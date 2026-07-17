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САЩ ограничават престоя на чуждестранните студенти до четири години

САЩ ограничават престоя на чуждестранните студенти до четири години

17 Юли, 2026 09:29 722 13

  • сащ-
  • чуждестранни студенти

Администрацията на Доналд Тръмп въвежда по-строги визови правила, които предвиждат федерален контрол върху удължаването на престоя и ограничават прехвърлянията между университети.

САЩ ограничават престоя на чуждестранните студенти до четири години - 1
Снимка: БГНЕС
Ели Стоянова Ели Стоянова Автор във Fakti.bg

Администрацията на президента Доналд Тръмп планира да въведе по-строги правила за чуждестранните студенти, включително ограничение те да пребивават в САЩ не повече от четири години, освен ако не получат разрешение за удължаване от федералното правителство, предаде Би Би Си, цитирана от News.bg.

Новите мерки предвиждат и ограничения върху смяната на учебни програми и прехвърлянето между университети и колежи. Досега именно висшите учебни заведения имаха правомощията да одобряват удължаването на студентските визи.

От Министерството на вътрешната сигурност посочват, че политиката, която влиза в сила през септември, има за цел да ограничи злоупотребите със студентски визи и да засили националната сигурност чрез редовни проверки.

Асоциацията на международните преподаватели обаче определи новите правила като „неправилни и ненужни“.

Досега притежателите на студентски визи тип F-1 и визи за обмен тип J-1 можеха да остават в САЩ въз основа на т.нар. „продължителност на статута“, което им позволяваше да пребивават в страната до завършване на обучението си. Новите правила заменят този режим с фиксиран срок на престой.

Министърът на вътрешната сигурност Маркуейн Мълин заяви, че в продължение на десетилетия чуждестранните студенти са били допускани да остават в страната за неопределен период. По думите му това е позволило на хиляди от тях да злоупотребяват с имиграционната система, като непрекъснато се записват в нови курсове, за да удължават престоя си.

Макар че повечето бакалавърски програми в САЩ продължават четири години, магистърските и особено докторските програми често изискват значително повече време. Повечето чуждестранни студенти се обучават именно в следдипломни програми, най-вече в областта на науката и технологиите, където научните изследвания, ограниченият достъп до финансиране и лични обстоятелства често удължават периода на обучение.

Съгласно новите правила след завършване на образованието си чуждестранните студенти ще разполагат с 30 дни, за да напуснат САЩ или да преминат към друга визова категория.

Мерките са част от политиката на администрацията на Тръмп за ограничаване на имиграцията и намаляване на броя на чуждестранните студенти в страната.


САЩ
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Фейк - либераст

    4 5 Отговор
    Този деменчев преЦедент вече напълно е във властта на бог и неговите ангели или директно контактува с извънземните! В акъла му са само личните му сметки!

    09:34 17.07.2026

  • 2 Атина Палада

    7 3 Отговор
    Фатмака издейства ли визите?

    09:37 17.07.2026

  • 3 Правилно , никой не иска

    4 2 Отговор
    Хрантутници навлезе
    Както тук се навлякоха от Украйна
    Лошо че пак е оставил вратичка за наглите да се уреждат престой докато се асимилират на дрога и разврат

    09:37 17.07.2026

  • 4 Топлата вода е открита вече

    5 0 Отговор
    И няма какво повече да се открива
    Изкуствения интелект ще изяде хляба на университетите вече всеки може да решава задачи и проблеми с ИИ

    Коментиран от #8, #9

    09:38 17.07.2026

  • 5 Красимир Петров

    5 1 Отговор
    Подкрепям!

    09:47 17.07.2026

  • 6 ка Путин БОКЛУК

    3 3 Отговор
    Що направо не затвориш университетите. За какво са ти умни хора?! Те не се връзват на думите и обещанията ти. Че и не ръкопляскат наглярите дори.

    09:51 17.07.2026

  • 7 Депутатско синче

    4 1 Отговор
    Тати тамън ме записа в Харвард да уча бизнес, ма сега няма как, записвам се в Москва- основи на комунизма

    09:52 17.07.2026

  • 8 аха

    2 0 Отговор

    До коментар #4 от "Топлата вода е открита вече":

    А ИИ се е измислило само, нали?

    09:52 17.07.2026

  • 9 Ъъъ

    2 0 Отговор

    До коментар #4 от "Топлата вода е открита вече":

    "Изкуствения интелект ще изяде хляба на университетите вече всеки може да решава задачи и проблеми с ИИ"

    Светът е оцелял без ИИ хиляди години, но с ИИ няма да оцелее и 100....

    Коментиран от #10

    09:52 17.07.2026

  • 10 бъъъъ

    2 0 Отговор

    До коментар #9 от "Ъъъ":

    Бе те и дроновете не ставаха за война спрямо думите на ка Путин, Лабрадоров и Пандов 2014та... Ма сега само с тях воюват.

    09:55 17.07.2026

  • 11 Д-р Марин Белчев

    2 0 Отговор
    Какво очаквате? Администрацията на Тръмп иска да отреже възможностите за дългосрочен престой в САЩ, тъй като готвят страната за преход от демокрация към технократска олигархична автокрация. Допълнително, искат да отрежат приходите на университетите, тъй като МАГА ти обвинява, че са благодатна среда за радикализъм, комунизъм и марксизъм.
    И не на последно място, самия Тръмп има едва бакалавърска степен, и се е прехвърлял от Фордъм в Уортън. Той не оценява високо висшето образование в своята книга. Всичко се връзва хора: САЩ вече не е прекрасната демократична държава отпреди 30 г.

    10:15 17.07.2026

  • 12 там в юса местните училища обучават

    1 0 Отговор
    студенти по бързо . за 4 години взимаш диплома за хайд класс учен . затова е до 4 . гриин кард даваше възможност за наши да ходят там на студенски бригади . за долари . ягодари , краставичари . най вече бране и сортаж с подреждане . та можеше и по 7-8 години да се ходи . хем долари хем американски живот и кънтри по радиото . та за тая работа техните студенти не ги вземат . никой не е чул за кая тръмп да печели кат ягодарка или краставичарка . тя сега завърши .

    10:19 17.07.2026

  • 13 Д-р Ментал

    2 0 Отговор
    САЩ беше световна сила когато рухна комунизма и хиляди умни и способни хора емигрираха там. Сега вместо да привличат уми и напористи студенти, те ги ограничават. Китай ги приветства обаче. При Тръмп проблемът не е възрастта. Проблемът е, когато егото остарява по-бавно от човека.

    10:21 17.07.2026