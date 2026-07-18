Председателят на парламента в Унгария пое поста на президент

В Унгария се извършва безпрецедентна институционална промяна, след като президентът Тамаш Сульок подписа законодателната поправка за предсрочно прекратяване на собствените си правомощия. Решението е взето в съответствие с петдневния законов срок, наложен от новото управляващо мнозинство на партия „Тиса“, оглавявана от министър-председателя Петер Мадяр.

След обнародването на промените, председателят на унгарския парламент поема функциите на временно изпълняващ длъжността президент на страната.

Избори за нов президент до месец

Министър-председателят Петер Мадяр направи официално изявление пред медиите, с което обяви, че изборите за нов държавен глава ще се проведат в рамките на следващите 30 дни. Новият президент ще заеме поста временно – до финализирането и приемането на изцяло нова Конституция на Унгария. Този процес, по думите на Мадяр, ще започне под формата на широк обществен дебат през есента на тази година.

Според информация на световната информационна агенция Reuters (www.reuters.com), радикалните промени целят окончателното премахване на автократичните структури и назначения, останали в наследство от 16-годишното управление на Виктор Орбан.

Демонтиране на наследството „Орбан“

Отстраняването на Тамаш Сульок от президентския пост е част от мащабен законодателен пакет, приет от унгарския парламент с квалифицирано две трети мнозинство от 139 гласа „за“. Новите реформи предвиждат още:

Ограничение за депутатите: Въвежда се лимит от максимум 12 години или 3 последователни мандата в Народното събрание.

Въвежда се лимит от максимум 12 години или 3 последователни мандата в Народното събрание. Промени в съдебната система: Налага се задължителна пенсионна възраст от 70 години за конституционните съдии.

Налага се задължителна пенсионна възраст от 70 години за конституционните съдии. Антикорупционен контрол: Създава се нова специализирана агенция за разследване и възстановяване на незаконно придобити активи.

Представители на бившата управляваща партия „Фидес“ бойкотираха извънредното заседание на парламента, като определиха действията на новото правителство като нарушаващи конституционните принципи. Въпреки съпротивата на опозицията, унгарският президент направи видеообръщение, цитирано от Xinhua, в което потвърди, че няма легален механизъм да спре волята на парламента и затова е подписал указа, за да се избегне конституционна криза.

След убедителната победа на изборите на 12 април, кабинетът на Мадяр продължава ускорено да реформира страната с обещание за пълно възстановяване на върховенството на закона и подобряване на отношенията с Европейския съюз.