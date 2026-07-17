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Великобритания обвини мъж в подпомагане на иранското разузнаване

Великобритания обвини мъж в подпомагане на иранското разузнаване

17 Юли, 2026 12:35, обновена 17 Юли, 2026 12:39 509 6

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Случаят е част от поредица разследвания за предполагаема дейност на Техеран на британска територия

Великобритания обвини мъж в подпомагане на иранското разузнаване - 1
Снимка: БГНЕС
Ели Стоянова Ели Стоянова Автор във Fakti.bg

Британската полиция повдигна обвинения срещу 39-годишния Вахид Абери по подозрение, че е подпомагал иранската разузнавателна служба. Случаят е поредният от серия разследвания, свързани с предполагаема дейност на Техеран във Великобритания и с нарушения на законите за националната сигурност, предаде Ройтерс, цитирана от News.bg.

Абери, който е от Ливърпул, е бил задържан и отведен в полицейско управление в централна Англия. В рамките на разследването полицията е извършила претърсвания на адреси в Ливърпул и Бирмингам.

Британските служби за сигурност нееднократно предупреждават, че Иран използва криминални посредници за извършване на враждебни операции на британска територия. След началото на войната между САЩ и Иран властите отчетоха и няколко антисемитски нападения, които според тях са свързани с Техеран.

По-рано тази седмица Великобритания използва нови правомощия срещу организации, подкрепяни от чужди държави, като забрани всякаква форма на подкрепа за Корпуса на гвардейците на Ислямската революция.

От полицията подчертаха, че към момента няма данни за непосредствена заплаха срещу конкретна общност или отделно лице във връзка с разследването срещу Абери.

„През последните години наблюдаваме значително и устойчиво увеличаване на работата ни по разследвания, свързани с националната сигурност“, заяви ръководителят на антитерористичната полиция в Лондон Хелън Фланаган.

Миналата седмица Британското външно министерство привика най-високопоставения ирански дипломат в Лондон след нападението с нож срещу ирански журналист в британската столица. По случая двама румънски граждани бяха признати за виновни.

От своя страна иранското посолство в Лондон отхвърли обвиненията, че Техеран представлява заплаха за Великобритания, като ги определи като „неоснователни, политически мотивирани и враждебни“.

Очаква се Вахид Абери да се яви пред съд в Лондон по-късно днес.


Великобритания
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