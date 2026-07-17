Цените на петрола се повишиха заради ескалацията между САЩ и Иран

Цените на петрола продължиха да се покачват в петък на фона на засилващите се военни действия между САЩ и Иран и опасенията за нови прекъсвания на глобалните доставки, предаде Ройтерс, цитирана от News.bg

Към 06:32 GMT фючърсите на сорта Brent поскъпнаха със 7 цента, или 0,08%, до 84,30 долара за барел. Американският West Texas Intermediate (WTI) добави 16 цента, или 0,2%, достигайки 79,11 долара за барел.

На седмична база и двата основни петролни сорта са поскъпнали с близо 12%. Brent се насочва към трета поредна седмица на ръст, а WTI - към втора.

„Потенциалната заплаха Червено море да се превърне в нова ключова точка за прекъсване на доставките допълнително усложнява глобалните перспективи пред петролния пазар“, заяви Тим Уотърър, главен пазарен анализатор в KCM Trade.

По думите му комбинацията от два геополитически риска запазва допълнителната премия в цените на петрола.

За първи път след подписването на меморандума за разбирателство, който прекрати бойните действия миналия месец, САЩ нанесоха две мащабни серии въздушни удари срещу Иран. Атаките започнаха в сряда и продължиха и в четвъртък, като основните цели бяха разположени по южното крайбрежие на страната.

Катар съобщи, че в петък въоръжените му сили са осуетили иранска ракетна атака. Министерството на вътрешните работи на страната уточни, че дете е било ранено от шрапнели при операциите по прихващане.

„Сигурността на петролните доставки остава критично важен въпрос“, заяви изпълнителният директор на Международната агенция по енергетика Фатих Бирол. Той предупреди, че ситуацията може да се влоши, ако напрежението не бъде намалено през следващите седмици.

Централното командване на САЩ съобщи, че американските сили са извършили нова серия от удари срещу Иран за шеста поредна нощ с цел допълнително отслабване на военните способности на Техеран.

В отговор Иран предприе ракетни и дронови атаки срещу американски военни обекти в региона, включително срещу бази в съседни държави.

Трима източници заявиха пред Ройтерс, че иранското ръководство е дало указания на съюзниците си хути в Йемен да бъдат готови да блокират петролния маршрут през Червено море, ако САЩ атакуват иранска енергийна инфраструктура.

Анализатори от IG посочват, че американският сорт WTI може да достигне нива в средата на диапазона от 80 долара за барел, ако остане над ключовото ниво на подкрепа около средата на 70 долара.

Продължаващото напрежение около Иран увеличава риска от нови сътресения на енергийните пазари, тъй като регионът на Близкия изток остава един от най-важните центрове за световното производство и транспорт на петрол.