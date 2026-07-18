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Два автобуса се сблъснаха и раниха 40 души в Чехия

Два автобуса се сблъснаха и раниха 40 души в Чехия

18 Юли, 2026 19:05 455 2

  • чехия-
  • автобуси-
  • катастрофа-
  • ранени

Има ранено дете

Два автобуса се сблъснаха и раниха 40 души в Чехия - 1
Снимка: Shuttertock
Милена Богданова Милена Богданова Автор във Fakti.bg

Четиридесет души са ранени при сблъсък между два автобуса близо до село Олексовице в югоизточната част на Чехия, според Михаела Бочова, говорител на Съвместната спасителна и противопожарна служба на Чехия.

„Четиридесет души са ранени при сблъсъка между два автобуса близо до Олексовице, 10 от които са тежко или средно ранени“, цитира говорителката информационна агенция ČTK.

Сред ранените е и дете, но то е получило леки наранявания. На мястото на инцидента са пристигнали тринадесет спасителни и медицински екипа. Движението на мястото на инцидента е временно спряно. Полицията разследва причината за инцидента.


Чехия
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  • 1 Владимир Путин, президент

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    В Русия влакове се сблъскват, самольоти падат, гинат стотици и нищо !!! Народа мълчи щот ме уважава 👆😄

    19:19 18.07.2026

  • 2 Mими Кучева🐕‍🦺

    2 0 Отговор
    40 ранени но няма жертви, за съжаление. 🦧😪🦧

    19:21 18.07.2026

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