Скопие повдигна обвинения на мъжа, запалил българските дипломатически автомобили: пристигнал в центъра на столицата с бутилка бензин

Основната прокуратура в Скопие е образувала наказателно производство срещу 44-годишен жител на Скопие, заподозрян в създаване на обща опасност по чл. 288 от Наказателния кодекс на Северна Македония, във връзка с палежа на двата дипломатически автомобила пред посолството на България в Скопие, предаде БТА.
В съобщението на прокуратурата се казва, че на 15 юни около обяд пред посолството на Република България заподозреният е причинил значителна опасност „за живота на хората и за имуществото в големи мащаби” със запалване на пожар.
Според прокуратурата той е пристигнал в центъра на Скопие с автобус, напълнил е пластмасова бутилка с бензин от бензиностанцията близо до българското посолство, след което е пресякъл улицата и се е приближил до двата паркирани дипломатически автомобила, собственост на посолството, които е залял с бензин и е запалил със запалка и веднага след като е причинил пожара, е напуснал мястото.
„Като се има предвид вида, характера и тежестта на въпросното престъпление, фактът, че то е извършено срещу две дипломатически превозни средства по обед, в центъра на Скопие, в период, когато честотата на придвижване на хора и превозни средства в тази част на града е висока, прокурорът прецени, че са налице очевидни обстоятелства, сочещи за наличието на условия за определяне на мярка за неотклонение и предложи на съда да определи такава мярка за сигурност по време на производството”, се казва в съобщението на прокуратурата.
От днешното съобщение на МВР в Северна Македония става ясно, че по време на разследването са получени веществени доказателства, включително записи от видеонаблюдение от няколко места, както и дрехите, които заподозреният е носил по време на престъплението. В полицейското управление заподозреният е признал, че е извършил престъплението.
В посочения от прокуратурата член от Наказателния кодекс се казва, че "който чрез пожар, наводнение, експлозия, отрова или отровен газ, йонизиращо лъчение, двигателна мощност, електрическа или друга енергия или чрез друго общоопасно действие или средство причини значителна опасност за живота или здравето на хора или имуществото в големи мащаби, се наказва с лишаване от свобода от шест месеца до пет години".
Българските евродепутати, които участваха в дебата в Европейския парламент в Страсбург, посветен на годишните доклади на Европейската комисия за напредъка на страните от Западните Балкани по пътя към членство в ЕС, изразиха критични позиции относно резултатите, постигнати от Република Северна Македония, пише БТА.
Трябва да има категоричен отговор от Европейския парламент за палежа на български дипломатически автомобили в Скопие, заяви българският евродепутат Илхан Кючюк при участието си в дебата.
„Вероятно речта ми днес щеше да започне по друг начин, ако не беше палежът на дипломатическите български автомобили в Скопие, столицата на Република Северна Македония. И ако ми кажете, че това е поредният криминален акт, искам да ви отговоря по категоричен начин – това е недопустимо посегателство върху имущество на суверенна държава, член на Европейския съюз“, подчерта Кючюк.
Той подчерта, че не иска въпросът да бъде подценяван и ЕП да предлага решение чрез разследване и забавяне на въпроса.
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Александър Маккуин
Коментиран от #3, #5, #6, #12
11:13 17.06.2026
2 просто вандализъм
Престъпление от омраза - каквото напрактика е това - е съвсем друг тип обвинение с други по размер наказания.
Не го виждаме тук, което простичко значи - до следващият, и така до безкрай.
11:16 17.06.2026
3 те също
До коментар #1 от "Александър Маккуин":са натовска държава. а сега де ?
11:18 17.06.2026
4 АМИ
Коментиран от #10
11:18 17.06.2026
5 Сила
До коментар #1 от "Александър Маккуин":Макето има огромна татуировка на Путин на шкембето си ....без коментар !!!
Коментиран от #7, #24
11:20 17.06.2026
6 Забавното е, че
До коментар #1 от "Александър Маккуин":РСМ също е натовска държава.
Ако беше навремето Варшавския договор, другаря Брежнев ще да набие канчетата и на двете държави. А тук, партньорите по нато, ни лук яли, ни мирисало. Накрая ще дойде пъдяря - Ердо- и ще разтури тази идилия.
11:23 17.06.2026
7 Така ли..
До коментар #5 от "Сила":Какъв е извода, Путин е против неправилното паркиране ли?
11:26 17.06.2026
8 Освен това
Коментиран от #15, #25
11:33 17.06.2026
9 Вето,
Коментиран от #11
11:33 17.06.2026
10 като питаш, да ти кажа!
До коментар #4 от "АМИ":А защо трябва да страдат българи заради ината на сегашните управляващи в РСМ и кой ще спечели от отказа на България да признае гражданство на свои граждани? Няма ли това да е наливане на вода в мелницата на РСМ? Проблема е, че албанците които с около една трета от общото население на РСМ, присъстват в конститцията като държавотворен народ и са защитени от закона при политическо или друг вид преследване и малтретиране. Това им дава възможност открито да заявят произхода си, без да се страхуват от проблеми след това. Дори с предвидим реален риск от преследване и неприятности с официалните власти, до днес български произход са заявили над 150 000 граждани на РСМ. Ако българите свободно могат да заявят произхода си, като бъдат зщитени от закона както албанците, може да се окажат повече и от тях. Управляващите в РСМ най много от това се страхуват, че ако впишат българите в конституцията и всички без страх от преследване обявят българския си произход, тогава македонците ще останат само управляващото в момента малцинство. Каква Македония тогава ще бъде без македонци.
Коментиран от #16
11:36 17.06.2026
11 Ами сега?
До коментар #9 от "Вето,":"...Да признаят българското малцинство..."
А кой е казал, че са малцинство?
Коментиран от #20
11:39 17.06.2026
12 Дърт Вейдър
До коментар #1 от "Александър Маккуин":Е много си тъп Саше ! Какво НАТО какво нападение , какъв член 5 те гони пък и теб?
А бе деца четете бе деца четете и мислете със собствените си глави!
11:48 17.06.2026
13 Защо колите
Г- жа голо рамо да отзове тези безобразници и дисц уволение!
А след тях и тя да бъде върната на посолството, крето се е застъпило зад нея!
Коментиран от #14
11:49 17.06.2026
14 Луд Скайуокър
До коментар #13 от "Защо колите":Първо защото не им е усигурен оаркунг и второ защото са с дипломатически но ера и за тях важат други правила !
А щом си тръгнал да задаваш въпрос попитай защо от НСО паткитат където си искат (дори когато не са на служба) или патрулките паркират на места за инвалиди
11:58 17.06.2026
15 Да........
До коментар #8 от "Освен това":Руската политика е на принципа "разделяй и владей". На Берлинския конгрес, тъкмо руснаците разделят България на 5 части. А в Санстефанския договор изобщо не се споменава за България. Ако Задунайская губерния /територията на голямя България/ се беше запазила по Санстефанските правила, територията ни щеше да е цяла и руснаците да си я защитят като своя губерния на конгреса в Берлин.
Коментиран от #18, #22, #27
12:00 17.06.2026
16 Перо
До коментар #10 от "като питаш, да ти кажа!":Нарочно са направили такъв вид Конституция с вписване на националността на живеещите и имащите права по произход за да дискриминират и отхвърлят коренното българско население! Не знам за друга Конституция, където да се пишат кои националности имат право да живеят и работят в държавата!
Коментиран от #19
12:00 17.06.2026
17 Ама
12:01 17.06.2026
18 Ама
До коментар #15 от "Да........":стига лъга ! На берлинският договор,господарите ти от Англия и САЩ са искали да ни раздатат на комшиите, защото сме участвали на страната на Германия!
Коментиран от #26
12:05 17.06.2026
19 Перо
До коментар #16 от "Перо":П.С. Къде е главното обвинение престъпление от омраза? Какви са тия криминални обвинения или по непредпазливост пожари! Ясно е, че предварително се е знаело по каква тънка линия ще мине подставения престъпник! Предният подпалвач мина с условна присъда и го направиха национален герой! Дано отчетат истината днес в ЕП при гласуване на напредъка на РСМ за ЕС!
12:05 17.06.2026
20 Вето
До коментар #11 от "Ами сега?":и на мен ми се иска да се признаят за българи,но и ти знаеш,че това няма как да стане.Но поне ще има спрадлива форма и ограничн натиск от т.нар "макед0нци".А и сичко ща е маке,све е айно.Факти.
Коментиран от #23
12:13 17.06.2026
21 Констатация
12:22 17.06.2026
22 дядо Петър
До коментар #15 от "Да........":Ей, деди, рано си минал на твърдо гориво, дедовото. Направо изби рибата! Ако няма гориво, най-вероятно си пропуснал да си изпиеш хапченцата!
Коментиран от #28
12:24 17.06.2026
23 до Вето
До коментар #20 от "Вето":""""и на мен ми се иска да се признаят за българи""" ------ Марсианците нямат Стимул!!!!
12:25 17.06.2026
24 Хахаха
До коментар #5 от "Сила":А ти, къде сложи татус на Ердоган?
Коментиран от #29
12:26 17.06.2026
25 Хохохо
До коментар #8 от "Освен това":Лошото на демокрацията, че затвори лудниците. Защото има много такива като теб.
12:27 17.06.2026
26 Ха-ха
До коментар #18 от "Ама":Момче, ти от история и понятие си нямаш! Каква Германия, кви 5 лева!? Ти си объркал тотално епохите!
Образовай се поне малко!
Коментиран от #30
12:28 17.06.2026
27 Хахаха
До коментар #15 от "Да........":Историко какво разделят? Теб те няма не съществуваш ПЕТ ВЕКА. Руснаците те събират с лъжица като те е събирал баща ти.
12:31 17.06.2026
28 Ха-ха
До коментар #22 от "дядо Петър":Аман от неграмотници! Да си п рост си е орисия, тежка прокоба. Жалко, че има толкова промити мозъци! Заради такива като теб, сме на това дередже - руска губерния.
12:31 17.06.2026
29 Сила
До коментар #24 от "Хахаха":На майка ти в ушите ....
Коментиран от #31
12:32 17.06.2026
30 Да те открехна само
До коментар #26 от "Ха-ха":Ми зе рабъл си и такъв ще си останеш! Замяната на 5 вековното робство със 150 годишно ново робство, освобождение ли го наричаш?!
Коментиран от #32
12:35 17.06.2026
31 Хахаха
До коментар #29 от "Сила":Поздрави на жена ти и дъщеря ти. Вчера добре се представиха.
12:36 17.06.2026
32 Хахаха
До коментар #30 от "Да те открехна само":Може да се върнеш при онези където те ш...а пет века, никой няма да те спре. А за какви 150 години робство говориш не знам.
12:40 17.06.2026