САЩ призоваха за международно сътрудничество срещу левия екстремизъм

Администрацията на американския президент Доналд Тръмп призова страните по света да си сътрудничат в борбата срещу левия екстремизъм, заяви държавният секретар на САЩ Марко Рубио, цитиран от ДПА, предава News.bg.
Рубио направи изявлението си във Вашингтон пред представители на около 60 държави, като посочи, че международната борба срещу тероризма има сериозна слабост - подценяването на политическия ляв екстремизъм.
„Дори и днес самата идея, че крайнолевият тероризъм може да бъде сериозна заплаха, се третира като някаква френетична заблуда или дори като опасна фашистка конспирация“, заяви американският държавен секретар.
„Той обаче съществува, а ние го подценяваме“, добави Рубио.
Като пример той посочи атака срещу електропреносната мрежа в Берлин, извършена от крайнолява групировка, която е оставила десетки хиляди жители без електричество в продължение на няколко дни.
Рубио призова международните партньори да идентифицират и документират проявите на ляв екстремизъм, както и да възстановят механизмите за борба с тероризма, които според него са необходими за противодействие на тази заплаха.
Изявлението му е част от по-широкия подход на администрацията на Тръмп към политическия екстремизъм и сигурността, при който Вашингтон настоява за по-тясно международно взаимодействие в областта на обмена на информация и превенцията на терористични атаки.
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 ЗИЛ 117
Фидел Кастро 1992 г.
Коментиран от #7, #23
12:55 17.07.2026
2 ЗИЛ 117
12:55 17.07.2026
3 ЗИЛ 117
Динамиката по години изглежда така:
2022 - 118,5 хиляди
2023 - 405,4 хиляди
2024 - 595 хиляди
2025 - 621 хиляди
Всеки файл съдържа пълно име, снимка, обстоятелства на смъртта или изчезването, местоположение, контакти на роднини.
12:55 17.07.2026
4 ЗИЛ 117
12:55 17.07.2026
5 ЗИЛ 117
12:56 17.07.2026
6 помагайте на Тръмпи да прави пари
12:56 17.07.2026
7 така е
До коментар #1 от "ЗИЛ 117":Следващата война в Европа ще бъде межди европейците и руския рашизъм.
Коментиран от #18
12:57 17.07.2026
8 Този коментар е премахнат от модератор.
9 ФАЛИРАЛАТА АМЕРИКА
12:58 17.07.2026
10 Сотир
13:02 17.07.2026
11 Kaлпазанин
13:03 17.07.2026
12 Ти да видиш
13:03 17.07.2026
13 Някой
13:04 17.07.2026
14 И Киев е Руски
13:04 17.07.2026
15 И Киев е Руски
13:06 17.07.2026
16 Тракиец 🇺🇦🇮🇷
13:10 17.07.2026
17 бай Кольо
13:10 17.07.2026
18 И Киев е Руски
До коментар #7 от "така е":Лягай си не ППП....ст
13:11 17.07.2026
19 Езин дол дренки
Коментиран от #22
13:12 17.07.2026
20 604
13:13 17.07.2026
21 Леко в лево
13:15 17.07.2026
22 604
До коментар #19 от "Езин дол дренки":Тия бехъ ментаци сега идват истинските комуняги и ще режът главици на богаташчетъ.
Коментиран от #24
13:15 17.07.2026
23 Борбата започва
До коментар #1 от "ЗИЛ 117":Днес -левия екстремизъм, утре - десния, по-нататък - средния, и следват, горния, долния, изток, запад, юг, север, Европа, Азия, Америка, Африка.. И така докато не дойде Второто Пришествие.
13:16 17.07.2026
24 ЩЕКА 🤡🤩
До коментар #22 от "604":Ще ще ЩЕ ЩЕ ЩЕ ЩЕ ЩЕ ЩЕ ЩЕ ЩЕ ЩЕ 🤩🤡🍌🍌
Коментиран от #31
13:19 17.07.2026
25 Гост
13:22 17.07.2026
26 Проблем - "решение"
13:23 17.07.2026
27 пресолена
Коментиран от #29
13:24 17.07.2026
28 Самата гола истина
13:26 17.07.2026
29 А стига бе ?!
До коментар #27 от "пресолена":Ще рече - патриотизъм е "братство по оръжие" с ... турците ... в алианса ? Бягай се ликувай ! Или бегай към Анадола !!
Коментиран от #32
13:27 17.07.2026
30 АЛТЕРНАТИВА ЗА БЪЛГАРИЯ
2200 ГОДИНИ С УЧЕНИЕТО НА ИСУС , СИНА НА МАРИЯ
.......
НИЩО НОВО :)
13:27 17.07.2026
31 604
До коментар #24 от "ЩЕКА 🤡🤩":След войни и глад точну туй става, дори ти показмаш големи заложби на буен комсомолец!
13:28 17.07.2026
32 пресолена
До коментар #29 от "А стига бе ?!":сам си написал за твоето състояние. такова нещо не съм писал. не преписвай твоите проблеми на друг.
13:33 17.07.2026
33 Май, май
13:41 17.07.2026
34 Дина
13:44 17.07.2026
35 с тази уговорка
Така го разбира и Рубио. ВИзирайки пишман демокрарите и родните им клакьори.
13:49 17.07.2026
36 Казанлъшкия
13:49 17.07.2026
37 Жорко
13:51 17.07.2026
38 Д-р Марин Белчев
Фалшивият фокус върху левия екстремизъм е политически инструмент за мобилизиране на консервативния вот преди междинните избори в САЩ. Смешното е, че според официални доклади на ФБР през последните години, вътрешният десен екстремизъм, неофашистките и супремасистките групи представляват количествено много по-голяма и смъртоносна заплаха за националната сигурност на САЩ. Новата стратегия на Тръмп умишлено изключва тези групи, защо ли?
13:53 17.07.2026
39 Да, необходимо е
13:54 17.07.2026
40 Сигурен съм,че по-скоро ще не намерат
13:55 17.07.2026
41 Другарят Титан
13:56 17.07.2026
42 Лева ръка
13:56 17.07.2026
43 Крайното ляво става дясно
Вземете един молив и нарисувайте окръжност и ще видите ефекта
13:58 17.07.2026
44 Госあ
14:02 17.07.2026
45 Психично болните от краварника
14:05 17.07.2026
46 Социопатът на снимката и масов убиец
14:06 17.07.2026
47 Прав е чиляко
14:11 17.07.2026
48 Иван Цанков
Коментиран от #49
14:14 17.07.2026
49 до Иван Цанков
До коментар #48 от "Иван Цанков":Рубио донякъде е прав, само, че тъй наречения "ляв екстемизъм" в Щатите си има име, нарича се - Троцкизъм и е идеологията на Дем. Партията в Щатите и то не от вчера, достатъчно е да си спомним другаря Обама Хюсеинович! -))))))))))))
14:21 17.07.2026