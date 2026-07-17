САЩ ограничават престоя на чуждестранните студенти до четири години

Администрацията на президента Доналд Тръмп планира да въведе по-строги правила за чуждестранните студенти, включително ограничение те да пребивават в САЩ не повече от четири години, освен ако не получат разрешение за удължаване от федералното правителство, предаде Би Би Си, цитирана от News.bg.
Новите мерки предвиждат и ограничения върху смяната на учебни програми и прехвърлянето между университети и колежи. Досега именно висшите учебни заведения имаха правомощията да одобряват удължаването на студентските визи.
От Министерството на вътрешната сигурност посочват, че политиката, която влиза в сила през септември, има за цел да ограничи злоупотребите със студентски визи и да засили националната сигурност чрез редовни проверки.
Асоциацията на международните преподаватели обаче определи новите правила като „неправилни и ненужни“.
Досега притежателите на студентски визи тип F-1 и визи за обмен тип J-1 можеха да остават в САЩ въз основа на т.нар. „продължителност на статута“, което им позволяваше да пребивават в страната до завършване на обучението си. Новите правила заменят този режим с фиксиран срок на престой.
Министърът на вътрешната сигурност Маркуейн Мълин заяви, че в продължение на десетилетия чуждестранните студенти са били допускани да остават в страната за неопределен период. По думите му това е позволило на хиляди от тях да злоупотребяват с имиграционната система, като непрекъснато се записват в нови курсове, за да удължават престоя си.
Макар че повечето бакалавърски програми в САЩ продължават четири години, магистърските и особено докторските програми често изискват значително повече време. Повечето чуждестранни студенти се обучават именно в следдипломни програми, най-вече в областта на науката и технологиите, където научните изследвания, ограниченият достъп до финансиране и лични обстоятелства често удължават периода на обучение.
Съгласно новите правила след завършване на образованието си чуждестранните студенти ще разполагат с 30 дни, за да напуснат САЩ или да преминат към друга визова категория.
Мерките са част от политиката на администрацията на Тръмп за ограничаване на имиграцията и намаляване на броя на чуждестранните студенти в страната.
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Фейк - либераст
09:34 17.07.2026
2 Атина Палада
09:37 17.07.2026
3 Правилно , никой не иска
Както тук се навлякоха от Украйна
Лошо че пак е оставил вратичка за наглите да се уреждат престой докато се асимилират на дрога и разврат
09:37 17.07.2026
4 Топлата вода е открита вече
Изкуствения интелект ще изяде хляба на университетите вече всеки може да решава задачи и проблеми с ИИ
Коментиран от #8, #9
09:38 17.07.2026
5 Красимир Петров
09:47 17.07.2026
6 ка Путин БОКЛУК
09:51 17.07.2026
7 Депутатско синче
09:52 17.07.2026
8 аха
До коментар #4 от "Топлата вода е открита вече":А ИИ се е измислило само, нали?
09:52 17.07.2026
9 Ъъъ
До коментар #4 от "Топлата вода е открита вече":"Изкуствения интелект ще изяде хляба на университетите вече всеки може да решава задачи и проблеми с ИИ"
Светът е оцелял без ИИ хиляди години, но с ИИ няма да оцелее и 100....
Коментиран от #10
09:52 17.07.2026
10 бъъъъ
До коментар #9 от "Ъъъ":Бе те и дроновете не ставаха за война спрямо думите на ка Путин, Лабрадоров и Пандов 2014та... Ма сега само с тях воюват.
09:55 17.07.2026
11 Д-р Марин Белчев
И не на последно място, самия Тръмп има едва бакалавърска степен, и се е прехвърлял от Фордъм в Уортън. Той не оценява високо висшето образование в своята книга. Всичко се връзва хора: САЩ вече не е прекрасната демократична държава отпреди 30 г.
10:15 17.07.2026
12 там в юса местните училища обучават
10:19 17.07.2026
13 Д-р Ментал
10:21 17.07.2026