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Руско нападение срещу Харков взе жертва, осем души бяха ранени
  Тема: Украйна

Руско нападение срещу Харков взе жертва, осем души бяха ранени

17 Юли, 2026 22:11 799 61

  • украйна-
  • харков-
  • русия-
  • война

Намиращият се на 30 километра от границата с Русия Харков устоя на руски щурм в началото на войната

Руско нападение срещу Харков взе жертва, осем души бяха ранени - 1
Снимка: БГНЕС/ EPA
Мария Атанасова Мария Атанасова Автор във Fakti.bg

Руските сили атакуваха днес центъра на втория по големина украински град - Харков, като нападението взе една жертва, а ранени са осем души, предаде Ройтерс, като се позова на кмета Игор Терехов, съобщи БТА.

В публикация в приложението Телеграм той написа, че сред ранените има две деца. Щети са нанесени на жилищна сграда.

Намиращият се на 30 километра от границата с Русия Харков устоя на руски щурм в началото на войната, започнала с инвазията на силите на Москва в съседната държава на 24 февруари 2022 година, припомня Ройтерс.

Оттогава градът е подложен на чест руски обстрел.

Русия днес атакува украински пристанищни градове, като при ударите бяха убити най-малко трима души, предаде Ройтерс, позовавайки се на местните власти, пише БТА.

При руска атака с дронове срещу пристанищна инфраструктура в град Николаев - на река Южен Буг преди вливането ѝ в Черно море, бяха повредени три граждански кораба, плаващи под чуждестранни флагове, съобщи регионалната прокуратура. При един от ударите, който бе нанесен рано тази сутрин, бяха убити двама украинци на борда на един от чуждестранните плавателни съдове, добавя прокуратурата.

Трети човек загина при руска атака срещу Одеса, заявиха представители на местните власти.

Руското министерство на отбраната каза, че снощи са били атакувани украински пристанищни съоръжения в Одеса и Черноморск.

В хода на войната Русия многократно атакува украинските морски транспортни артерии, но през последните седмици ударите се засилиха. Основен фокус на руските атаки станаха пристанищата в дълбоки води, в които се обработват голяма част от зърното и други жизненоважни за украинската военновременна икономика товари.

Междувременно украинската армия днес съобщи, че е поразила руска петролна рафинерия в Ярославска област.

Генералният щаб на украинската армия заяви в Телеграм, че атаката е предизвикала пожари в нефтопреработвателния завод „Славнефт-ЯНОС“. В изявлението се добавя, че са били нанесени удари и по два руски танкера за превоз на петрол и газ в акваторията на Черно море.

От Каспийския тръбопроводен консорциум съобщиха, че снощи е била извършена атака срещу нает от тях петролен танкер в руски териториални води и че в резултат на нападението е избухнал пожар.

Аварийна бригада е потушила пламъците и е евакуирала 13 души, а деветима членове на екипажа са предпочели да останат на борда.


Украйна
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Абе

    16 5 Отговор
    Сатаняхууй не можете да го стигнете.

    Коментиран от #4, #9

    22:12 17.07.2026

  • 2 Владимир Путин, президент

    8 15 Отговор
    Про3д народ, руски народ !!!
    Това е факт 👈

    22:13 17.07.2026

  • 3 Последния Софиянец

    16 5 Отговор
    Вече втори ден масови протести срещу Зеленски в 12 града в Украйна.

    Коментиран от #10, #12, #23

    22:14 17.07.2026

  • 4 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 5 Без име

    9 6 Отговор
    Щом Украйна казва, баш така е.

    22:15 17.07.2026

  • 6 Руснак без крак...

    7 14 Отговор
    Руснака е единствената нация не създала за нищо за Човечеството освен войни, сифилис и трипер !!! Историята не лъже 👆

    22:16 17.07.2026

  • 7 Нямат край

    7 11 Отговор
    руското БЕЗСИЛИЕ и УНИЖЕНИЕ, нямат...

    Коментиран от #56

    22:16 17.07.2026

  • 8 К.О.Т.а.р.А.К 🐱

    7 10 Отговор
    аа пак ли битката за Харков,...100 години назад се връщам////няма такива рашански шма тки/честно

    22:16 17.07.2026

  • 9 Европеец

    4 9 Отговор

    До коментар #1 от "Абе":

    Оценявам иронията ти..... Либералният Путин има изострено чувство за хуманизъм и отговорност за световния мир, но лошото ще продължава да срам от обикновените руснаци от ударите на фашистката украинска хунта .....

    Коментиран от #11, #14

    22:17 17.07.2026

  • 10 Мишел

    6 15 Отговор

    До коментар #3 от "Последния Софиянец":

    Украинската демокрация срещу робското покорството на руснаците. Украйна за пореден път доказа, че има изградено гражданско общество, пълна противоположност на робското покорство и страх на руснаците. украинското общество за пореден път демонстрира моментална реакция на решенията на своето правителство: протести, спорове в медиите и социалните мрежи, десетки критични публикации. Именно това е белег за зрялостта на украинската демокрация.

    Коментиран от #15

    22:17 17.07.2026

  • 11 Европеец

    4 5 Отговор

    До коментар #9 от "Европеец":

    Да стрелят обикновените руснаци....

    Коментиран от #45

    22:18 17.07.2026

  • 12 Майор Деянов, на всеки километър

    4 4 Отговор

    До коментар #3 от "Последния Софиянец":

    И теб кво те и6ат Украйна и украинците.
    Да не Зеленски те и6ал с кoчана ? 😁

    22:18 17.07.2026

  • 13 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 14 Ти пък

    6 4 Отговор

    До коментар #9 от "Европеец":

    Стига повтаря едно и също. Като не го харесваш, отивай да помагаш на Зелю.

    Коментиран от #20

    22:21 17.07.2026

  • 15 Европеец

    16 5 Отговор

    До коментар #10 от "Мишел":

    Абе ти нормална ли си.... Каква е украинска демокрация сънуваш..... Гледай клипове как товарят хората в бусове и оттам насила на фронта ,нс сигурно смърт...

    Коментиран от #36

    22:21 17.07.2026

  • 16 УКРАИНЕ победи. ФАКТ

    4 8 Отговор
    да пак са срутили неква панелка от сталиново време... УКРАИНЕ победа

    22:21 17.07.2026

  • 17 Многоходовото

    4 7 Отговор
    градинско джудже Хаяско провали специалната ВО, унищожи 2 милиона руски войници и фалира Русия. Сега проси заеми от господаря си Китай.

    22:22 17.07.2026

  • 18 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 19 УКРАИНЕ ПОБЕДА

    4 7 Отговор
    нека рутят галките русхи те тва си го моат наи добре ама ве4е е неефективно вагното е грузз 200 да Пуши с вси4ка сила.. СЛАВА ГЕРОИАМ

    22:23 17.07.2026

  • 20 Европеец

    9 4 Отговор

    До коментар #14 от "Ти пък":

    Глупости.... Не харесвам либералния Путин, а харесвам предишния Путин, който отново съгради Русия след глупостите на Горбачов и Елцин....

    Коментиран от #28

    22:23 17.07.2026

  • 21 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 22 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 23 оня с коня

    4 4 Отговор

    До коментар #3 от "Последния Софиянец":

    Това го написа в съседната статия,що пък да не го напишеш във всички?И както е казано че ако Планината не отиде при Мохамед,то Мохамед ще отиде при Планината,така е и твоята работа- че ако не ходим в Руски пропагандни Канали,то Те ще дойдат при нас:)

    22:27 17.07.2026

  • 24 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 25 Мишел

    5 8 Отговор
    Украйна превърна Азовско море в гробище, Русия се готви за мобилизация. Птиците на Мадяр през последните десет дни са ударили 147 кораба, свързани с Русия. През последните месеци става все по-очевидно, че ходът на войната на Русия в Украйна може би се обръща. На бойното поле руската армия се бори да напредне, но понася тежки загуби. А заради огромните загуби на жива сила липсва време за подготовка на мобилизираните руснаци. Някои от новобранците преминават само няколко дни обучение, преди да бъдат изпратени на фронта.

    Коментиран от #34, #43

    22:27 17.07.2026

  • 26 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 27 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 28 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 29 БТР-56

    4 4 Отговор
    Яростното и глупаво безсилие на московските мръ.шляци, което няма никакво военно значение освен едно - че украинците ще мразят московските варвари не един, а два века.

    22:30 17.07.2026

  • 30 Чудовищни руски жертви през последните

    5 5 Отговор

    До коментар #26 от "Къде има истински жертви?":

    месеци. Предишното съотношение на загубите в Украйна беше едно към шест, но сега този показател е едно към 20, пише Bloomberg. За да възстанови силите си, Москва привлича наемници, сред които и севернокорейски войници – около 17 хиляди. В сравнение с украинците, за руснаците ситуацията на фронта се е влошила – има промяна от 1:6 на 1:20 на загубите."

    22:30 17.07.2026

  • 31 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 32 Мишел

    4 5 Отговор
    "Русия компенсира огромните загуби на фронта с мащабна тайна мобилизация. На хоризонта се задава пълна задължителна мобилизация, която е политически токсична и социално дестабилизираща. „Това би означавало значителна ескалация на вътрешната ситуация, което потенциално би подкопало стабилността на режима в Кремъл“, пише The Telegraph. Ако ускореният икономически спад продължи и руските жертви на бойните полета продължат да нарастват със същите бързи темпове, общество ще бъде подложено на значителен натиск“, се казва в статията. Изданието смята, че при сегашните условия за Русия ще е изключително трудно да продължи тази война."

    22:31 17.07.2026

  • 33 Гориил

    11 6 Отговор
    Русия никога не нанася удари по жилищни или обществени сгради. Руските дронове и ракети унищожават само промишлени съоръжения, свързани с военната верига за доставки на украинската армия. Нека ви напомня, че Харков, град с руска история, език и култура, е основан с указ на руския цар Алексей Михайлович през 1654 г. По това време тази част на Русия е била гъсто залесена на север, а на юг - пуста и дива степ, където са бродили полудиви племена азиатски номади. Най-унизителният и срамен резултат от украинизацията в Харков е реформата на средното и висшето образование, забраняваща използването на руски език в град, където 99 процента от жителите говорят, четат, пишат и мислят само на руски. Децата веднага след като напуснат училище, преминават на руски език, общувайки на този език у дома, на улицата, в развлекателните центрове, в градския транспорт и т.н.Градът е най-големият банков и застрахователен център в Украйна. Собствениците на частни банки водят всички преговори и комуникации на руски език, игнорирайки ограниченията (те и членовете на техните управителни съвети просто не познават основите на бизнес украинския език).

    Коментиран от #37

    22:32 17.07.2026

  • 34 Умрял миризлив русняк

    6 5 Отговор

    До коментар #25 от "Мишел":

    Ще се увеличим в геометрична прогресия, гроб в пРосията има за всеки рушляк!

    22:32 17.07.2026

  • 35 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 36 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 37 Антируснак

    7 5 Отговор

    До коментар #33 от "Гориил":

    Кажи си тъпотиите на убитите над 4000 души само в Харков от началото на войната. И върви при руския кораб!!

    22:34 17.07.2026

  • 38 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 39 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 40 Мишел

    4 5 Отговор
    Мобилизираните руснаци на фронта оцеляват между 10 дни и 20 дни- като в това време е включен и престоят им в учебен център, пише The New York Times. В края на 2025 г. руските власти обявиха набирането на повече от 420 000 мобилизирани руснаци. Много от тях преминават само няколко дни обучение, преди да бъдат изпратени в бойната зона. Една от основните причини за високите загуби в руската армия е масовото използване на дронове от украинската армия.

    22:36 17.07.2026

  • 41 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 42 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 43 Хаха

    5 3 Отговор

    До коментар #25 от "Мишел":

    Ето какви майори от женски пол дават фира в укроармията, щото ама "въобще" няма жертви, а "само" руски такива:

    "Майор Богдана Викторовна Фишчук на 26 години, началник на информационно-аналитичната група на 81-ва аеромобилна бригада от Въоръжените сили на Украйна, загина при" пътнотранспортно произшествие" в Краматорск."

    Коментиран от #58

    22:38 17.07.2026

  • 44 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 45 Обикновените руснаци

    5 5 Отговор

    До коментар #11 от "Европеец":

    се оказаха най-големите жертви от тази война. В следващите 30-40 години ще плащат сметката заради грешките на глупавия и неадекватен Путин.

    22:39 17.07.2026

  • 46 Бай Желю шумкаря

    4 5 Отговор
    Всички русофили на амбразурата да браним господаря русия,като матросов из петрохан

    22:40 17.07.2026

  • 47 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 48 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 49 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 50 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 51 Къде има истински жертви?

    3 1 Отговор
    Кола на скорост се вряза в пазар в Чили, шестима убити

    Шестима души загинаха, а седем бяха ранени, при врязването на автомобил в хора на пазар в Чили , предаде Франс прес, като се позова на полицията.

    Коментиран от #53, #55

    22:43 17.07.2026

  • 52 Факт

    3 4 Отговор
    Русия е сатаната

    22:43 17.07.2026

  • 53 Паразита тусия

    4 4 Отговор

    До коментар #51 от "Къде има истински жертви?":

    В зайбайклски край намериха цяло семейство дали фира от глад и мизерия ,на рафта им намерили само сол и оцет

    22:45 17.07.2026

  • 54 Гориил

    11 4 Отговор
    Когато Харков е основан като силно укрепена и отбраняема крепост, целият десен бряг на Днепър и град Киев са принадлежали на Полша. Украинците са били по същество полски роби, подложени на унижение, дискриминация, малтретиране и плячкосване. Бягайки от полския геноцид, украинците масово прекосяват Днепър и търсят безопасност и убежище в Русия. Руският цар милостиво и милостиво позволява на бежанците да се заселят на руски земи на левия бряг на Днепър. По същество всички украинци са имигранти от Полша.

    22:46 17.07.2026

  • 55 хихи

    4 7 Отговор

    До коментар #51 от "Къде има истински жертви?":

    нещата отиват на зле за Русия щом и ботове са на амбразурата 😅😅😅

    22:47 17.07.2026

  • 56 Щом глупака тролик

    10 4 Отговор

    До коментар #7 от "Нямат край":

    браво на Русия. Нарита фашизма.

    22:47 17.07.2026

  • 57 РУСКАТА АРМИЯ

    7 4 Отговор
    Ще освободи цялата Новорусия.

    22:51 17.07.2026

  • 58 ...

    4 7 Отговор

    До коментар #43 от "Хаха":

    Война е, има жертви и от двете страни, но руските жертви са колосални. Всеки месец за фронта отпътуват по 50 000-60 000 руснака. Повечето от тях никога не се завръщат. Съдбата на руснаците е много тежка и тъжна, но това което им се случва сега е направо геноцид от страна на Кремъл

    22:52 17.07.2026

  • 59 УДРИ С ЛОПАТАТА

    5 1 Отговор
    По главите британски бандерски.

    22:58 17.07.2026

  • 60 Гражданския бунт в окраина се разраства!

    5 0 Отговор
    Украинският народ минава на страната на руската освободителна армия в борбата срещу фашистите! Зелето,урсулата и вмирисаната кая са в паника!

    23:12 17.07.2026

  • 61 Когато

    1 0 Отговор
    се атакуват кораби в руска акватория, те са сенчест флот, но когато е в украински води.... кораби с чуждестранен флаг..

    23:51 17.07.2026

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