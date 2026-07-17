Иран: 38 загинали и над 400 ранени при американските удари от 22 юни насам

Иранското министерство на здравеопазването съобщи, че от началото на американските удари срещу страната на 22 юни са загинали 38 души, а над 400 са били ранени, предаде АФП, цитирана от БТА.
Говорителят на ведомството Хосейн Керманпур заяви в социалната мрежа „Екс“, че сред жертвите има три жени и едно дете.
По-рано днес американската армия обяви, че е приключила последната серия от удари по Иран, извършени по нареждане на президента Доналд Тръмп. Така завърши шестата поредна нощ на американски атаки, съобщи Ройтерс.
Според Централното командване на САЩ (CENTCOM) в операцията са участвали изтребители, дронове и военни кораби, които са поразили десетки военни цели, включително крайбрежни наблюдателни и противовъздушни позиции, логистична инфраструктура и военноморски обекти.
Междувременно Йордания, Кувейт и Катар съобщиха за въздушни атаки рано тази сутрин, а в Бахрейн два пъти бяха задействани сирените за въздушна тревога.
Иранската армия заяви чрез държавната телевизия, че е атакувала с дронове, натоварени с експлозиви, американски военни обекти в Кувейт.
От своя страна Корпусът на гвардейците на Ислямската революция обяви, че е нанесъл удари по „команден център за специални операции на противника“ в района на Ат Танф в Сирия, близо до границата с Ирак, както и по американски радарни системи в Оман. Към момента САЩ и Оман не са потвърдили тези твърдения.
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Българин
Коментиран от #8
09:59 17.07.2026
2 К.О.Т.а.р.А.К 🐱
Коментиран от #13
10:03 17.07.2026
3 Перник
10:04 17.07.2026
4 По вашингтон трябва
Иначе те базите им са празни
Коментиран от #9
10:05 17.07.2026
5 Българин
Това е цената за неподчинението пред Руските интереси!
10:05 17.07.2026
6 Путин многоходовия
10:06 17.07.2026
7 Дияна мъжкарана
10:07 17.07.2026
8 Алеко Константинов
До коментар #1 от "Българин":Ти си истински българин
10:07 17.07.2026
9 Този коментар е премахнат от модератор.
10 Жица
10:13 17.07.2026
11 Този коментар е премахнат от модератор.
12 Владимир Путин, президент
Русия за едното нищо даде поне 600 000 жертви и 1млн инвалида. Затова сме Велики 👈😄
10:14 17.07.2026
13 Този коментар е премахнат от модератор.
14 Този коментар е премахнат от модератор.
15 Този коментар е премахнат от модератор.