В Европа се появяват признаци на „молекулярна гражданска война“

В европейските страни се появяват признаци на „молекулярна гражданска война“, проявяваща се в увеличаване на насилието, младежката престъпност и масовите вълнения, които вече не са изолирани инциденти, а се превръщат в обща тенденция. Тази оценка е дадена от репортаж в швейцарския вестник Neue Zürcher Zeitung (NZZ).
Според изданието, случващото се в Европа все повече напомня на „молекулярната гражданска война“, описана от немския писател Ханс Магнус Енценсбергер (1929-2022), която „започва тихо“, натрупвайки „малки обявления на война“, които след това приемат все по-насилствени форми. В същото време хората продължават да вярват, че живеят спокойно, защото „все още могат да отидат да си купят хляб, без да се страхуват от снайперисти“. Вестникът посочва като примери нападението срещу учител във Франция от ученик с нож, нападението срещу судански търсещ убежище в Белфаст, вълненията след финала на Шампионската лига в Париж и сблъсъците между еритрейци в Швейцария.
Според NZZ европейските политици твърде дълго са третирали подобни инциденти като „изолирани случаи, които не могат да бъдат сравнявани“, докато статистиката показва обратното. Например, броят на непълнолетните заподозрени в престъпления в Австрия се е увеличил с 45% през последните 10 години, а сред децата под 14 години „за първи път повече от половината от заподозрените са чужденци“. Вестникът посочва и увеличение на престъпленията с нож и изнасилванията в Германия.
Вестникът подчертава, че това вече не са изолирани инциденти, а „системен проблем“, засягащ много европейски страни. Тя цитира изследване на швейцарския съдебен психиатър Франк Урбаньок, според което „не чужденците сами по себе си, а мъжете от определени страни на произход“ фигурират непропорционално в статистиката за насилствените престъпления. NZZ изчислява, че европейските държави твърде дълго са приемали мигрантите предимно като „жертви на война, бедност, расизъм и дискриминация“ и следователно са приписвали престъпността предимно на социални причини. Този подход е довел до това, че „престъпниците все повече се възприемат като жертви“, докато „вярата на обществото в справедливото наказание ерозира“.
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Башбакънъ
Коментиран от #13, #49
14:13 19.07.2026
2 Евгени от Алфапласт
14:14 19.07.2026
3 УАЗ ПАТРИОТ
Фидел Кастро 1992 г.
14:14 19.07.2026
4 УАЗ ПАТРИОТ
14:14 19.07.2026
5 Хей плъ
14:14 19.07.2026
6 УАЗ ПАТРИОТ
Динамиката по години изглежда така:
2022 - 118,5 хиляди
2023 - 405,4 хиляди
2024 - 595 хиляди
2025 - 621 хиляди
Всеки файл съдържа пълно име, снимка, обстоятелства на смъртта или изчезването, местоположение, контакти на роднини.
14:14 19.07.2026
7 УАЗ ПАТРИОТ
14:15 19.07.2026
8 Kaлпазанин
14:16 19.07.2026
9 Този коментар е премахнат от модератор.
10 Вашето мнение
14:16 19.07.2026
11 ВЕСЕЛЯК
14:17 19.07.2026
12 Този коментар е премахнат от модератор.
13 Баба Меркелица
До коментар #1 от "Башбакънъ":Колонизираните превзеха колониите от вътре, без бой.
Променят генофонда на стара, грохнала, беззъба и оглупяла Европа.Но баба Европа смята, че Русия и е враг от късогледство и от тъпота не вижда по далече от носа си . Не схваща кой и е врага.
Коментиран от #16
14:19 19.07.2026
14 Този коментар е премахнат от модератор.
15 Ние във Русия се борим за сеобода
И все не попадаме на подходящ диктатор
Коментиран от #34
14:20 19.07.2026
16 ВАШЕТО МНЕНИЕ
До коментар #13 от "Баба Меркелица":Напротив, урсулите много добре знаят, че Русия не е враг на европа, че украйна се управлява от престъпник наркоман, но оръжейните компании са ги стиснали за сливвите с компромати.
Коментиран от #21
14:23 19.07.2026
17 Mими Кучева🐕🦺
🌈🦧🦍🤣🦍🦧🌈
14:24 19.07.2026
18 Демократъ
14:25 19.07.2026
19 Този коментар е премахнат от модератор.
20 🇧🇬БАЙ Х@Й‼️
(ДВЕСТА ХИЛЯДИ) жертви на сексуални посегателства над жени и момичета🤔❗
14:27 19.07.2026
21 Баба Меркелица
До коментар #16 от "ВАШЕТО МНЕНИЕ":И това също е вярно.
14:27 19.07.2026
22 укронюз
14:27 19.07.2026
23 Никой
Сега това са реалностите - има и такива неща.
14:27 19.07.2026
24 Този коментар е премахнат от модератор.
25 Този коментар е премахнат от модератор.
26 Този коментар е премахнат от модератор.
27 Мантрата
14:30 19.07.2026
28 Милена Богданова
Коментиран от #35, #38, #40
14:31 19.07.2026
29 Феникс
14:35 19.07.2026
30 НЕма дълго
14:38 19.07.2026
31 Щом
Обиколете около Централните хали независимо по кое време на денонощието и ще разберете за какво става дума.
14:41 19.07.2026
32 Летец Пешеходец
Коментиран от #39
14:46 19.07.2026
33 Така, така
Обикновените хора ще разберта за кого работят техните правителства но ще е късно.
То вече е късно, да се радват че само работните места са си загубили, засега.
14:49 19.07.2026
34 Този коментар е премахнат от модератор.
35 Еми дай му
До коментар #28 от "Милена Богданова":какъв ти е проблемът?
14:50 19.07.2026
36 Демолратъ
Нападението над горкия суданец че и бежанец.А той всъщност беше избол очите на местен и почти го бе обезглавил. По време на Афганистанската война муджахедите така са избождали очите на плениците и са ги оставяли да бъдат намерени като по този начин са всявали страх у съветските войски. Само че сега това става всеки ден час дори в супермаркета и не можеш да се защитиш нямаш автомат и гранати.
14:51 19.07.2026
37 Европчанин
В Европа всичко е цветя и рози. Заплатите не спират да растат, цените не спират да падат.
Работни места, производство, свръх потребление, растяща икономика, лукс до лукса..... Всеки с по един Майбах и заявка за Бентли. По три апартамента на моретата имат и работната седмица ще става тридневна.
Спестяванията се трупат неконтролируемо и парите вече няма да са нужни. Предстои комунизъм, но демократичен.
15:00 19.07.2026
38 КОКОРчо
До коментар #28 от "Милена Богданова":Ми то е хубаво бе, моето момиче. Не ги слушай какво ти приказват, че боляло и било мръсно. Няма нищо такова. Я ме виж мене! какво ми е. Даже бях финансов министър.
15:00 19.07.2026
39 Гост
До коментар #32 от "Летец Пешеходец":Вносът на пакистанци започна отпреди това.
Не ядем трева.
Коментиран от #41
15:02 19.07.2026
40 Този коментар е премахнат от модератор.
41 Летец Пешеходец
До коментар #39 от "Гост":Напротив, ядеш. Целият бизнес е с комунделски произход и е управляван от ченгета от ДС, още от времето на дворцовият преврат през 1989г.
15:04 19.07.2026
42 Евроджендър
15:12 19.07.2026
43 Под радара сте
15:19 19.07.2026
44 Всичко
15:22 19.07.2026
45 Дзак
15:23 19.07.2026
46 Еми който е глупав
15:36 19.07.2026
47 Шансът на България
Коментиран от #48
15:38 19.07.2026
48 В БГ имало вече
До коментар #47 от "Шансът на България":над 100 000 "трудови мигранти"!!! ЗАЩО? Това е опасно за страната и народа. Тези се размножават в геометрична прогресия, ще си доведат жените и ще стане масово развъждане на НЕбългари. И след 20-30 г, какво става? БГ-Халифат! Така, че трябва да си го знаем, още от сега, какво правим!!! Не ни трябват изобщо чужди народи!
15:49 19.07.2026
49 Реално е война
До коментар #1 от "Башбакънъ":Избиват белите чрез полиция и емигрантски банди и джипси!
15:50 19.07.2026
50 Последния Софиянец
16:06 19.07.2026