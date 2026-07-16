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САЩ обявиха, че са започнали да нанасят нова вълна от удари по Иран

САЩ обявиха, че са започнали да нанасят нова вълна от удари по Иран

16 Юли, 2026 22:11 957 19

  • иран-
  • сащ-
  • ормузки проток-
  • карълайн левит-
  • доналд тръмп

Целта е да "бъдат отслабени допълнително иранските военни възможности", отбеляза американското Централно командване

САЩ обявиха, че са започнали да нанасят нова вълна от удари по Иран - 1
Снимка: БГНЕС/ EPA
Мария Атанасова Мария Атанасова Автор във Fakti.bg

Въоръжените сили на САЩ обявиха, че са започнали да нанасят днес нова вълна от удари по Иран, предаде Ройтерс, съобщи БТА.

Целта е да "бъдат отслабени допълнително иранските военни възможности", отбеляза американското Централно командване, което отговаря за Близкия изток. В изявлението се уточнява, че нападението е започнало в 14:00 ч. източноамериканско време (21:00 ч. българско време).

По-рано тази вечер ирански медии съобщиха за американски удари по остров Кешм в Ормузкия проток и близкия град Бандар Абас. Атаките на острова по-конкретно са били извършени към 18:00 ч. иранско време (17:30 ч. българско).

Иран продължава да преговаря със САЩ и иска да постигне сделка, увери тази вечер говорителката на Белият дом Карълайн Левит, цитирана от Ройтерс, предаде БТА.

В същото време, говорейки на пресконференция, тя добави, че в последно време американските въоръжени сили нанасят удари по Иран, защото той нарушава меморандума за разбирателство със САЩ.

Иран продължава да преговаря със САЩ и иска да постигне сделка, заяви днес говорителката на Белият дом Карълайн Левит, цитирана от Ройтерс. Тя добави, говорейки на пресконференция, че в последно време американските въоръжени сили нанасят удари по Иран, защото той нарушава меморандума за разбирателство със САЩ.

Президентът на САЩ Доналд Тръмп остава отворен за търсене на дипломатическо решение с Иран, подчерта говорителката Белият дом. Тя каза това в момент, когато двете страни се атакуват взаимно, отбелязва Ройтерс. "Президентът държи (иранците) отговорни, когато те се отказват от ангажиментите, които са поели към САЩ. В същото време той винаги е отворен към дипломацията", посочи Левит, цитирана от Франс прес.


Иран (Ислямска Република)
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Пич

    22 4 Отговор
    Как един президент използва властта си за лично облагодетелстване!?
    Голяма демокрация, А...?!

    Коментиран от #5

    22:14 16.07.2026

  • 2 Последния Софиянец

    10 4 Отговор
    Дизела днес от 1,48 стана 1,68.

    22:15 16.07.2026

  • 3 Фалирал Победен Кравар

    9 4 Отговор
    Така правят победените...

    22:16 16.07.2026

  • 4 Баламата

    13 4 Отговор
    Ще пострелят още 2-3 дена, ще им думата някой самолет,радар и кораб и ..обратно.Битото куче,си остава бито куче

    22:16 16.07.2026

  • 5 Европеец

    12 6 Отговор

    До коментар #1 от "Пич":

    Не знам за "демокрацията" в краварника... относно заглавието-Какво да очакваш друго от краварите световните терористи..... По интересно ще ми бъде нали тая вечер за пети път отново ще броим българите в Одеса... Ха-ха-ха.....

    22:17 16.07.2026

  • 6 Щоооооо

    15 4 Отговор
    Къде е САЩ,къде е Иран? ........интересното е, къде е Русия, как свит в ъгъла неможе и копче да каже на Тръмп? Аз разбирам, когато си Велика сила, можеш да тропнеш по масата. А,тук даже не ги виждаме близо до масата

    Коментиран от #7, #17, #19

    22:18 16.07.2026

  • 7 Европеец

    7 6 Отговор

    До коментар #6 от "Щоооооо":

    Е прав си.... Причината е в либералния Путин..... По времето на Великия Съветски съюз нямаше да бъде тоя позор и унижение..... Все си казвам ,че не трябва да коментирам либералния Путин, който съветските историци ще го сложат на равно с предателите Горбачов и Елцин....

    Коментиран от #9

    22:22 16.07.2026

  • 8 тояга с морков

    5 0 Отговор
    Силната дипломация се формира със силни военни операции, а не с прекратяване на съпротивата и капитулански призиви за мир (като оправдание за прикрити ангажименти).

    22:23 16.07.2026

  • 9 гост

    9 4 Отговор

    До коментар #7 от "Европеец":

    При положение, че иранците толкова много му помагаха срещу Украйна. А,Русия сега наблюдава така, както ни е наблюдавала 500 години

    22:30 16.07.2026

  • 10 Владимир Путин, президент

    5 5 Отговор
    В момента великото ни ПВО отразява вълна от удари на 800 украински дрона !!! Но отломките, отломките .....👈😁

    Коментиран от #12

    22:35 16.07.2026

  • 11 матю хари

    4 7 Отговор
    Режимът преживява последните си дни. След Иран следва Русия.

    22:40 16.07.2026

  • 12 европеец

    7 3 Отговор

    До коментар #10 от "Владимир Путин, президент":

    Най лошото на тридневнато СВО е петата година.

    22:41 16.07.2026

  • 13 Метни им един атом бе!

    1 6 Отговор
    Кво се моткате?

    22:44 16.07.2026

  • 14 Дудов

    5 2 Отговор
    Кучетата си лаят и....вече никой не слуша гръмките изявленшя на янките и Тръмп.Същото като Зелю Зеленски

    22:49 16.07.2026

  • 15 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 16 К.О.Т.а.р.А.К 🐱

    4 3 Отговор
    Най доброто за Тръмп е да замаже говн ата и да си събере партакешите доде е време че освен позора и омазан г ъ3 нищо няма до спечели

    22:54 16.07.2026

  • 17 Путин

    4 1 Отговор

    До коментар #6 от "Щоооооо":

    Сорос ни заповяда да сме "многоходови".

    22:58 16.07.2026

  • 18 Ъъъ

    3 3 Отговор
    "Иран продължава да преговаря със САЩ и иска да постигне сделка, заяви днес говорителката на Белият дом Карълайн Левит, цитирана от Ройтерс"

    На всяко 15-то число от всеки един от последните 4 месеца, Тръмп казва същото:

    "Иранците ми се обадиха и молят за сделка"

    🤣

    23:00 16.07.2026

  • 19 Русия може

    2 4 Отговор

    До коментар #6 от "Щоооооо":

    Да каже много неща на алчните нагли крави, казвала ги е многократно обаче няма файда и затова започна СВО. Руснаците не бързат, имат си стратегия и тя не е просто да завладеят няколко области в Украйна. Идеята е западът да бъде размазан икономически, политически и военни и засега планът дава добри резултати. Разбира се това не може да стане за три дни, три седмици или три месеца, но в крайна сметка ще стане и тогава Русия ще поставя условия много по-тежки от досегашните.

    23:01 16.07.2026

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