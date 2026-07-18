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Горски пожар в национален парк в Германия е надхвърлил 380 хектара

Горски пожар в национален парк в Германия е надхвърлил 380 хектара

18 Юли, 2026 18:35 479 0

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Бундесверът е извикан да помогне за гасенето на пожара

Горски пожар в национален парк в Германия е надхвърлил 380 хектара - 1
Снимка: ЕРА/БГНЕС
Милена Богданова Милена Богданова Автор във Fakti.bg

Горски пожар, горящ в Национален парк Мюриц в Северна Германия, е надхвърлил 380 хектара и Бундесверът (Германските въоръжени сили) е извикан да помогне за гасенето му. Това съобщи информационната агенция DPA, позовавайки се на говорител на езерния район Мекленбург.

Според говорителя пожарът в гората вече е достигнал приблизително 388 хектара. Приблизително 370 души, включително пожарникари, полицаи, горски работници и военни, работят за потушаването на пожара. Това е увеличение спрямо предната вечер. Говорителят обясни, че пожарът се е разпространил поради липса на валежи.

Западните ветрове, които допълнително разпалват пламъците, създават допълнителен проблем. Очаква се ветровитите условия да доведат до разпространение на огъня на изток и югоизток през уикенда.

За пожара е съобщено в понеделник. Властите вече са евакуирали жителите на близките села няколко пъти. Гасенето на пожари се усложнява от факта, че в района на бедствието се намира бивш съветски военен тренировъчен полигон, замърсен с невзривени боеприпаси. Очаква се хеликоптери на Бундесвера да възобновят усилията си за гасене на пожари до следобед, освен ако не се появи гръмотевична буря. Според службите за спешна помощ, пожарникарите се борят с пожара в източната част на огнището, тъй като тази зона е безопасна от боеприпаси и достъпна за сухопътните сили.

Националният парк Мюритц обхваща площ от 322 квадратни километра, приблизително колкото град Мюнхен. Три четвърти от залесената площ тук е борова гора. Паркът съдържа и 107 езера, включително част от самото езеро Мюритц. Между 1945 и 1993 г. Съветската армия е използвала част от земята в сегашния природен резерват като военен тренировъчен полигон.


Германия
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