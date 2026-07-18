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Висока заплаха от терористични атаки в Германия

Висока заплаха от терористични атаки в Германия

18 Юли, 2026 19:35 741 11

  • германия-
  • тероризъм-
  • заплахи-
  • александър добриндт

Добриндт: Плановете за атаки срещу Германия са ясно видими – не само срещу германската инфраструктура, но и срещу отделни лица и институции

Висока заплаха от терористични атаки в Германия - 1
Снимка: ЕРА/БГНЕС
Милена Богданова Милена Богданова Автор във Fakti.bg

Германският министър на вътрешните работи Александър Добриндт предупреди за риск от евентуални терористични атаки в страната.

„Увеличаването на докладите и разузнавателните данни ме накара да повиша предварително заявената абстрактна заплаха до висока заплаха. Все още не е конкретна заплаха, но вече е висока заплаха. Това означава, че рискът от терористични атаки в Германия съществува по всяко време“, каза Добриндт в интервю за вестник Welt am Sonntag.

Той твърди, че плановете за атака срещу Германия „очевидно се преследват – не само срещу германската инфраструктура, но и срещу отделни лица и институции“. „Съвсем наскоро, заедно с чуждестранни агенции, осуетихме терористична атака с използване на експлозиви, която беше планирана от нископоставени агенти, така наречените агенти за еднократна употреба“, заяви министърът. Той също така отбеляза, че от самото начало на мандата си е заявявал, че Германия ще модернизира законодателството си за сигурност, включително с оглед на методите на разследване.

„Целта ми е да трансформирам контраразузнавателните агенции в пълноценни разузнавателни агенции, за да могат да бъдат конкурентоспособни и способни на пълноценно партньорство с приятелски настроени чуждестранни агенции. За тази цел те ще получат оперативни правомощия и възможности в бъдеще, но само в случаите, когато полицейските мерки не могат да бъдат използвани за постигане на целите им“, заключи Добриндт. Той обясни, че арестуването на лица остава отговорност на полицията, но „ако е необходимо да се противодейства на остра терористична заплаха и при липса на достъп до полицейски сили, служителите на Службата за защита на Конституцията ще могат да предприемат мерки като претърсване на жилищни помещения или намеса в инструментите на нападателя“.

Добриндт заяви, че „Германия е ежедневно обект на атаки от чуждестранни сили, които се стремят да причинят вреда“. „По отношение на атаките срещу енергийната и железопътната инфраструктура, в момента не можем да докажем руска връзка“, каза той, отговаряйки на въпроса за „вероятността Русия да стои зад действията на саботьорите“.


Германия
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Ами да, те

    13 0 Отговор
    така правят терористите - заплашват...

    Коментиран от #2

    19:36 18.07.2026

  • 2 Mими Кучева🐕‍🦺

    15 0 Отговор

    До коментар #1 от "Ами да, те":

    Да ,даже пращат и писма къде ша сложат бомбите.🦧🥳🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣👍

    19:40 18.07.2026

  • 3 пръц

    22 1 Отговор
    Тия напълно изтрещяха пак руснаците са им виновни, а не брадатите лекари и инженери които Меркел хадъм покани.

    19:45 18.07.2026

  • 4 Без име

    22 1 Отговор
    Най-често срещаните имена в Германия са Абдул, Ахмад, Мухамад, Омар... Мехмед и Мюмюн вече са натурални германци.

    19:46 18.07.2026

  • 5 Арийците се претопиха

    19 0 Отговор
    Вълна от престъпност от поканени патладжани, чичака от руска заплаха трепери.

    19:54 18.07.2026

  • 6 Съдията

    14 1 Отговор
    Айде и тоя се плаши, че Путин е под леглото му. Ех, мъка, мъка либерастка.😂

    19:56 18.07.2026

  • 7 Фейк - либераст

    11 0 Отговор
    Някой да не си помисли, че атаките са подготвяни от украински терористи! Сакън! Те украинските служби въобще не се занимават с тероризъм! Германците сами си гръмнаха северните потоци, в Монако лично принцесата преоблечена като мъж заложи бомбата, в англия въобще не шетат, защото са жеЛАЕЩИ съюзници. А в Русия туй генералите се самоубиха с бомби в раници за кеф!

    19:59 18.07.2026

  • 8 Овчар

    6 1 Отговор
    В Берлин кварталите в близост до бившата стена на комунистите няма нито един немец огромно парче земя само с талибани и дюнери..!

    20:12 18.07.2026

  • 9 Абе меркел да

    1 0 Отговор
    Се изкаже! Дъртата сега се е скрила на дебела пенсия, докато тя унищожи Германия и Европа. Ако пуснеш 1000 комари в стаята, как да знаеш, кои от тях и кога могат да ужилят някого? Така е вече и с тероризма в Германистан. Ти си пуснал брадати ненормалници от цял свят в страната ти, а си мислиш, че ще има тероризъм от други едни чужденци? Пълна евро-атлантическа шизофрения.

    21:02 18.07.2026

  • 10 Историк

    1 1 Отговор
    Терористи за еднократна употреба е творение на фабриката за отрови на Кремъл. Така ще бъде,докато главата на змията не бъде смачкана.

    Коментиран от #11

    21:09 18.07.2026

  • 11 Главата на

    0 0 Отговор

    До коментар #10 от "Историк":

    Евроатлантическата змия.

    21:25 18.07.2026

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