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Силно земетресение разтърси Турция

Силно земетресение разтърси Турция

18 Юли, 2026 08:17 1 646 12

  • земетресение-
  • турция

То е с магнитуд 5,0 по скалата на Рихтер

Силно земетресение разтърси Турция - 1
Снимка: ЕРА/БГНЕС
Милена Богданова Милена Богданова Автор във Fakti.bg

Земетресение с магнитуд 5,0 по скалата на Рихтер разтърси Източна Турция, съобщи Европейският средиземноморски сеизмологичен център.

Според центъра епицентърът е бил на 19 км югоизточно от град Малатия, където живеят приблизително 441 000 души. Епицентърът е бил разположен на дълбочина 16 км.

Няма съобщения за жертви или щети.


Турция
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Вранча

    13 1 Отговор
    Във Венецуела беше 7+, ето това е силно, а не 5,0.

    08:24 18.07.2026

  • 2 русофилтуркофил

    1 11 Отговор
    вай вай вай

    08:26 18.07.2026

  • 3 Не ги жаля

    3 4 Отговор
    Малко е. За изкупуване на вековните си грехове не трябва да остава един камък от пуйколандия. Вдън земя да потънат един да не остане.

    Коментиран от #9

    08:43 18.07.2026

  • 4 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 5 🇧🇬БАЙ Х@Й‼️

    5 0 Отговор
    таА снимка доста ИЛЮСТРАТИВНА😉😉😉

    08:47 18.07.2026

  • 6 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 7 Носталгично

    4 0 Отговор
    Ееех каква хубава Жигула, а къде е земетресението?

    Коментиран от #10

    08:50 18.07.2026

  • 8 нищо общо

    3 0 Отговор
    По тъпа снимка от това няма.

    08:55 18.07.2026

  • 9 123456778900

    2 3 Отговор

    До коментар #3 от "Не ги жаля":

    Да ти се връщат пожеланията тъпкано !Какво общо има бедният народ ?

    Коментиран от #11

    08:59 18.07.2026

  • 10 Fiat 124 Доган

    2 0 Отговор

    До коментар #7 от "Носталгично":

    Произвеждаше се в Турция

    09:02 18.07.2026

  • 11 Не ги жаля

    3 2 Отговор

    До коментар #9 от "123456778900":

    И на теб да ти се връща умножено по 900000000000000000.
    "Бедният им народ" е клал моя беден народ и не само моя и в това е техния вековен грях, който трябва да бъде изкупен с кръв и то много кръв. Бог ще въздаде справедливост, в това съм повече от сигурен. Ще си платят за стореното.

    09:10 18.07.2026

  • 12 Ний ша Ва упрайм

    3 2 Отговор
    прокълната земя

    09:13 18.07.2026

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