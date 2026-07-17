Иран: 38 загинали и над 400 ранени при американските удари от 22 юни насам

Иранското министерство на здравеопазването съобщи, че от началото на американските удари срещу страната на 22 юни са загинали 38 души, а над 400 са били ранени, предаде АФП, цитирана от БТА.

Говорителят на ведомството Хосейн Керманпур заяви в социалната мрежа „Екс“, че сред жертвите има три жени и едно дете.

По-рано днес американската армия обяви, че е приключила последната серия от удари по Иран, извършени по нареждане на президента Доналд Тръмп. Така завърши шестата поредна нощ на американски атаки, съобщи Ройтерс.

Според Централното командване на САЩ (CENTCOM) в операцията са участвали изтребители, дронове и военни кораби, които са поразили десетки военни цели, включително крайбрежни наблюдателни и противовъздушни позиции, логистична инфраструктура и военноморски обекти.

Междувременно Йордания, Кувейт и Катар съобщиха за въздушни атаки рано тази сутрин, а в Бахрейн два пъти бяха задействани сирените за въздушна тревога.

Иранската армия заяви чрез държавната телевизия, че е атакувала с дронове, натоварени с експлозиви, американски военни обекти в Кувейт.

От своя страна Корпусът на гвардейците на Ислямската революция обяви, че е нанесъл удари по „команден център за специални операции на противника“ в района на Ат Танф в Сирия, близо до границата с Ирак, както и по американски радарни системи в Оман. Към момента САЩ и Оман не са потвърдили тези твърдения.