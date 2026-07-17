САЩ призоваха за международно сътрудничество срещу левия екстремизъм

Администрацията на американския президент Доналд Тръмп призова страните по света да си сътрудничат в борбата срещу левия екстремизъм, заяви държавният секретар на САЩ Марко Рубио, цитиран от ДПА, предава News.bg.

Рубио направи изявлението си във Вашингтон пред представители на около 60 държави, като посочи, че международната борба срещу тероризма има сериозна слабост - подценяването на политическия ляв екстремизъм.

„Дори и днес самата идея, че крайнолевият тероризъм може да бъде сериозна заплаха, се третира като някаква френетична заблуда или дори като опасна фашистка конспирация“, заяви американският държавен секретар.

„Той обаче съществува, а ние го подценяваме“, добави Рубио.

Като пример той посочи атака срещу електропреносната мрежа в Берлин, извършена от крайнолява групировка, която е оставила десетки хиляди жители без електричество в продължение на няколко дни.

Рубио призова международните партньори да идентифицират и документират проявите на ляв екстремизъм, както и да възстановят механизмите за борба с тероризма, които според него са необходими за противодействие на тази заплаха.

Изявлението му е част от по-широкия подход на администрацията на Тръмп към политическия екстремизъм и сигурността, при който Вашингтон настоява за по-тясно международно взаимодействие в областта на обмена на информация и превенцията на терористични атаки.