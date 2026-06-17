Хостингът, на който fakti.bg разчита от 2011 г., вече е отворен и за твоя сайт! ›››
Новини
Свят »
Северна Македония »
Скопие повдигна обвинения на мъжа, запалил българските дипломатически автомобили: пристигнал в центъра на столицата с бутилка бензин

Скопие повдигна обвинения на мъжа, запалил българските дипломатически автомобили: пристигнал в центъра на столицата с бутилка бензин

17 Юни, 2026 11:10 1 265 32

  • северна македония-
  • скопие-
  • палеж-
  • автомобили-
  • българия-
  • българско посолство

По време на разследването са получени веществени доказателства, включително записи от видеонаблюдение

Скопие повдигна обвинения на мъжа, запалил българските дипломатически автомобили: пристигнал в центъра на столицата с бутилка бензин - 1
Снимка: БГНЕС
Мария Атанасова Мария Атанасова Автор във Fakti.bg

Основната прокуратура в Скопие е образувала наказателно производство срещу 44-годишен жител на Скопие, заподозрян в създаване на обща опасност по чл. 288 от Наказателния кодекс на Северна Македония, във връзка с палежа на двата дипломатически автомобила пред посолството на България в Скопие, предаде БТА.

В съобщението на прокуратурата се казва, че на 15 юни около обяд пред посолството на Република България заподозреният е причинил значителна опасност „за живота на хората и за имуществото в големи мащаби” със запалване на пожар.

Според прокуратурата той е пристигнал в центъра на Скопие с автобус, напълнил е пластмасова бутилка с бензин от бензиностанцията близо до българското посолство, след което е пресякъл улицата и се е приближил до двата паркирани дипломатически автомобила, собственост на посолството, които е залял с бензин и е запалил със запалка и веднага след като е причинил пожара, е напуснал мястото.

„Като се има предвид вида, характера и тежестта на въпросното престъпление, фактът, че то е извършено срещу две дипломатически превозни средства по обед, в центъра на Скопие, в период, когато честотата на придвижване на хора и превозни средства в тази част на града е висока, прокурорът прецени, че са налице очевидни обстоятелства, сочещи за наличието на условия за определяне на мярка за неотклонение и предложи на съда да определи такава мярка за сигурност по време на производството”, се казва в съобщението на прокуратурата.

От днешното съобщение на МВР в Северна Македония става ясно, че по време на разследването са получени веществени доказателства, включително записи от видеонаблюдение от няколко места, както и дрехите, които заподозреният е носил по време на престъплението. В полицейското управление заподозреният е признал, че е извършил престъплението.

В посочения от прокуратурата член от Наказателния кодекс се казва, че "който чрез пожар, наводнение, експлозия, отрова или отровен газ, йонизиращо лъчение, двигателна мощност, електрическа или друга енергия или чрез друго общоопасно действие или средство причини значителна опасност за живота или здравето на хора или имуществото в големи мащаби, се наказва с лишаване от свобода от шест месеца до пет години".

Българските евродепутати, които участваха в дебата в Европейския парламент в Страсбург, посветен на годишните доклади на Европейската комисия за напредъка на страните от Западните Балкани по пътя към членство в ЕС, изразиха критични позиции относно резултатите, постигнати от Република Северна Македония, пише БТА.

Трябва да има категоричен отговор от Европейския парламент за палежа на български дипломатически автомобили в Скопие, заяви българският евродепутат Илхан Кючюк при участието си в дебата.

„Вероятно речта ми днес щеше да започне по друг начин, ако не беше палежът на дипломатическите български автомобили в Скопие, столицата на Република Северна Македония. И ако ми кажете, че това е поредният криминален акт, искам да ви отговоря по категоричен начин – това е недопустимо посегателство върху имущество на суверенна държава, член на Европейския съюз“, подчерта Кючюк.

Той подчерта, че не иска въпросът да бъде подценяван и ЕП да предлага решение чрез разследване и забавяне на въпроса.


Северна Македония
Поставете оценка:
Оценка 1 от 6 гласа.
Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
Четете ни в Google News ShowcaseЧетете ни и в Google News Showcase
Абонамент за Факти.БГ в Google AlertsАбонамент за Факти.БГ в Google Alerts
Добавете Факти.БГ като предпочитан източник в GoogleДобавете Факти.БГ като предпочитан източник в Google


Свързани новини


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Александър Маккуин

    12 2 Отговор
    Атакувана е натовска държава. Айде член 5 и бърза акция срещу Македония.

    Коментиран от #3, #5, #6, #12

    11:13 17.06.2026

  • 2 просто вандализъм

    8 1 Отговор
    не е ОК.
    Престъпление от омраза - каквото напрактика е това - е съвсем друг тип обвинение с други по размер наказания.
    Не го виждаме тук, което простичко значи - до следващият, и така до безкрай.

    11:16 17.06.2026

  • 3 те също

    4 1 Отговор

    До коментар #1 от "Александър Маккуин":

    са натовска държава. а сега де ?

    11:18 17.06.2026

  • 4 АМИ

    8 3 Отговор
    ... аз питам защо още не са спрени бг паспортите на всичките дето са с бг доказани корени, а иначе са макидонци чистокръвни

    Коментиран от #10

    11:18 17.06.2026

  • 5 Сила

    9 9 Отговор

    До коментар #1 от "Александър Маккуин":

    Макето има огромна татуировка на Путин на шкембето си ....без коментар !!!

    Коментиран от #7, #24

    11:20 17.06.2026

  • 6 Забавното е, че

    8 1 Отговор

    До коментар #1 от "Александър Маккуин":

    РСМ също е натовска държава.
    Ако беше навремето Варшавския договор, другаря Брежнев ще да набие канчетата и на двете държави. А тук, партньорите по нато, ни лук яли, ни мирисало. Накрая ще дойде пъдяря - Ердо- и ще разтури тази идилия.

    11:23 17.06.2026

  • 7 Така ли..

    10 3 Отговор

    До коментар #5 от "Сила":

    Какъв е извода, Путин е против неправилното паркиране ли?

    11:26 17.06.2026

  • 8 Освен това

    6 10 Отговор
    Въпросният подпалвач е с татуировка на путлер. Явно руснаците плащат, той изпълнява нарежданията да пали.

    Коментиран от #15, #25

    11:33 17.06.2026

  • 9 Вето,

    8 1 Отговор
    Вето и пак Вето!До дупка!Никакви отстъпки!Никаква обща история.Да върнат откраднатато от българската история!Да признаят българското малцинство и чаааак тогава мое да седнем на преговори!Българската дипломация пак се е на ду пила, спи и нищо не прави.Не може така!

    Коментиран от #11

    11:33 17.06.2026

  • 10 като питаш, да ти кажа!

    5 1 Отговор

    До коментар #4 от "АМИ":

    А защо трябва да страдат българи заради ината на сегашните управляващи в РСМ и кой ще спечели от отказа на България да признае гражданство на свои граждани? Няма ли това да е наливане на вода в мелницата на РСМ? Проблема е, че албанците които с около една трета от общото население на РСМ, присъстват в конститцията като държавотворен народ и са защитени от закона при политическо или друг вид преследване и малтретиране. Това им дава възможност открито да заявят произхода си, без да се страхуват от проблеми след това. Дори с предвидим реален риск от преследване и неприятности с официалните власти, до днес български произход са заявили над 150 000 граждани на РСМ. Ако българите свободно могат да заявят произхода си, като бъдат зщитени от закона както албанците, може да се окажат повече и от тях. Управляващите в РСМ най много от това се страхуват, че ако впишат българите в конституцията и всички без страх от преследване обявят българския си произход, тогава македонците ще останат само управляващото в момента малцинство. Каква Македония тогава ще бъде без македонци.

    Коментиран от #16

    11:36 17.06.2026

  • 11 Ами сега?

    5 1 Отговор

    До коментар #9 от "Вето,":

    "...Да признаят българското малцинство..."

    А кой е казал, че са малцинство?

    Коментиран от #20

    11:39 17.06.2026

  • 12 Дърт Вейдър

    2 1 Отговор

    До коментар #1 от "Александър Маккуин":

    Е много си тъп Саше ! Какво НАТО какво нападение , какъв член 5 те гони пък и теб?
    А бе деца четете бе деца четете и мислете със собствените си глави!

    11:48 17.06.2026

  • 13 Защо колите

    3 3 Отговор
    Са на тротоара!
    Г- жа голо рамо да отзове тези безобразници и дисц уволение!
    А след тях и тя да бъде върната на посолството, крето се е застъпило зад нея!

    Коментиран от #14

    11:49 17.06.2026

  • 14 Луд Скайуокър

    2 2 Отговор

    До коментар #13 от "Защо колите":

    Първо защото не им е усигурен оаркунг и второ защото са с дипломатически но ера и за тях важат други правила !
    А щом си тръгнал да задаваш въпрос попитай защо от НСО паткитат където си искат (дори когато не са на служба) или патрулките паркират на места за инвалиди

    11:58 17.06.2026

  • 15 Да........

    2 6 Отговор

    До коментар #8 от "Освен това":

    Руската политика е на принципа "разделяй и владей". На Берлинския конгрес, тъкмо руснаците разделят България на 5 части. А в Санстефанския договор изобщо не се споменава за България. Ако Задунайская губерния /територията на голямя България/ се беше запазила по Санстефанските правила, територията ни щеше да е цяла и руснаците да си я защитят като своя губерния на конгреса в Берлин.

    Коментиран от #18, #22, #27

    12:00 17.06.2026

  • 16 Перо

    1 1 Отговор

    До коментар #10 от "като питаш, да ти кажа!":

    Нарочно са направили такъв вид Конституция с вписване на националността на живеещите и имащите права по произход за да дискриминират и отхвърлят коренното българско население! Не знам за друга Конституция, където да се пишат кои националности имат право да живеят и работят в държавата!

    Коментиран от #19

    12:00 17.06.2026

  • 17 Ама

    3 4 Отговор
    Марче, забрави да кажеш за татуировката на Путин върху шкембето на паляча !

    12:01 17.06.2026

  • 18 Ама

    3 3 Отговор

    До коментар #15 от "Да........":

    стига лъга ! На берлинският договор,господарите ти от Англия и САЩ са искали да ни раздатат на комшиите, защото сме участвали на страната на Германия!

    Коментиран от #26

    12:05 17.06.2026

  • 19 Перо

    3 1 Отговор

    До коментар #16 от "Перо":

    П.С. Къде е главното обвинение престъпление от омраза? Какви са тия криминални обвинения или по непредпазливост пожари! Ясно е, че предварително се е знаело по каква тънка линия ще мине подставения престъпник! Предният подпалвач мина с условна присъда и го направиха национален герой! Дано отчетат истината днес в ЕП при гласуване на напредъка на РСМ за ЕС!

    12:05 17.06.2026

  • 20 Вето

    3 0 Отговор

    До коментар #11 от "Ами сега?":

    и на мен ми се иска да се признаят за българи,но и ти знаеш,че това няма как да стане.Но поне ще има спрадлива форма и ограничн натиск от т.нар "макед0нци".А и сичко ща е маке,све е айно.Факти.

    Коментиран от #23

    12:13 17.06.2026

  • 21 Констатация

    3 0 Отговор
    Направете Бг силна и богата държава, с проспериращо население и Марсианците сами ще се нарекат българи и ще дойдат да ни се молят да ги вземем. Иначе: "За къв му е на голтака, да ходи при бедняка!?".

    12:22 17.06.2026

  • 22 дядо Петър

    0 2 Отговор

    До коментар #15 от "Да........":

    Ей, деди, рано си минал на твърдо гориво, дедовото. Направо изби рибата! Ако няма гориво, най-вероятно си пропуснал да си изпиеш хапченцата!

    Коментиран от #28

    12:24 17.06.2026

  • 23 до Вето

    1 0 Отговор

    До коментар #20 от "Вето":

    """"и на мен ми се иска да се признаят за българи""" ------ Марсианците нямат Стимул!!!!

    12:25 17.06.2026

  • 24 Хахаха

    1 1 Отговор

    До коментар #5 от "Сила":

    А ти, къде сложи татус на Ердоган?

    Коментиран от #29

    12:26 17.06.2026

  • 25 Хохохо

    1 1 Отговор

    До коментар #8 от "Освен това":

    Лошото на демокрацията, че затвори лудниците. Защото има много такива като теб.

    12:27 17.06.2026

  • 26 Ха-ха

    3 0 Отговор

    До коментар #18 от "Ама":

    Момче, ти от история и понятие си нямаш! Каква Германия, кви 5 лева!? Ти си объркал тотално епохите!
    Образовай се поне малко!

    Коментиран от #30

    12:28 17.06.2026

  • 27 Хахаха

    1 2 Отговор

    До коментар #15 от "Да........":

    Историко какво разделят? Теб те няма не съществуваш ПЕТ ВЕКА. Руснаците те събират с лъжица като те е събирал баща ти.

    12:31 17.06.2026

  • 28 Ха-ха

    1 0 Отговор

    До коментар #22 от "дядо Петър":

    Аман от неграмотници! Да си п рост си е орисия, тежка прокоба. Жалко, че има толкова промити мозъци! Заради такива като теб, сме на това дередже - руска губерния.

    12:31 17.06.2026

  • 29 Сила

    1 2 Отговор

    До коментар #24 от "Хахаха":

    На майка ти в ушите ....

    Коментиран от #31

    12:32 17.06.2026

  • 30 Да те открехна само

    1 2 Отговор

    До коментар #26 от "Ха-ха":

    Ми зе рабъл си и такъв ще си останеш! Замяната на 5 вековното робство със 150 годишно ново робство, освобождение ли го наричаш?!

    Коментиран от #32

    12:35 17.06.2026

  • 31 Хахаха

    0 1 Отговор

    До коментар #29 от "Сила":

    Поздрави на жена ти и дъщеря ти. Вчера добре се представиха.

    12:36 17.06.2026

  • 32 Хахаха

    0 0 Отговор

    До коментар #30 от "Да те открехна само":

    Може да се върнеш при онези където те ш...а пет века, никой няма да те спре. А за какви 150 години робство говориш не знам.

    12:40 17.06.2026

Новини по държави:
Новини САЩ, Новини Великобритания, Новини Германия, Новини Италия, Новини Русия, Новини Франция, Новини Испания, Новини Гърция, Новини Украйна, Новини Белгия, Новини Китай, Новини Сирия, Новини Сърбия, Новини Бразилия, Новини Австралия, Новини Япония, Новини Швейцария, Новини Турция, Новини Полша, Новини Румъния, Новини Иран (Ислямска Република), Новини Австрия, Новини Нидерландия, Новини Северна Корея, Новини Всички държави, Новини Унгария, Новини Канада, Новини Литва, Новини Индия, Новини Мексико, Новини Южна Корея, Новини Хърватия, Новини Норвегия, Новини Дания, Новини Финландия, Новини Ирландия, Новини Аржентина, Новини Дубай, Новини Португалия, Новини Словакия, Новини Беларус, Новини Латвия, Новини Естония, Новини Словения, Новини Чехия, Новини Швеция, Новини Ирак, Новини Афганистан, Новини Албания