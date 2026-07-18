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IRGC блокира петролни танкери в Ормузкия пролив, CENTCOM отвърна с удари в Хормозган

IRGC блокира петролни танкери в Ормузкия пролив, CENTCOM отвърна с удари в Хормозган

18 Юли, 2026 03:19, обновена 18 Юли, 2026 03:30 863 2

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Кризата с петролните доставки се задълбочава след американските въздушни атаки по иранска инфраструктура и съобщения за жертви

IRGC блокира петролни танкери в Ормузкия пролив, CENTCOM отвърна с удари в Хормозган - 1
Снимка: YouTube
Милен Ганев Милен Ганев Главен редактор във Fakti.bg

Ситуацията в Близкия изток достигна критична точка в ранните часове на 18 юли. Корпусът на гвардейците на ислямската революция (IRGC) предприе безпрецедентна акция, като блокира четири петролни танкера, ескортирани от военноморските сили на САЩ в стратегическия Ормузки пролив. В отговор Централното командване на САЩ (CENTCOM) проведе поредица от мощни въздушни удари в южната иранска провинция Хормозган, при които се съобщава за трима загинали.

Блокадата в Ормузкия пролив: Пряк сблъсък между САЩ и Иран

Според информация, разпространена от държавните медии в Техеран, флотът на IRGC е препречил пътя на конвоя в най-тясната част на международния воден път. Командването на иранските сили обяви, че няма да позволи преминаването на плавателни съдове, нарушаващи наложените от тях правила за сигурност, определяйки намесата на Вашингтон като „недопустима червена линия“.

Инцидентът се случва на фона на подновената от администрацията на президента Доналд Тръмп военноморска блокада. Експерти от бранша коментират пред международната агенция Reuters, че този ход на IRGC е директен отговор на опитите на САЩ да контролират трафика и да таксуват търговските кораби за сигурно преминаване.

CENTCOM атакува Хормозган: Разрушена инфраструктура и жертви

Веднага след инцидента с танкерите, американските сили преминаха в офанзива. От Пентагона потвърдиха, че бойни самолети и безпилотни апарати са нанесли прецизни удари по ключови обекти в провинция Хормозган, разположена на брега на пролива. Целите са включвали командни центрове, радарни станции, ракетни силози на IRGC и транспортна инфраструктура около ключовото пристанище Бандар Абас.

Според изявление на CENTCOM, публикувано на официалния им сайт, атаките са част от кампания за „деградиране на способностите на Иран да застрашава международното корабоплаване“.

Междувременно, местните здравни власти в Хормозган, цитирани от регионалната мрежа IranWire, потвърдиха, че при ударите над град Бандар Хамир и околните райони са загинали най-малко трима души.

Икономически последици: Паника и шок на енергийните пазари

Блокирането на Ормузкия пролив – артерията, през която преминава около 20% от световния петролен трафик – предизвика незабавна паника на международните борси. Телевизия CNN информира, че Иран вече е предприел и ответни ракетни атаки срещу американски съоръжения в Сирия и Бахрейн, а съседните държави са задействали системите си за противовъздушна отбрана.

Само в рамките на няколко часа след първите съобщения за сблъсъци, цената на суровия петрол сорт Брент скочи с над 8%, надхвърляйки критични нива. Финансови анализатори от Bloomberg предупреждават, че ако блокадата продължи повече от 48 часа, глобалните вериги за доставки на горива ще изпаднат в колапс. Ситуацията се усложнява от заплахата на Техеран да активира бунтовниците хуси в Йемен, което би затворило и достъпа до Червено море през пролива Баб ел-Мандеб.

Хронология на ескалацията: Пътят до военния сблъсък

  • 12 юли: Икономически натиск. Администрацията на САЩ обявява пълна военноморска блокада над иранските пристанища, целяща спиране на петролния износ и налагане на такси за сигурност върху преминаващите търговски кораби.
  • 15 юли: Предупреждение от Техеран. Иранското ръководство определя действията на Вашингтон като „директен акт на война“ и заплашва да затвори стратегическите морски пътища.
  • 17 юли: Сблъсък на конвои. Силите на IRGC прихващат и блокират четири петролни танкера под щатски ескорт, което провокира незабавна военна реакция от страна на Пентагона.
  • 18 юли (ранни часове): Ответни удари. CENTCOM нанася масирани въздушни атаки в провинция Хормозган, поразявайки инфраструктура около Бандар Абас и причинявайки три жертви.


Иран (Ислямска Република)
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    Всеки ден "достига критична точка". Вчера беше на критичната точка, днес пак, утре пак, а вдруги ден на баба ти хвърчилото!

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