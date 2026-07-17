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САЩ призоваха за международно сътрудничество срещу левия екстремизъм

САЩ призоваха за международно сътрудничество срещу левия екстремизъм

17 Юли, 2026 12:54 934 49

  • сащ-
  • международно сътрудничество-
  • екстремизъм

Марко Рубио заяви, че крайнолевият тероризъм е подценявана заплаха и призова държавите да засилят координацията си

САЩ призоваха за международно сътрудничество срещу левия екстремизъм - 1
Снимка: БГНЕС
Ели Стоянова Ели Стоянова Автор във Fakti.bg

Администрацията на американския президент Доналд Тръмп призова страните по света да си сътрудничат в борбата срещу левия екстремизъм, заяви държавният секретар на САЩ Марко Рубио, цитиран от ДПА, предава News.bg.

Рубио направи изявлението си във Вашингтон пред представители на около 60 държави, като посочи, че международната борба срещу тероризма има сериозна слабост - подценяването на политическия ляв екстремизъм.

„Дори и днес самата идея, че крайнолевият тероризъм може да бъде сериозна заплаха, се третира като някаква френетична заблуда или дори като опасна фашистка конспирация“, заяви американският държавен секретар.

„Той обаче съществува, а ние го подценяваме“, добави Рубио.

Като пример той посочи атака срещу електропреносната мрежа в Берлин, извършена от крайнолява групировка, която е оставила десетки хиляди жители без електричество в продължение на няколко дни.

Рубио призова международните партньори да идентифицират и документират проявите на ляв екстремизъм, както и да възстановят механизмите за борба с тероризма, които според него са необходими за противодействие на тази заплаха.

Изявлението му е част от по-широкия подход на администрацията на Тръмп към политическия екстремизъм и сигурността, при който Вашингтон настоява за по-тясно международно взаимодействие в областта на обмена на информация и превенцията на терористични атаки.


САЩ
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 ЗИЛ 117

    24 7 Отговор
    Следващата война в Европа ще е между Русия и фашизма, само фашизма ще се нарича демокрация.
    Фидел Кастро 1992 г.

    Коментиран от #7, #23

    12:55 17.07.2026

  • 2 ЗИЛ 117

    20 5 Отговор
    За престъпленията в Курск, укрккиияя ще плати с територия. Владимир Владимирович Путин 2026

    12:55 17.07.2026

  • 3 ЗИЛ 117

    9 3 Отговор
    Руски хакери публикуваха данни, за които казват, че са от хакната база данни на Генералния щаб на въоръжените сили на Украйна. Файлът твърди, че съдържа информация за загубите на украинската армия от началото на СВО: Над 1 700 000 убити и изчезнали.
    Динамиката по години изглежда така:
    2022 - 118,5 хиляди
    2023 - 405,4 хиляди
    2024 - 595 хиляди
    2025 - 621 хиляди
    Всеки файл съдържа пълно име, снимка, обстоятелства на смъртта или изчезването, местоположение, контакти на роднини.

    12:55 17.07.2026

  • 4 ЗИЛ 117

    13 3 Отговор
    Демилитаризацията на урки продължава

    12:55 17.07.2026

  • 5 ЗИЛ 117

    3 0 Отговор
    Нещо полезно, днс против реклами и с добра скорост от братята руснаци d n s.a d g u a r d-d n s.c o m(добавя се без растоянията между буквите) става и за мобилни

    12:56 17.07.2026

  • 6 помагайте на Тръмпи да прави пари

    12 0 Отговор
    че иначе ще ви наложи 150% мита.

    12:56 17.07.2026

  • 7 така е

    3 16 Отговор

    До коментар #1 от "ЗИЛ 117":

    Следващата война в Европа ще бъде межди европейците и руския рашизъм.

    Коментиран от #18

    12:57 17.07.2026

  • 8 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 9 ФАЛИРАЛАТА АМЕРИКА

    14 1 Отговор
    Може да излезе от дълговата криза само със световна война. Това е много, много лошо.

    12:58 17.07.2026

  • 10 Сотир

    3 12 Отговор
    Копейката изгоре.....

    13:02 17.07.2026

  • 11 Kaлпазанин

    17 1 Отговор
    Целия свят трябва да се обедини против вас и евреите ви ,няма по голямо зло за човечеството от вас

    13:03 17.07.2026

  • 12 Ти да видиш

    16 0 Отговор
    Значи десният екстремизъм е разрешен според тези идиоти и психопати, само левият е проблем, така ли да разбираме!?

    13:03 17.07.2026

  • 13 Някой

    9 0 Отговор
    А за такова сътрудничество срещу десния екстремизъм? А? Или няма как, щото вие сте представители ан десния екстремизъм, та затова той е добър?

    13:04 17.07.2026

  • 14 И Киев е Руски

    3 3 Отговор
    Трите чуми .Нацисти има спасение . Русия.Евреи-kърлежи Хитлер можеше да ги и мете но направи по грешен завой .Мюсюлманско братство командват света само ИИ ще ги унищожи но в комплект с всичкото Човеци

    13:04 17.07.2026

  • 15 И Киев е Руски

    1 2 Отговор
    Teroristi са "rysite".palячоФци

    13:06 17.07.2026

  • 16 Тракиец 🇺🇦🇮🇷

    7 1 Отговор
    Като призоваваш за такова нещо първо трябва да прекратиш всички зависимости и връзки с измислената държава Израел защото този ляв екстремизъм те го създадоха подържат в целия свят и спонсорират,после трябва да си почистиш собствената къщичка като почнеш от Холивуд и да забраниш 90% от всички филми изчезнали през последните 15 години и филми като БИТКА СЛЕД БИТКА да бъдат забранени а режисьорите им да бъдат вкарани в затвора,след това да забраниш всички НПО та които реално сащ спонсорират навсякъде по света защото левия екстремизъм се спонсорира също така и бълва от сащ . За съжаление Европа е най потърпевша а сащ както винаги са заклети лицемери двуличници и абсолютни БО,К,ЛУЦИ

    13:10 17.07.2026

  • 17 бай Кольо

    11 0 Отговор
    А срещу американско-еврейската агресия и екстремизъм кога?

    13:10 17.07.2026

  • 18 И Киев е Руски

    2 0 Отговор

    До коментар #7 от "така е":

    Лягай си не ППП....ст

    13:11 17.07.2026

  • 19 Езин дол дренки

    0 3 Отговор
    Фашисти комунисти,каква е разликата?

    Коментиран от #22

    13:12 17.07.2026

  • 20 604

    1 1 Отговор
    Болшевикити идват...мамитоу ви...

    13:13 17.07.2026

  • 21 Леко в лево

    4 0 Отговор
    Рубио е много вещ в терористичната терминология. За да сложиш крайно ляв тероризъм и фашистка конспирация в едно изречение се иска изключително дълбоко познаване на широк спектър от идеологически течения и съвременните им варианти.

    13:15 17.07.2026

  • 22 604

    3 1 Отговор

    До коментар #19 от "Езин дол дренки":

    Тия бехъ ментаци сега идват истинските комуняги и ще режът главици на богаташчетъ.

    Коментиран от #24

    13:15 17.07.2026

  • 23 Борбата започва

    5 0 Отговор

    До коментар #1 от "ЗИЛ 117":

    Днес -левия екстремизъм, утре - десния, по-нататък - средния, и следват, горния, долния, изток, запад, юг, север, Европа, Азия, Америка, Африка.. И така докато не дойде Второто Пришествие.

    13:16 17.07.2026

  • 24 ЩЕКА 🤡🤩

    0 2 Отговор

    До коментар #22 от "604":

    Ще ще ЩЕ ЩЕ ЩЕ ЩЕ ЩЕ ЩЕ ЩЕ ЩЕ ЩЕ 🤩🤡🍌🍌

    Коментиран от #31

    13:19 17.07.2026

  • 25 Гост

    8 1 Отговор
    Аз не виждам по големи терористтти от вас и мошетаттта.

    13:22 17.07.2026

  • 26 Проблем - "решение"

    6 0 Отговор
    Левият екстремизъм или т.нар. неолиберализън в Ввропа дойде с Рейгън и Тачър. Толкоз по въпроса с "борбата" на щатите.

    13:23 17.07.2026

  • 27 пресолена

    0 4 Отговор
    русофилията като патриотизъм? такова дървено желязо няма.

    Коментиран от #29

    13:24 17.07.2026

  • 28 Самата гола истина

    4 0 Отговор
    още от колонизирането на "Америка" и основаването на "САЩ до днес по-голям престъпник не съм видял.

    13:26 17.07.2026

  • 29 А стига бе ?!

    1 0 Отговор

    До коментар #27 от "пресолена":

    Ще рече - патриотизъм е "братство по оръжие" с ... турците ... в алианса ? Бягай се ликувай ! Или бегай към Анадола !!

    Коментиран от #32

    13:27 17.07.2026

  • 30 АЛТЕРНАТИВА ЗА БЪЛГАРИЯ

    3 0 Отговор
    ТО ФАШИСТИТЕ СЕ БОРИТЕ ОТ
    2200 ГОДИНИ С УЧЕНИЕТО НА ИСУС , СИНА НА МАРИЯ
    .......
    НИЩО НОВО :)

    13:27 17.07.2026

  • 31 604

    1 0 Отговор

    До коментар #24 от "ЩЕКА 🤡🤩":

    След войни и глад точну туй става, дори ти показмаш големи заложби на буен комсомолец!

    13:28 17.07.2026

  • 32 пресолена

    0 0 Отговор

    До коментар #29 от "А стига бе ?!":

    сам си написал за твоето състояние. такова нещо не съм писал. не преписвай твоите проблеми на друг.

    13:33 17.07.2026

  • 33 Май, май

    3 0 Отговор
    Се досещат, че назрява световна революция срещу алчните, военолюбци, боцкари, обратни и всичко ненормално.

    13:41 17.07.2026

  • 34 Дина

    3 0 Отговор
    Така ли го наричате-ляв екстремизъм.Да командорите цял сват,да затваряте Ормузкия проход на Иран.

    13:44 17.07.2026

  • 35 с тази уговорка

    2 0 Отговор
    Че левия екстремизъм е много по-близко свързан с т. нар. ни десни формации, отколкото с левите.
    Така го разбира и Рубио. ВИзирайки пишман демокрарите и родните им клакьори.

    13:49 17.07.2026

  • 36 Казанлъшкия

    2 0 Отговор
    Тия взема да молят за помощ като Зеленски. Голяма сила са няма що. С.мешници пълни.

    13:49 17.07.2026

  • 37 Жорко

    3 0 Отговор
    Призовете за вашата скапана политика,скапаняци!

    13:51 17.07.2026

  • 38 Д-р Марин Белчев

    2 1 Отговор
    Това е абсолютна нелепост. Обяснявам: ляв екстемизъм към момента липсва. Такъв имаше през 1960-80 те години, когато същият беше идеологизиран и финансиран от СССР и намираше убежища в държави, като Куба, Либия и пр.
    Фалшивият фокус върху левия екстремизъм е политически инструмент за мобилизиране на консервативния вот преди междинните избори в САЩ. Смешното е, че според официални доклади на ФБР през последните години, вътрешният десен екстремизъм, неофашистките и супремасистките групи представляват количествено много по-голяма и смъртоносна заплаха за националната сигурност на САЩ. Новата стратегия на Тръмп умишлено изключва тези групи, защо ли?

    13:53 17.07.2026

  • 39 Да, необходимо е

    1 0 Отговор
    В Германия има една такава, лява, екстремистка организация и то даже е финансирана от правителството да "мачка" и бие, даже и физически да убиват опозицията. Казва се АнтиФа. Но са си баш ФА.... Как може тези на власт, да отстраняват всякаква опозиция по този начин и то, с държавни пари това да се финансира? И после да ни разказват приказки за "демокрация", плурализъм и ала бала...? Сегашният им министър на финансите точно в тази организация е бил активист. А от същата партия е и сегашният им президент. Този пък нарича избирателите на АзГ плъхове!!! А канцлерът им Мерц се закани, да направи всичко възможно, да не доспусне АзГ на власт? Хубаво, ама те вече са най-предпочитаната партия от народа в страната? И този не го интересуват изобщо избирателите, народа какво избира? Каква "демокрация" доживяхме само!

    13:54 17.07.2026

  • 40 Сигурен съм,че по-скоро ще не намерат

    2 0 Отговор
    съмишленици за борба с американската алчност и тероризъм!!!

    13:55 17.07.2026

  • 41 Другарят Титан

    2 0 Отговор
    Ако в 2026 г. имаше реален ляв екстремизъм, както преди 50 години, щяхте да видите дявол на магаре. Имате късмет, че ги няма Червените бригади, 17 ноември и пр. Нещастници!

    13:56 17.07.2026

  • 42 Лева ръка

    1 0 Отговор
    Десен джоб

    13:56 17.07.2026

  • 43 Крайното ляво става дясно

    2 0 Отговор
    Крайното дясно става ляво
    Вземете един молив и нарисувайте окръжност и ще видите ефекта

    13:58 17.07.2026

  • 44 Госあ

    0 0 Отговор
    Тия маймуни скоро ше слязат от клона, така както реднеците ги качиха там и ще ги забравим.

    14:02 17.07.2026

  • 45 Психично болните от краварника

    0 0 Отговор
    Са във тежка фаза на психическите си отклонения и издевателства

    14:05 17.07.2026

  • 46 Социопатът на снимката и масов убиец

    0 0 Отговор
    Казва - социални революции и права на трудещите са са екстремизъм и ще бъдат наказвани със дмърт

    14:06 17.07.2026

  • 47 Прав е чиляко

    1 0 Отговор
    Тва вати,чалмаре , камиларе, копейки,чекисти, камунисте,..сите у ека рисажо!

    14:11 17.07.2026

  • 48 Иван Цанков

    0 0 Отговор
    Фокусът на САЩ върху левия екстремизъм в момента е чисто идеологически избор на настоящото управление във Вашингтон. Това е класическо „отвличане на вниманието“ от провалите в борбата с фентанила, престъпността в големите градове и миграцията, докато за администрацията е начин да покаже „твърда ръка“ срещу всякакви форми на радикално улична проява. Тоест да наплаши хората да не протестират срещу каквото и да било.

    Коментиран от #49

    14:14 17.07.2026

  • 49 до Иван Цанков

    0 0 Отговор

    До коментар #48 от "Иван Цанков":

    Рубио донякъде е прав, само, че тъй наречения "ляв екстемизъм" в Щатите си има име, нарича се - Троцкизъм и е идеологията на Дем. Партията в Щатите и то не от вчера, достатъчно е да си спомним другаря Обама Хюсеинович! -))))))))))))

    14:21 17.07.2026