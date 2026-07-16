САЩ обявиха, че са започнали да нанасят нова вълна от удари по Иран

Въоръжените сили на САЩ обявиха, че са започнали да нанасят днес нова вълна от удари по Иран, предаде Ройтерс, съобщи БТА.

Целта е да "бъдат отслабени допълнително иранските военни възможности", отбеляза американското Централно командване, което отговаря за Близкия изток. В изявлението се уточнява, че нападението е започнало в 14:00 ч. източноамериканско време (21:00 ч. българско време).

По-рано тази вечер ирански медии съобщиха за американски удари по остров Кешм в Ормузкия проток и близкия град Бандар Абас. Атаките на острова по-конкретно са били извършени към 18:00 ч. иранско време (17:30 ч. българско).

Иран продължава да преговаря със САЩ и иска да постигне сделка, увери тази вечер говорителката на Белият дом Карълайн Левит, цитирана от Ройтерс, предаде БТА.

В същото време, говорейки на пресконференция, тя добави, че в последно време американските въоръжени сили нанасят удари по Иран, защото той нарушава меморандума за разбирателство със САЩ.

Иран продължава да преговаря със САЩ и иска да постигне сделка, заяви днес говорителката на Белият дом Карълайн Левит, цитирана от Ройтерс. Тя добави, говорейки на пресконференция, че в последно време американските въоръжени сили нанасят удари по Иран, защото той нарушава меморандума за разбирателство със САЩ.

Президентът на САЩ Доналд Тръмп остава отворен за търсене на дипломатическо решение с Иран, подчерта говорителката Белият дом. Тя каза това в момент, когато двете страни се атакуват взаимно, отбелязва Ройтерс. "Президентът държи (иранците) отговорни, когато те се отказват от ангажиментите, които са поели към САЩ. В същото време той винаги е отворен към дипломацията", посочи Левит, цитирана от Франс прес.