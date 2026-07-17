Руско нападение срещу Харков взе жертва, осем души бяха ранени

Руските сили атакуваха днес центъра на втория по големина украински град - Харков, като нападението взе една жертва, а ранени са осем души, предаде Ройтерс, като се позова на кмета Игор Терехов, съобщи БТА.
В публикация в приложението Телеграм той написа, че сред ранените има две деца. Щети са нанесени на жилищна сграда.
Намиращият се на 30 километра от границата с Русия Харков устоя на руски щурм в началото на войната, започнала с инвазията на силите на Москва в съседната държава на 24 февруари 2022 година, припомня Ройтерс.
Оттогава градът е подложен на чест руски обстрел.
Русия днес атакува украински пристанищни градове, като при ударите бяха убити най-малко трима души, предаде Ройтерс, позовавайки се на местните власти, пише БТА.
При руска атака с дронове срещу пристанищна инфраструктура в град Николаев - на река Южен Буг преди вливането ѝ в Черно море, бяха повредени три граждански кораба, плаващи под чуждестранни флагове, съобщи регионалната прокуратура. При един от ударите, който бе нанесен рано тази сутрин, бяха убити двама украинци на борда на един от чуждестранните плавателни съдове, добавя прокуратурата.
Трети човек загина при руска атака срещу Одеса, заявиха представители на местните власти.
Руското министерство на отбраната каза, че снощи са били атакувани украински пристанищни съоръжения в Одеса и Черноморск.
В хода на войната Русия многократно атакува украинските морски транспортни артерии, но през последните седмици ударите се засилиха. Основен фокус на руските атаки станаха пристанищата в дълбоки води, в които се обработват голяма част от зърното и други жизненоважни за украинската военновременна икономика товари.
Междувременно украинската армия днес съобщи, че е поразила руска петролна рафинерия в Ярославска област.
Генералният щаб на украинската армия заяви в Телеграм, че атаката е предизвикала пожари в нефтопреработвателния завод „Славнефт-ЯНОС“. В изявлението се добавя, че са били нанесени удари и по два руски танкера за превоз на петрол и газ в акваторията на Черно море.
От Каспийския тръбопроводен консорциум съобщиха, че снощи е била извършена атака срещу нает от тях петролен танкер в руски териториални води и че в резултат на нападението е избухнал пожар.
Аварийна бригада е потушила пламъците и е евакуирала 13 души, а деветима членове на екипажа са предпочели да останат на борда.
Напиши коментар:
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Абе
Коментиран от #4, #9
22:12 17.07.2026
2 Владимир Путин, президент
Това е факт 👈
22:13 17.07.2026
3 Последния Софиянец
Коментиран от #10, #12, #23
22:14 17.07.2026
4 Този коментар е премахнат от модератор.
5 Без име
22:15 17.07.2026
6 Руснак без крак...
22:16 17.07.2026
7 Нямат край
Коментиран от #56
22:16 17.07.2026
8 К.О.Т.а.р.А.К 🐱
22:16 17.07.2026
9 Европеец
До коментар #1 от "Абе":Оценявам иронията ти..... Либералният Путин има изострено чувство за хуманизъм и отговорност за световния мир, но лошото ще продължава да срам от обикновените руснаци от ударите на фашистката украинска хунта .....
Коментиран от #11, #14
22:17 17.07.2026
10 Мишел
До коментар #3 от "Последния Софиянец":Украинската демокрация срещу робското покорството на руснаците. Украйна за пореден път доказа, че има изградено гражданско общество, пълна противоположност на робското покорство и страх на руснаците. украинското общество за пореден път демонстрира моментална реакция на решенията на своето правителство: протести, спорове в медиите и социалните мрежи, десетки критични публикации. Именно това е белег за зрялостта на украинската демокрация.
Коментиран от #15
22:17 17.07.2026
11 Европеец
До коментар #9 от "Европеец":Да стрелят обикновените руснаци....
Коментиран от #45
22:18 17.07.2026
12 Майор Деянов, на всеки километър
До коментар #3 от "Последния Софиянец":И теб кво те и6ат Украйна и украинците.
Да не Зеленски те и6ал с кoчана ? 😁
22:18 17.07.2026
13 Този коментар е премахнат от модератор.
14 Ти пък
До коментар #9 от "Европеец":Стига повтаря едно и също. Като не го харесваш, отивай да помагаш на Зелю.
Коментиран от #20
22:21 17.07.2026
15 Европеец
До коментар #10 от "Мишел":Абе ти нормална ли си.... Каква е украинска демокрация сънуваш..... Гледай клипове как товарят хората в бусове и оттам насила на фронта ,нс сигурно смърт...
Коментиран от #36
22:21 17.07.2026
16 УКРАИНЕ победи. ФАКТ
22:21 17.07.2026
17 Многоходовото
22:22 17.07.2026
18 Този коментар е премахнат от модератор.
19 УКРАИНЕ ПОБЕДА
22:23 17.07.2026
20 Европеец
До коментар #14 от "Ти пък":Глупости.... Не харесвам либералния Путин, а харесвам предишния Путин, който отново съгради Русия след глупостите на Горбачов и Елцин....
Коментиран от #28
22:23 17.07.2026
21 Този коментар е премахнат от модератор.
22 Този коментар е премахнат от модератор.
23 оня с коня
До коментар #3 от "Последния Софиянец":Това го написа в съседната статия,що пък да не го напишеш във всички?И както е казано че ако Планината не отиде при Мохамед,то Мохамед ще отиде при Планината,така е и твоята работа- че ако не ходим в Руски пропагандни Канали,то Те ще дойдат при нас:)
22:27 17.07.2026
24 Този коментар е премахнат от модератор.
25 Мишел
Коментиран от #34, #43
22:27 17.07.2026
26 Този коментар е премахнат от модератор.
27 Този коментар е премахнат от модератор.
28 Този коментар е премахнат от модератор.
29 БТР-56
22:30 17.07.2026
30 Чудовищни руски жертви през последните
До коментар #26 от "Къде има истински жертви?":месеци. Предишното съотношение на загубите в Украйна беше едно към шест, но сега този показател е едно към 20, пише Bloomberg. За да възстанови силите си, Москва привлича наемници, сред които и севернокорейски войници – около 17 хиляди. В сравнение с украинците, за руснаците ситуацията на фронта се е влошила – има промяна от 1:6 на 1:20 на загубите."
22:30 17.07.2026
31 Този коментар е премахнат от модератор.
32 Мишел
22:31 17.07.2026
33 Гориил
Коментиран от #37
22:32 17.07.2026
34 Умрял миризлив русняк
До коментар #25 от "Мишел":Ще се увеличим в геометрична прогресия, гроб в пРосията има за всеки рушляк!
22:32 17.07.2026
35 Този коментар е премахнат от модератор.
36 Този коментар е премахнат от модератор.
37 Антируснак
До коментар #33 от "Гориил":Кажи си тъпотиите на убитите над 4000 души само в Харков от началото на войната. И върви при руския кораб!!
22:34 17.07.2026
38 Този коментар е премахнат от модератор.
39 Този коментар е премахнат от модератор.
40 Мишел
22:36 17.07.2026
41 Този коментар е премахнат от модератор.
42 Този коментар е премахнат от модератор.
43 Хаха
До коментар #25 от "Мишел":Ето какви майори от женски пол дават фира в укроармията, щото ама "въобще" няма жертви, а "само" руски такива:
"Майор Богдана Викторовна Фишчук на 26 години, началник на информационно-аналитичната група на 81-ва аеромобилна бригада от Въоръжените сили на Украйна, загина при" пътнотранспортно произшествие" в Краматорск."
Коментиран от #58
22:38 17.07.2026
44 Този коментар е премахнат от модератор.
45 Обикновените руснаци
До коментар #11 от "Европеец":се оказаха най-големите жертви от тази война. В следващите 30-40 години ще плащат сметката заради грешките на глупавия и неадекватен Путин.
22:39 17.07.2026
46 Бай Желю шумкаря
22:40 17.07.2026
47 Този коментар е премахнат от модератор.
48 Този коментар е премахнат от модератор.
49 Този коментар е премахнат от модератор.
50 Този коментар е премахнат от модератор.
51 Къде има истински жертви?
Шестима души загинаха, а седем бяха ранени, при врязването на автомобил в хора на пазар в Чили , предаде Франс прес, като се позова на полицията.
Коментиран от #53, #55
22:43 17.07.2026
52 Факт
22:43 17.07.2026
53 Паразита тусия
До коментар #51 от "Къде има истински жертви?":В зайбайклски край намериха цяло семейство дали фира от глад и мизерия ,на рафта им намерили само сол и оцет
22:45 17.07.2026
54 Гориил
22:46 17.07.2026
55 хихи
До коментар #51 от "Къде има истински жертви?":нещата отиват на зле за Русия щом и ботове са на амбразурата 😅😅😅
22:47 17.07.2026
56 Щом глупака тролик
До коментар #7 от "Нямат край":браво на Русия. Нарита фашизма.
22:47 17.07.2026
57 РУСКАТА АРМИЯ
22:51 17.07.2026
58 ...
До коментар #43 от "Хаха":Война е, има жертви и от двете страни, но руските жертви са колосални. Всеки месец за фронта отпътуват по 50 000-60 000 руснака. Повечето от тях никога не се завръщат. Съдбата на руснаците е много тежка и тъжна, но това което им се случва сега е направо геноцид от страна на Кремъл
22:52 17.07.2026
59 УДРИ С ЛОПАТАТА
22:58 17.07.2026
60 Гражданския бунт в окраина се разраства!
23:12 17.07.2026
61 Когато
23:51 17.07.2026