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Иран: 38 загинали и над 400 ранени при американските удари от 22 юни насам

Иран: 38 загинали и над 400 ранени при американските удари от 22 юни насам

17 Юли, 2026 09:53, обновена 17 Юли, 2026 09:57 628 15

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Техеран твърди, че е отвърнал с атаки срещу американски обекти в региона, докато САЩ обявиха края на шестдневната си военна операция.

Иран: 38 загинали и над 400 ранени при американските удари от 22 юни насам - 1
Снимка: БГНЕС
Ели Стоянова Ели Стоянова Автор във Fakti.bg

Иранското министерство на здравеопазването съобщи, че от началото на американските удари срещу страната на 22 юни са загинали 38 души, а над 400 са били ранени, предаде АФП, цитирана от БТА.

Говорителят на ведомството Хосейн Керманпур заяви в социалната мрежа „Екс“, че сред жертвите има три жени и едно дете.

По-рано днес американската армия обяви, че е приключила последната серия от удари по Иран, извършени по нареждане на президента Доналд Тръмп. Така завърши шестата поредна нощ на американски атаки, съобщи Ройтерс.

Според Централното командване на САЩ (CENTCOM) в операцията са участвали изтребители, дронове и военни кораби, които са поразили десетки военни цели, включително крайбрежни наблюдателни и противовъздушни позиции, логистична инфраструктура и военноморски обекти.

Междувременно Йордания, Кувейт и Катар съобщиха за въздушни атаки рано тази сутрин, а в Бахрейн два пъти бяха задействани сирените за въздушна тревога.

Иранската армия заяви чрез държавната телевизия, че е атакувала с дронове, натоварени с експлозиви, американски военни обекти в Кувейт.

От своя страна Корпусът на гвардейците на Ислямската революция обяви, че е нанесъл удари по „команден център за специални операции на противника“ в района на Ат Танф в Сирия, близо до границата с Ирак, както и по американски радарни системи в Оман. Към момента САЩ и Оман не са потвърдили тези твърдения.


Иран (Ислямска Република)
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Българин

    4 7 Отговор
    Малко са.

    Коментиран от #8

    09:59 17.07.2026

  • 2 К.О.Т.а.р.А.К 🐱

    6 10 Отговор
    Иран победи ли?копейки смотани?

    Коментиран от #13

    10:03 17.07.2026

  • 3 Перник

    5 4 Отговор
    Ужас, сън не ме хваща, горките мюсюлмани

    10:04 17.07.2026

  • 4 По вашингтон трябва

    6 4 Отговор
    Или който да е град сащ
    Иначе те базите им са празни

    Коментиран от #9

    10:05 17.07.2026

  • 5 Българин

    6 8 Отговор
    Братушките толкоз избиват за ден в Украйна.
    Това е цената за неподчинението пред Руските интереси!

    10:05 17.07.2026

  • 6 Путин многоходовия

    2 3 Отговор
    Можем бързо да размажем Украйна, но Сорос ни забрани и каза да се правим на "многоходови" у бункерчето

    10:06 17.07.2026

  • 7 Дияна мъжкарана

    4 1 Отговор
    Ми то по наште пътища повече измряха за тоя период

    10:07 17.07.2026

  • 8 Алеко Константинов

    0 2 Отговор

    До коментар #1 от "Българин":

    Ти си истински българин

    10:07 17.07.2026

  • 9 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 10 Жица

    6 4 Отговор
    ЕС, оон нещо санкции няма ли? Помощ за нападнатата страна няма ли? Или тук всичко е демократично

    10:13 17.07.2026

  • 11 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 12 Владимир Путин, президент

    4 3 Отговор
    Блазе им, направо им блазе !!!
    Русия за едното нищо даде поне 600 000 жертви и 1млн инвалида. Затова сме Велики 👈😄

    10:14 17.07.2026

  • 13 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 14 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 15 Този коментар е премахнат от модератор.

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