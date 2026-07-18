Иран затвори Ормузкия проток след взрив на танкери, САЩ завършиха седма нощ на въздушни удари

Иранската революционна гвардия (IRGC) обяви пълното затваряне на стратегическия Ормузки проток.

Решението идва непосредствено след сериозен инцидент с два петролни танкера и след приключването на седмата поредна нощ на масирани американски въздушни удари по ирански обекти.

Взривове в Ормузкия проток и блокада на петролния път

Според официално изявление на Корпуса на пазителите на ислямската революция (IRGC), цитирано от иранските държавени медии, два петролни танкера са експлодирали и са се подпалили, след като са навлезли в миниран участък в южната част на протока. От Техеран обвиниха за инцидента „американската агресия“ и категорично обявиха международния плавателен път за „напълно затворен“.

Иранските военни предупредиха всички международни плавателни съдове да не преминават през коридора, за да не излагат на риск човешки животи и товари. Информацията за инцидента беше разпространена своевременно от редица световни агенции, сред които и в извънредните хроники на The Times of Israel и регионалния портал Middle East Eye.

Американската офанзива започна преди точно една седмица, след серия от ирански атаки срещу търговски кораби и военни постове в региона.

Икономически шок: Прогнози за петролните пазари

Икономическите експерти и енергийните анализатори алармират за тежки последствия за глобалната икономика. Тъй като през Ормузкия проток преминава близо една пета от световното потребление на петрол, пълната му блокада веднага рефлектира върху борсите.

Водещи финансови анализатори, цитирани от агенция Bloomberg, прогнозират:

Ценови скок: Очакванията са суровият петрол тип „Брент“ да премине психологическата граница от 120 долара за барел още при отварянето на пазарите. При продължителна блокада цените могат да достигнат безпрецедентните 150 долара.

Очакванията са суровият петрол тип „Брент“ да премине психологическата граница от 120 долара за барел още при отварянето на пазарите. При продължителна блокада цените могат да достигнат безпрецедентните 150 долара. Логистичен хаос: Пренасочването на танкерите около Африка (през Нос Добра надежда) ще удължи доставките с две седмици и драстично ще оскъпи транспортните разходи.

Пренасочването на танкерите около Африка (през Нос Добра надежда) ще удължи доставките с две седмици и драстично ще оскъпи транспортните разходи. Глобална инфлация: Поскъпването на горивата неизбежно ще доведе до нов етап на инфлационен натиск в Европа и САЩ, засягайки веригите за доставки на всички основни стоки.

Към 04:30 часа българско време ситуацията в региона остава критична и силно динамична. Международната общност следи с безпокойство дали дипломатическият натиск ще успее да деескалира напрежението, или светът е изправен пред пълномащабна енергийна и военна криза.