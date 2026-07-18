Новини
Свят »
Унгария »
Председателят на парламента в Унгария пое поста на президент

Председателят на парламента в Унгария пое поста на президент

18 Юли, 2026 20:26, обновена 18 Юли, 2026 20:30 773 10

  • унгария-
  • председател-
  • парламент-
  • президент-
  • мадяр

Премиерът Петер Мадяр обяви нови президентски избори в рамките на 30 дни след историческата конституционна реформа

Председателят на парламента в Унгария пое поста на президент - 1
Снимка: YouTube
Милен Ганев Милен Ганев Главен редактор във Fakti.bg

В Унгария се извършва безпрецедентна институционална промяна, след като президентът Тамаш Сульок подписа законодателната поправка за предсрочно прекратяване на собствените си правомощия. Решението е взето в съответствие с петдневния законов срок, наложен от новото управляващо мнозинство на партия „Тиса“, оглавявана от министър-председателя Петер Мадяр.

След обнародването на промените, председателят на унгарския парламент поема функциите на временно изпълняващ длъжността президент на страната.

Избори за нов президент до месец

Министър-председателят Петер Мадяр направи официално изявление пред медиите, с което обяви, че изборите за нов държавен глава ще се проведат в рамките на следващите 30 дни. Новият президент ще заеме поста временно – до финализирането и приемането на изцяло нова Конституция на Унгария. Този процес, по думите на Мадяр, ще започне под формата на широк обществен дебат през есента на тази година.

Според информация на световната информационна агенция Reuters (www.reuters.com), радикалните промени целят окончателното премахване на автократичните структури и назначения, останали в наследство от 16-годишното управление на Виктор Орбан.

Демонтиране на наследството „Орбан“

Отстраняването на Тамаш Сульок от президентския пост е част от мащабен законодателен пакет, приет от унгарския парламент с квалифицирано две трети мнозинство от 139 гласа „за“. Новите реформи предвиждат още:

  • Ограничение за депутатите: Въвежда се лимит от максимум 12 години или 3 последователни мандата в Народното събрание.
  • Промени в съдебната система: Налага се задължителна пенсионна възраст от 70 години за конституционните съдии.
  • Антикорупционен контрол: Създава се нова специализирана агенция за разследване и възстановяване на незаконно придобити активи.

Представители на бившата управляваща партия „Фидес“ бойкотираха извънредното заседание на парламента, като определиха действията на новото правителство като нарушаващи конституционните принципи. Въпреки съпротивата на опозицията, унгарският президент направи видеообръщение, цитирано от Xinhua, в което потвърди, че няма легален механизъм да спре волята на парламента и затова е подписал указа, за да се избегне конституционна криза.

След убедителната победа на изборите на 12 април, кабинетът на Мадяр продължава ускорено да реформира страната с обещание за пълно възстановяване на върховенството на закона и подобряване на отношенията с Европейския съюз.


Унгария
Поставете оценка:
Оценка 3.7 от 9 гласа.
Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
Четете ни в Google News ShowcaseЧетете ни и в Google News Showcase
Абонамент за Факти.БГ в Google AlertsАбонамент за Факти.БГ в Google Alerts
Добавете Факти.БГ като предпочитан източник в GoogleДобавете Факти.БГ като предпочитан източник в Google


Подобни новини


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Последния Софиянец

    5 2 Отговор
    Орбан президент!

    Коментиран от #3

    20:33 18.07.2026

  • 2 Софиянец

    13 1 Отговор
    В евро фашисткия съюз всичко е възможно! Тук демокрацията е отдавна погребана!

    Коментиран от #5

    20:36 18.07.2026

  • 3 Джак Спароу

    2 2 Отговор

    До коментар #1 от "Последния Софиянец":

    по скоро прОебан президент

    20:40 18.07.2026

  • 4 Браво на Петър Маджаров

    2 7 Отговор
    България има нужда от своя Петър Български, да изрине Крадевщината и всички решетниковчета от България.

    Коментиран от #6

    20:41 18.07.2026

  • 5 Смърт на предателите

    1 1 Отговор

    До коментар #2 от "Софиянец":

    Антибългарската кампания в Македония се води от медии, които са собственост на Орбан.

    20:43 18.07.2026

  • 6 Окооо

    4 1 Отговор

    До коментар #4 от "Браво на Петър Маджаров":

    В Унгария имаше режим на Орбан 15-16 години, същата ситуация имаме и в България! 15- 16 години имахме режима Пеевски- Борисов! Нужни са радикални реформи за изкореняване на всичко сътворен от управление на ГЕРБ- ДПС и техните патерици през годините!

    20:54 18.07.2026

  • 7 Чист реваншизъм

    2 1 Отговор
    А и там президента не го избират пряко, а е от управляващата партия

    20:55 18.07.2026

  • 8 Пламен

    1 1 Отговор
    И тези ще просерът кръв. R.I.P. Унгария. Евритинг из оувър!

    20:58 18.07.2026

  • 9 Ебонитовата пръчка

    2 0 Отговор
    кUUUUUUUр за русофилите

    20:58 18.07.2026

  • 10 Историк

    1 1 Отговор
    Това са истинските реформи- действия веднага без празни приказки, оправдания и шикалкавения. В България за жалост за пореден път става подмяна вместо промяна.

    21:04 18.07.2026

Новини по държави:
Новини САЩ, Новини Великобритания, Новини Германия, Новини Италия, Новини Русия, Новини Франция, Новини Испания, Новини Гърция, Новини Украйна, Новини Белгия, Новини Китай, Новини Сирия, Новини Сърбия, Новини Бразилия, Новини Австралия, Новини Япония, Новини Швейцария, Новини Северна Македония, Новини Турция, Новини Полша, Новини Румъния, Новини Иран (Ислямска Република), Новини Австрия, Новини Нидерландия, Новини Северна Корея, Новини Всички държави, Новини Канада, Новини Литва, Новини Индия, Новини Мексико, Новини Южна Корея, Новини Хърватия, Новини Норвегия, Новини Дания, Новини Финландия, Новини Ирландия, Новини Аржентина, Новини Дубай, Новини Португалия, Новини Словакия, Новини Беларус, Новини Латвия, Новини Естония, Новини Словения, Новини Чехия, Новини Швеция, Новини Ирак, Новини Афганистан, Новини Албания