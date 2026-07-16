САЩ обявиха, че са започнали да нанасят нова вълна от удари по Иран

Въоръжените сили на САЩ обявиха, че са започнали да нанасят днес нова вълна от удари по Иран, предаде Ройтерс, съобщи БТА.
Целта е да "бъдат отслабени допълнително иранските военни възможности", отбеляза американското Централно командване, което отговаря за Близкия изток. В изявлението се уточнява, че нападението е започнало в 14:00 ч. източноамериканско време (21:00 ч. българско време).
По-рано тази вечер ирански медии съобщиха за американски удари по остров Кешм в Ормузкия проток и близкия град Бандар Абас. Атаките на острова по-конкретно са били извършени към 18:00 ч. иранско време (17:30 ч. българско).
Иран продължава да преговаря със САЩ и иска да постигне сделка, увери тази вечер говорителката на Белият дом Карълайн Левит, цитирана от Ройтерс, предаде БТА.
В същото време, говорейки на пресконференция, тя добави, че в последно време американските въоръжени сили нанасят удари по Иран, защото той нарушава меморандума за разбирателство със САЩ.
Иран продължава да преговаря със САЩ и иска да постигне сделка, заяви днес говорителката на Белият дом Карълайн Левит, цитирана от Ройтерс. Тя добави, говорейки на пресконференция, че в последно време американските въоръжени сили нанасят удари по Иран, защото той нарушава меморандума за разбирателство със САЩ.
Президентът на САЩ Доналд Тръмп остава отворен за търсене на дипломатическо решение с Иран, подчерта говорителката Белият дом. Тя каза това в момент, когато двете страни се атакуват взаимно, отбелязва Ройтерс. "Президентът държи (иранците) отговорни, когато те се отказват от ангажиментите, които са поели към САЩ. В същото време той винаги е отворен към дипломацията", посочи Левит, цитирана от Франс прес.
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Пич
Голяма демокрация, А...?!
Коментиран от #5
22:14 16.07.2026
2 Последния Софиянец
22:15 16.07.2026
3 Фалирал Победен Кравар
22:16 16.07.2026
4 Баламата
22:16 16.07.2026
5 Европеец
До коментар #1 от "Пич":Не знам за "демокрацията" в краварника... относно заглавието-Какво да очакваш друго от краварите световните терористи..... По интересно ще ми бъде нали тая вечер за пети път отново ще броим българите в Одеса... Ха-ха-ха.....
22:17 16.07.2026
6 Щоооооо
Коментиран от #7, #17, #19
22:18 16.07.2026
7 Европеец
До коментар #6 от "Щоооооо":Е прав си.... Причината е в либералния Путин..... По времето на Великия Съветски съюз нямаше да бъде тоя позор и унижение..... Все си казвам ,че не трябва да коментирам либералния Путин, който съветските историци ще го сложат на равно с предателите Горбачов и Елцин....
Коментиран от #9
22:22 16.07.2026
8 тояга с морков
22:23 16.07.2026
9 гост
До коментар #7 от "Европеец":При положение, че иранците толкова много му помагаха срещу Украйна. А,Русия сега наблюдава така, както ни е наблюдавала 500 години
22:30 16.07.2026
10 Владимир Путин, президент
Коментиран от #12
22:35 16.07.2026
11 матю хари
22:40 16.07.2026
12 европеец
До коментар #10 от "Владимир Путин, президент":Най лошото на тридневнато СВО е петата година.
22:41 16.07.2026
13 Метни им един атом бе!
22:44 16.07.2026
14 Дудов
22:49 16.07.2026
15 Този коментар е премахнат от модератор.
16 К.О.Т.а.р.А.К 🐱
22:54 16.07.2026
17 Путин
До коментар #6 от "Щоооооо":Сорос ни заповяда да сме "многоходови".
22:58 16.07.2026
18 Ъъъ
На всяко 15-то число от всеки един от последните 4 месеца, Тръмп казва същото:
"Иранците ми се обадиха и молят за сделка"
🤣
23:00 16.07.2026
19 Русия може
До коментар #6 от "Щоооооо":Да каже много неща на алчните нагли крави, казвала ги е многократно обаче няма файда и затова започна СВО. Руснаците не бързат, имат си стратегия и тя не е просто да завладеят няколко области в Украйна. Идеята е западът да бъде размазан икономически, политически и военни и засега планът дава добри резултати. Разбира се това не може да стане за три дни, три седмици или три месеца, но в крайна сметка ще стане и тогава Русия ще поставя условия много по-тежки от досегашните.
23:01 16.07.2026