Хостингът, на който fakti.bg разчита от 2011 г., вече е отворен и за твоя сайт! ›››
Новини
Свят »
Германия »
В Европа се появяват признаци на „молекулярна гражданска война“

В Европа се появяват признаци на „молекулярна гражданска война“

19 Юли, 2026 14:11 2 452 50

  • молекулярна-
  • гражданска война-
  • сигурност-
  • европа-
  • изследване-
  • нападение

Изследване посочва редица примери за това

В Европа се появяват признаци на „молекулярна гражданска война“ - 1
Снимка: ЕРА/БГНЕС
Милена Богданова Милена Богданова Автор във Fakti.bg

В европейските страни се появяват признаци на „молекулярна гражданска война“, проявяваща се в увеличаване на насилието, младежката престъпност и масовите вълнения, които вече не са изолирани инциденти, а се превръщат в обща тенденция. Тази оценка е дадена от репортаж в швейцарския вестник Neue Zürcher Zeitung (NZZ).

Според изданието, случващото се в Европа все повече напомня на „молекулярната гражданска война“, описана от немския писател Ханс Магнус Енценсбергер (1929-2022), която „започва тихо“, натрупвайки „малки обявления на война“, които след това приемат все по-насилствени форми. В същото време хората продължават да вярват, че живеят спокойно, защото „все още могат да отидат да си купят хляб, без да се страхуват от снайперисти“. Вестникът посочва като примери нападението срещу учител във Франция от ученик с нож, нападението срещу судански търсещ убежище в Белфаст, вълненията след финала на Шампионската лига в Париж и сблъсъците между еритрейци в Швейцария.

Според NZZ европейските политици твърде дълго са третирали подобни инциденти като „изолирани случаи, които не могат да бъдат сравнявани“, докато статистиката показва обратното. Например, броят на непълнолетните заподозрени в престъпления в Австрия се е увеличил с 45% през последните 10 години, а сред децата под 14 години „за първи път повече от половината от заподозрените са чужденци“. Вестникът посочва и увеличение на престъпленията с нож и изнасилванията в Германия.

Вестникът подчертава, че това вече не са изолирани инциденти, а „системен проблем“, засягащ много европейски страни. Тя цитира изследване на швейцарския съдебен психиатър Франк Урбаньок, според което „не чужденците сами по себе си, а мъжете от определени страни на произход“ фигурират непропорционално в статистиката за насилствените престъпления. NZZ изчислява, че европейските държави твърде дълго са приемали мигрантите предимно като „жертви на война, бедност, расизъм и дискриминация“ и следователно са приписвали престъпността предимно на социални причини. Този подход е довел до това, че „престъпниците все повече се възприемат като жертви“, докато „вярата на обществото в справедливото наказание ерозира“.


Германия
Поставете оценка:
Оценка 4.7 от 43 гласа.
Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
Четете ни в Google News ShowcaseЧетете ни и в Google News Showcase
Абонамент за Факти.БГ в Google AlertsАбонамент за Факти.БГ в Google Alerts
Добавете Факти.БГ като предпочитан източник в GoogleДобавете Факти.БГ като предпочитан източник в Google


Подобни новини


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Башбакънъ

    55 6 Отговор
    Европа се разпадна молекулярно и фактически.

    Коментиран от #13, #49

    14:13 19.07.2026

  • 2 Евгени от Алфапласт

    35 3 Отговор
    Ти да видиш, мигрантите не били вече "жертви"...🤣

    14:14 19.07.2026

  • 3 УАЗ ПАТРИОТ

    28 13 Отговор
    Следващата война в Европа ще е между Русия и фашизма, само фашизма ще се нарича демокрация.
    Фидел Кастро 1992 г.

    14:14 19.07.2026

  • 4 УАЗ ПАТРИОТ

    29 12 Отговор
    За престъпленията в Курск, укрккиияя ще плати с територия. Владимир Владимирович Путин 2026

    14:14 19.07.2026

  • 5 Хей плъ

    13 0 Отговор
    ...хове, пишете истината!!! Ми@жи@турки сте !!!

    14:14 19.07.2026

  • 6 УАЗ ПАТРИОТ

    11 7 Отговор
    Руски хакери публикуваха данни, за които казват, че са от хакната база данни на Генералния щаб на въоръжените сили на Украйна. Файлът твърди, че съдържа информация за загубите на украинската армия от началото на СВО: Над 1 700 000 убити и изчезнали.
    Динамиката по години изглежда така:
    2022 - 118,5 хиляди
    2023 - 405,4 хиляди
    2024 - 595 хиляди
    2025 - 621 хиляди
    Всеки файл съдържа пълно име, снимка, обстоятелства на смъртта или изчезването, местоположение, контакти на роднини.

    14:14 19.07.2026

  • 7 УАЗ ПАТРИОТ

    21 6 Отговор
    Демилитаризацията на урки продължава

    14:15 19.07.2026

  • 8 Kaлпазанин

    29 5 Отговор
    В прайдовете либерастията с дрогата несправедливоста и бананите е бъдещето .това искаше Ротшилд и сие и го постигнаха , контролирания хаос ще стане анархия

    14:16 19.07.2026

  • 9 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 10 Вашето мнение

    27 4 Отговор
    Ес се напълни с мигранти и джендъри, които нямат нищо общо с идеята за цивилизация, но устройват урсулите; Едните искат жените им, а другите търсят активни, защото са пасивняци и тук се раждат конфликтите в новия Содом и Гомор.

    14:16 19.07.2026

  • 11 ВЕСЕЛЯК

    25 4 Отговор
    В Европа всичко е добре... Поне така твърдят няколко украинеца тука у форума.

    14:17 19.07.2026

  • 12 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 13 Баба Меркелица

    34 2 Отговор

    До коментар #1 от "Башбакънъ":

    Колонизираните превзеха колониите от вътре, без бой.
    Променят генофонда на стара, грохнала, беззъба и оглупяла Европа.Но баба Европа смята, че Русия и е враг от късогледство и от тъпота не вижда по далече от носа си . Не схваща кой и е врага.

    Коментиран от #16

    14:19 19.07.2026

  • 14 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 15 Ние във Русия се борим за сеобода

    6 15 Отговор
    От столетия
    И все не попадаме на подходящ диктатор

    Коментиран от #34

    14:20 19.07.2026

  • 16 ВАШЕТО МНЕНИЕ

    24 5 Отговор

    До коментар #13 от "Баба Меркелица":

    Напротив, урсулите много добре знаят, че Русия не е враг на европа, че украйна се управлява от престъпник наркоман, но оръжейните компании са ги стиснали за сливвите с компромати.

    Коментиран от #21

    14:23 19.07.2026

  • 17 Mими Кучева🐕‍🦺

    11 3 Отговор
    Се пак клетите мигранти са жертви,нали?
    🌈🦧🦍🤣🦍🦧🌈

    14:24 19.07.2026

  • 18 Демократъ

    18 3 Отговор
    Че това немските мало умници го създават. Който е учил модерна история знае откъде произлизат хипитата Уудсток наркотиците и джендърите. Теорията на немския сбърканяк Маркузе и Фрянкфуртската школа. Германия докато физически не изчезне от картата Европа ще страда и то много.

    14:25 19.07.2026

  • 19 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 20 🇧🇬БАЙ Х@Й‼️

    16 2 Отговор
    На Албиона излизат данни за 200 000
    (ДВЕСТА ХИЛЯДИ) жертви на сексуални посегателства над жени и момичета🤔❗

    14:27 19.07.2026

  • 21 Баба Меркелица

    11 0 Отговор

    До коментар #16 от "ВАШЕТО МНЕНИЕ":

    И това също е вярно.

    14:27 19.07.2026

  • 22 укронюз

    17 0 Отговор
    Никой не иска да мре за зелената молекула!

    14:27 19.07.2026

  • 23 Никой

    5 4 Отговор
    Това не е новина обаче. Въпреки това няма такава масовост - ако ги изолират в затвора. След това настъпва друг процес. И в България имахме едни прокурорски син. Не са единични случаи. Имахме и мафиоти - но те се поизбиха.

    Сега това са реалностите - има и такива неща.

    14:27 19.07.2026

  • 24 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 25 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 26 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 27 Мантрата

    12 0 Отговор
    Мантрата "социални причини" е .либерална, обладана от после от марксизма ,а днес бясно се експлоатира от либерастните с-о-р-о-с-о-д-и , троцкистите и постхуманистите.

    14:30 19.07.2026

  • 28 Милена Богданова

    11 0 Отговор
    Милен иска да ме еб в гъ. 💋🖕💋

    Коментиран от #35, #38, #40

    14:31 19.07.2026

  • 29 Феникс

    21 0 Отговор
    ЕС е една голяма кочина от имигранти и неолиберални извращения! Добре че поне в това отношение сме по изостанали и тук все още не го усещаме толкова силно! Но забелязвам че и тук напоследък се прокрадва нотка на извращение, липса на семейни ценности и внос на имигранти от Индия и Пакистан!

    14:35 19.07.2026

  • 30 НЕма дълго

    15 0 Отговор
    Засега разпадът на Европа е молекулярен, тоест химически. Следва атомен разпад и после квантов преход към глобализъм и постхуманизъм. НЕма страшно ,ножОт е остър и нЕма дълго да ви боли.

    14:38 19.07.2026

  • 31 Щом

    12 0 Отговор
    Има ли заплаха , Н.А.Т.О. трябва да ни предпази, от многобройните мигранти които от вътре дестабилизират съюза . И едно тези чужденци с нетипична за европейците религия и култура привнасят престъпността.
    Обиколете около Централните хали независимо по кое време на денонощието и ще разберете за какво става дума.

    14:41 19.07.2026

  • 32 Летец Пешеходец

    9 8 Отговор
    В момента, това започва да се случва и в България. Комунделско- русофилската олигархия, която прогони способните българи, заради мизерното заплащане и робски условия на труд, започна да внася пакистанци, узбеки, непалци и какви ли не "работници", които поради бедността в страните им, се наемат да работят за малко пари. Но много скоро, ще започнат и проблемите с тези мигранти. Правителството на Мунчо и "бизнесмените" от ДС и свързаните с тях фирми, са главните доставчици на евтината работна ръка, като по този начин обричат безмозъчните русофилски прошляци, които гласуваха за тях, на глад и мизерия. Отделно изпълняват поръчката на "работодателите" им от Кремъл, за дестабилизация на ЕС.

    Коментиран от #39

    14:46 19.07.2026

  • 33 Така, така

    5 1 Отговор
    Не виждат tпунгерите еуропейски какво става около тях, тръгнали на Изток.
    Обикновените хора ще разберта за кого работят техните правителства но ще е късно.
    То вече е късно, да се радват че само работните места са си загубили, засега.

    14:49 19.07.2026

  • 34 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 35 Еми дай му

    2 0 Отговор

    До коментар #28 от "Милена Богданова":

    какъв ти е проблемът?

    14:50 19.07.2026

  • 36 Демолратъ

    8 0 Отговор
    Че то самата статия е бълвоч защитаващ мигрантите.
    Нападението над горкия суданец че и бежанец.А той всъщност беше избол очите на местен и почти го бе обезглавил. По време на Афганистанската война муджахедите така са избождали очите на плениците и са ги оставяли да бъдат намерени като по този начин са всявали страх у съветските войски. Само че сега това става всеки ден час дори в супермаркета и не можеш да се защитиш нямаш автомат и гранати.

    14:51 19.07.2026

  • 37 Европчанин

    6 0 Отговор
    Руска пропаганда.
    В Европа всичко е цветя и рози. Заплатите не спират да растат, цените не спират да падат.
    Работни места, производство, свръх потребление, растяща икономика, лукс до лукса..... Всеки с по един Майбах и заявка за Бентли. По три апартамента на моретата имат и работната седмица ще става тридневна.
    Спестяванията се трупат неконтролируемо и парите вече няма да са нужни. Предстои комунизъм, но демократичен.

    15:00 19.07.2026

  • 38 КОКОРчо

    4 0 Отговор

    До коментар #28 от "Милена Богданова":

    Ми то е хубаво бе, моето момиче. Не ги слушай какво ти приказват, че боляло и било мръсно. Няма нищо такова. Я ме виж мене! какво ми е. Даже бях финансов министър.

    15:00 19.07.2026

  • 39 Гост

    5 1 Отговор

    До коментар #32 от "Летец Пешеходец":

    Вносът на пакистанци започна отпреди това.
    Не ядем трева.

    Коментиран от #41

    15:02 19.07.2026

  • 40 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 41 Летец Пешеходец

    4 5 Отговор

    До коментар #39 от "Гост":

    Напротив, ядеш. Целият бизнес е с комунделски произход и е управляван от ченгета от ДС, още от времето на дворцовият преврат през 1989г.

    15:04 19.07.2026

  • 42 Евроджендър

    3 1 Отговор
    Скоро, съвсем скоро ще започне

    15:12 19.07.2026

  • 43 Под радара сте

    5 1 Отговор
    Ама, вие защо си мислите, че някой ще ви пази и ще сте недосегаеми? Вече сте влезли под радара всичките.

    15:19 19.07.2026

  • 44 Всичко

    3 0 Отговор
    е свързано с мигрантите!

    15:22 19.07.2026

  • 45 Дзак

    3 0 Отговор
    Толкова ли не могат да анализират причините?

    15:23 19.07.2026

  • 46 Еми който е глупав

    4 1 Отговор
    сам се самоуби! Имаше нормална Европа, със силна индустрия, почти без безработица, модерна инфраструктура, култура, почти без криминалност, установени традиции и национални празници, умерен и приятен живот, без никакви изненади и стрес... НО, някои решиха да смесят европейците с високо-фертилни народи, брадати и диви, ненормалници, безкултурни и силно агресивни, с нулева представа за толерантност към различни религии от тяхната, нулева представа за порядък и общество, никакво уважение на чуждите интереси и живот. Примитивни примати. И вече Европа стана това, което е днеска. За съжаление вече никога няма да бъде "добрата стара Европа"! "Умните" политици, "зелени", "червени" отпадъци ни я унищожиха...

    15:36 19.07.2026

  • 47 Шансът на България

    2 0 Отговор
    е сега да привлече още по-голяма част от местните в Западна Европа, ама местните с потомци на същото място поне от сто години, които виждат в какво се превръщат страните им. Ако някак българоиндийците продължат да са по Западна Европа в същото време - още по-добре. Иначе малко по-малко нещата започват да се доближават до това да наричаме реалността с истинското й име - тръгна се от майки с деца от Сирия и Афганистан през бежанци към мигранти до това, че мигрантите не били задължително дискриминирани и можели да са и престъпници и имало молекулярна гражданска война на някои места.

    Коментиран от #48

    15:38 19.07.2026

  • 48 В БГ имало вече

    3 0 Отговор

    До коментар #47 от "Шансът на България":

    над 100 000 "трудови мигранти"!!! ЗАЩО? Това е опасно за страната и народа. Тези се размножават в геометрична прогресия, ще си доведат жените и ще стане масово развъждане на НЕбългари. И след 20-30 г, какво става? БГ-Халифат! Така, че трябва да си го знаем, още от сега, какво правим!!! Не ни трябват изобщо чужди народи!

    15:49 19.07.2026

  • 49 Реално е война

    3 1 Отговор

    До коментар #1 от "Башбакънъ":

    Избиват белите чрез полиция и емигрантски банди и джипси!

    15:50 19.07.2026

  • 50 Последния Софиянец

    1 0 Отговор
    Гражданската война е в самагонения нужник, но не молекулярна, а фе кална, скоро ще вадят бункерния страхливец от калното мазе увит ковььор и тиксо!

    16:06 19.07.2026

Новини по държави:
Новини САЩ, Новини Великобритания, Новини Италия, Новини Русия, Новини Франция, Новини Испания, Новини Гърция, Новини Украйна, Новини Белгия, Новини Китай, Новини Сирия, Новини Сърбия, Новини Бразилия, Новини Австралия, Новини Япония, Новини Швейцария, Новини Северна Македония, Новини Турция, Новини Полша, Новини Румъния, Новини Иран (Ислямска Република), Новини Австрия, Новини Нидерландия, Новини Северна Корея, Новини Всички държави, Новини Унгария, Новини Канада, Новини Литва, Новини Индия, Новини Мексико, Новини Южна Корея, Новини Хърватия, Новини Норвегия, Новини Дания, Новини Финландия, Новини Ирландия, Новини Аржентина, Новини Дубай, Новини Португалия, Новини Словакия, Новини Беларус, Новини Латвия, Новини Естония, Новини Словения, Новини Чехия, Новини Швеция, Новини Ирак, Новини Афганистан, Новини Албания