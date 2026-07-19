Германският канцлер Фридрих Мерц отхвърли критиките към стила и начина си на комуникация с обществеността.

Той твърди, че много хора са съгласни с него. Мерц критикува факта, че медиите винаги показват само тези, „които го критикуват“. Той отбеляза, че същото се е случило преди няколко години с историята на „малките паши“. „Никога лично не съм обвинявал никого в мързел“, каза Мерц в „лятно интервю“ за ZDF. Цялото интервю ще се излъчи вечерта на 19 юли.

„Просто казах, че броят на отработените часове в Германия в момента е твърде нисък“, обясни канцлерът. Производителността и икономическите показатели, каза той, са твърде ниски. „И ние трябва да се справим с това“, добави Мерц. В отговор на критиките, че обижда хората, които поддържат страната, той подчерта, че не е възнамерявал да обиди никого лично.

„Опитвам се да опиша проблема, който имаме, и въз основа на това описание да разработя решение. И, разбира се, това може да се направи само заедно с народа“, заяви германският премиер. В една демокрация, твърди той, широката обществена подкрепа е от съществено значение. „В момента нямаме достатъчно такава. Затова ще трябва да обясняваме действията си още повече. Но няма смисъл да си пожелаваме, когато ситуацията оставя много да се желае“, каза германският канцлер.

„Знам колко много работят хората и колко усилено работят“, продължи той, уточнявайки, че вижда това в болници, старчески домове и много други места. „Въпреки това, казвам също: като цяло просто трябва да демонстрираме по-висока производителност в тази страна. И стоя зад думите си“, заключи Мерц.

По-рано германският канцлер критикува отношението на германците към работата и призова гражданите на страната да работят повече. Той посочи, че швейцарските граждани работят средно с 200 часа повече годишно от германците. Мерц обаче отбеляза, че не вижда „генетични разлики“ между гражданите на двете страни.