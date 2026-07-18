Румънският външен министър с редица срещи в американския Конгрес

Министърът на външните работи на Румъния Оана Цою, която тази седмица беше на посещение в Съединените щати, участва в церемониите, които отбелязват присъствието на румънския учебен ветроход „Мирча“ в САЩ, както и в събитията, отбелязващи 250-годишнината от приемането на Декларацията за независимост. Цою се срещна с румънски студенти, които учат в Харвард, уточнява БТА.
Посещението включваше организирането на кръгла маса в Атлантическия съвет (Atlantic Council), посветена на следващите стъпки след срещата на върха на НАТО в Анкара и на сътрудничеството между Румъния и САЩ в сферите на икономиката и сигурността.
Румънският външен министър проведе срещи с членове на Конгреса на САЩ, сред които Стив Дейнс – председател на подкомисията по въпросите на Европа (към Комисията по външни отношения на Сената); Майк Роджърс и Пат Харингтън – председател и член на Комисията по въоръжените сили към Камарата на представителите; Джо Уилсън – съпредседател на Хелзинкската комисия към Камарата на представителите; Грегъри Мийкс – представител от щата Ню Йорк; и Кевин Селф – представител от щата Тексас. Дискусиите бяха фокусирани върху срещата на върха на НАТО, присъствието на американски войски на румънска територия и задълбочаването на инвестициите и икономическото партньорство. Обсъдено беше и сътрудничеството между румънски и американски компании, се посочва в съобщение на Министерството на външните работи.
През тази есен Румъния за първи път ще бъде домакин на програма за обмен между Румъния и САЩ, насочена към сътрудници на Конгреса и представители на американски аналитични центрове. Реализирането на програмата е част от споразумение, сключено през пролетта между Министерството на външните работи и Държавния департамент.
На 16 юли Оана Цою присъства на министерска конференция, посветена на „политическия тероризъм“ по покана на държавния секретар Марко Рубио. На конференцията румънският първи дипломат представи епизоди от историята на страната, в които политическото насилие е използвано като инструмент на тоталитарния режим.
„Болезненият опит от политически убийства и лишаване от свобода ни подтиква днес да подкрепим програма за превенция преди насилието да пусне корени – независимо от идеологията, която го проповядва като политически инструмент“, се посочва в съобщението на Министерството на външните работи.
Румънският първи дипломат е поставил на обсъждане европейската перспектива, основана на инициативата „Protect EU: Програма за предотвратяване и борба с тероризма“, както и необходимостта да се обърне специално внимание на противодействието срещу радикализацията на младите хора в интернет.
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 пешо
Коментиран от #11, #19
11:50 18.07.2026
2 Влашката к ..
11:50 18.07.2026
3 луганин
11:52 18.07.2026
4 К.О.Т.а.р.А.К 🐱
Коментиран от #6, #7
11:53 18.07.2026
5 пешо
Коментиран от #13, #15, #17
11:53 18.07.2026
6 К.О.Т.а.р.А.К 🐱
До коментар #4 от "К.О.Т.а.р.А.К 🐱":и да ви подскажа пак, руски подлоги!!БГ никога не е падала под Турско
Коментиран от #10, #12, #16
11:54 18.07.2026
7 пешо
До коментар #4 от "К.О.Т.а.р.А.К 🐱":смени лепилото
11:55 18.07.2026
8 Хмм
12:03 18.07.2026
9 Иван
12:04 18.07.2026
10 Този коментар е премахнат от модератор.
11 Този коментар е премахнат от модератор.
12 пешо
До коментар #6 от "К.О.Т.а.р.А.К 🐱":само баба ти е била под турчина
12:05 18.07.2026
13 Ами
До коментар #5 от "пешо":Лайен е родила 7 деца, едва тогава е започнала да се занимава с политика
Коментиран от #22
12:06 18.07.2026
14 Механик
Украинци не о станаха, а нали Русия трябва да и нанасяме стратегическо поражение. Все някой трябва да мре за тази идея, нали?
12:07 18.07.2026
15 Първото
До коментар #5 от "пешо":човешко общество е било управлявано от жени! Мъжете ходили на лов и осигурявали прехраната а жените развратничили с болните, ранените и младите мъже! Заради това било заменено с патриархат като патриархът следял за поведението на жените и ги клеветял на мъжете им! Сега е същото жените управляват и се слагат на по силните...
12:08 18.07.2026
16 К.О.Т.а.р.А.К 🐱
До коментар #6 от "К.О.Т.а.р.А.К 🐱":Вижте старите карти-Румъния е БГ , долни копеи! Тва даже и Раша-най големия ни враг през мракобесните БКП времена не успя да изтрие!!! Румъния ..не случайно са създадени там комитетите НИ!БОРБАТА Е продължавала от Северна БГ-Румъния
Коментиран от #18
12:09 18.07.2026
17 Пенсионер 69 годишен
До коментар #5 от "пешо":И да копай на лозята и на нивите от тъмно до тъмно. 10-15 километра боси до нивата и обратно и цял ден бухане с мотиките. Децата пасът добитъка и патките и носят вода на мотикарките. Няма не искам, няма недей. Която не копай, няма да се омъжи.
12:13 18.07.2026
18 Механик
До коментар #16 от "К.О.Т.а.р.А.К 🐱":Стояне! Нещата при теб излизат извън контрол. Опасявам се за теб.
Легни си и с и сложи кърпа напоена с оцет и вода на челото. Може д а ти спадне мозъчния оток. В тия жеги за теб е опасно да се напъваш. А Украйна я остави. И без друго вече няма стратегическо значение. Почини си!
Коментиран от #20
12:22 18.07.2026
19 Читавите хора
До коментар #1 от "пешо":Не се допускат до важните постове(с малки изключения). Сега западът уговаря румънците да станат плацдарм за атаки срещу руснаците. Тая роля принципно беше отредена на Полша ама паляците видяха че руската тояга е дебела и нещо взеха да се дърпат. Та сега тече активно уговаряне на всички в източна Европа да се включат по сериозно във войната срещу Русия, и вече който се излъже.
12:27 18.07.2026
20 К.О.Т.а.р.А.К 🐱
До коментар #18 от "Механик":аре на бас , че според дори и СОЦ карти , сме владели и КРИМ?/// ма обвинете ме в лъжа най наконец, руски подлоги
12:31 18.07.2026
21 Кирил
12:33 18.07.2026
22 пешо
До коментар #13 от "Ами":котката не ми е изкарала такъв берекет
12:45 18.07.2026