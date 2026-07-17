Руско нападение срещу Харков взе жертва, осем души бяха ранени

Руските сили атакуваха днес центъра на втория по големина украински град - Харков, като нападението взе една жертва, а ранени са осем души, предаде Ройтерс, като се позова на кмета Игор Терехов, съобщи БТА.

В публикация в приложението Телеграм той написа, че сред ранените има две деца. Щети са нанесени на жилищна сграда.

Намиращият се на 30 километра от границата с Русия Харков устоя на руски щурм в началото на войната, започнала с инвазията на силите на Москва в съседната държава на 24 февруари 2022 година, припомня Ройтерс.

Оттогава градът е подложен на чест руски обстрел.

Русия днес атакува украински пристанищни градове, като при ударите бяха убити най-малко трима души, предаде Ройтерс, позовавайки се на местните власти, пише БТА.

При руска атака с дронове срещу пристанищна инфраструктура в град Николаев - на река Южен Буг преди вливането ѝ в Черно море, бяха повредени три граждански кораба, плаващи под чуждестранни флагове, съобщи регионалната прокуратура. При един от ударите, който бе нанесен рано тази сутрин, бяха убити двама украинци на борда на един от чуждестранните плавателни съдове, добавя прокуратурата.

Трети човек загина при руска атака срещу Одеса, заявиха представители на местните власти.

Руското министерство на отбраната каза, че снощи са били атакувани украински пристанищни съоръжения в Одеса и Черноморск.

В хода на войната Русия многократно атакува украинските морски транспортни артерии, но през последните седмици ударите се засилиха. Основен фокус на руските атаки станаха пристанищата в дълбоки води, в които се обработват голяма част от зърното и други жизненоважни за украинската военновременна икономика товари.

Междувременно украинската армия днес съобщи, че е поразила руска петролна рафинерия в Ярославска област.

Генералният щаб на украинската армия заяви в Телеграм, че атаката е предизвикала пожари в нефтопреработвателния завод „Славнефт-ЯНОС“. В изявлението се добавя, че са били нанесени удари и по два руски танкера за превоз на петрол и газ в акваторията на Черно море.

От Каспийския тръбопроводен консорциум съобщиха, че снощи е била извършена атака срещу нает от тях петролен танкер в руски териториални води и че в резултат на нападението е избухнал пожар.

Аварийна бригада е потушила пламъците и е евакуирала 13 души, а деветима членове на екипажа са предпочели да останат на борда.