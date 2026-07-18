Два автобуса се сблъснаха и раниха 40 души в Чехия

Четиридесет души са ранени при сблъсък между два автобуса близо до село Олексовице в югоизточната част на Чехия, според Михаела Бочова, говорител на Съвместната спасителна и противопожарна служба на Чехия.

„Четиридесет души са ранени при сблъсъка между два автобуса близо до Олексовице, 10 от които са тежко или средно ранени“, цитира говорителката информационна агенция ČTK.

Сред ранените е и дете, но то е получило леки наранявания. На мястото на инцидента са пристигнали тринадесет спасителни и медицински екипа. Движението на мястото на инцидента е временно спряно. Полицията разследва причината за инцидента.