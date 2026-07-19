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Мерц отхвърли критиките към стила и начина си на комуникация

Мерц отхвърли критиките към стила и начина си на комуникация

19 Юли, 2026 18:15 619 8

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Медиите показват само тези, които го критикуват, докато много хора са съгласни с него

Мерц отхвърли критиките към стила и начина си на комуникация - 1
Снимка: ЕРА/БГНЕС
Милена Богданова Милена Богданова Автор във Fakti.bg

Германският канцлер Фридрих Мерц отхвърли критиките към стила и начина си на комуникация с обществеността.

Той твърди, че много хора са съгласни с него. Мерц критикува факта, че медиите винаги показват само тези, „които го критикуват“. Той отбеляза, че същото се е случило преди няколко години с историята на „малките паши“. „Никога лично не съм обвинявал никого в мързел“, каза Мерц в „лятно интервю“ за ZDF. Цялото интервю ще се излъчи вечерта на 19 юли.

„Просто казах, че броят на отработените часове в Германия в момента е твърде нисък“, обясни канцлерът. Производителността и икономическите показатели, каза той, са твърде ниски. „И ние трябва да се справим с това“, добави Мерц. В отговор на критиките, че обижда хората, които поддържат страната, той подчерта, че не е възнамерявал да обиди никого лично.

„Опитвам се да опиша проблема, който имаме, и въз основа на това описание да разработя решение. И, разбира се, това може да се направи само заедно с народа“, заяви германският премиер. В една демокрация, твърди той, широката обществена подкрепа е от съществено значение. „В момента нямаме достатъчно такава. Затова ще трябва да обясняваме действията си още повече. Но няма смисъл да си пожелаваме, когато ситуацията оставя много да се желае“, каза германският канцлер.

„Знам колко много работят хората и колко усилено работят“, продължи той, уточнявайки, че вижда това в болници, старчески домове и много други места. „Въпреки това, казвам също: като цяло просто трябва да демонстрираме по-висока производителност в тази страна. И стоя зад думите си“, заключи Мерц.

По-рано германският канцлер критикува отношението на германците към работата и призова гражданите на страната да работят повече. Той посочи, че швейцарските граждани работят средно с 200 часа повече годишно от германците. Мерц обаче отбеляза, че не вижда „генетични разлики“ между гражданите на двете страни.


Германия
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 2 А пък

    5 0 Отговор
    После германците ще отхвърлят Шмерц.

    18:20 19.07.2026

  • 3 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 4 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 5 Путин съм ще победя

    0 4 Отговор
    Заради масовото използване на AI-дронове и прецизно оръжие от Украйна, съотношението на загубите на фронта през първата половина на 2026 г. скочи до потресаващите 8 към 1 в полза на Украйна.

    Коментиран от #7, #8

    18:37 19.07.2026

  • 6 Баце

    2 0 Отговор
    Ако е толкова принципен, като дядовците си от Райха примерно, то би трябвало малко преди Нюрнберг 2.0 да вземе и да стисне със зъби ампулата с цианид.

    19:10 19.07.2026

  • 7 Трол

    1 0 Отговор

    До коментар #5 от "Путин съм ще победя":

    На Елфите си ти, или си само Елфа с крила и розова рокличка?

    19:11 19.07.2026

  • 8 Страничен наблюдател

    1 0 Отговор

    До коментар #5 от "Путин съм ще победя":

    А заради масовото използване на АI от българските тролове , на същите коефициента на интелигентност клони към нула.

    19:25 19.07.2026

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