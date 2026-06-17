Скопие повдигна обвинения на мъжа, запалил българските дипломатически автомобили: пристигнал в центъра на столицата с бутилка бензин

Основната прокуратура в Скопие е образувала наказателно производство срещу 44-годишен жител на Скопие, заподозрян в създаване на обща опасност по чл. 288 от Наказателния кодекс на Северна Македония, във връзка с палежа на двата дипломатически автомобила пред посолството на България в Скопие, предаде БТА.

В съобщението на прокуратурата се казва, че на 15 юни около обяд пред посолството на Република България заподозреният е причинил значителна опасност „за живота на хората и за имуществото в големи мащаби” със запалване на пожар.

Според прокуратурата той е пристигнал в центъра на Скопие с автобус, напълнил е пластмасова бутилка с бензин от бензиностанцията близо до българското посолство, след което е пресякъл улицата и се е приближил до двата паркирани дипломатически автомобила, собственост на посолството, които е залял с бензин и е запалил със запалка и веднага след като е причинил пожара, е напуснал мястото.

„Като се има предвид вида, характера и тежестта на въпросното престъпление, фактът, че то е извършено срещу две дипломатически превозни средства по обед, в центъра на Скопие, в период, когато честотата на придвижване на хора и превозни средства в тази част на града е висока, прокурорът прецени, че са налице очевидни обстоятелства, сочещи за наличието на условия за определяне на мярка за неотклонение и предложи на съда да определи такава мярка за сигурност по време на производството”, се казва в съобщението на прокуратурата.

От днешното съобщение на МВР в Северна Македония става ясно, че по време на разследването са получени веществени доказателства, включително записи от видеонаблюдение от няколко места, както и дрехите, които заподозреният е носил по време на престъплението. В полицейското управление заподозреният е признал, че е извършил престъплението.

В посочения от прокуратурата член от Наказателния кодекс се казва, че "който чрез пожар, наводнение, експлозия, отрова или отровен газ, йонизиращо лъчение, двигателна мощност, електрическа или друга енергия или чрез друго общоопасно действие или средство причини значителна опасност за живота или здравето на хора или имуществото в големи мащаби, се наказва с лишаване от свобода от шест месеца до пет години".

Българските евродепутати, които участваха в дебата в Европейския парламент в Страсбург, посветен на годишните доклади на Европейската комисия за напредъка на страните от Западните Балкани по пътя към членство в ЕС, изразиха критични позиции относно резултатите, постигнати от Република Северна Македония, пише БТА.

Трябва да има категоричен отговор от Европейския парламент за палежа на български дипломатически автомобили в Скопие, заяви българският евродепутат Илхан Кючюк при участието си в дебата.

„Вероятно речта ми днес щеше да започне по друг начин, ако не беше палежът на дипломатическите български автомобили в Скопие, столицата на Република Северна Македония. И ако ми кажете, че това е поредният криминален акт, искам да ви отговоря по категоричен начин – това е недопустимо посегателство върху имущество на суверенна държава, член на Европейския съюз“, подчерта Кючюк.

Той подчерта, че не иска въпросът да бъде подценяван и ЕП да предлага решение чрез разследване и забавяне на въпроса.