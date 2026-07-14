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Броят на загиналите в нощния клуб в Банкок достигна 30 души

Броят на загиналите в нощния клуб в Банкок достигна 30 души

14 Юли, 2026 10:15 712 2

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  • загинали

Над 70 души остават в болница след най-опустошителния съдбоносен пожар в Тайланд за последните 17 години

Броят на загиналите в нощния клуб в Банкок достигна 30 души - 1
Снимка: БГНЕС
Ели Стоянова Ели Стоянова Автор във Fakti.bg

Броят на жертвите при катастрофалния пожар в популярния музикален бар и пивоварна „Rong Beer Na Lat Phrao“ в северната част на Банкок официално достигна 30 души, съобщиха днес сутринта градските власти в тайландската столица. Според информация, разпространена от Асошиейтед Прес (АП) и Франс 24, десетки хора остават под лекарско наблюдение, като състоянието на поне 24 от ранените се оценява като критично.

Огненият ад избухна късно в неделя вечерта в дистрикт Чатучак, като огнеборците са имали нужда от близо половин час, за да овладеят пламъците. Разследващите органи от полицията в Банкок, цитирани от Би Би Си, разкриха шокиращи подробности за трагедията – по-голямата част от телата на загиналите са открити в заклещени и безпрозоречни тоалетни в задната част на обекта, където клиентите са се опитали да избягат от пламъците.

Експерти от Инженерния институт на Тайланд посочват пред медиите, че аварийните изходи на заведението са били блокирани или заключени, липсвали са светещи евакуационни табели, а сцената и таванът са били декорирани с леснозапалими пластмасови цветя и запалима пяна. Проверката на столичната администрация показва, че обектът е бил регистриран единствено като „ресторант с жива музика“, което му е позволило да заобиколи строгите изисквания за огнеупорни материали, задължителни за големите развлекателни заведения. Разследването за престъпна небрежност срещу собствениците продължава.


Тайланд
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ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 ВЕСЕЛЯК

    2 0 Отговор
    Имало ли е и мъже между загиналите?

    10:37 14.07.2026

  • 2 рашан лейдибой

    1 0 Отговор
    бангкок😍

    11:12 14.07.2026