Силно земетресение разтърси Турция

Земетресение с магнитуд 5,0 по скалата на Рихтер разтърси Източна Турция, съобщи Европейският средиземноморски сеизмологичен център.
Според центъра епицентърът е бил на 19 км югоизточно от град Малатия, където живеят приблизително 441 000 души. Епицентърът е бил разположен на дълбочина 16 км.
Няма съобщения за жертви или щети.
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Вранча
08:24 18.07.2026
2 русофилтуркофил
08:26 18.07.2026
3 Не ги жаля
Коментиран от #9
08:43 18.07.2026
4 Този коментар е премахнат от модератор.
5 🇧🇬БАЙ Х@Й‼️
08:47 18.07.2026
6 Този коментар е премахнат от модератор.
7 Носталгично
Коментиран от #10
08:50 18.07.2026
8 нищо общо
08:55 18.07.2026
9 123456778900
До коментар #3 от "Не ги жаля":Да ти се връщат пожеланията тъпкано !Какво общо има бедният народ ?
Коментиран от #11
08:59 18.07.2026
10 Fiat 124 Доган
До коментар #7 от "Носталгично":Произвеждаше се в Турция
09:02 18.07.2026
11 Не ги жаля
До коментар #9 от "123456778900":И на теб да ти се връща умножено по 900000000000000000.
"Бедният им народ" е клал моя беден народ и не само моя и в това е техния вековен грях, който трябва да бъде изкупен с кръв и то много кръв. Бог ще въздаде справедливост, в това съм повече от сигурен. Ще си платят за стореното.
09:10 18.07.2026
12 Ний ша Ва упрайм
09:13 18.07.2026