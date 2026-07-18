Висока заплаха от терористични атаки в Германия

Германският министър на вътрешните работи Александър Добриндт предупреди за риск от евентуални терористични атаки в страната.

„Увеличаването на докладите и разузнавателните данни ме накара да повиша предварително заявената абстрактна заплаха до висока заплаха. Все още не е конкретна заплаха, но вече е висока заплаха. Това означава, че рискът от терористични атаки в Германия съществува по всяко време“, каза Добриндт в интервю за вестник Welt am Sonntag.

Той твърди, че плановете за атака срещу Германия „очевидно се преследват – не само срещу германската инфраструктура, но и срещу отделни лица и институции“. „Съвсем наскоро, заедно с чуждестранни агенции, осуетихме терористична атака с използване на експлозиви, която беше планирана от нископоставени агенти, така наречените агенти за еднократна употреба“, заяви министърът. Той също така отбеляза, че от самото начало на мандата си е заявявал, че Германия ще модернизира законодателството си за сигурност, включително с оглед на методите на разследване.

„Целта ми е да трансформирам контраразузнавателните агенции в пълноценни разузнавателни агенции, за да могат да бъдат конкурентоспособни и способни на пълноценно партньорство с приятелски настроени чуждестранни агенции. За тази цел те ще получат оперативни правомощия и възможности в бъдеще, но само в случаите, когато полицейските мерки не могат да бъдат използвани за постигане на целите им“, заключи Добриндт. Той обясни, че арестуването на лица остава отговорност на полицията, но „ако е необходимо да се противодейства на остра терористична заплаха и при липса на достъп до полицейски сили, служителите на Службата за защита на Конституцията ще могат да предприемат мерки като претърсване на жилищни помещения или намеса в инструментите на нападателя“.

Добриндт заяви, че „Германия е ежедневно обект на атаки от чуждестранни сили, които се стремят да причинят вреда“. „По отношение на атаките срещу енергийната и железопътната инфраструктура, в момента не можем да докажем руска връзка“, каза той, отговаряйки на въпроса за „вероятността Русия да стои зад действията на саботьорите“.