германия през първата половина на годината

14 Юли, 2026 08:55, обновена 14 Юли, 2026 08:56 1 739 32

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  • военна служба

Подадените молби вече значително надхвърлят общия им брой за цялата 2025 г., на фона на новите правила за военната служба и засилените опасения за сигурността в Европа.

Рязък ръст на заявленията за отказ от военна служба в Германия през първата половина на годината - 1
Снимка: БГНЕС
Ели Стоянова Ели Стоянова Автор във Fakti.bg

Броят на заявленията за отказ от военна служба по съображения на съвестта в Германия бележи рязък ръст през първата половина на годината, показват данни на Федералната служба по въпросите на семейството и гражданското общество, цитирани от ДПА, предава БТА.

До момента са подадени 5862 заявления, което вече надхвърля значително броя им за цялата 2025 г., когато те са били 3867. През 2024 г. заявленията са били 2998, а през 2011 г. - годината, в която Германия преустанови задължителната военна служба - техният брой е достигнал 4348.

Според германски медии увеличението вероятно е свързано с влошената среда за сигурност в Европа, продължаващата война в Украйна и обществените дискусии за бъдещето на германските въоръжени сили. Допълнителен фактор е новият закон за военната служба, който влезе в сила на 1 януари.

Законодателните промени предвиждат задължителни медицински прегледи за млади мъже, родени през или след 2008 г., като основната цел е да бъде разширена базата от кандидати за доброволна служба в Бундесвера. Германското правителство се стреми да увеличи числеността на армията в отговор на променената ситуация в сферата на сигурността и на нарастващите ангажименти на страната в рамките на НАТО.

Съгласно новия закон, ако целите за набиране на достатъчно доброволци не бъдат постигнати, германският парламент ще може да пристъпи към въвеждане на задължителна военна служба според нуждите. Това означава, че при необходимост определен брой граждани могат да бъдат призовавани за военна подготовка или служба с цел попълване на недостига на личен състав.

Германия прекрати наборната военна служба през 2011 г., но тя никога не е била окончателно премахната от правната система. Възможността за възстановяването ѝ остава записана в Основния закон на Федерална република Германия, като подобно решение изисква политическо одобрение и съответните законодателни процедури.

Същевременно германската конституция продължава да гарантира правото на отказ от военна служба по съображения на съвестта. Всеки гражданин, който по морални, религиозни или етични причини не желае да изпълнява военна служба, има право да подаде съответното заявление, което се разглежда по установения законов ред.


Германия
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Пич

    36 2 Отговор
    Ц ц ц ц......виж ти.....!?
    Аз пък си мислех, че камиларите ще извият опашка, за да хванат ред за служба в германската армия...!!!???

    08:58 14.07.2026

  • 2 Гост

    45 3 Отговор
    Младежите не са глупави да ходят да умират в чужда война. Всичко можеше да е различно , ако имаше спазване на обещания и Европейци и Руси и даже и Укрите щяхме да сме щастливи и да работим и градим мирно бъдеще

    Коментиран от #8, #15

    08:59 14.07.2026

  • 3 Защо ли?

    32 2 Отговор
    Германците нещо знаят

    09:00 14.07.2026

  • 4 Нема луди

    42 3 Отговор
    Да се бият за урсулите

    09:01 14.07.2026

  • 5 честен ционист

    12 3 Отговор
    Ты нас не помнишь? Твой дед в штаны наваливал.

    09:01 14.07.2026

  • 6 Трол

    28 2 Отговор
    Военната служба ще бъде задължителна за всички, но ще има 90% откази по уважителни причини.

    09:01 14.07.2026

  • 7 Фейк - либераст

    39 2 Отговор
    След известно време окончателно в Бундесвера ще има следната картина: Генерал Юсеин, полковник Хамди, капитан Нбоме, сержант Мустафа и редник Шмит! То вижте им националния отбор по футбол!

    Коментиран от #19, #26

    09:02 14.07.2026

  • 8 честен ционист

    26 1 Отговор

    До коментар #2 от "Гост":

    Защо да е чужда? Когато 36г папкаш на аванта евтини руски суровини, идва моментът да платиш сметката.

    09:02 14.07.2026

  • 9 Обективни истини

    25 2 Отговор
    Ами много ясно, никой нормален човек не желае да се занимава с военни глупотевини.
    Трябва да си умствено изостанал, за да искаш да си войник

    Коментиран от #16

    09:05 14.07.2026

  • 10 ПЪЛHИ OЛИГOФРЕНИ

    24 1 Отговор
    Тия нали се готвеха да воюват с Русия през 2030 година?

    09:07 14.07.2026

  • 11 Исторически парк

    21 1 Отговор
    Усетиха се, че ще ги пращат на Източния фронт 😏😉

    09:08 14.07.2026

  • 12 Механик

    25 1 Отговор
    Глобалистите се прецакаха сами. След разпада на СССР, те решиха, че са победили окончателно и повече няма да им трябват войници. И решиха да намалят населението, като превърнаха момчетата в момиченца. Сега се оказа, че май ще трябва да се воюва за идеите на Давоските старчета, а няма мераклии за войници. Щото едно е се търпят лишения, да се рискува и да се държи автомат, а друго е козметично студио, покъсани дънки и телефонче в ръчичката.
    Такъв дебел си го набиха, че акъл да ти зайде.

    09:08 14.07.2026

  • 13 Ивелин Михайлов

    19 1 Отговор
    Като се има предвид дневните загуби на фронта немската армия ще свърши точно за 6 седмици

    Коментиран от #24

    09:09 14.07.2026

  • 14 Тома

    12 1 Отговор
    Живота е само един

    Коментиран от #21

    09:10 14.07.2026

  • 15 факуса

    8 0 Отговор

    До коментар #2 от "Гост":

    колко да е мирно кат едни огромни дългове висят и нема кой да да ги плаща,а тез не са станали богати с работа

    09:12 14.07.2026

  • 16 Смотльо,

    10 1 Отговор

    До коментар #9 от "Обективни истини":

    Не воени глупотевини ,а политически .Никой военен не ще да умира ,но виновниците са политиците защото никога не са виждали и усещали как мирише един труп в окопите ,нито знаят какво е страданието .Ако всички политици отиваха по 3 месеца на предна линия ,войни никога нямаше да има в света .

    09:13 14.07.2026

  • 17 Фори

    1 8 Отговор
    И в Русия без мобилизация никой не иска да ходи в армията.Ако нямаше задължителна казарма колко щяха да станат професионални войници?Колкото във Вагнер.

    09:15 14.07.2026

  • 18 млад еврас

    11 1 Отговор
    Вече в Англия най много кръстени деца са с името мохамед, в Германия и цяла европа се приближаваме с бързи темпове към тоя момент, може в европа да не е още най ползваното за деца понеже са няколко, хасан, моамет, мемет, измаил.

    09:15 14.07.2026

  • 19 И начело

    5 0 Отговор

    До коментар #7 от "Фейк - либераст":

    Бундесвербашия.

    09:16 14.07.2026

  • 20 центавос

    9 1 Отговор
    и тук идва ролята на източния вече фланг,айде са великите социологически мисирки да спретнат едно проучване вместо да славят срещите нагъзът на натю дет преливат от пусто в празно и не смеят да си признаят,че са голи и ръсят само гръмки слова

    09:16 14.07.2026

  • 21 Ха Ха

    9 1 Отговор

    До коментар #14 от "Тома":

    Да умреш сега, когато светът се покрива с атлантическата плесен, това не е песен

    09:17 14.07.2026

  • 22 Механик

    11 2 Отговор
    Обърнете внимание, че "отказ от военна служба" се отнася за хора които СА в армията, служат и повече не искат. Тоест, това са оставки. Казано инак, армията ще олекне с тази бройка.
    А нови? Нови мераклии има ли? Има ли наплив на млади мераклии да стават войници или ....

    Коментиран от #23

    09:17 14.07.2026

  • 23 Има Няма

    6 2 Отговор

    До коментар #22 от "Механик":

    Атланто-фашистката служба става задължителна в ЕС за борба с Русия

    09:19 14.07.2026

  • 24 факуса

    3 0 Отговор

    До коментар #13 от "Ивелин Михайлов":

    нема и да започне,няма кой да ги търпи пак на руска земя,а и за да идат,трябва през полша даминат,а там тъжни спомени почнаха да възкресяват а и немаска земя владеят,може други мислида им дойдат на нацитата

    09:20 14.07.2026

  • 25 Тахумба

    1 0 Отговор
    Що така бе? Ами Весела Чернева какво ще каже по въпроса?

    09:27 14.07.2026

  • 26 стоян

    1 4 Отговор

    До коментар #7 от "Фейк - либераст":

    До 7 ком - другар само в град масквабад живеят 4 милиона мюслюмани а в мюслюманската федерация са 28%мюслюманите от 136 милиона

    Коментиран от #27

    09:36 14.07.2026

  • 27 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 28 хаха

    2 0 Отговор
    Да се въведе същата система при балкано-ориенталските питеци.

    За една година ще има десетки хиляди подадени заявления. ХАХАХА

    09:50 14.07.2026

  • 29 Хмм

    3 0 Отговор
    има филм на Мел Гибсън, който разглежда този проблем, американец е мобилизиран през ВСВ, но не може да носи оръжие или да бива, наказват го, присмиват му се, наричат го "страхливец", накрая го включват в санитарната рота, на една височина в Япония той спуска долу при своите около 70 души ранени войници, рискувайки живота си под японски обстрел - самият той казва че не може да убива по съображение на съвестта си

    10:00 14.07.2026

  • 30 Ха ха

    1 0 Отговор
    Умрях от смях !

    10:11 14.07.2026

  • 31 Урсулите:

    1 0 Отговор
    Швабите Масово отказват военната служба, защото не им се умира
    по украинските окопи!

    10:16 14.07.2026

  • 32 бай Иван

    0 0 Отговор
    Малее много бели около Мерц ? Що не са като отбора по футбол? И Мерц обърни се към Мустафите да ги вкараш в армията

    10:22 14.07.2026

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