Силно земетресение разтърси Турция

Земетресение с магнитуд 5,0 по скалата на Рихтер разтърси Източна Турция, съобщи Европейският средиземноморски сеизмологичен център.

Според центъра епицентърът е бил на 19 км югоизточно от град Малатия, където живеят приблизително 441 000 души. Епицентърът е бил разположен на дълбочина 16 км.

Няма съобщения за жертви или щети.