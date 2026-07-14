Рязък ръст на заявленията за отказ от военна служба в Германия през първата половина на годината

Броят на заявленията за отказ от военна служба по съображения на съвестта в Германия бележи рязък ръст през първата половина на годината, показват данни на Федералната служба по въпросите на семейството и гражданското общество, цитирани от ДПА, предава БТА.
До момента са подадени 5862 заявления, което вече надхвърля значително броя им за цялата 2025 г., когато те са били 3867. През 2024 г. заявленията са били 2998, а през 2011 г. - годината, в която Германия преустанови задължителната военна служба - техният брой е достигнал 4348.
Според германски медии увеличението вероятно е свързано с влошената среда за сигурност в Европа, продължаващата война в Украйна и обществените дискусии за бъдещето на германските въоръжени сили. Допълнителен фактор е новият закон за военната служба, който влезе в сила на 1 януари.
Законодателните промени предвиждат задължителни медицински прегледи за млади мъже, родени през или след 2008 г., като основната цел е да бъде разширена базата от кандидати за доброволна служба в Бундесвера. Германското правителство се стреми да увеличи числеността на армията в отговор на променената ситуация в сферата на сигурността и на нарастващите ангажименти на страната в рамките на НАТО.
Съгласно новия закон, ако целите за набиране на достатъчно доброволци не бъдат постигнати, германският парламент ще може да пристъпи към въвеждане на задължителна военна служба според нуждите. Това означава, че при необходимост определен брой граждани могат да бъдат призовавани за военна подготовка или служба с цел попълване на недостига на личен състав.
Германия прекрати наборната военна служба през 2011 г., но тя никога не е била окончателно премахната от правната система. Възможността за възстановяването ѝ остава записана в Основния закон на Федерална република Германия, като подобно решение изисква политическо одобрение и съответните законодателни процедури.
Същевременно германската конституция продължава да гарантира правото на отказ от военна служба по съображения на съвестта. Всеки гражданин, който по морални, религиозни или етични причини не желае да изпълнява военна служба, има право да подаде съответното заявление, което се разглежда по установения законов ред.
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Пич
Аз пък си мислех, че камиларите ще извият опашка, за да хванат ред за служба в германската армия...!!!???
08:58 14.07.2026
2 Гост
Коментиран от #8, #15
08:59 14.07.2026
3 Защо ли?
09:00 14.07.2026
4 Нема луди
09:01 14.07.2026
5 честен ционист
09:01 14.07.2026
6 Трол
09:01 14.07.2026
7 Фейк - либераст
Коментиран от #19, #26
09:02 14.07.2026
8 честен ционист
До коментар #2 от "Гост":Защо да е чужда? Когато 36г папкаш на аванта евтини руски суровини, идва моментът да платиш сметката.
09:02 14.07.2026
9 Обективни истини
Трябва да си умствено изостанал, за да искаш да си войник
Коментиран от #16
09:05 14.07.2026
10 ПЪЛHИ OЛИГOФРЕНИ
09:07 14.07.2026
11 Исторически парк
09:08 14.07.2026
12 Механик
Такъв дебел си го набиха, че акъл да ти зайде.
09:08 14.07.2026
13 Ивелин Михайлов
Коментиран от #24
09:09 14.07.2026
14 Тома
Коментиран от #21
09:10 14.07.2026
15 факуса
До коментар #2 от "Гост":колко да е мирно кат едни огромни дългове висят и нема кой да да ги плаща,а тез не са станали богати с работа
09:12 14.07.2026
16 Смотльо,
До коментар #9 от "Обективни истини":Не воени глупотевини ,а политически .Никой военен не ще да умира ,но виновниците са политиците защото никога не са виждали и усещали как мирише един труп в окопите ,нито знаят какво е страданието .Ако всички политици отиваха по 3 месеца на предна линия ,войни никога нямаше да има в света .
09:13 14.07.2026
17 Фори
09:15 14.07.2026
18 млад еврас
09:15 14.07.2026
19 И начело
До коментар #7 от "Фейк - либераст":Бундесвербашия.
09:16 14.07.2026
20 центавос
09:16 14.07.2026
21 Ха Ха
До коментар #14 от "Тома":Да умреш сега, когато светът се покрива с атлантическата плесен, това не е песен
09:17 14.07.2026
22 Механик
А нови? Нови мераклии има ли? Има ли наплив на млади мераклии да стават войници или ....
Коментиран от #23
09:17 14.07.2026
23 Има Няма
До коментар #22 от "Механик":Атланто-фашистката служба става задължителна в ЕС за борба с Русия
09:19 14.07.2026
24 факуса
До коментар #13 от "Ивелин Михайлов":нема и да започне,няма кой да ги търпи пак на руска земя,а и за да идат,трябва през полша даминат,а там тъжни спомени почнаха да възкресяват а и немаска земя владеят,може други мислида им дойдат на нацитата
09:20 14.07.2026
25 Тахумба
09:27 14.07.2026
26 стоян
До коментар #7 от "Фейк - либераст":До 7 ком - другар само в град масквабад живеят 4 милиона мюслюмани а в мюслюманската федерация са 28%мюслюманите от 136 милиона
Коментиран от #27
09:36 14.07.2026
27 Този коментар е премахнат от модератор.
28 хаха
За една година ще има десетки хиляди подадени заявления. ХАХАХА
09:50 14.07.2026
29 Хмм
10:00 14.07.2026
30 Ха ха
10:11 14.07.2026
31 Урсулите:
по украинските окопи!
10:16 14.07.2026
32 бай Иван
10:22 14.07.2026