Румънският външен министър с редица срещи в американския Конгрес

Министърът на външните работи на Румъния Оана Цою, която тази седмица беше на посещение в Съединените щати, участва в церемониите, които отбелязват присъствието на румънския учебен ветроход „Мирча“ в САЩ, както и в събитията, отбелязващи 250-годишнината от приемането на Декларацията за независимост. Цою се срещна с румънски студенти, които учат в Харвард, уточнява БТА.

Посещението включваше организирането на кръгла маса в Атлантическия съвет (Atlantic Council), посветена на следващите стъпки след срещата на върха на НАТО в Анкара и на сътрудничеството между Румъния и САЩ в сферите на икономиката и сигурността.

Румънският външен министър проведе срещи с членове на Конгреса на САЩ, сред които Стив Дейнс – председател на подкомисията по въпросите на Европа (към Комисията по външни отношения на Сената); Майк Роджърс и Пат Харингтън – председател и член на Комисията по въоръжените сили към Камарата на представителите; Джо Уилсън – съпредседател на Хелзинкската комисия към Камарата на представителите; Грегъри Мийкс – представител от щата Ню Йорк; и Кевин Селф – представител от щата Тексас. Дискусиите бяха фокусирани върху срещата на върха на НАТО, присъствието на американски войски на румънска територия и задълбочаването на инвестициите и икономическото партньорство. Обсъдено беше и сътрудничеството между румънски и американски компании, се посочва в съобщение на Министерството на външните работи.

През тази есен Румъния за първи път ще бъде домакин на програма за обмен между Румъния и САЩ, насочена към сътрудници на Конгреса и представители на американски аналитични центрове. Реализирането на програмата е част от споразумение, сключено през пролетта между Министерството на външните работи и Държавния департамент.

На 16 юли Оана Цою присъства на министерска конференция, посветена на „политическия тероризъм“ по покана на държавния секретар Марко Рубио. На конференцията румънският първи дипломат представи епизоди от историята на страната, в които политическото насилие е използвано като инструмент на тоталитарния режим.

„Болезненият опит от политически убийства и лишаване от свобода ни подтиква днес да подкрепим програма за превенция преди насилието да пусне корени – независимо от идеологията, която го проповядва като политически инструмент“, се посочва в съобщението на Министерството на външните работи.

Румънският първи дипломат е поставил на обсъждане европейската перспектива, основана на инициативата „Protect EU: Програма за предотвратяване и борба с тероризма“, както и необходимостта да се обърне специално внимание на противодействието срещу радикализацията на младите хора в интернет.