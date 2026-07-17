САЩ ограничават престоя на чуждестранните студенти до четири години

Администрацията на президента Доналд Тръмп планира да въведе по-строги правила за чуждестранните студенти, включително ограничение те да пребивават в САЩ не повече от четири години, освен ако не получат разрешение за удължаване от федералното правителство, предаде Би Би Си, цитирана от News.bg.

Новите мерки предвиждат и ограничения върху смяната на учебни програми и прехвърлянето между университети и колежи. Досега именно висшите учебни заведения имаха правомощията да одобряват удължаването на студентските визи.

От Министерството на вътрешната сигурност посочват, че политиката, която влиза в сила през септември, има за цел да ограничи злоупотребите със студентски визи и да засили националната сигурност чрез редовни проверки.

Асоциацията на международните преподаватели обаче определи новите правила като „неправилни и ненужни“.

Досега притежателите на студентски визи тип F-1 и визи за обмен тип J-1 можеха да остават в САЩ въз основа на т.нар. „продължителност на статута“, което им позволяваше да пребивават в страната до завършване на обучението си. Новите правила заменят този режим с фиксиран срок на престой.

Министърът на вътрешната сигурност Маркуейн Мълин заяви, че в продължение на десетилетия чуждестранните студенти са били допускани да остават в страната за неопределен период. По думите му това е позволило на хиляди от тях да злоупотребяват с имиграционната система, като непрекъснато се записват в нови курсове, за да удължават престоя си.

Макар че повечето бакалавърски програми в САЩ продължават четири години, магистърските и особено докторските програми често изискват значително повече време. Повечето чуждестранни студенти се обучават именно в следдипломни програми, най-вече в областта на науката и технологиите, където научните изследвания, ограниченият достъп до финансиране и лични обстоятелства често удължават периода на обучение.

Съгласно новите правила след завършване на образованието си чуждестранните студенти ще разполагат с 30 дни, за да напуснат САЩ или да преминат към друга визова категория.

Мерките са част от политиката на администрацията на Тръмп за ограничаване на имиграцията и намаляване на броя на чуждестранните студенти в страната.