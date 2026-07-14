Рязък ръст на заявленията за отказ от военна служба в Германия през първата половина на годината

Броят на заявленията за отказ от военна служба по съображения на съвестта в Германия бележи рязък ръст през първата половина на годината, показват данни на Федералната служба по въпросите на семейството и гражданското общество, цитирани от ДПА, предава БТА.

До момента са подадени 5862 заявления, което вече надхвърля значително броя им за цялата 2025 г., когато те са били 3867. През 2024 г. заявленията са били 2998, а през 2011 г. - годината, в която Германия преустанови задължителната военна служба - техният брой е достигнал 4348.

Според германски медии увеличението вероятно е свързано с влошената среда за сигурност в Европа, продължаващата война в Украйна и обществените дискусии за бъдещето на германските въоръжени сили. Допълнителен фактор е новият закон за военната служба, който влезе в сила на 1 януари.

Законодателните промени предвиждат задължителни медицински прегледи за млади мъже, родени през или след 2008 г., като основната цел е да бъде разширена базата от кандидати за доброволна служба в Бундесвера. Германското правителство се стреми да увеличи числеността на армията в отговор на променената ситуация в сферата на сигурността и на нарастващите ангажименти на страната в рамките на НАТО.

Съгласно новия закон, ако целите за набиране на достатъчно доброволци не бъдат постигнати, германският парламент ще може да пристъпи към въвеждане на задължителна военна служба според нуждите. Това означава, че при необходимост определен брой граждани могат да бъдат призовавани за военна подготовка или служба с цел попълване на недостига на личен състав.

Германия прекрати наборната военна служба през 2011 г., но тя никога не е била окончателно премахната от правната система. Възможността за възстановяването ѝ остава записана в Основния закон на Федерална република Германия, като подобно решение изисква политическо одобрение и съответните законодателни процедури.

Същевременно германската конституция продължава да гарантира правото на отказ от военна служба по съображения на съвестта. Всеки гражданин, който по морални, религиозни или етични причини не желае да изпълнява военна служба, има право да подаде съответното заявление, което се разглежда по установения законов ред.